1 день

Добро пожаловать в Петропавловск-Камчатский! Вулканариум, приветственный ужин

Мы встречаем Вас в аэропорту и едем заселяться в отель, расположенный в самом сердце города с видом на Авачинскую бухту.

По пути сделаем остановку у легендарного монумента с медведицей и медвежонком «Здесь начинается Россия»! На фоне трёх величественных вулканов мы откроем игристое, чтобы отметить начало нашего путешествия!

Едем в город и заселяемся в наш отель.

В номере Вас будет ждать комплемент: тарелочка с закусками с канапе из краба, ломтиками дикого лосося и слабосоленой красной икрой на свежем багете, а также бутылка игристого, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!

Немного отдыхаем и отправляемся в Вулканариум — интерактивный музей, с которого начнем знакомство с вулканами. Мы посмотрим видео извержений, зайдем в лавовую пещеру, подержим в руках куски настоящей застывшей лавы и почувствуем землетрясение разной силы.

Побывав здесь, мы почувствуем все величие и мощь Камчатки!

Затем нас ждет приветственный ужин в первом рыбном ресторане на Камчатке. Морская кухня, специализирующаяся исключительно на локальных морепродуктах.

Бренд-шеф ресторана Михаил Некрасов в 2022 году стал лучшим шеф-поваром года по народному голосованию (премия «Шеф-повар года»).

На аперитив нам подадут свежевыловленных морских ежей и императорских устриц. Эта крупная устрица выделяется среди других красивой раковиной изогнутой формы. Блюда подаются с бокалом игристого.

В качестве основного блюда нас ждет тихоокеанский осьминог, который отличается от привычных нам видов с теплых морей более плотным мясом. Подается с кремом из вяленых томатов и сопровождается белым вином сорта Шенен Блан с насыщенным вкусом и ароматом ванили, сливочного масла: идеальная пара к осьминогу!

Наслаждаемся!

На десерт нас ждет «жемчужина Камчатки» — шоколадный бисквит на муссе из морских водорослей с кедровым крамблом, мороженым из сосновых шишек и вареньем из жимолости.

Блюдо сопровождается северным чаемс можжевельником и голубикой.

Все питание по программе уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!

Самое вкусное, красивое и душевное путешествие на Камчатку объявляется открытым! Ура!