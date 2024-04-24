Собирайтесь в поход из Петропавловска-Камчатского вместе с нашими гидами

Найдено 4 тура в категории «Многодневные походы» в Петропавловске-Камчатском, цены от 71 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Камчатка. Поход на вулкан Толбачик
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Камчатка. Поход на вулкан Толбачик
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
16 июля в 10:00
23 июля в 10:00
от 96 000 за человека
Вокруг Толбачиков. Пеший поход и сплав
🚶 Пешая
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Вокруг Толбачиков. Пеший поход и сплав
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Один из самых интересных походов по Камчатке, проходящий среди высочайших вулканов Евразии — вулканов Ключевской группы»
28 июля в 10:00
71 000 за человека
Поход по Камчатке: вулканы и океан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Поход по Камчатке: вулканы и океан
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
10 авг в 10:00
74 000 за человека
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
🚶 Пешая
Авторский тур
15 дней
3 отзыва
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
13 июля в 10:00
74 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Поход по Камчатке: вулканы и океан
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Поход по Камчатке: вулканы и океан
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
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    огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • Т
    Татьяна
    22 ноября 2023
    Камчатка. Поход на вулкан Толбачик
    Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!
    Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!
  • Н
    Неля
    15 ноября 2023
    Большой поход по Камчатке: Толбачик и вулканы юга
    Всё хорошо, спасибо.
  • Л
    Людмила
    2 ноября 2023
    Большой поход по Камчатке: Толбачик и вулканы юга
    То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .
    То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа.
  • Н
    Надежда
    5 октября 2023
    Камчатка. Поход на вулкан Толбачик
    Благодарю Большую Страну и принимающую сторону❤️
    Благодарю Большую Страну и принимающую сторону❤️Благодарю Большую Страну и принимающую сторону❤️Благодарю Большую Страну и принимающую сторону❤️Благодарю Большую Страну и принимающую сторону❤️Благодарю Большую Страну и принимающую сторону❤️Благодарю Большую Страну и принимающую сторону❤️Благодарю Большую Страну и принимающую сторону❤️Благодарю Большую Страну и принимающую сторону❤️Благодарю Большую Страну и принимающую сторону❤️
  • А
    Алексей
    4 октября 2023
    Камчатка. Поход на вулкан Толбачик
    Выражаю огромную благодарность организаторам тура "Осенняя палитра" на Камчатку за информативность, чёткость и разнообразие программ.
  • А
    Андрей
    10 сентября 2023
    Поход налегке по вулканам Камчатки
    Удобное расположение отеля недалеко от аэропорта, почти мгновенное заселение - то, что нужно после долгого перелета. Вкусная еда с дополнительным местным
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    колоритом - морепродукты и икра - элемент гастрономического туризма, необходимый атрибут для ознакомления с этими краями. Замечательные гиды - фанаты своего дела. Водители, которые довозят в труднодоступные места благодаря своему профессионализму и проверенной технике. Спасибо всем организаторам тура!

    Удобное расположение отеля недалеко от аэропорта, почти мгновенное заселение - то, что нужно после долгого перелетаУдобное расположение отеля недалеко от аэропорта, почти мгновенное заселение - то, что нужно после долгого перелета

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Многодневные походы»

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  1. Камчатка. Поход на вулкан Толбачик
  2. Вокруг Толбачиков. Пеший поход и сплав
  3. Поход по Камчатке: вулканы и океан
  4. Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июне 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Многодневные походы" можно забронировать 4 тура от 71 000 до 96 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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