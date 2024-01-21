Главные экскурсионные места в Петропавловске-Камчатском

Найдено 7 туров в категории «Популярные места» в Петропавловске-Камчатском, цены от 62 000 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Свидание с Камчаткой в июне
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
8%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Свидание с Камчаткой в июне
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 9700089 240 за человека
Камчатка: главное путешествие в жизни
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Камчатка: главное путешествие в жизни
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
18 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 65 000 за человека
Вулканы Камчатки. Тур с восхождением
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Вулканы Камчатки. Тур с восхождением
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
1 авг в 10:00
10 авг в 10:00
145 000 за человека
Вулканы и океан. Комфорт-тур по Камчатке
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Вулканы и океан. Комфорт-тур по Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
24 июля в 10:00
от 125 000 за человека
Экскурсия на вертолете: Долина Гейзеров, Налычевские термальные источники, кальдера вулкана Узон
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
скидка
14%
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Экскурсия на вертолете: Долина Гейзеров, Налычевские термальные источники, кальдера вулкана Узон
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
7200062 000 за человека
Летний экскурсионный тур на Камчатку 8 дней/7 ночей
Авторский тур
8 дней
Летний экскурсионный тур на Камчатку 8 дней/7 ночей
Начало: Звёздная ул., 10, Елизово
Расписание: Тур доступен для бронирования на 8 дней/7 ночей. Дата начала в любой день с 01.06.2024 по 30.09.2024
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
185 000 за человека
Летний тур «Камчатский экспресс» 6 дней/5 ночей
Авторский тур
6 дней
Летний тур «Камчатский экспресс» 6 дней/5 ночей
Начало: Звёздная ул., 10, Елизово
Расписание: Тур доступен для бронирования с 01.06.24 по 30.09.24, начало тура в любой день!
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 120 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    21 января 2024
    Вулканы и океан. Комфорт-тур по Камчатке
    Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии. Привет Алёне, нашему прекрасному гиду🌷
    Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсииНе первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии
  • Г
    Галина
    13 января 2024
    Вулканы и океан. Комфорт-тур по Камчатке
    Нашим гидом в путешествии по Южному Уралу была Ирина Рыжова! За 5 дней знакомства, я полюбила этого человека всей душой. Наша группа
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    (6 человек) очень сдружилась. Мы помогали в любой ситуации друг другу. Ирина была впереди всех и для всех! Она и поддерживала морально, и помогала физически. Ирочка - добрый, чуткий, знающий свое дело Профессионал! Интересный, начитанный, с чувством юмора Человек! Я счастлива, что познакомилась с Ириной, Женечкой, Мишей, Ингой и Ермолаем! Благодарю за великолепное путешествие!

  • Т
    Тимур
    2 декабря 2023
    Вулканы и океан. Комфорт-тур по Камчатке
    Организация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиеся погодные условия. Трансферы -
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    удобные. Проживание - комфортное. Программа - увлекательная. Во многом, всё вышесказанное заслуга гида - Наталии Михеевой, которая показала, рассказала, организовала; за что ей отдельное спасибо. Кратко говоря, твёрдые пять с плюсом.

    Организация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиеся
  • Н
    Надежда
    5 октября 2023
    Камчатка: главное путешествие в жизни
    Все было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсии были подобраны очень грамотно
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    - учитывая изменчивость камчатской погоды без потерь менялись местами, чтобы посмотреть все, что было запланировано в туре. На отлично размещение, питание, трансфер. Спасибо огромное за прекрасный отдых!

    Все было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсии
  • И
    Ирина
    25 сентября 2023
    Вулканы Камчатки. Тур с восхождением
    Это был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились в Камчатку, в этот прекрасный край. И надеемся, что обязательно вернемся туда снова.
    Это был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились в
  • Д
    Даниил
    24 сентября 2023
    Свидание с Камчаткой в июне
    Добрый день. Спасибо за чётко организованный тур и сопровождение туроператору Большая Страна. Моя поездка была потрясающей, море положительных эмоций, красивые пейзажи,
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    прекрасная компания! Всё, начиная от встречи в аэропорту, заканчивая обратным трансфером в аэропорт со стороны встречающей стороны было организовано на высшем уровне, все чётко, минута в минуту! Гиды - отдельное спасибо - ПРОФЕССИОНАЛЫ своего дела, заинтересованные и влюбленные в свой край ребята. Все маршруты продуманы, красивые места, потрясающие воспоминания обеспечены даже самому искушенному туристу.

    Добрый день
  • А
    Александр
    23 сентября 2023
    Свидание с Камчаткой в июне
    Авачинский - мое главное путешествие было в поездке на Камчатку! все свершилось даже не смотря на сложную погоду на подъеме поднялся! и четкий
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    тайминг, особенно это оценил. в походах и восхождении это важно. p.s. очень здорово было ночевать у подножья и с утра выйти на подъем.

  • А
    Андрей
    10 сентября 2023
    Поход налегке по вулканам Камчатки
    Удобное расположение отеля недалеко от аэропорта, почти мгновенное заселение - то, что нужно после долгого перелета. Вкусная еда с дополнительным местным
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    колоритом - морепродукты и икра - элемент гастрономического туризма, необходимый атрибут для ознакомления с этими краями. Замечательные гиды - фанаты своего дела. Водители, которые довозят в труднодоступные места благодаря своему профессионализму и проверенной технике. Спасибо всем организаторам тура!

    Удобное расположение отеля недалеко от аэропорта, почти мгновенное заселение - то, что нужно после долгого перелетаУдобное расположение отеля недалеко от аэропорта, почти мгновенное заселение - то, что нужно после долгого перелета
  • Н
    Наталья
    9 сентября 2023
    Экскурсия на вертолете: Долина Гейзеров, Налычевские термальные источники, кальдера вулкана Узон
    Организация тура была на хорошем уровне. Трансферы, гостиницы. У нас были повара на сплаве, которые готовили торт на день рождения
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    изменникам, а у нас их было трое! Не понравилось, что была короткая морская прогулка - мы в итоге уже сами перебронировали на тур к бухте Русская. У меня пожелание по бронированию вертолетной экскурсии. Если вы говорите, что трансфер только от определенных отелей, просто напишите, что Вам надо будет приехать к определенным отелям с утра, такси в Петропавловск-Камчатском недорогое. Чтобы не путать, что надо обязательно делать пере бронирование отелей. Там с отелями ситуация горазд сложнее, чем с такси. Это реально подпортило впечатление от организации вертолетного тура.

  • С
    Светлана
    5 сентября 2023
    Камчатка: главное путешествие в жизни
    Добрый день. Большое спасибо за организацию тура! Всё было просто великолепно. Несколько дней пролетели на одном дыхании! Замечательное размещение, сопровождение,
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    а экскурсии просто чудо. Море информации и впечатлений. С какой любовью и увлечением рассказывали о Камчатке и ее крае, ее истории и о ее настоящем. Ответы получали на всё вопросы. Огромное спасибо Виктории за организацию тура, потрясающие рассказы, заботу о нас, водителям профессионалам за комфортные поездки и всем нашим экскурсоводам знания и эмоции, которые они нам передали. Успехов и благодарных туристов вам. После такого путешествия очень хочется вернуться. Спасибо огромное. Успехов вам и процветания. Светлана Медведева.

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Популярные места»

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