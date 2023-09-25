янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Петропавловск-Камчатский! Вулканариум, приветственный ужин
Мы встречаем Вас в аэропорту и едем заселяться в отель, расположенный в самом сердце города с видом на Авачинскую бухту.
По пути сделаем остановку у легендарного монумента с медведицей и медвежонком «Здесь начинается Россия»! На фоне трёх величественных вулканов мы откроем игристое, чтобы отметить начало нашего путешествия!
Едем в город и заселяемся в наш отель.
В номере Вас будет ждать комплемент: тарелочка с закусками с канапе из краба, ломтиками дикого лосося и слабосоленой красной икрой на свежем багете, а также бутылка игристого, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!
Немного отдыхаем и отправляемся в Вулканариум — интерактивный музей, с которого начнем знакомство с вулканами. Мы посмотрим видео извержений, зайдем в лавовую пещеру, подержим в руках куски настоящей застывшей лавы и почувствуем землетрясение разной силы.
Побывав здесь, мы почувствуем все величие и мощь Камчатки!
Затем нас ждет приветственный ужин в первом рыбном ресторане на Камчатке. Морская кухня, специализирующаяся исключительно на локальных морепродуктах.
Бренд-шеф ресторана Михаил Некрасов в 2022 году стал лучшим шеф-поваром года по народному голосованию (премия «Шеф-повар года»).
На аперитив нам подадут свежевыловленных морских ежей и императорских устриц. Эта крупная устрица выделяется среди других красивой раковиной изогнутой формы. Блюда подаются с бокалом игристого.
В качестве основного блюда нас ждет тихоокеанский осьминог, который отличается от привычных нам видов с теплых морей более плотным мясом. Подается с кремом из вяленых томатов и сопровождается белым вином сорта Шенен Блан с насыщенным вкусом и ароматом ванили, сливочного масла: идеальная пара к осьминогу!
Наслаждаемся!
На десерт нас ждет «жемчужина Камчатки» — шоколадный бисквит на муссе из морских водорослей с кедровым крамблом, мороженым из сосновых шишек и вареньем из жимолости.
Блюдо сопровождается северным чаемс можжевельником и голубикой.
Все питание по программе уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!
Самое вкусное, красивое и душевное путешествие на Камчатку объявляется открытым! Ура!
Петропавловск-Камчатский, снегоходный тур к Тихому океану, «дедушка» Маяк 19 века и блюда из дичи
Утром завтракаем в отеле и настраиваемся на насыщенный день! Сегодня мы отправляемся в снегоходный тур к Тихому океану.
Сначала мы едем на джипах, затем пересаживаемся в сани за снегоходом. Мы направляемся на мыс Маячный,к одному из старейших маяков Дальнего Востока!
Ему уже более 150 лет, его ласково называют «дедушкой дальневосточных маяков».
Маяк установлен на входе в Авачинскую бухту.
Виды на Тихий океан здесь настолько невероятные, что один житель ставил здесь арт-объект: пианино, чтобы вдохновенно смотреть на великолепную панораму и создавать музыку!
Затем мы спустимся к Тихому океану, и здесь наши гиды предложат нам перекус с согревающим чаем на местных травах.
После прогулки мы возвращаемся в город на обед в камерный ресторан с открытой кухней, куда местные добывающие компании поставляют продукты напрямую. Автор концепции — Игорь Кацевич, обладатель специального приза «Ресторатор года. Открытие».
Здесь мы попробуем мясные блюда с акцентом на дичь. Вначале нам подадут тар-тар из оленины, на горячее — томлёные ребра лося в овощном соусе.
А на десерт — конфеты ручной работы от шеф-кондитера ресторана.
Что Вам больше по вкусу: вулканическая бомба, золото Камчатки или застывшая лава?
После обеда мы будем знакомиться с Петропавловском-Камчатским — городом-портом.
Наша прогулка займет час-полтора, и мы посмотрим самые красивые и выдающиеся места города.
