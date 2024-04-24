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Авторский тур
4 дня
Камчатка. Поход на вулкан Толбачик
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
16 июля в 10:00
23 июля в 10:00
от 96 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Вокруг Толбачиков. Пеший поход и сплав
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Один из самых интересных походов по Камчатке, проходящий среди высочайших вулканов Евразии — вулканов Ключевской группы»
28 июля в 10:00
71 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Поход по Камчатке: вулканы и океан
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
10 авг в 10:00
74 000₽ за человека
Авторский тур
15 дней
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
13 июля в 10:00
74 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ТТатьяна22 ноября 2023Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!
- ННеля15 ноября 2023Большой поход по Камчатке: Толбачик и вулканы югаВсё хорошо, спасибо.
- ЛЛюдмила2 ноября 2023Большой поход по Камчатке: Толбачик и вулканы югаТо, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .
- ННадежда5 октября 2023Благодарю Большую Страну и принимающую сторону❤️
- ААлексей4 октября 2023Выражаю огромную благодарность организаторам тура "Осенняя палитра" на Камчатку за информативность, чёткость и разнообразие программ.
- ААндрей10 сентября 2023Поход налегке по вулканам КамчаткиУдобное расположение отеля недалеко от аэропорта, почти мгновенное заселение - то, что нужно после долгого перелета. Вкусная еда с дополнительным местным
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Многодневные походы»
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Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июне 2024
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