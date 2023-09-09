Экскурсия на вертолете: Долина Гейзеров, Налычевские термальные источники, кальдера вулкана Узон
Групповой тур в Петропавловске-Камчатском

Экскурсия на вертолете

4.7
3 отзыва
Долина Гейзеров Камчатки неповторима, ведь в небольшом каньоне реки Гейзерной разбросаны множественные термальные источники, грязевые котлы, водопады и, конечно же, пышущие гейзеры, бурлящие и взрывающиеся сокрушительными потоками воды и пара! Недалеко от Долины гейзеров находится кальдера вулкана Узон, не менее впечатляющее и удивительное место.

Кальдера образовалась в результате обрушения стенок древнего вулкана, на ее дне очень ярко проявляется гидротермальная деятельность.

После любования гейзерами вы посетите Налычевскую долину и искупаетесь в природных горячих источниках.
Экскурсия на вертолете: Долина Гейзеров, Налычевские термальные источники, кальдера вулкана Узон
Экскурсия на вертолете: Долина Гейзеров, Налычевские термальные источники, кальдера вулкана Узон
Экскурсия на вертолете: Долина Гейзеров, Налычевские термальные источники, кальдера вулкана Узон
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

Лечебная вода
Лечебная вода
Покупаетесь в горячих источниках с минеральным составом и температура 40-45°
Камчатка с высоты
Камчатка с высоты
Увидите впечатляющие пейзажи и насладитесь красотой окружающей природы
Долина Гейзеров
Долина Гейзеров
Увидите извержение гейзера Большого, понаблюдаете за работой различных термальных площадок, источников и грязевых котлов

Программа тура по дням

1 день

Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон

Вылет из аэропорта.

К вашим услугам — современный аэропортовый комплекс, включающий в себя удобный зал ожидания, кафетерий и сувенирный магазин.

Перелет до Долины гейзеров занимает 1 час 10 минут.

По пути при благоприятных погодных условиях вы осмотрите два действующих вулкана — Карымский и Малый Семячик из окон вертолета.

Экскурсия в Долине Гейзеров.

Вы увидите извержение гейзера Большого, понаблюдаете за работой различных термальных площадок, источников и грязевых котлов.

Продолжительность — 1 час 30 минут.

Весь маршрут оборудован деревянными настильными тропами и ступеньками и доступен для людей любой физической подготовки.

Экскурсия в кальдере вулкана Узон.

Экскурсия проходит по восточному термальному полю, где можно понаблюдать за работой грязевых котлов, кипящих и кислотных источников и другими термопроявлениями.

Продолжительность — 50 минут.

Прогулка по термальным площадкам вулкана, исчезнувшего тысячи лет назад и оставившего после себя удивительные проявления вулканической активности.

Купание в Налычевских горячих источниках.

Живописная долина реки Налычева окружена действующими и потухшими вулканами.

Вода имеет минеральный состав и считается лечебной, температура достигает 40-45°.

Источники оборудованы деревянными настилами и раздевалками.

Здесь же вам предложат обед – горячее, чай и камчатский морс.

Продолжительность – 6 часов.

Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана УзонВертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана УзонВертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана УзонВертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана УзонВертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана УзонВертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана УзонВертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана УзонВертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана УзонВертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана УзонВертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана УзонВертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон

Проживание

Тур не предусматривает проживания.

Стоимость на 1 человека:

  • Взрослые — 62 000 руб.;
  • Взрослые с пропиской в Камчатском крае — 52 000 руб.;
  • Дети от 2 лет до 12 лет — 45 000 руб.;
  • Инвалиды I и II групп — 59 000 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Входные билеты на ООПТ
  • Трансфер
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Питание «Стандарт»
  • Страховка от авиаперевозчика
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Проживание до начала тура и после его окончания
  • Питание «Бизнес»
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Маршрут экскурсии доступен для людей любой физической подготовки.

Советуем одеться в комфортную одежду и обувь, подходящую для длительных пеших прогулок:

  • удобная спортивная обувь (кроссовки);
  • ветронепроницаемая куртка;
  • головной убор от солнца (кепка, панамка) или шапка (для экскурсий в осеннее время);
  • солнцезащитные очки;
  • крем от солнца;
  • средство защиты от насекомых.

В программе есть купание в горячих источниках, поэтому возьмите с собой:

  • купальник или купальные плавки;
  • резиновые тапочки;
  • полотенце.
Какие есть подробности о вертолетной заброске?

Вылеты в Долину гейзеров и на Курильское озеро производятся из аэропорта, который находится в пос. Николаевка.

Кол-во человек в вертолете от 18-22.

Общая продолжительность экскурсии – 6 часов.

Каждую группу сопровождает квалифицированный гид-экскурсовод.

Желающим искупаться в горячих источниках необходимо иметь при себе купальные принадлежности.

Погодные условия

В случае отмены экскурсии (сборная группа) и невылета по причине неблагоприятных метеоусловий и невозможности переноса Экскурсии на другой день, все внесенные денежные средства возвращаются в полном объеме.

В случае если вылет состоялся, но по метеоусловиям группа не посетила территорию природного парка «Налычево» (вертолет не смог сделать посадку), возмещается сумма в размере 1000 рублей за каждого туриста. Если группа не посетила кальдеру вулкана Узон или Долину гейзеров – стоимость входного билета; вулкан Ксудач или Ходуткинские горячие источники – компенсация не выплачивается.

Какое питание входит в тарифы?