Поднимемся на Мишенную и Никольскую сопки, чтобы посмотреть на Авачинскую бухту сверху. У ее подножия Витус Беринг основал портовое поселение, из которого позже вырос город Петропавловск-Камчатский.
На ужин нас будут ждать в гастрономическом ресторане тихоокеанской кухни из редких локальных продуктов Камчатки. Шеф-повар ресторана в 2022 году Святослав Димаровский стал лучшим шеф-поваром Камчатки по итогам Первого всероссийского гастрофестиваля «ПапоротнИКРАб».
Вначале нам подадут тар-тар из морского гребешка с имбирной заправкой. Идеальную винную пару к этому блюду составит бокал свежего иделикатного Гевюрцтраминера.
Вторым курсом мы попробуем синекорого палтуса, подкопченного на ольховых опилках.
А на десерт — «мухомор из тундры» со сметанной эспумой и карамелизированным ягелем.
Вечером возвращаемся в наш отель и отдыхаем после насыщенного дня.
Тур на снегоходах к подножию вулкана с панорамными видами, блюда японской кухни на ужин
Завтракаем и отправляемся в тур на снегоходах к подножию Авачинского вулкана.
Наш путь будет проходить вдоль живописной Сухой реки по маркированной трассе, на протяжении которой открывается сказочная панорама Авачинского и Корякского вулканов.
На перевале у нас будет пикник, после которого мы отправимся на экскурсию к горе с названием «Верблюд». Эта гора образовалась в результате извержения Авачинского вулкана. Такие горы называются экструзиями.
Здесь открывается панорама между двумя самыми большими «домашними» вулканами Камчатки: Авачинским и Корякским. С юго-западной стороны, как на ладони, виден город, за ним Авачинская бухта и Вилючинский вулкан.
После такого насыщенного путешествия отправляемся на ужин в ресторан японской кухни, где насладимся вкусом удивительных блюд изысканной японской кухни, тысячелетиями принимающей роскошные дары самого древнего и загадочного, великого Тихого океана.
Нам подадут сашими из свежевыловленной красной и белой рыбы, краба, запеченных гребешков и осьминога. Будем пробовать морские деликатесы и наслаждаться японской кухней.
На десерт нам подадут японский хлопковый чизкейк, а весь ужин нас будет сопровождать согревающий саке с острова Хоккайдо.
Вечером возвращаемся в наш отель, отдыхаем.
Гонки на собачьих упряжках, традиции народов Камчатки, отдых в спа-отеле на горячих источниках и командорский кальмар на ужин
Сегодня мы отправляемся в Корякское стойбище и питомник ездовых собак, где узнаем о жизни и традициях корякского народа.
Коряков сейчас проживает на Камчатке всего около 7 тысяч человек, они принадлежат к эскимосской арктической расе. И до сих пор многие из них поддерживают традиционный уклад жизни.
И, конечно, познакомимся с традиционным камчатским видом «транспорта» — собачьими упряжками. После инструктажа вы сами сможете управлять ими и даже поучаствуете в небольшой гонке!
После гонок отдыхаем в уютном национальном жилище на оленьих шкурах и угощаемся домашним супом из грибовс Командорского заповедника ичаем на местных травах.
После такого заряда бодрости едем заселяться в наш новый отель — один из лучших на Камчатке!
В нашем распоряжении спа-комплекс с бассейном и купелями с термальной водой. Отдыхаем, расслабляемся, купаемся в термальных источниках.
На ужин нас будут ждать в лучшем ресторане Камчатки по версии Wheretoeat на берегу горного озера.
На аперитив нам подадут салат с камчатским крабом и хрустящими баклажанами в сопровождениибокала минерального Просекко.
Вторым курсом нам подадут кальмар командорский в печи хоспер с жареным папоротником с кедровыми орешками с бокалом гармоничного вина сорта Совиньон Блан из французского региона Лангедок-Руссильон.
В завершении ужина мы попробуем тарт Юдзу с меренгой.
Наслаждаемся!
