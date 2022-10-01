Прибытие в Петропавловск-Камчатский.
Встреча в аэропорту, переезд в гостиницу, размещение, отдых.
Краткая экскурсия по историческому центру Петропавловска-Камчатского.
Обед и ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночь в гостинице.
Завтрак в гостинице.
Этот день можно использовать по своему усмотрению.
Отдохнуть и отоспаться в гостинице или взять одну из дополнительных экскурсий: вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров с посадкой в кальдере вулкана Узон и купанием в Налычевской долине или этническую экскурсию «В гости к аборигенам Камчатки».
Экскурсии в этот день оплачиваются дополнительно.
ВАЖНО! Сообщить о намерениях посетить какую-либо из экскурсий в этот день необходимо заранее, чтобы организаторы смогли забронировать нужные экскурсии.
Обед (если Вы не на экскурсии) и ужин, в этот день, в кафе или ресторане города за свой счёт.
Ночь в гостинице.
Завтрак.
Переезд в морской порт Петропавловска-Камчатского.
В этот день Вас ждет незабываемая морская прогулка по красавице Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к о. Старичков.
Во время экскурсии Вы можете увидеть тюленей, нерп, каланов, китов, касаток, удивительные скалы и острова с их неугомонными птичьими базарами.
Горячий обед на борту судна.
После экскурсии трансфер в гостиницу Петропавловска-Камчатского.
Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночь в гостинице.
Завтрак.
Переезд к подножию Авачинского и корякского вулканов.
Экскурсия по Авачинскому перевалу.
Несложный подъем на гору «Верблюд».
Во время экскурсий этого дня перед Вами будут открываться удивительные панорамы непередаваемых камчатских пейзажей.
С Авачинского перевала в ясную погоду можно увидеть сразу семь вулканов (Авачинский, Корякский, Жупановский, Вилючинский, Горелый, Мутновский и иногда Опалу).
Обед в столовой туристического лагеря на Авачинском перевале.
После экскурсии трансфер в гостиницу Петропавловска-Камчатского.
Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночь в гостинице.
Завтрак.
Переезд (130 км) к Малкинским термальным источникам.
По пути остановка в п. Сокоч, где каждый желающий сможет отведать знаменитые Сокочинские пирожки (пирожки оплачиваются самостоятельно).
Купание в диких термальных источниках, расположенных на берегу реки Ключевка, после водных процедур ланч с камчатскими деликатесами на открытом воздухе.
Возвращение в Петропавловск-Камчатский.
Ужин кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночь в гостинице.
Завтрак.
Выезд на Дачные термальные источники, которые в последнее время модно называют "Мини Долина Гейзеров".
Располагаются они на северном склоне Мутновского вулкана, рядом с Мутновской геотермальной электростанцией.
Прибываем на стоянку, затем пеший переход, около часа в одну сторону, и мы попадаем в царство пара, воды, снега и шума.
Здесь мы наблюдаем многочисленные кипящие, шумящие, парящие, булькающие, пузырящие источники, небольшие грязевые котлы и вулканчики.
Во второй половине сентября, альпийская растительность вокруг источников уже приодета в осенний наряд, а вершины вулканов постепенно покрываются снегом.
Возвращаемся к автомобилю.
Обед ланч-боксы.
Возвращаемся в гостиницу Петропавловска-Камчатского.
Вечером ужинаем в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночуем в гостинице.
Завтрак.
Посещение рыбного рынка, трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает размещение в гостинице в Петропавловске-Камчатском в двухместных номерах.
Размещение преимущественно в гостинице «Гейзер». Когда в «Гейзер» не хватает мест, мы заселяем своих гостей в гостиницы «Арсеньев» и «Петропавловск». В редких случаях заселение в гостиницах г. Елизово, т. к. в летнее время гостиниц на Камчатке очень не хватает.
Доплата за одноместное размещение — 9 000 руб. Подселения не предусмотрено.
Расположена в деловом районе г. Петропавловска-Камчатский. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, парковка, экскурсионное бюро и камера хранения багажа. Расстояние до Авачинского залива составляет 1,2 км, а до международного аэропорта «Елизово» можно доехать за 40 минут.
К услугам наших гостей 40 уютных номеров одно- и двухместного размещения, оформленные в классическом стиле. Из окон открывается вид на Авачинскую бухту и гряду домашних вулканов Петропавловска-Камчатского.
В номерах находится все необходимое для приятного пребывания: две полутороспальные кровати или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф для одежды, телевизор с кабельными каналами, холодильник, телефон с междугородней и международной связью, чайник, чайная пара.
Гости могут посетить кафе и рестораны поблизости или перекусить в баре отеля, а также воспользоваться услугами китайского оздоровительного центра, где гостям предложат лечебный и расслабляющий массаж. Работает парикмахерская и маникюрный кабинет.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, это не сложный тур, поэтому он подойдет детям от 8 лет.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Транспорт используется разный — от автобусов различной пассажировместимости:
При больших группах также могут использоваться вахтовые автобусы повышенной проходимости на базе Камаза и Урала. Для трансферов в аэропорт также могут использоваться минивэны и легковые автомобили, если прилетающих от 1 до 5 человек.
Помимо автомобилей в турах используются катера маломерного флота и вертолеты Ми-8 (на вертолетных экскурсиях). Пожелания туристов при рассадке не учитываются, туристы занимают места самостоятельно. Все в равных условиях. Большинство машин с кондиционерами, но не все.
На Камчатке жаркая погода бывает не часто и наличие в машине печки важнее, чем наличие кондиционера. Печками оборудованы все машины.