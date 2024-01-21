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8%
Авторский тур
6 дней
Свидание с Камчаткой в июне
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 9700089 240₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Камчатка: главное путешествие в жизни
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
18 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 65 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Вулканы Камчатки. Тур с восхождением
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
1 авг в 10:00
10 авг в 10:00
145 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Вулканы и океан. Комфорт-тур по Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
24 июля в 10:00
от 125 000₽ за человека
скидка
14%
Авторский тур
1 день
Экскурсия на вертолете: Долина Гейзеров, Налычевские термальные источники, кальдера вулкана Узон
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
7200062 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Летний экскурсионный тур на Камчатку 8 дней/7 ночей
Начало: Звёздная ул., 10, Елизово
Расписание: Тур доступен для бронирования на 8 дней/7 ночей. Дата начала в любой день с 01.06.2024 по 30.09.2024
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
185 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Летний тур «Камчатский экспресс» 6 дней/5 ночей
Начало: Звёздная ул., 10, Елизово
Расписание: Тур доступен для бронирования с 01.06.24 по 30.09.24, начало тура в любой день!
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 120 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия21 января 2024Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии. Привет Алёне, нашему прекрасному гиду🌷
- ГГалина13 января 2024Нашим гидом в путешествии по Южному Уралу была Ирина Рыжова! За 5 дней знакомства, я полюбила этого человека всей душой. Наша группа
- ТТимур2 декабря 2023Организация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиеся погодные условия. Трансферы -
- ННадежда5 октября 2023Все было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсии были подобраны очень грамотно
- ИИрина25 сентября 2023Это был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились в Камчатку, в этот прекрасный край. И надеемся, что обязательно вернемся туда снова.
- ДДаниил24 сентября 2023Добрый день. Спасибо за чётко организованный тур и сопровождение туроператору Большая Страна. Моя поездка была потрясающей, море положительных эмоций, красивые пейзажи,
- ААлександр23 сентября 2023Авачинский - мое главное путешествие было в поездке на Камчатку! все свершилось даже не смотря на сложную погоду на подъеме поднялся! и четкий
- ААндрей10 сентября 2023Поход налегке по вулканам КамчаткиУдобное расположение отеля недалеко от аэропорта, почти мгновенное заселение - то, что нужно после долгого перелета. Вкусная еда с дополнительным местным
- ННаталья9 сентября 2023Организация тура была на хорошем уровне. Трансферы, гостиницы. У нас были повара на сплаве, которые готовили торт на день рождения
- ССветлана5 сентября 2023Добрый день. Большое спасибо за организацию тура! Всё было просто великолепно. Несколько дней пролетели на одном дыхании! Замечательное размещение, сопровождение,
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Популярные места»
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