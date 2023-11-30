Поздняя осень на Камчатке

Поздняя осень на Камчатке — это удивительное время года, которое позволит увидеть не только яркие краски золотой осени, снежные вершины действующих вулканов и потрясающие виды побережья Тихого океана, но и прочувствовать всю магию этого удивительного полуострова.

Вы познакомитесь с историческими и легендарными местами Камчатки, и окунетесь в завораживающие природные виды, которые навсегда останутся в вашей памяти!
5
3 отзыва
Поздняя осень на Камчатке
Поздняя осень на Камчатке
Поздняя осень на Камчатке
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Погружение в удивительную природу Камчатки
Погружение в удивительную природу Камчатки
Посетите побережье Тихого океана с черным вулканическим песком, мыс Маячный, скалы Три брата и многое другое
Релакс в горячих ваннах
Релакс в горячих ваннах
Покупаетесь в лечебных термальных источниках разной температуры
Знакомство с ездовыми собаками
Знакомство с ездовыми собаками
Побываете в питомнике и пообщаетесь с пушистыми друзьями

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Камчатку и ознакомительная экскурсия

Встреча в аэропорту, переезд в гостиницу Петропавловска-Камчатского/Елизово, размещение, отдых.

Краткая экскурсия по историческому центру Петропавловска-Камчатского с рассказами об истории и обороне города.

Посещение лежбища сивучей, смотровой площадки на сопке Петровской или Мишенной.

Возвращение в гостиницу.

Обед и ужин за свой счет в кафе или ресторане города.

Ночь в гостинице.

Прибытие на Камчатку и ознакомительная экскурсияПрибытие на Камчатку и ознакомительная экскурсия
2 день

Подножие Авачинского вулкана

Завтрак в гостинице.

Выезд к подножию Авачинского и Корякского вулканов.

Экскурсия по Авачинскому перевалу и небольшое восхождение на гору «Верблюд», откуда открываются потрясающие виды на действующие «домашние» вулканы, а так же на Налычевскую Долину и вулканы Жупановский и Дзензур, так же Авачинскую бухту и вулкан Вилючинский вдалеке (в ясную погоду).

После – ланч в теплой столовой альпийского лагеря, расположенного на высоте 850м.

Возвращение в гостиницу.

Ужин за свой счет в кафе или ресторане города.

Ночь в гостинице.

Подножие Авачинского вулканаПодножие Авачинского вулканаПодножие Авачинского вулкана
3 день

Побережье Тихого океана, мыс Маячный, скалы Три брата

Завтрак в гостинице.

Выезд к побережью Тихого океана.

Посещение мыса Маячного и осмотр старейшего на Дальнем Востоке маяка, подъем на смотровую площадку, с которой видны легендарные скалы Три брата – визитная карточка Петропавловска-Камчатского, спуск на берег Тихого океана – пляж с черным вулканическим песком.

Во время экскурсии ланч с горячим чаем в живописном месте и возвращение в город.

Ужин за свой счет в кафе или ресторане города.

Ночь в гостинице.

Побережье Тихого океана, мыс Маячный, скалы Три братаПобережье Тихого океана, мыс Маячный, скалы Три братаПобережье Тихого океана, мыс Маячный, скалы Три братаПобережье Тихого океана, мыс Маячный, скалы Три братаПобережье Тихого океана, мыс Маячный, скалы Три братаПобережье Тихого океана, мыс Маячный, скалы Три брата
4 день

Малкинские горячие источники

Завтрак в гостинице.

Выезд на машине на дикие Малкинские термальные источники (130 км).

По пути остановка в п. Сокоч для перекуса знаменитыми местными пирожками.

Купание в лечебных термальных источниках разной температуры, ланч под открытым небом.

Возвращение в гостиницу.

Ужин за свой счет в кафе или ресторане города.

Ночь в гостинице.

Малкинские горячие источникиМалкинские горячие источники
5 день

Корякское этническое стойбище и питомник ездовых собак

Завтрак в гостинице.

Переезд в этно-культурное корякское стойбище и питомник ездовых собак.

Экскурсия по стойбищу и по питомнику камчатских ездовых собак.

Выступление ансамбля аборигенов.

Обед – камчатская шурпа из оленины.

После обеда поездка в санаторно-курортную зону Паратунка, купание в открытом бассейне с термальной водой.

Возвращение в гостиницу.

Ночь в гостинице.

