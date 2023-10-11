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Авторский тур
1 день
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Долина Гейзеров Камчатки неповторима, ведь в небольшом каньоне реки Гейзерной разбросаны множественные термальные источники, грязевые котлы, водопады и, конечно же, пышущие гейзеры, бурлящие и взрывающиеся сокрушительными потоками воды и пара»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
70 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 63 000₽ за человека
скидка
14%
Авторский тур
1 день
Экскурсия на вертолете: Долина Гейзеров, Налычевские термальные источники, кальдера вулкана Узон
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Долина Гейзеров Камчатки неповторима, ведь в небольшом каньоне реки Гейзерной разбросаны множественные термальные источники, грязевые котлы, водопады и, конечно же, пышущие гейзеры, бурлящие и взрывающиеся сокрушительными потоками воды и пара»
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
7200062 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана11 октября 2023Камчатка покорила нас своей красотой и мощью Хочется еще раз посетить этот чудесный край!
- ННаталья9 сентября 2023Тур нам очень понравился. Очень хорошо, что мы сначала поехали на сплав, а потом уже на вулканы. Мы видели сивучей, медведей
- ННаталья9 сентября 2023Организация тура была на хорошем уровне. Трансферы, гостиницы. У нас были повара на сплаве, которые готовили торт на день рождения
- ААнастасия2 сентября 2023Спасибо организаторам! Интересные экскурсии, вкусный обед, грамотно распланированное время. Только был один нюанс: когда на лодке плавали по Курильскому озеру
- ААнатолий24 августа 2023Поездка понравилась, всё достаточно грамотно организовано, в тот числе и безопасность туристов. Красивые места, непередаваемые впечатления.
- ААндрей24 августа 2023Всё организовано очень хорошо.
- ННаталья1 июля 2023Юлия, спасибо большое! Это одна из самых четко организованных и ярких экскурсий в моей жизни!!! Спасибо Большое вам и Большой стране.
- ККирилл28 июня 2022Прекрасная экскурсия, одна из самых запоминающихся в жизни. Вертолет забирает участников в локальном аэропорту, облетает 2 вулкана и доставляет в долину
- ЛЛюбовь21 июня 2022Все очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «SPA»
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