Побываем на Дачных горячих источниках (Малая Долина Гейзеров) и совершим небольшой круиз по Авачинской бухте и Тихому океану.
Большая часть нашего тура проходит по территории природного парка «Вулканы Камчатки», включенного в список объектов Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Петропавловск-Камчатский
Встреча в аэропорту, переезд в гостиницу, размещение, отдых.
Обед и ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночь в гостинице.
Мутновский вулкан (подножие). Боковой фреатический кратер. Малая Долина гейзеров (Дачные термальные источники)
Завтрак.
Переезд к подножию Мутновского вулкана (100 км).
Посещение Дачных термальных источников, расположенных на северном склоне Мутновского вулкана. Пешая часть маршрута составляет около 40 минут в одну сторону.
Мутновский вулкан — это один из самых старых действующих вулканов, имеющий один из самых крупных магматических резервуаров на Камчатке.
Но, несмотря на это, лавовых извержений Мутновского не было уже очень давно.
Однако, вулкан постоянно проявляет свою активность, извергая пар на протяжении последних столетий.
Пар — это не всегда мирное стечение. Иногда пар может накопиться в каком-то слое земли, а потом прорваться взрывом.
Это то, что называется фреатическим извержением, когда не идет лава, а вырываются огромные объемы пара и взрывают вмещающие породы.
Такие воронки взрывов есть во всем мире и одним из ярких примеров являются Дачные термальные источники.
Именно здесь можно увидеть, как выглядела наша планета на стадии ее зарождения, когда на поверхности земли извергались сотни тысяч вулканов одновременно.
В термальных проявлениях Дачных источников до сих пор сохранились уникальные термальные водоросли и микроорганизмы с доисторического времени.
Многочисленные булькающие кипящие источники, парогазовые струи, грязевые котлы и вулканчики — все это окружено насыщенной зеленью и альпийскими цветами (по сезону).
Туристы называют это место Малой Долиной гейзеров.
По соседству с источниками, расположилась Мутновская геотермальная электростанция.
На её территории есть небольшой бассейн с термальной водой, построенный работниками станции.
Очень часто, но не гарантировано, желающие могут в нем искупаться.
Обед ланч-боксы.
После экскурсии переезд в г. Петропавловск-Камчатский / Елизово.
Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночь в гостинице.
Вулкан Горелый
Завтрак.
Переезд (90 км) к вулкану Горелый.
Несложный подъем на вулкан (2,5–3 часа).
Осмотр кратеров.
Перекус сухим пайком.
Спуск с вулкана к автомобилю (2 часа).
Ланч.
Возвращение в гостиницу.
Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночь в гостинице.
Водопады горного массива Вачкажец
После завтрака в гостинице выезжаем в район горного массива Вачкажец.
73 км по асфальту, 12 км по грунтовой дороге, затем 3 км по лесу пешком и мы достигаем горного озера Тахколоч, которое уютно расположилось в небольшой долине между двух хребтов.
Полюбовавшись прекрасными видами, идем дальше вдоль ручья с каскадами водопадов из чистейшей родниковой воды.
Продолжаем движение вверх — и вот мы уже в горном цирке, в окружении красивейших скал-останцев.
Немного погуляв по горному цирку, мы идем смотреть очередной шедевр.
Спускаемся вниз, по пути поприветствовав уже знакомых нам сусликов евражек и перебравшись по камням через речку, подходим к водопаду.
Понаблюдав, как с каменного обрыва вода с грохотом обрушивается вниз, при падении делясь на отдельные струи и множество кристальных капель, ощутив прохладу и умывшись брызгами чистейшей воды, возвращаемся к автомобилю.
Обедаем ланч-боксами.
Возвращаемся в гостиницу.
Вечером ужинаем в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночуем в гостинице.
Продолжительность экскурсии: 8–10 часов.
Морская прогулка
Завтрак.
Трансфер в морской порт г. Петропавловска-Камчатского.
Морская прогулка по Авачинской бухте с осмотром скал Три брата и выходом в Тихий океан к о. Старичков.
За время прогулки мы сможем полюбоваться отвесными мысами и скалами, различными морскими птицами и животными (нерпы, каланы, сивучи, касатки и др.) и конечно видами на «домашние» вулканы.
