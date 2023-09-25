Вы побываете в кратерах действующих вулканов и в рощах каменной березы, на безжизненных вулканических шлаковых полях и на лугах с цветами и ягодами, искупаетесь в термальных источниках и попьете настоящего природного нарзана.
Натоптанная тропа, мосты через речки, оборудованные места стоянок делают этот маршрут привлекательным даже для тех, кто впервые идет в поход, даже несмотря на приличные дневные переходы (до 20 км).
июл
авг
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Аэропорт - Халактырский пляж
Встреча в аэропорту.
Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику «Здесь начинается Россия»:
- рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;
- рейс из Москвы 1734 прилетающий в 13:10;
- рейс из Москвы 1732 прилетающий в 15:30.
Время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями.
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
В этот день мы отправимся на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, черный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия.
Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться.
Здесь же, на удобной поляне среди прибрежной лесотундры, остаемся на ночевку.
Ночлег в палатках.
На рассвете при благоприятной погоде можно увидеть, как солнце всплывает из-за горизонта водной глади бескрайнего океана.
Ужин на океане (обед при необходимости самостоятельно за свой счет).
С вечера данного дня начинается поход и походное питание. Готовим в походной кухне в порядке дежурства по 2–3 человека при содействии гида-инструктора. На завтрак и ужин всегда горячее. Обед — по обстоятельствам (во время восхождений однозначно перекус, во время дневок — горячий обед, во время переходов чаще всего перекус, но возможен и горячий обед).
Тихий океан - перевал Авачинский
Утром, после завтрака, на автобусе повышенной проходимости отправляемся к начальной точке пешеходного маршрута — Авачинскому перевалу.
Разбиваем палаточный лагерь и совершаем прогулку на небольшую гору Верблюд.
Ночевка в палатках.
Восхождение на вулкан Авачинский
Подъем проходит по натоптанной тропе и занимает 5–7 часов.
Высота вулкана — 2741 м. над у. м.
В хорошую погоду на кромке кратера (на вершине) открываются обширные панорамы на города Петропавловск-Камчатский и Елизово, Авачинскую бухту, вулканы Вилючинский, Мутновский, Горелый, на Налычевскую долину и вулканы Дзензур и Жупановский.
Отчетливо виден восточный сосед вулкана «Авачи» — вулкан Козельский (2190 м. над у. м.).
А на протяжении всего восхождения за нами строго наблюдает грозным конусом западный сосед и старший брат «Авачи» — вулкан Корякский (3456 м. над у. м.).
В кратере наблюдаем фумаролы (выходы горячего вулканического газа и пара), греемся на теплом грунте и спускаемся в лагерь.
Перевал Авачинский - район Корякских нарзанов
Переходим через Авачинский перевал и обходим вулкан Корякский с севера.
Путь проходит по пустынным вулканическим шлаковым полям с видами на ледники и застывшие лавовые потоки вулканов.
К вечеру ландшафт постепенно насыщается жизнью, переходя из вулканической пустыни в альпийские луга.
Корякские нарзаны - Аагские нарзаны
Продолжаем путь в Налычевскую долину мимо вулканов Ааг и Арик, пьем Корякские нарзаны (природные источники минеральных вод), спускаемся в долину реки Шумной.
Окружающая природа продолжает оживляться, забывая о вулканической активности.
Район Аагских нарзанов - кордон Центральный
Переходим через правый приток реки Шумной, где наблюдаем мощный водопад, затем приходим на площадку Аагских нарзанов.
Далее спускаемся уже в саму Налычевскую долину, путь проходит по красивому парковому лесу из каменной березы.
Выходим к Центральному кордону Налычево, размещаемся в многоместном домике.
Купание в горячих источниках.
День отдыха, экскурсии
Экскурсии на травертиновый щит Котел и грифон Иванова, посещение местного музея, купания в Горячереченских и Желтореченских источниках.
При наличии хорошей погоды и желания можно совершить небольшое восхождение на ближайшую вершину.
Кордон Центральный - кордон Таловский
Небольшой переход в сторону вулкана Дзензур (12 км) на кордон Таловский.
По пути совершим экскурсию к Краеведческим источникам.
Далее по тропе выходим к Таловским термальным источникам, где ставим лагерь на ближайшие 2 ночевки.
Купание в горячих источниках и лечебных грязях.
Ночлег в палатках.
Восхождение на вулкан Дзензур
Путь подъема проходит по очень интересному и красивому ручью Желоб, берущему исток в кратере вулкана и проточившему в застывших лавовых потоках русло, похожее на водные горки аквапарка.
В кратере мы увидим мощную фумаролу, фонтанирующую гейзером на высоту до 2 метров, а при хорошей погоде великолепные виды на Налычевскую долину и Авачинскую группу вулканов.
А с северной седловины кратера открывается вид на долину реки Жупанова, конуса вулкана Жупановского, вулкан Карымский.
Кордон Таловский - кордон Центральный
Возвращаемся на центральный кордон Налычево, размещаемся в многоместном домике.
Отдых, купание в горячих источниках.
Кордон Центральный - кордон Семеновский
В этот день нам предстоит преодолеть перевал Пиначевский.
Путь проходит по березовому лесу, переходя в альпийские луга и открывая красивейшие панорамы на перевале.
