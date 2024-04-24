Большой поход по Камчатке: Толбачик и вулканы юга

Большой поход по Камчатке
Приглашаем Вас в незабываемое путешествие на Камчатку – на настоящий камчатский интенсив! Это путешествие – автономный маршрут по Ключевской группе вулканов.

Вы совершите восхождения на 3 действующих вулкана и увидите в непосредственной близости самый высокий в Евразии действующий стратовулкан – Ключевскую сопку (4754 м).
4.67
3 отзыва
Большой поход по Камчатке: Толбачик и вулканы юга
Большой поход по Камчатке: Толбачик и вулканы юга
Большой поход по Камчатке: Толбачик и вулканы юга
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Петропавловск-Камчатский

Прибытие участников в г. Петропавловск-Камчатский.

Размещение в гостевом доме/хостеле.

В этот день можно самостоятельно погулять по центру Петропавловска-Камчатского, сходить на набережную, подняться на Никольскую сопку, посетить батарею Максутова и другие объекты исторической части города

В 19:00 встреча с гидом в гостевом доме/хостеле, обсуждение программы.

Ночевка входит в стоимость тура.

Питание: обед и ужин в этот день самостоятельно.

Петропавловск-КамчатскийПетропавловск-КамчатскийПетропавловск-КамчатскийПетропавловск-Камчатский
2 день

Петропавловск-Камчатский - Мишенная сопка - Халактырский пляж

Наше приключение начинается!

Первым делом мы заедем на Мишеннную сопку, откуда открывается великолепная панорама на город, Авачинскую бухту и домашние вулканы Корякский, Авачинский и Козельский.

Немного погуляем по центру города и пообедаем в местном бистро.

При необходимости докупим продукты и отправимся на океан – на знаменитый Халактырский пляж с его черным вулканическим песком.

Ступаешь обнаженными ногами на песок, а холодная вода, принесенная очередной волной, заставляет мурашки бежать по всему телу.

В этот момент, смотря в бесконечную водную даль до горизонта, ощущаешь всю мощь и грандиозность стихии.

Тихий океан завораживает и умиротворяет.

Здесь мы поставим палатки, и будет много времени, чтобы погулять по пляжу, уединиться под звуки прибоя, а самые смелые смогут осуществить must do в путешествии по Камчатке – искупаться в водах Тихого океана.

Авто: 30 км.

Проживание: палатки.

Пешком: 1-5 км.

Питание: ужин. Завтрак и обед оплачиваются самостоятельно.

Петропавловск-Камчатский - Мишенная сопка - Халактырский пляжПетропавловск-Камчатский - Мишенная сопка - Халактырский пляжПетропавловск-Камчатский - Мишенная сопка - Халактырский пляжПетропавловск-Камчатский - Мишенная сопка - Халактырский пляжПетропавловск-Камчатский - Мишенная сопка - Халактырский пляжПетропавловск-Камчатский - Мишенная сопка - Халактырский пляж
3 день

Халактырский пляж - Козыревск - стоянка Копыто

Сегодня весь день мы проведем в дороге – едем на север.

Дорога займет около 12 часов.

В пути мы сделаем несколько остановок, чтобы перекусить в кафе и размяться.

Далее нас ждет заброска из Козыревска до стоянки Копыто на вахтовке.

Это начальная точка нашего автономного маршрута.

Авто: 540 км.

Проживание: палатки.

Питание: завтрак, ужин. Обед оплачивается самостоятельно.

Халактырский пляж - Козыревск - стоянка КопытоХалактырский пляж - Козыревск - стоянка КопытоХалактырский пляж - Козыревск - стоянка КопытоХалактырский пляж - Козыревск - стоянка КопытоХалактырский пляж - Козыревск - стоянка Копыто
4 день

Стоянка Копыто - поляна Эдельвейсов

Небольшой переход в 11 километров даст нам отличную возможность втянуться в ритм похода под рюкзаками.

По дороге мы сделаем остановку у живописного озера, откуда видно величественный вулкан Толбачик.

Дойдем до нашего сегодняшнего ночлега, стоянки на поляне Эдельвейсов, где нас ждут уютный деревянный навес и абсолютно бесстрашные евражки.

Рядом с поляной зачастую можно увидеть медведей, которые пасутся на соседнем склоне, аппетитно поедая голубику.

Вечером прогуляемся до живописного места под названием Бараньи скалы.

С нашей стоянки открывается потрясающий вид на Острый и Плоский Толбачик.

Особенно прекрасен этот вид в сумерки и ночное время, когда из-за вулкана поднимается луна.

Пешком: 11 км с рюкзаками.

Диапазон высот: 1020-1410 м.

