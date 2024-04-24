Вы совершите восхождения на 3 действующих вулкана и увидите в непосредственной близости самый высокий в Евразии действующий стратовулкан – Ключевскую сопку (4754 м).
Программа тура по дням
Петропавловск-Камчатский
Прибытие участников в г. Петропавловск-Камчатский.
Размещение в гостевом доме/хостеле.
В этот день можно самостоятельно погулять по центру Петропавловска-Камчатского, сходить на набережную, подняться на Никольскую сопку, посетить батарею Максутова и другие объекты исторической части города
В 19:00 встреча с гидом в гостевом доме/хостеле, обсуждение программы.
Ночевка входит в стоимость тура.
Питание: обед и ужин в этот день самостоятельно.
Петропавловск-Камчатский - Мишенная сопка - Халактырский пляж
Наше приключение начинается!
Первым делом мы заедем на Мишеннную сопку, откуда открывается великолепная панорама на город, Авачинскую бухту и домашние вулканы Корякский, Авачинский и Козельский.
Немного погуляем по центру города и пообедаем в местном бистро.
При необходимости докупим продукты и отправимся на океан – на знаменитый Халактырский пляж с его черным вулканическим песком.
Ступаешь обнаженными ногами на песок, а холодная вода, принесенная очередной волной, заставляет мурашки бежать по всему телу.
В этот момент, смотря в бесконечную водную даль до горизонта, ощущаешь всю мощь и грандиозность стихии.
Тихий океан завораживает и умиротворяет.
Здесь мы поставим палатки, и будет много времени, чтобы погулять по пляжу, уединиться под звуки прибоя, а самые смелые смогут осуществить must do в путешествии по Камчатке – искупаться в водах Тихого океана.
Авто: 30 км.
Проживание: палатки.
Пешком: 1-5 км.
Питание: ужин. Завтрак и обед оплачиваются самостоятельно.
Халактырский пляж - Козыревск - стоянка Копыто
Сегодня весь день мы проведем в дороге – едем на север.
Дорога займет около 12 часов.
В пути мы сделаем несколько остановок, чтобы перекусить в кафе и размяться.
Далее нас ждет заброска из Козыревска до стоянки Копыто на вахтовке.
Это начальная точка нашего автономного маршрута.
Авто: 540 км.
Проживание: палатки.
Питание: завтрак, ужин. Обед оплачивается самостоятельно.
Стоянка Копыто - поляна Эдельвейсов
Небольшой переход в 11 километров даст нам отличную возможность втянуться в ритм похода под рюкзаками.
По дороге мы сделаем остановку у живописного озера, откуда видно величественный вулкан Толбачик.
Дойдем до нашего сегодняшнего ночлега, стоянки на поляне Эдельвейсов, где нас ждут уютный деревянный навес и абсолютно бесстрашные евражки.
Рядом с поляной зачастую можно увидеть медведей, которые пасутся на соседнем склоне, аппетитно поедая голубику.
Вечером прогуляемся до живописного места под названием Бараньи скалы.
С нашей стоянки открывается потрясающий вид на Острый и Плоский Толбачик.
Особенно прекрасен этот вид в сумерки и ночное время, когда из-за вулкана поднимается луна.
Пешком: 11 км с рюкзаками.
Диапазон высот: 1020-1410 м.
Перепад высот: подъем – 380 м, спуск – 70 м.
Проживание: палатки.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Поляна Эдельвейсов - Марсово поле
Насыщенный день, по ходу которого мы преодолеем почти 18 км.
Живописные поляны, усыпанные голубикой и шикшой, то и дело пытаются сманить нас на привал.
Мы посетим небольшой, но очень интересный каньон реки Студеная с причудливым рельефом вертикальных стен, которые на протяжении тысяч лет медленно, но верно обтачивала вода.
Далее мы преодолеем вброд реку Студеная.
Наличие воды в реке зависит от обилия осадков.
Возможно, воды будет по колено, а может и не быть совсем.
После обеденного перекуса наш путь продолжается по невыраженной тропе вдоль русел реки Студеная и Нижней Размывочной.
По пути любуемся справа панорамой вулкана Толбачик, а слева – вулкана Ушковский.
Эти грандиозные исполины впечатляют и вдохновляют одновременно.
Не доходя пары километров до нашей стоянки, остановимся на привал у скалы Поленница.
Поленница представляет собой выпирающую из возвышенности скалу с примечательным слоистым образованием, которое с виду действительно напоминает сложенные дрова.
Ночлег на стоянке Марсово поле с деревянным навесом.
Пешком: 15 км с рюкзаком.
Диапазон высот: 1100-1430 м.
Перепад высот: подъем – 330 м, спуск – 10м.
Проживание: палатки.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Дневка
Сегодня дневка.
