Религиозные экскурсии по святым местам Петергофа

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Петергофе, цены от 1200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Готика в Петергофе: парк «Александрия»
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Готика в Петергофе: парк «Александрия»
Познакомиться с семейным очагом романтичной немецкой принцессы
Начало: У парка Александрия
«Посмотрим на православный храм в парке, который выглядит как готический собор»
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Уютный парк Александрия - личная дача императорской семьи
Пешая
2 часа
-
10%
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Уютный парк Александрия
Парк Александрия в Петергофе - это уголок истории и уединения. Откройте для себя личные истории императорской семьи в камерной обстановке
Начало: На Санкт-Петербургском проспекте
«Готическая капелла — домашняя церковь Романовых, вдохновлённая средневековыми соборами Европы»
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
6003 ₽6670 ₽ за всё до 6 чел.
Золотой век петергофских усадеб
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Золотой век петергофских усадеб
Исследовать нефонтанную часть любимого города Николая I
Начало: У собора Петра и Павла
«Вы познакомитесь с его усадьбами и Ольгиным прудом, утерянными и сохранёнными храмами, казармами лейб-гвардии Уланского полка»
Сегодня в 13:30
13 дек в 12:30
1200 ₽ за человека