Перепад высот: подъем – 380 м, спуск – 70 м.

Проживание: палатки.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Стоянка Копыто - поляна ЭдельвейсовСтоянка Копыто - поляна ЭдельвейсовСтоянка Копыто - поляна ЭдельвейсовСтоянка Копыто - поляна Эдельвейсов
5 день

Поляна Эдельвейсов - Марсово поле

Насыщенный день, по ходу которого мы преодолеем почти 18 км.

Живописные поляны, усыпанные голубикой и шикшой, то и дело пытаются сманить нас на привал.

Мы посетим небольшой, но очень интересный каньон реки Студеная с причудливым рельефом вертикальных стен, которые на протяжении тысяч лет медленно, но верно обтачивала вода.

Далее мы преодолеем вброд реку Студеная.

Наличие воды в реке зависит от обилия осадков.

Возможно, воды будет по колено, а может и не быть совсем.

После обеденного перекуса наш путь продолжается по невыраженной тропе вдоль русел реки Студеная и Нижней Размывочной.

По пути любуемся справа панорамой вулкана Толбачик, а слева – вулкана Ушковский.

Эти грандиозные исполины впечатляют и вдохновляют одновременно.

Не доходя пары километров до нашей стоянки, остановимся на привал у скалы Поленница.

Поленница представляет собой выпирающую из возвышенности скалу с примечательным слоистым образованием, которое с виду действительно напоминает сложенные дрова.

Ночлег на стоянке Марсово поле с деревянным навесом.

Пешком: 15 км с рюкзаком.

Диапазон высот: 1100-1430 м.

Перепад высот: подъем 330 м, спуск 10м.

Проживание: палатки.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Поляна Эдельвейсов - Марсово полеПоляна Эдельвейсов - Марсово полеПоляна Эдельвейсов - Марсово полеПоляна Эдельвейсов - Марсово полеПоляна Эдельвейсов - Марсово поле
6 день

Дневка

Сегодня дневка.

Мы выспимся и прогуляемся по окрестным марсианским ландшафтам.

Поднимемся на кратер Юпитер, откуда открываются очень красивые панорамы.

Пешком: 4-5 км налегке.

Проживание: палатки.

Питание: завтрак, обед, ужин.

ДневкаДневкаДневкаДневка
7 день

Марсово поле - стоянка Толуд

Хороший трудовой день.

Преодолеем 2 перевала: Толбачинский и Толуд – с небольшим перепадом высот.

Сегодня предстоит пройти 22 км.

Стоянка на базе Толуд с хорошим деревянным навесом у подножья живописного вулкана правильной конической формы большая Удина.

Вообще весь сегодняшний переход нас будут сопровождать великолепные виды на вулканы Овальная Зимина, Большая Удина и Толбачик.

Пешком: 22 км с рюкзаком.

Диапазон высот: 930-1570 м.

Перепад высот: подъем – 170 м, спуск – 620м.

Проживание: палатки.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Марсово поле - стоянка ТолудМарсово поле - стоянка ТолудМарсово поле - стоянка Толуд
8 день

Стоянка Толуд - кордон Клешня

Небольшой переход в 12 км до стоянки Родник (Клешня).

Пройдем по лавовому полю с причудливыми формами застывшей лавы, похожей то ли на стволы деревьев, то ли на шоколад.

По дороге мы посетим уникальные лавовые пещеры, размеры тоннелей в которых доходят до 5 метров в высоту и 8 метров в ширину.

Пешком: 12 км с рюкзаком.

Диапазон высот: 980-1580 м.

Перепад высот: подъем – 635 м, спуск – 300м.

Проживание: палатки.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Стоянка Толуд - кордон КлешняСтоянка Толуд - кордон КлешняСтоянка Толуд - кордон КлешняСтоянка Толуд - кордон Клешня
9 день

Кордон Клешня - Плоский Толбачик - кордон Клешня

Эпичное восхождение налегке на вулкан Плоский Толбачик (3140 м)!

На вершине нас ждет гигантский кратер около 2 км в диаметре, со стенок которого ежеминутно обрушиваются камнепады, красивый вид на юг – вся “лунная” вулканическая пустыня с многочисленными шлаковыми конусами.

Восхождение достаточно изнурительное.

Нам предстоит пройти примерно 26 км в обе стороны, будет трудно, но это того стоит, поверьте.

Пешком: 26 км налегке.

Диапазон высот: 1310-3020 м.

Перепад высот: подъем – 1880 м, спуск – 1880 м.