Спускаемся с перевала и ночуем в стареньком турприюте Перевальном, либо на кордоне Семеновском.
Кордон Семеновский - пос. Пиначево - Петропавловск-Камчатский
День завершения нашего похода.
Идем вниз по долине реки Пиначево к одноименному поселку, где нас встречает машина.
Переезжаем в цивилизацию и расселяемся в гостинице.
Ужин в этот день в городе — самостоятельно за свой счет.
Отъезд
День вылета домой.
Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:
- выезд ориентировочно в 09:00 — для рейсов 5250 и 1731;
- выезд ориентировочно в 11:30 — для рейсов 1733 и 1735.
Точное время трансфера сообщается гидом накануне.
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
Завтрак и при необходимости обед — самостоятельно за свой счет.
До новых встреч на Камчатке!
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в гостинице в г. Петропавловске-Камчатском (1 ночь в конце тура), в многоместном домике на кордоне Центральном (2–3 ночи) и 8–9 ночевок в двух-, трехместных туристических палатках.
Подробности узнавайте при бронировании тура.
На детей до 14 лет включительно скидка 10%.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Проживание двух-, трехместных туристических палатках.
Гостиница в Петропавловске-Камчатском
Двухместное размещение в гостинице в г. Петропавловске-Камчатском (1 ночь в конце тура).
Многоместный домик на кордоне Центральном
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги по программе
- Двухместное размещение в гостинице (1 ночь в конце тура)
- Проживание в многоместном домике на кордоне Центральном (2-3 ночи)
- Питание на активной части маршрута
- Услуги гида-инструктора
- Групповое снаряжение (палатки, кухонное снаряжение и т. д.)
- Разрешение на посещение природного парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчтского и обратно
- Питание в городе
- Туристическая страховка
- Спиртные напитки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак объемом от 75 л (лучше иметь больший объем, а мужчинам лучше от 90 л);
- коврик (пенка, каремат);
- сидушка-пенка — необязательно;
- спальный мешок;
- крепкие непромокаемые треккинговые ботинки;
- сменная обувь (крепкие кроссовки);
- треккинговые палки (свои, аренды нет;
- походные штаны (синтетика, х/б крайне нежелательно);
- мембранные штормовые штаны — от ветра и дождя (необязательно, если походные штаны будут сочетать в себе и функцию штормовых);
- куртка штормовка (мембранная и с капюшоном) — от ветра и дождя;
- плащ или костюм «дождевик» для лагеря;
- термобелье — необязательно, заменяется флисовыми вещами;
- теплая флиска или шерстяной свитер;
- флисовые штаны — одевать под походные/штормовые штаны (не нужны, если имеется термобелье);
- сменная одежда для сна и лагеря;
- легкая шапка, перчатки;
- термоноски (2 пары);
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем;
- купальные принадлежности;
- личная небьющаяся посуда (кружка, миска, ложка);
- личная аптечка;
- предметы личной гигиены;
- средство защиты от комаров (кто очень боится комаров — можно взять с собой шляпу-накомарник);
- фонарик налобный.
Какие условия в походе?
- приготовление пищи в походной кухне осуществляется в порядке дежурства по 2–3 человека и при содействии гида-инструктора:
- на завтрак и ужин всегда горячее;
- обед — по обстоятельствам (во время восхождений однозначно перекус, во время дневок — горячий обед, во время переходов чаще всего перекус, но возможен и горячий обед);
- провизия и групповое снаряжение равномерно распределяется между участниками на время похода;
- программа маршрута может быть изменена при неблагоприятных погодных условиях или по другим объективным причинам.
Если я прилетаете раньше и/или улетаете позже?
- если вы прилетаете на 1–2 дня ранее, то встреча в аэропорту также осуществляется;
- если вы прилетаете на 4 дня ранее, трансфера не будет, рекомендуем воспользоваться услугами такси (компенсация за отказ от трансфера не предусмотрена);
- если вы улетаете позже плановой даты окончания тура, то нашего трансфера в аэропорт не будет, рекомендуем воспользоваться услугами такси (компенсация за отказ от трансфера не предусмотрена);
- вам нужно самостоятельно забронировать себе дополнительное проживание, а мы в свою очередь подскажем, в какой гостинице вы будете проживать в рамках тура.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена, оформляется самостоятельно дополнительно к туру.
Для туров по Камчатке обязательно нужно указать в разделе «Занятие спортом и активный отдых» следующие пункты:
- 1. «треккинг», «горный треккинг»;
- 2. «эвакуация вертолетом».
Вы можете приобрести страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие скидки есть в туре?
Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.
В какое время трансферы из аэропорта / в аэропорт?
Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику «Здесь начинается Россия»:
- рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249, прилетающий в 10:30;
- рейс из Москвы 1734 прилетающий в 13:10;
- рейс из Москвы 1732 прилетающий в 15:30.
Время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями.
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:
- выезд ориентировочно в 09:00 — для рейсов 5250 и 1731;
- выезд ориентировочно в 11:30 — для рейсов 1733 и 1735.
Точное время трансфера сообщается гидом накануне.
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
Если мне нет 18 лет, могу ли я поехать в тур?
Мы принимаем туристов до 18 лет с письменным разрешение от родителей.