Мы выспимся и прогуляемся по окрестным марсианским ландшафтам.
Поднимемся на кратер Юпитер, откуда открываются очень красивые панорамы.
Пешком: 4-5 км налегке.
Проживание: палатки.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Марсово поле - стоянка Толуд
Хороший трудовой день.
Преодолеем 2 перевала: Толбачинский и Толуд – с небольшим перепадом высот.
Сегодня предстоит пройти 22 км.
Стоянка на базе Толуд с хорошим деревянным навесом у подножья живописного вулкана правильной конической формы большая Удина.
Вообще весь сегодняшний переход нас будут сопровождать великолепные виды на вулканы Овальная Зимина, Большая Удина и Толбачик.
Пешком: 22 км с рюкзаком.
Диапазон высот: 930-1570 м.
Перепад высот: подъем – 170 м, спуск – 620м.
Проживание: палатки.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Стоянка Толуд - кордон Клешня
Небольшой переход в 12 км до стоянки Родник (Клешня).
Пройдем по лавовому полю с причудливыми формами застывшей лавы, похожей то ли на стволы деревьев, то ли на шоколад.
По дороге мы посетим уникальные лавовые пещеры, размеры тоннелей в которых доходят до 5 метров в высоту и 8 метров в ширину.
Пешком: 12 км с рюкзаком.
Диапазон высот: 980-1580 м.
Перепад высот: подъем – 635 м, спуск – 300м.
Проживание: палатки.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Кордон Клешня - Плоский Толбачик - кордон Клешня
Эпичное восхождение налегке на вулкан Плоский Толбачик (3140 м)!
На вершине нас ждет гигантский кратер около 2 км в диаметре, со стенок которого ежеминутно обрушиваются камнепады, красивый вид на юг – вся “лунная” вулканическая пустыня с многочисленными шлаковыми конусами.
Восхождение достаточно изнурительное.
Нам предстоит пройти примерно 26 км в обе стороны, будет трудно, но это того стоит, поверьте.
Пешком: 26 км налегке.
Диапазон высот: 1310-3020 м.
Перепад высот: подъем – 1880 м, спуск – 1880 м.
Проживание: палатки.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Кордон Клешня - Северный прорыв - Мертвый лес - поселок Эссо
Встанем пораньше.
Сегодня нам нужно успеть посмотреть знаменитый «Мертвый лес» и подняться на Северный прорыв, образовавшийся при Большом трещинном Толбачинском извержении.
Преодолеем несколько часов пути до культового места – поселка Эссо, по пути сделаем остановку в кафе в Козыревске.
В Эссо заселимся на турбазу.
Авто: 150 км.
Пешком: 2 км с рюкзаками.
Проживание: турбаза.
Питание: завтрак, ужин. Обед оплачивается самостоятельно.
Дневка
В Эссо мы вдоволь искупаемся в горячих источниках и отмоемся от усталости после автономного маршрута.
А также посетим великолепный этнографический музей.
Желающие могут сплавиться по горной реке Быстрая на рафтах (не входит в стоимость).
Проживание: турбаза.
Питание: завтрак, ужин. Обед оплачивается самостоятельно.
Поселок Эссо - стоянка возле вулкана Горелый
Почти весь день мы едем на юг, к эпичным вулканам Мутновский и Горелый.
В пути сделаем остановку на обед в кафе и в магазине, чтобы пополнить продовольствие.
Авто: 580 км.
Проживание: палатки.
Питание: завтрак, ужин. Обед оплачивается самостоятельно.
Стоянка возле вулкана Горелый - вулкан Мутновский - стоянка возле вулкана Горелый
После непродолжительного переезда на вахтовке поднимемся на вулкан Мутновский (подъем происходит по разрешенной схеме: группа идет вверх до точки, где открывается панорама на кратер и издалека видно ледник и фумаролы) с его удивительными геотермальными зонами, фумаролами и цветными склонами, откуда сквозь толщу земной коры пробивается серный газ с водяными парами.
Это одно из самых грандиозных мест Камчатки.
А также увидим легендарный каньон Опасный, не уступающий по красоте Гранд Каньону в США, и водопад высотой почти с 30-этажный дом, который низвергается на дно каньона.
Он самый высокий на всей Камчатке – потрясающее зрелище!
В районе геотермальной энергостанции посетим малую долину гейзеров, а вечером вернемся к подножью вулкана Горелый.
Авто: 30 км.
Пешком: 10 км налегке.
Диапазон высот: 1000-1470 м.
Перепад высот: подъем – 330 м, спуск – 330 м.
Проживание: палатки.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Стоянка возле вулкана Горелый - вулкан Горелый - Петропавловск-Камчатский
Восхождение на вулкан Горелый, которое занимает примерно 4 часа.
