Экскурсия на вертолете
Кальдера образовалась в результате обрушения стенок древнего вулкана, на ее дне очень ярко проявляется гидротермальная деятельность.
После любования гейзерами вы посетите Налычевскую долину и искупаетесь в природных горячих источниках.
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Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
Вылет из аэропорта.
К вашим услугам — современный аэропортовый комплекс, включающий в себя удобный зал ожидания, кафетерий и сувенирный магазин.
Перелет до Долины гейзеров занимает 1 час 10 минут.
По пути при благоприятных погодных условиях вы осмотрите два действующих вулкана — Карымский и Малый Семячик из окон вертолета.
Экскурсия в Долине Гейзеров.
Вы увидите извержение гейзера Большого, понаблюдаете за работой различных термальных площадок, источников и грязевых котлов.
Продолжительность — 1 час 30 минут.
Весь маршрут оборудован деревянными настильными тропами и ступеньками и доступен для людей любой физической подготовки.
Экскурсия в кальдере вулкана Узон.
Экскурсия проходит по восточному термальному полю, где можно понаблюдать за работой грязевых котлов, кипящих и кислотных источников и другими термопроявлениями.
Продолжительность — 50 минут.
Прогулка по термальным площадкам вулкана, исчезнувшего тысячи лет назад и оставившего после себя удивительные проявления вулканической активности.
Купание в Налычевских горячих источниках.
Живописная долина реки Налычева окружена действующими и потухшими вулканами.
Вода имеет минеральный состав и считается лечебной, температура достигает 40-45°.
Источники оборудованы деревянными настилами и раздевалками.
Здесь же вам предложат обед – горячее, чай и камчатский морс.
Продолжительность – 6 часов.
Проживание
Тур не предусматривает проживания.
Стоимость на 1 человека:
- Взрослые — 62 000 руб.;
- Взрослые с пропиской в Камчатском крае — 52 000 руб.;
- Дети от 2 лет до 12 лет — 45 000 руб.;
- Инвалиды I и II групп — 59 000 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты на ООПТ
- Трансфер
- Услуги гида-экскурсовода
- Питание «Стандарт»
- Страховка от авиаперевозчика
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Проживание до начала тура и после его окончания
- Питание «Бизнес»
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Маршрут экскурсии доступен для людей любой физической подготовки.
Советуем одеться в комфортную одежду и обувь, подходящую для длительных пеших прогулок:
- удобная спортивная обувь (кроссовки);
- ветронепроницаемая куртка;
- головной убор от солнца (кепка, панамка) или шапка (для экскурсий в осеннее время);
- солнцезащитные очки;
- крем от солнца;
- средство защиты от насекомых.
В программе есть купание в горячих источниках, поэтому возьмите с собой:
- купальник или купальные плавки;
- резиновые тапочки;
- полотенце.
Какие есть подробности о вертолетной заброске?
Вылеты в Долину гейзеров и на Курильское озеро производятся из аэропорта, который находится в пос. Николаевка.
Кол-во человек в вертолете от 18-22.
Общая продолжительность экскурсии – 6 часов.
Каждую группу сопровождает квалифицированный гид-экскурсовод.
Желающим искупаться в горячих источниках необходимо иметь при себе купальные принадлежности.
Погодные условия
В случае отмены экскурсии (сборная группа) и невылета по причине неблагоприятных метеоусловий и невозможности переноса Экскурсии на другой день, все внесенные денежные средства возвращаются в полном объеме.
В случае если вылет состоялся, но по метеоусловиям группа не посетила территорию природного парка «Налычево» (вертолет не смог сделать посадку), возмещается сумма в размере 1000 рублей за каждого туриста. Если группа не посетила кальдеру вулкана Узон или Долину гейзеров – стоимость входного билета; вулкан Ксудач или Ходуткинские горячие источники – компенсация не выплачивается.
Какое питание входит в тарифы?
Питание «Стандарт» – меню с тихоокеанским лососем:
- рыбное ассорти,
- мясное ассорти: колбаса, ветчина, сыр,
- овощное ассорти: огурцы, помидоры, перец болгарский,
- рыба, запеченная с сыром, рис отварной,
- хлеб,
- чай, сок, вода,
- сладкий десерт.