Все желающие смогут испытать себя в морской рыбалке.
Горячий обед на борту судна.
После экскурсии переезд.
Возвращаемся в гостиницу.
Вечером ужинаем в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночуем в гостинице.
Авачинский вулкан (подножие), гора Верблюд
Завтрак.
Переезд к подножию Авачинского и Корякского вулканов.
Экскурсия по Авачинскому перевалу.
Несложный подъем на гору «Верблюд».
Во время экскурсий этого дня перед Вами будут открываться удивительные панорамы непередаваемых камчатских пейзажей.
С Авачинского перевала в ясную погоду можно увидеть сразу семь вулканов (Авачинский, Корякский, Жупановский, Вилючинский, Горелый, Мутновский и иногда Опалу).
Обед в столовой туристического лагеря на Авачинском перевале.
После экскурсии трансфер в гостиницу Петропавловска-Камчатского.
Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночь в гостинице.
Возвращение домой
Завтрак.
Посещение рыбного рынка, трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице (6 ночей).
Размещение преимущественно в гостиницах «Гейзер» или «Арсеньев», иногда «Авача» и «Петропавловск», если в первых двух закончились места.
Заселение в гостиницы происходит после 14:00, выписка из гостиницы до 12:00.
В случае раннего выезда, некоторые гостиницы могут предоставить на завтрак только сухой паек.
В туре не предусмотрено подселение.
Доплата за одноместное размещение — 9 000 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Гейзер» 3
Расположена в деловом районе г. Петропавловска-Камчатский. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, парковка, экскурсионное бюро и камера хранения багажа. Расстояние до Авачинского залива составляет 1,2 км, а до международного аэропорта «Елизово» можно доехать за 40 минут.
К услугам наших гостей 40 уютных номеров одно- и двухместного размещения, оформленные в классическом стиле. Из окон открывается вид на Авачинскую бухту и гряду домашних вулканов Петропавловска-Камчатского.
В номерах находится все необходимое для приятного пребывания: две полутороспальные кровати или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф для одежды, телевизор с кабельными каналами, холодильник, телефон с междугородней и международной связью, чайник, чайная пара.
Гости могут посетить кафе и рестораны поблизости или перекусить в баре отеля, а также воспользоваться услугами китайского оздоровительного центра, где гостям предложат лечебный и расслабляющий массаж. Работает парикмахерская и маникюрный кабинет.
Гостиница «Арсеньев» 3
Отель «Арсеньев» расположен в Петропавловске-Камчатском, в 2,4 км от Авачи. К услугам гостей — бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Отель расположен в 2,5 км от Моховой и Высокого, а также в 3,7 км от Сероглазки. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа.
По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Гостиница «Авача»
К услугам гостей этого разместившегося в самом центре Петропавловска-Камчатского отеля спа-салон с сауной и тренажерным залом. В каждом номере установлен телевизор с плоским экраном, до автобусной остановки "Комсомольская площадь" 5 минут ходьбы.
Классически оформленные номера отеля "Авача" оснащены холодильником и располагают собственной ванной комнатой с туалетно-косметическими принадлежностями. За дополнительную плату предоставляется Wi-Fi.
В 2 ресторанах отеля "Авача" сервируют фирменные блюда европейской и азиатской кухонь, а в баре, оформленном в загородном стиле, подают напитки. Ежедневно для гостей накрывают континентальный завтрак.
Гостиница «Петропавловск»
Отель «Петропавловск» расположен в северной части города Петропавловска-Камчатского. К услугам гостей кафе-бар и небольшая библиотека. Прогулка до автобусной остановки «Областная библиотека» занимает 5 минут.
Все номера и люксы оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником. В ванной комнате установлен душ.
В кафе отеля подают блюда русской и европейской кухни, а в баре можно заказать напитки и закуски.
На территории отеля «Петропавловск» есть салон красоты, бизнес-центр и экскурсионное бюро.