Корякское этническое стойбище и питомник ездовых собакКорякское этническое стойбище и питомник ездовых собакКорякское этническое стойбище и питомник ездовых собакКорякское этническое стойбище и питомник ездовых собакКорякское этническое стойбище и питомник ездовых собакКорякское этническое стойбище и питомник ездовых собакКорякское этническое стойбище и питомник ездовых собак
6 день

Свободный день или дополнительная экскурсия к подножию Вилючинского вулкана

Дополнительная экскурсия, при наличии благоприятной погоды.

Этот день можно использовать, как запасной, на случай неблагоприятной погоды.

Если с погодой на протяжении тура было все хорошо, тогда туристы могут взять дополнительную экскурсию к Вилючинскому вулкану или использовать этот день по своему усмотрению.

Ночь в гостинице.

Свободный день или дополнительная экскурсия к подножию Вилючинского вулканаСвободный день или дополнительная экскурсия к подножию Вилючинского вулкана
7 день

Трансфер в аэропорт

Завтрак в гостинице.

Трансфер в аэропорт, по пути посещение рыбного рынка.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Доплата за одноместное размещение в гостинице — 9 000 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Гейзер» 3

6 ночей

Расположена в деловом районе г. Петропавловска-Камчатский. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, парковка, экскурсионное бюро и камера хранения багажа. Расстояние до Авачинского залива составляет 1,2 км, а до международного аэропорта «Елизово» можно доехать за 40 минут.

К услугам наших гостей 40 уютных номеров одно- и двухместного размещения, оформленные в классическом стиле. Из окон открывается вид на Авачинскую бухту и гряду домашних вулканов Петропавловска-Камчатского.

В номерах находится все необходимое для приятного пребывания: две полутороспальные кровати или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф для одежды, телевизор с кабельными каналами, холодильник, телефон с междугородней и международной связью, чайник, чайная пара.

Гости могут посетить кафе и рестораны поблизости или перекусить в баре отеля, а также воспользоваться услугами китайского оздоровительного центра, где гостям предложат лечебный и расслабляющий массаж. Работает парикмахерская и маникюрный кабинет.

Расстояние до Авачинского залива составляет 1,2 км, а до международного аэропорта «Елизово» можно доехать за 40 минут от отеля «Гейзер».

Гостиница «Гейзер» 3Гостиница «Гейзер» 3Гостиница «Гейзер» 3Гостиница «Гейзер» 3Гостиница «Гейзер» 3Гостиница «Гейзер» 3Гостиница «Гейзер» 3Гостиница «Гейзер» 3Гостиница «Гейзер» 3

Гостиница «Арсеньев» 3

6 ночей

Один из лучших вариантов, выбранных нами в городе Петропавловск-Камчатский. Отель «Арсеньев» расположен в Петропавловске-Камчатском. В отеле работает бесплатный Wi-Fi, на территории обустроена бесплатная частная парковка.

Во всех номерах отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В каждом номере установлен платяной шкаф.

По утрам для гостей отеля «Арсеньев» накрывают завтрак «шведский стол».

Стойка регистрации работает круглосуточно, ее сотрудники всегда с удовольствием помогут гостям.

Расстояние от отеля «Арсеньев» до аэропорта Петропавловск-Камчатский составляет 18 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице (TWIN, завтрак)
  • Экскурсионная программа
  • Трансферы по программе
  • Услуги гида
  • Разрешительные документы для нахождения на территории природного парка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Доплата за одноместное размещение в гостинице - 9 000 руб
  • Экскурсия к Вилючинскому вулкану - 7 000 руб. /чел
  • Входной билет в бассейн с термальной водой - 250-300 руб
  • Обеды и ужины на городской части тура
  • Покупка сувениров
  • Алкоголь
  • Доплата 500 руб. за оформление пропуска для иностранных граждан
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая одежда (до -10°C, в ноябре подойдет теплый горнолыжный костюм);
  • флиска или свитер;
  • термобелье зимнее;
  • головной убор (теплая шапка);
  • перчатки (теплые);
  • особое внимание уделите обуви: она должна быть по возможности высокая, чтобы через верх внутрь не попадал снег или шлак, а также, она должна быть достаточно теплая и непромокаемая (гамаши);
  • теплые носки (2 пары);
  • купальные принадлежности (купальный костюм, сланцы, полотенце, по возможности халат);
  • солнцезащитные очки или горнолыжная маска;
  • солнцезащитный крем;
  • предметы личной гигиены;
  • личная аптечка;
  • фото- и видеоаппаратура, запасные батарейки;
  • небольшой рюкзачок, куда можно будет положить купальные принадлежности или сменные теплые вещи.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка

Страховка не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие дополнительные экскурсии можно заказать в свободный день?