Питание «Бизнес» – меню с палтусом или олениной:
- рыбное ассорти: лосось копченый, палтус синекорый копченый, рыба масляная копченая, икра красная;
- мясное ассорти: колбаса сырокопченая, колбаса сырокопченая из оленины, мясо копченое, оленина сыровяленая;
- ассорти из морепродуктов: гребешок, креветка, кальмар, краб камчатский;
- фруктовое ассорти: яблоки, апельсины, виноград, киви;
- ягоды камчатские (сезонно);
- профитроли с лососем;
- блины с вареньем из камчатских ягод;
- салат с камчатским папоротником / салат из морской капусты;
- салат с морепродуктами;
- картофель с зеленью;
- палтус синекорый в фирменном соусе / оленина в брусничном соусе;
- хлеб;
- морс из камчатских ягод;
- чай камчатский;
- вода с газом / без газа.
В стоимость экскурсии включено питание категории «Стандарт». Заказать питание «Бизнес» можно при бронировании тура.
Откуда запланирован трансфер?
Предоставляем бесплатный трансфер к месту начала экскурсии (аэропорту или стоянке «вахтовки»).
Гостиницы в Петропавловске-Камчатском:
- «Авача»;
- «Арсеньев»;
- «Петропавловск».
Базы отдыха в Паратунке:
- «Антариус»;
- «Белкамтур» / «Спутник»;
- «Березка»;
- «Вирджиния»;
- «Военный санаторий»;
- «Гелиос»;
- «Голубая лагуна»;
- «Жемчужина Камчатки»;
- «Костер»;
- «Кречет»;
- «Лесная»;
- «Огонек»;
- «Рассвет»;
- «Светлячок»;
- «Северные приключения»;
- «Солнечная»;
- «Фламинго».
Что мы увидим?
На небольшой территории уместились десятки гейзеров, поражающих своей красотой.
Долина гейзеров — визитная карточка Кроноцкого заповедника. Она труднодоступна — находится в 180 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского, и на ее территории действует заповедный режим. Экосистема Долины является уникальной для России и весьма уязвимой к внешним воздействиям, поэтому туристические маршруты оборудованы специальными деревянными настилами, сходить с которых запрещено.
У туристов есть уникальная возможность понаблюдать за извержением гейзера Большого, находящегося всего в нескольких метрах от смотровой площадки. Высота фонтана кипятка достигает 10 метров, пар поднимается до 200 метров, а в отдельные дни, в зависимости от направления ветра, посетителей даже окутывает этим паровым облаком!
В 2008 году по результатам народного голосования Долина гейзеров вошла в список семи Чудес России.
Представьте, что можно оказаться внутри вулкана и наблюдать за его жизнедеятельностью.
Кальдера вулкана Узон представляет собой вулканическую чашу, которая образовалась в результате провала вершины и разрушения стенок вулкана около 40 тысяч лет назад.
А сейчас сотни столбов пара вырываются здесь из жёлтых фумарольных полей, перемежающихся с зелёными рощами и буроватыми тундрами.
Лучшее время для посещения Узона — сентябрь, когда пестрые осенние ягодники перемежаются с желтеющей березой и вечнозеленым кедрачом. В июле высока вероятность встретить бурого медведя — они приходят сюда на первую зелень, отъедаться после долгого зимнего сна.
Здесь можно увидеть бурого медведя, отдохнуть и восстановить силы в горячих источниках.
Природный парк «Налычево» — одно из самых притягательных мест для жителей и гостей Камчатского полуострова.
Это живописная долина реки Налычева, окруженная действующими и потухшими вулканами. Здесь можно увидеть бурого медведя и белоплечего орлана, прогуляться по травертиновым площадкам, отдохнуть и восстановить силы в горячих источниках.
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
У меня пожелание по бронированию вертолетной экскурсии. Если вы говорите, что трансфер только от определенных отелей, просто напишите, что Вам надо будет приехать к определенным отелям с утра, такси в Петропавловск-Камчатском недорогое. Чтобы не путать, что надо обязательно делать пере бронирование отелей. Там с отелями ситуация горазд сложнее, чем с такси. Это реально подпортило впечатление от организации вертолетного тура.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!