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Ответы на вопросы
Что входит
- Проживание в гостинице Петропавловска-Камчатского (двухместное TWIN, завтрак)
- Трансферы от/до аэропорта в дни прибытия и отъезда основной группы
- Трансфер по программе
- Услуги гидов и экскурсовода
- Разрешительные документы для нахождения на территории природного парка
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Обед и ужины на городской части тура (400-500 руб. в кафе, 1500-2000 руб. в ресторане)
- Доплата за одноместное размещение - 9 000 руб
- Доплата за оформление пропуска для иностранных граждан - 500 руб
- Вертолетная экскурсия Долина гейзеров + 2 посадки: в кальдере вулкана Узон и в Налычевской долине для купания (с 1 июля до 30 сентября):взрослый - 70 000 руб. /чел. ребенок до 12 дет - 45 000 руб. /чел
- Взрослый - 70 000 руб. /чел
- Ребенок до 12 дет - 45 000 руб. /чел
- Вертолетная экскурсия Долина гейзеров + 1 посадка в Налычевской долине для купания (с 1 июня до 30 сентября):взрослый - 63 000 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 42 000 руб. /чел
- Взрослый - 63 000 руб. /чел
- Ребенок до 12 лет - 42 000 руб. /чел
- Вертолетная экскурсия Курильское озеро (с 15 июля):взрослый - 70 000 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 45 000 руб. /чел
- Ребенок до 12 лет - 45 000 руб. /чел
- Алкоголь
- Покупка сувениров
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Треккинговые ботинки (выше щиколотки) на жесткой подошве с хорошим протектором (обязательно).
- Гамаши (чехлы на ботинки, для защиты от проникновения внутрь снега, грязи, шлака).
- Сменная обувь (кроссовки, кеды).
- Ветро-влагонепроницаемая куртка с капюшоном (штормовка) и штаны.
- Флиска или свитер.
- Термобелье, футболка.
- Головной убор (теплая шапочка, кепка или бандана).
- Перчатки (х/б).
- Носки, чтобы на каждой активной экскурсии было по запасной паре.
- Купальные принадлежности (купальный костюм, сланцы, полотенце).
- Солнцезащитные очки.
- Солнцезащитный крем.
- Репеллент.
- Предметы личной гигиены.
- Личная аптечка.
- Фото- и видео аппаратура, запасные батарейки, аккумуляторы, power банки.
- Небольшой рюкзак на 30–50 литров.
- Альпенштоки — треккинговые палки (желательно, но не обязательно).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На каком транспорте будут перемещаться туристы?
Транспорт используется разный — от автобусов различной пассажировместимости:
- 18–45 мест: Мерседес Спринтер, Форд, Хёндай Аэротаун, Ютонг, ММС Росса, Тойота Коустер и др.);
- джипы (6 мест, Ниссан Сафари, Патрол, Лэнд Крузер, Террано и др.);
- микроавтобусы (7 мест, ММС Делика) повышенной проходимости с комфортным задним рядом на трех пассажиров, японского производства.
При больших группах также могут использоваться вахтовые автобусы повышенной проходимости на базе Камаза и Урала. Для трансферов в аэропорт также могут использоваться минивэны и легковые автомобили, если прилетающих от 1 до 5 человек.
Помимо автомобилей в турах используются катера маломерного флота и вертолеты Ми-8 (на вертолетных экскурсиях). Пожелания туристов при рассадке не учитываются, туристы занимают места самостоятельно. Все в равных условиях. Большинство машин с кондиционерами, но не все.
На Камчатке жаркая погода бывает не часто и наличие в машине печки важнее, чем наличие кондиционера. Печками оборудованы все машины.
Предоставляется ли трансфер от/до аэропорта?
Трансферы от/до аэропорта выполняются только в дни прилёта и отъезда основной группы по программе, в другие дни возможна организация индивидуального трансфера за дополнительную плату (цена зависит от количества человек и места проживания), в этом случае деньги за групповой трансфер возврату не подлежат.
Возможны ли изменения в программе?
В день прилёта (или за день до) основной части гостей создаётся группа в WhatsApp для информирования туристов, где дежурные менеджеры компании объявляют об изменениях в программе, времени выезда, транспорте и другой необходимой информации.
Время начала экскурсий может меняться, сообщается менеджером накануне каждой экскурсии с 19 до 21 часа и обсуждению не подлежит.
Все экскурсии зависят от погоды и могут меняться местами и отменяться.