Питание «Стандарт» – меню с тихоокеанским лососем:

  • рыбное ассорти,
  • мясное ассорти: колбаса, ветчина, сыр,
  • овощное ассорти: огурцы, помидоры, перец болгарский,
  • рыба, запеченная с сыром, рис отварной,
  • хлеб,
  • чай, сок, вода,
  • сладкий десерт.

Питание «Бизнес» – меню с палтусом или олениной:

  • рыбное ассорти: лосось копченый, палтус синекорый копченый, рыба масляная копченая, икра красная;
  • мясное ассорти: колбаса сырокопченая, колбаса сырокопченая из оленины, мясо копченое, оленина сыровяленая;
  • ассорти из морепродуктов: гребешок, креветка, кальмар, краб камчатский;
  • фруктовое ассорти: яблоки, апельсины, виноград, киви;
  • ягоды камчатские (сезонно);
  • профитроли с лососем;
  • блины с вареньем из камчатских ягод;
  • салат с камчатским папоротником / салат из морской капусты;
  • салат с морепродуктами;
  • картофель с зеленью;
  • палтус синекорый в фирменном соусе / оленина в брусничном соусе;
  • хлеб;
  • морс из камчатских ягод;
  • чай камчатский;
  • вода с газом / без газа.

В стоимость экскурсии включено питание категории «Стандарт». Заказать питание «Бизнес» можно при бронировании тура.

Откуда запланирован трансфер?

Предоставляем бесплатный трансфер к месту начала экскурсии (аэропорту или стоянке «вахтовки»).

Гостиницы в Петропавловске-Камчатском:

  • «Авача»;
  • «Арсеньев»;
  • «Петропавловск».

Базы отдыха в Паратунке:

  • «Антариус»;
  • «Белкамтур» / «Спутник»;
  • «Березка»;
  • «Вирджиния»;
  • «Военный санаторий»;
  • «Гелиос»;
  • «Голубая лагуна»;
  • «Жемчужина Камчатки»;
  • «Костер»;
  • «Кречет»;
  • «Лесная»;
  • «Огонек»;
  • «Рассвет»;
  • «Светлячок»;
  • «Северные приключения»;
  • «Солнечная»;
  • «Фламинго».
Что мы увидим?

На небольшой территории уместились десятки гейзеров, поражающих своей красотой.

Долина гейзеров — визитная карточка Кроноцкого заповедника. Она труднодоступна — находится в 180 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского, и на ее территории действует заповедный режим. Экосистема Долины является уникальной для России и весьма уязвимой к внешним воздействиям, поэтому туристические маршруты оборудованы специальными деревянными настилами, сходить с которых запрещено.

У туристов есть уникальная возможность понаблюдать за извержением гейзера Большого, находящегося всего в нескольких метрах от смотровой площадки. Высота фонтана кипятка достигает 10 метров, пар поднимается до 200 метров, а в отдельные дни, в зависимости от направления ветра, посетителей даже окутывает этим паровым облаком!

В 2008 году по результатам народного голосования Долина гейзеров вошла в список семи Чудес России.

Представьте, что можно оказаться внутри вулкана и наблюдать за его жизнедеятельностью.

Кальдера вулкана Узон представляет собой вулканическую чашу, которая образовалась в результате провала вершины и разрушения стенок вулкана около 40 тысяч лет назад.
А сейчас сотни столбов пара вырываются здесь из жёлтых фумарольных полей, перемежающихся с зелёными рощами и буроватыми тундрами.
Лучшее время для посещения Узона — сентябрь, когда пестрые осенние ягодники перемежаются с желтеющей березой и вечнозеленым кедрачом. В июле высока вероятность встретить бурого медведя — они приходят сюда на первую зелень, отъедаться после долгого зимнего сна.

Здесь можно увидеть бурого медведя, отдохнуть и восстановить силы в горячих источниках.

Природный парк «Налычево» — одно из самых притягательных мест для жителей и гостей Камчатского полуострова.

Это живописная долина реки Налычева, окруженная действующими и потухшими вулканами. Здесь можно увидеть бурого медведя и белоплечего орлана, прогуляться по травертиновым площадкам, отдохнуть и восстановить силы в горячих источниках.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
9 сен 2023
Организация тура была на хорошем уровне. Трансферы, гостиницы. У нас были повара на сплаве, которые готовили торт на день рождения изменникам, а у нас их было трое! Не понравилось, что была короткая морская прогулка - мы в итоге уже сами перебронировали на тур к бухте Русская.
У меня пожелание по бронированию вертолетной экскурсии. Если вы говорите, что трансфер только от определенных отелей, просто напишите, что Вам надо будет приехать к определенным отелям с утра, такси в Петропавловск-Камчатском недорогое. Чтобы не путать, что надо обязательно делать пере бронирование отелей. Там с отелями ситуация горазд сложнее, чем с такси. Это реально подпортило впечатление от организации вертолетного тура.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте Наталья!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
А
2 сен 2023
Спасибо организаторам! Интересные экскурсии, вкусный обед, грамотно распланированное время. Только был один нюанс: когда на лодке плавали по Курильскому озеру и уже отправлялись обратно, вторая лодка с туристами успела подплыть к берегу и увидеть медведя, гуляющего вдоль него, а наша нет. Вероятно, стоило сделать так, чтобы все увидели второго мишку, либо обеим лодкам одновременно плыть обратно, чтобы никому не было обидно.
А
24 авг 2023
Всё организовано очень хорошо.

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

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