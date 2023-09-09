1 день

Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон

Вылет из аэропорта.

К вашим услугам — современный аэропортовый комплекс, включающий в себя удобный зал ожидания, кафетерий и сувенирный магазин.

Перелет до Долины гейзеров занимает 1 час 10 минут.

По пути при благоприятных погодных условиях вы осмотрите два действующих вулкана — Карымский и Малый Семячик из окон вертолета.

Экскурсия в Долине Гейзеров.

Вы увидите извержение гейзера Большого, понаблюдаете за работой различных термальных площадок, источников и грязевых котлов.

Продолжительность — 1 час 30 минут.

Весь маршрут оборудован деревянными настильными тропами и ступеньками и доступен для людей любой физической подготовки.

Экскурсия в кальдере вулкана Узон.

Экскурсия проходит по восточному термальному полю, где можно понаблюдать за работой грязевых котлов, кипящих и кислотных источников и другими термопроявлениями.

Продолжительность — 50 минут.

Прогулка по термальным площадкам вулкана, исчезнувшего тысячи лет назад и оставившего после себя удивительные проявления вулканической активности.

Купание в Налычевских горячих источниках.

Живописная долина реки Налычева окружена действующими и потухшими вулканами.

Вода имеет минеральный состав и считается лечебной, температура достигает 40-45°.

Источники оборудованы деревянными настилами и раздевалками.

Здесь же вам предложат обед – горячее, чай и камчатский морс.

Продолжительность – 6 часов.