Если с погодой на протяжении тура было все хорошо, тогда туристы могут взять дополнительную экскурсию к Вилючинскому вулкану.

Стоимость экскурсии 7000 руб/чел.

На чем будем передвигаться?

Транспорт: автомобиль, возможно снегоход с нартами в поздние даты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
30 ноя 2023
Невероятная Камчатка! Потрясающие виды, уникальные природные источники, историческая наполненность региона, близость к живой природе - всё это в полной мере охватывает программа тура. Переменчивая погода и межсезонье не стали препятствием на пути к захватывающим впечатлением от отдыха на краю земли)
Невероятная Камчатка! Потрясающие виды, уникальные природные источники, историческая наполненность региона, близость к живой природе - всёНевероятная Камчатка! Потрясающие виды, уникальные природные источники, историческая наполненность региона, близость к живой природе - всёНевероятная Камчатка! Потрясающие виды, уникальные природные источники, историческая наполненность региона, близость к живой природе - всёНевероятная Камчатка! Потрясающие виды, уникальные природные источники, историческая наполненность региона, близость к живой природе - всёНевероятная Камчатка! Потрясающие виды, уникальные природные источники, историческая наполненность региона, близость к живой природе - всёНевероятная Камчатка! Потрясающие виды, уникальные природные источники, историческая наполненность региона, близость к живой природе - всёНевероятная Камчатка! Потрясающие виды, уникальные природные источники, историческая наполненность региона, близость к живой природе - всёНевероятная Камчатка! Потрясающие виды, уникальные природные источники, историческая наполненность региона, близость к живой природе - всё
А
24 ноя 2023
Замечательный тур. Даже в "нетуристический" ноябрь удалось отлично отдохнуть. Теперь хочется прилететь летом.
Замечательный тур. Даже в &quot;нетуристический&quot; ноябрь удалось отлично отдохнуть. Теперь хочется прилететь летом.Замечательный тур. Даже в &quot;нетуристический&quot; ноябрь удалось отлично отдохнуть. Теперь хочется прилететь летом.Замечательный тур. Даже в &quot;нетуристический&quot; ноябрь удалось отлично отдохнуть. Теперь хочется прилететь летом.Замечательный тур. Даже в &quot;нетуристический&quot; ноябрь удалось отлично отдохнуть. Теперь хочется прилететь летом.
И
19 окт 2023
Получили от поездки "Осень на Камчатке" огромное удовольствие! Насыщенный тур, за короткое время увидели и вулканы, и горячие источники, и сивучей, и многое интересного, чем славится Камчатка.
Получили от поездки &quot;Осень на Камчатке&quot; огромное удовольствие! Насыщенный тур, за короткое время увидели и вулканы,Получили от поездки &quot;Осень на Камчатке&quot; огромное удовольствие! Насыщенный тур, за короткое время увидели и вулканы,Получили от поездки &quot;Осень на Камчатке&quot; огромное удовольствие! Насыщенный тур, за короткое время увидели и вулканы,Получили от поездки &quot;Осень на Камчатке&quot; огромное удовольствие! Насыщенный тур, за короткое время увидели и вулканы,Получили от поездки &quot;Осень на Камчатке&quot; огромное удовольствие! Насыщенный тур, за короткое время увидели и вулканы,Получили от поездки &quot;Осень на Камчатке&quot; огромное удовольствие! Насыщенный тур, за короткое время увидели и вулканы,Получили от поездки &quot;Осень на Камчатке&quot; огромное удовольствие! Насыщенный тур, за короткое время увидели и вулканы,Получили от поездки &quot;Осень на Камчатке&quot; огромное удовольствие! Насыщенный тур, за короткое время увидели и вулканы,Получили от поездки &quot;Осень на Камчатке&quot; огромное удовольствие! Насыщенный тур, за короткое время увидели и вулканы,Получили от поездки &quot;Осень на Камчатке&quot; огромное удовольствие! Насыщенный тур, за короткое время увидели и вулканы,

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

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