Проживание: палатки.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Кордон Клешня - Плоский Толбачик - кордон КлешняКордон Клешня - Плоский Толбачик - кордон КлешняКордон Клешня - Плоский Толбачик - кордон КлешняКордон Клешня - Плоский Толбачик - кордон Клешня
10 день

Кордон Клешня - Северный прорыв - Мертвый лес - поселок Эссо

Встанем пораньше.

Сегодня нам нужно успеть посмотреть знаменитый «Мертвый лес» и подняться на Северный прорыв, образовавшийся при Большом трещинном Толбачинском извержении.

Преодолеем несколько часов пути до культового места – поселка Эссо, по пути сделаем остановку в кафе в Козыревске.

В Эссо заселимся на турбазу.

Авто: 150 км.

Пешком: 2 км с рюкзаками.

Проживание: турбаза.

Питание: завтрак, ужин. Обед оплачивается самостоятельно.

Кордон Клешня - Северный прорыв - Мертвый лес - поселок ЭссоКордон Клешня - Северный прорыв - Мертвый лес - поселок ЭссоКордон Клешня - Северный прорыв - Мертвый лес - поселок ЭссоКордон Клешня - Северный прорыв - Мертвый лес - поселок Эссо
11 день

Дневка

В Эссо мы вдоволь искупаемся в горячих источниках и отмоемся от усталости после автономного маршрута.

А также посетим великолепный этнографический музей.

Желающие могут сплавиться по горной реке Быстрая на рафтах (не входит в стоимость).

Проживание: турбаза.

Питание: завтрак, ужин. Обед оплачивается самостоятельно.

ДневкаДневкаДневкаДневка
12 день

Поселок Эссо - стоянка возле вулкана Горелый

Почти весь день мы едем на юг, к эпичным вулканам Мутновский и Горелый.

В пути сделаем остановку на обед в кафе и в магазине, чтобы пополнить продовольствие.

Авто: 580 км.

Проживание: палатки.

Питание: завтрак, ужин. Обед оплачивается самостоятельно.

Поселок Эссо - стоянка возле вулкана ГорелыйПоселок Эссо - стоянка возле вулкана ГорелыйПоселок Эссо - стоянка возле вулкана Горелый
13 день

Стоянка возле вулкана Горелый - вулкан Мутновский - стоянка возле вулкана Горелый

После непродолжительного переезда на вахтовке поднимемся на вулкан Мутновский (подъем происходит по разрешенной схеме: группа идет вверх до точки, где открывается панорама на кратер и издалека видно ледник и фумаролы) с его удивительными геотермальными зонами, фумаролами и цветными склонами, откуда сквозь толщу земной коры пробивается серный газ с водяными парами.

Это одно из самых грандиозных мест Камчатки.

А также увидим легендарный каньон Опасный, не уступающий по красоте Гранд Каньону в США, и водопад высотой почти с 30-этажный дом, который низвергается на дно каньона.

Он самый высокий на всей Камчатке – потрясающее зрелище!

В районе геотермальной энергостанции посетим малую долину гейзеров, а вечером вернемся к подножью вулкана Горелый.

Авто: 30 км.

Пешком: 10 км налегке.

Диапазон высот: 1000-1470 м.

Перепад высот: подъем – 330 м, спуск – 330 м.

Проживание: палатки.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Стоянка возле вулкана Горелый - вулкан Мутновский - стоянка возле вулкана ГорелыйСтоянка возле вулкана Горелый - вулкан Мутновский - стоянка возле вулкана ГорелыйСтоянка возле вулкана Горелый - вулкан Мутновский - стоянка возле вулкана ГорелыйСтоянка возле вулкана Горелый - вулкан Мутновский - стоянка возле вулкана ГорелыйСтоянка возле вулкана Горелый - вулкан Мутновский - стоянка возле вулкана ГорелыйСтоянка возле вулкана Горелый - вулкан Мутновский - стоянка возле вулкана Горелый
14 день

Стоянка возле вулкана Горелый - вулкан Горелый - Петропавловск-Камчатский

Восхождение на вулкан Горелый, которое занимает примерно 4 часа.

С кромки кратера мы лицезреем шикарный вид на вулкан Вилючинский.

Под ногами, обрываясь вниз на сотни метров, открывается огромный кратер с озером на дне.

Это эпичное зрелище впечатлит даже самых искушенных путешественников.

После остановки в кафе по пути в ПК посетим Большую лавовую пещеру с ледяным дном, где в свое время давал концерт сам Юрий Башмет.

Вечером заселение в гостевой дом/хостел, отдых.

Авто: 100 км.

Пешком: 10 км налегке.

Диапазон высот: 1000- 750 м.

Перепад высот: подъем – 750 м, спуск – 750 м.

Проживание: гостевой дом / хостел.

