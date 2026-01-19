Индивидуальная
до 6 чел.
По Петропавловску-Камчатскому
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
«Верблюд», Авачинский перевал + Халактырский пляж
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день.
Завтра в 11:00
21 янв в 09:00
65 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вачкажец
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день, с утра.
Завтра в 11:00
21 янв в 09:00
60 000 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петропавловске-Камчатском
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Петропавловске-Камчатском
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Петропавловску-Камчатскому в январе 2026
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 18 000 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Петропавловске-Камчатском на 2026 год по теме «Музеи», 11 ⭐ отзывов, цены от 18000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март