Вы познакомитесь с историческими и легендарными местами Камчатки, и окунетесь в завораживающие природные виды, которые навсегда останутся в вашей памяти!
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие на Камчатку и ознакомительная экскурсия
Встреча в аэропорту, переезд в гостиницу Петропавловска-Камчатского/Елизово, размещение, отдых.
Краткая экскурсия по историческому центру Петропавловска-Камчатского с рассказами об истории и обороне города.
Посещение лежбища сивучей, смотровой площадки на сопке Петровской или Мишенной.
Возвращение в гостиницу.
Обед и ужин за свой счет в кафе или ресторане города.
Ночь в гостинице.
Подножие Авачинского вулкана
Завтрак в гостинице.
Выезд к подножию Авачинского и Корякского вулканов.
Экскурсия по Авачинскому перевалу и небольшое восхождение на гору «Верблюд», откуда открываются потрясающие виды на действующие «домашние» вулканы, а так же на Налычевскую Долину и вулканы Жупановский и Дзензур, так же Авачинскую бухту и вулкан Вилючинский вдалеке (в ясную погоду).
После – ланч в теплой столовой альпийского лагеря, расположенного на высоте 850м.
Возвращение в гостиницу.
Ужин за свой счет в кафе или ресторане города.
Ночь в гостинице.
Побережье Тихого океана, мыс Маячный, скалы Три брата
Завтрак в гостинице.
Выезд к побережью Тихого океана.
Посещение мыса Маячного и осмотр старейшего на Дальнем Востоке маяка, подъем на смотровую площадку, с которой видны легендарные скалы Три брата – визитная карточка Петропавловска-Камчатского, спуск на берег Тихого океана – пляж с черным вулканическим песком.
Во время экскурсии ланч с горячим чаем в живописном месте и возвращение в город.
Ужин за свой счет в кафе или ресторане города.
Ночь в гостинице.
Малкинские горячие источники
Завтрак в гостинице.
Выезд на машине на дикие Малкинские термальные источники (130 км).
По пути остановка в п. Сокоч для перекуса знаменитыми местными пирожками.
Купание в лечебных термальных источниках разной температуры, ланч под открытым небом.
Возвращение в гостиницу.
Ужин за свой счет в кафе или ресторане города.
Ночь в гостинице.
Корякское этническое стойбище и питомник ездовых собак
Завтрак в гостинице.
Переезд в этно-культурное корякское стойбище и питомник ездовых собак.
Экскурсия по стойбищу и по питомнику камчатских ездовых собак.
Выступление ансамбля аборигенов.
Обед – камчатская шурпа из оленины.
После обеда поездка в санаторно-курортную зону Паратунка, купание в открытом бассейне с термальной водой.
Возвращение в гостиницу.
Ночь в гостинице.
Свободный день или дополнительная экскурсия к подножию Вилючинского вулкана
Дополнительная экскурсия, при наличии благоприятной погоды.
Этот день можно использовать, как запасной, на случай неблагоприятной погоды.
Если с погодой на протяжении тура было все хорошо, тогда туристы могут взять дополнительную экскурсию к Вилючинскому вулкану или использовать этот день по своему усмотрению.
Ночь в гостинице.
Трансфер в аэропорт
Завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт, по пути посещение рыбного рынка.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Доплата за одноместное размещение в гостинице — 9 000 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Гейзер» 3
Расположена в деловом районе г. Петропавловска-Камчатский. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, парковка, экскурсионное бюро и камера хранения багажа. Расстояние до Авачинского залива составляет 1,2 км, а до международного аэропорта «Елизово» можно доехать за 40 минут.
К услугам наших гостей 40 уютных номеров одно- и двухместного размещения, оформленные в классическом стиле. Из окон открывается вид на Авачинскую бухту и гряду домашних вулканов Петропавловска-Камчатского.
В номерах находится все необходимое для приятного пребывания: две полутороспальные кровати или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф для одежды, телевизор с кабельными каналами, холодильник, телефон с междугородней и международной связью, чайник, чайная пара.
Гости могут посетить кафе и рестораны поблизости или перекусить в баре отеля, а также воспользоваться услугами китайского оздоровительного центра, где гостям предложат лечебный и расслабляющий массаж. Работает парикмахерская и маникюрный кабинет.
Расстояние до Авачинского залива составляет 1,2 км, а до международного аэропорта «Елизово» можно доехать за 40 минут от отеля «Гейзер».
Гостиница «Арсеньев» 3
Один из лучших вариантов, выбранных нами в городе Петропавловск-Камчатский. Отель «Арсеньев» расположен в Петропавловске-Камчатском. В отеле работает бесплатный Wi-Fi, на территории обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В каждом номере установлен платяной шкаф.
По утрам для гостей отеля «Арсеньев» накрывают завтрак «шведский стол».
Стойка регистрации работает круглосуточно, ее сотрудники всегда с удовольствием помогут гостям.
Расстояние от отеля «Арсеньев» до аэропорта Петропавловск-Камчатский составляет 18 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (TWIN, завтрак)
- Экскурсионная программа
- Трансферы по программе
- Услуги гида
- Разрешительные документы для нахождения на территории природного парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
- Доплата за одноместное размещение в гостинице - 9 000 руб
- Экскурсия к Вилючинскому вулкану - 7 000 руб. /чел
- Входной билет в бассейн с термальной водой - 250-300 руб
- Обеды и ужины на городской части тура
- Покупка сувениров
- Алкоголь
- Доплата 500 руб. за оформление пропуска для иностранных граждан
- Страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплая одежда (до -10°C, в ноябре подойдет теплый горнолыжный костюм);
- флиска или свитер;
- термобелье зимнее;
- головной убор (теплая шапка);
- перчатки (теплые);
- особое внимание уделите обуви: она должна быть по возможности высокая, чтобы через верх внутрь не попадал снег или шлак, а также, она должна быть достаточно теплая и непромокаемая (гамаши);
- теплые носки (2 пары);
- купальные принадлежности (купальный костюм, сланцы, полотенце, по возможности халат);
- солнцезащитные очки или горнолыжная маска;
- солнцезащитный крем;
- предметы личной гигиены;
- личная аптечка;
- фото- и видеоаппаратура, запасные батарейки;
- небольшой рюкзачок, куда можно будет положить купальные принадлежности или сменные теплые вещи.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка
Страховка не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие дополнительные экскурсии можно заказать в свободный день?
Если с погодой на протяжении тура было все хорошо, тогда туристы могут взять дополнительную экскурсию к Вилючинскому вулкану.
Стоимость экскурсии 7000 руб/чел.
На чем будем передвигаться?
Транспорт: автомобиль, возможно снегоход с нартами в поздние даты.