Питание: завтрак.

Стоянка возле вулкана Горелый - вулкан Горелый - Петропавловск-КамчатскийСтоянка возле вулкана Горелый - вулкан Горелый - Петропавловск-КамчатскийСтоянка возле вулкана Горелый - вулкан Горелый - Петропавловск-Камчатский
15 день

Свободный день

Целый день мы посвятим посещению рыбных рынков и магазинчиков, покупке сувениров и просто прогулкам по городу.

Также рекомендуем заказать экскурсию на катере и отправится в уникальное плавание по океану до бухты Русская и острова Старичков (почти на весь день).

Если не отправитесь на морскую прогулку, рекомендуем посетить вулканариум.

Вечером совместно устроим прощальный праздничный ужин.

Проживание: гостевой дом / хостел.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
16 день

Отъезд

С утра до вылета можно пробежаться по магазинам и рынкам тем, кто не успел этого сделать.

Прощание с Огненной землей и участниками, которые стали уже совсем родными.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках, на турбазе и в гостевом доме или хостеле.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

10 ночей

Проживание в 3-4-местных палатках (при желании можно взять свою палатку и размещаться индивидуально).

Палаточный лагерьПалаточный лагерь

Турбаза в п. Эссо

2 ночи

Дом на 20 человек, двухъярусные кровати, душ и туалет на улице.

Гостевой дом или хостел в г. Петропавловск-Камчатский

3 ночи

Размещение в комнатах до 10 человек, душ и туалет на этаже.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе на автобусе и вездеходе
  • 1 ночевка в гостевом доме / хостеле в ПК перед началом путешествия
  • 2 ночевки на базе отдыха в п. Эссо после автономной части маршрута
  • 2 ночевки в гостевом доме/ хостеле в ПК в конце путешествия
  • Питание на активной части маршрута (горячие завтрак и ужин, обеденные перекусы)
  • Завтраки и ужины на турбазе в Эссо
  • Рекреационные сборы за посещение природного парка «Вулканы Камчатки»
  • Регистрация в МЧС
  • Работа инструкторов
  • Групповое снаряжение (палатки, котлы, горелки, газ)
  • Групповая аптечка
  • Средства связи и навигации
  • Средства отпугивания медведей (ракетница, фальшфейер)
  • Консультация по покупке билетов, оформлению страховки (по запросу)
  • Фирменный бафф
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Такси по городу, из аэропорта и в аэропорт (1 000-2 000 руб.)
  • Питание в ПК, обеды в Эссо, в дороге до Толбачика и обратно (12-13 часов в одну сторону), а также в дороге до Горелого и обратно (4 часа в одну сторону)
  • Страховка от н/с
  • Дополнительные экскурсии (морская прогулка 11 000-12 000 руб.)
  • Чаевые гидам
Место начала и завершения?
Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • палки трекинговые;
  • сидушка на резинке (хоба);
  • рюкзак 60-90 л;
  • накидка на рюкзак от дождя;
  • коврик туристический;
  • спальный мешок (температура комфорта -5).

Одежда и обувь:

  • ботинки треккинговые;
  • куртка и штаны штормовые (ветрозащитные, лучше влаго - и ветрозащитные);
  • дождевик хороший;
  • куртка утепленная (пуховка);
  • панама, шапка флисовая, перчатки х/б;
  • кофта утепленная (флисовая);
  • носки треккинговые (2-3 пары, синтетические), носки теплые;
  • 1-2 футболки синтетические;
  • штаны ходовые легкие, можно ещё шорты;
  • комплект термобелья;
  • сандалии спортивные или сланцы;
  • гамаши /"фонарики" (надеваются поверх ботинок);
  • купальные принадлежности + легкое полотенце (для посещения горячих источников);
  • накомарник (обязательно!).

Что взять еще:

  • тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички в гермоупаковке;
  • аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт - 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий;
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага (влажная или герметично упакованная), принадлежности для девочек и пр.);
  • термос (0,5-1 литр);
  • карманный перекус (орехи, сухофрукты, батончики);
  • очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет;
  • фонарик (налобный) + зап. комплект батареек;
  • крем/спрей от комаров;
  • бутылка для воды/гидратор 1 л;
  • свисток на веревочке (для обозначения присутствия на месте, во избежание нападения медведей);
  • набор ниток с иголкой;
  • веревка 5 м диаметром 5 мм (для просушки одежды, ремонта);
  • фотоаппарат (видеокамера).

Документы:

  • паспорт;
  • деньги на дополнительные расходы (10 000-20000 руб.).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
24 апр 2024
Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
А
27 фев 2024
Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
Д
22 янв 2024
Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

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