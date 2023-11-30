2 день

Подножие Авачинского вулкана

Завтрак в гостинице.

Выезд к подножию Авачинского и Корякского вулканов.

Экскурсия по Авачинскому перевалу и небольшое восхождение на гору «Верблюд», откуда открываются потрясающие виды на действующие «домашние» вулканы, а так же на Налычевскую Долину и вулканы Жупановский и Дзензур, так же Авачинскую бухту и вулкан Вилючинский вдалеке (в ясную погоду).

После – ланч в теплой столовой альпийского лагеря, расположенного на высоте 850м.

Возвращение в гостиницу.

Ужин за свой счет в кафе или ресторане города.

Ночь в гостинице.