С кромки кратера мы лицезреем шикарный вид на вулкан Вилючинский.
Под ногами, обрываясь вниз на сотни метров, открывается огромный кратер с озером на дне.
Это эпичное зрелище впечатлит даже самых искушенных путешественников.
После остановки в кафе по пути в ПК посетим Большую лавовую пещеру с ледяным дном, где в свое время давал концерт сам Юрий Башмет.
Вечером заселение в гостевой дом/хостел, отдых.
Авто: 100 км.
Пешком: 10 км налегке.
Диапазон высот: 1000- 750 м.
Перепад высот: подъем – 750 м, спуск – 750 м.
Проживание: гостевой дом / хостел.
Питание: завтрак.
Свободный день
Целый день мы посвятим посещению рыбных рынков и магазинчиков, покупке сувениров и просто прогулкам по городу.
Также рекомендуем заказать экскурсию на катере и отправится в уникальное плавание по океану до бухты Русская и острова Старичков (почти на весь день).
Если не отправитесь на морскую прогулку, рекомендуем посетить вулканариум.
Вечером совместно устроим прощальный праздничный ужин.
Проживание: гостевой дом / хостел.
Отъезд
С утра до вылета можно пробежаться по магазинам и рынкам тем, кто не успел этого сделать.
Прощание с Огненной землей и участниками, которые стали уже совсем родными.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках, на турбазе и в гостевом доме или хостеле.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Проживание в 3-4-местных палатках (при желании можно взять свою палатку и размещаться индивидуально).
Турбаза в п. Эссо
Дом на 20 человек, двухъярусные кровати, душ и туалет на улице.
Гостевой дом или хостел в г. Петропавловск-Камчатский
Размещение в комнатах до 10 человек, душ и туалет на этаже.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе на автобусе и вездеходе
- 1 ночевка в гостевом доме / хостеле в ПК перед началом путешествия
- 2 ночевки на базе отдыха в п. Эссо после автономной части маршрута
- 2 ночевки в гостевом доме/ хостеле в ПК в конце путешествия
- Питание на активной части маршрута (горячие завтрак и ужин, обеденные перекусы)
- Завтраки и ужины на турбазе в Эссо
- Рекреационные сборы за посещение природного парка «Вулканы Камчатки»
- Регистрация в МЧС
- Работа инструкторов
- Групповое снаряжение (палатки, котлы, горелки, газ)
- Групповая аптечка
- Средства связи и навигации
- Средства отпугивания медведей (ракетница, фальшфейер)
- Консультация по покупке билетов, оформлению страховки (по запросу)
- Фирменный бафф
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Такси по городу, из аэропорта и в аэропорт (1 000-2 000 руб.)
- Питание в ПК, обеды в Эссо, в дороге до Толбачика и обратно (12-13 часов в одну сторону), а также в дороге до Горелого и обратно (4 часа в одну сторону)
- Страховка от н/с
- Дополнительные экскурсии (морская прогулка 11 000-12 000 руб.)
- Чаевые гидам
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- палки трекинговые;
- сидушка на резинке (хоба);
- рюкзак 60-90 л;
- накидка на рюкзак от дождя;
- коврик туристический;
- спальный мешок (температура комфорта -5).
Одежда и обувь:
- ботинки треккинговые;
- куртка и штаны штормовые (ветрозащитные, лучше влаго - и ветрозащитные);
- дождевик хороший;
- куртка утепленная (пуховка);
- панама, шапка флисовая, перчатки х/б;
- кофта утепленная (флисовая);
- носки треккинговые (2-3 пары, синтетические), носки теплые;
- 1-2 футболки синтетические;
- штаны ходовые легкие, можно ещё шорты;
- комплект термобелья;
- сандалии спортивные или сланцы;
- гамаши /"фонарики" (надеваются поверх ботинок);
- купальные принадлежности + легкое полотенце (для посещения горячих источников);
- накомарник (обязательно!).
Что взять еще:
- тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички в гермоупаковке;
- аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт - 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий;
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага (влажная или герметично упакованная), принадлежности для девочек и пр.);
- термос (0,5-1 литр);
- карманный перекус (орехи, сухофрукты, батончики);
- очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет;
- фонарик (налобный) + зап. комплект батареек;
- крем/спрей от комаров;
- бутылка для воды/гидратор 1 л;
- свисток на веревочке (для обозначения присутствия на месте, во избежание нападения медведей);
- набор ниток с иголкой;
- веревка 5 м диаметром 5 мм (для просушки одежды, ремонта);
- фотоаппарат (видеокамера).
Документы:
- паспорт;
- деньги на дополнительные расходы (10 000-20000 руб.).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
Когда и сколько длится?
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Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.