Тур на вездеходах в Малую долину гейзеров, к подножию Мутновского вулкана и на Вилючинский перевал
Сегодня неспешно завтракаем в нашем спа-отеле и отправляемся в одно из самых красивых мест Камчатки — к подножию Мутновского вулкана!
Мы выезжаем на вездеходах с проводником, который будет с нами в нашем путешествии. Наша первая остановка — на Вилючинском перевале.
Здесь находится смотровая площадка с видом на высокий Вилючинский вулкан. Он очень красивый, правильной конической формы.
Когда смотришь на виды вокруг, можно представить, какой планета была до нас. Невероятное ощущение!
Дальше едем к подножию Мутновского вулкана, где остановимся недалеко от геотермальной электростанции. Нам выдадут палки для ходьбы, отсюда мы идем пешком к геотермальным источникам!
Наша прогулка займет менее часа в одну сторону. Дорога несложная и подходит абсолютно любому путешественнику.
Мы увидим фантастическое зрелище от клубящегося пара и ярких красок окружающего ландшафта.
И гейзеры, и фумаролы — это, лишь, малая часть сурреалистических пейзажей которые ждут здесь. Волшебное место!
Гуляем, смотрим, фотографируемся и возвращаемся к нашему автомобилю. Здесь нас ждет пикник: запеченные стейки из камчатского лосося, слабосоленый тихоокеанский палтус и бутерброды с красной икрой.
Вечером возвращаемся в наш спа-отель. После ужина (и завтра после завтрака) у Вас будет время, чтобы искупаться в оборудованных термальных источниках с купелями и бассейном и отдохнуть в номере.
Ужинаем сегодня в атмосферном ресторане авторской кухни с видом на горы и озеро. Он находится рядом на территории отеля, и до него близко идти, что особенно актуально после насыщенного дня.
Сегодня у нас будет мясной ужин. Нам подадут теплый салат с говядиной, на горячее — кебаб из сочной баранины с мраморной грудинкой и фирменный десерт от шеф-повара «Шишка».
Хорошим дополнением к нашему ужину станет пиво из местной пивоварни «Авачинская», которая является крупнейшей на Камчатке!
Ужинаем, обмениваемся впечатлениями и делимся планами и маршрутами будущих путешествий.
Рыбный рынок, трансфер в аэропорт
Завтракаем в нашем ресторане и выезжаем в Петропавловск-Камчатский.
По пути в аэропорт мы заедем на рыбный рынок, чтобы Вы смогли купить в дорогу местные деликатесы и сувениры.
Затем мы проводим Вас в аэропорт.
Счастливых и полных новых впечатлений! До скорой встречи!
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях с высоким рейтингом в Петропавловске-Камчатском и п. Паратунке в спа-отеле с горячими источниками.
Стоимость тура по акции раннего бронирования до 15.10.2023:
- двухместное размещение — 218 000 руб. /чел.;
- одноместное размещение — 245 000 руб. /чел.
Стоимость тура без акции раннего бронирования:
- двухместное размещение — 228 000 руб. /чел.;
- одноместное размещение — 255 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Арсеньев»
В городе Петропавловск-Камчатском находится современный отель под названием «Арсеньев». К услугам гостей предоставляется место для хранения лыжного инвентаря. Заселение возможно в любое время, стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера представлены категориями двухместные «Стандарты» и «Полулюксы Сьюит». Интерьер выполнен в классических светло-бежевых тонах. Комнаты оборудованы двуспальными или односпальными кроватями, шкафом, столом и стулом.
По утрам сервируется вкусный и сытный завтрак. Рядом со зданием есть несколько кафе и ресторанов с разнообразной кухней.
Ближайшая достопримечательность к отелю — Научный музей института вулканологии и сейсмологии.
Отель «Гейзер»
Гостиница «Гейзер» находится в центре Петропавловска-Камчатского. Это не создает неудобств при размещении гостей из-за шума — здесь царит спокойная атмосфера. На территории функционирует автостоянка.
Из окон открывается прекрасный вид на Авачинскую бухту и вулканы. Для проживания предложены номера, которые оборудованы необходимой мебелью и техникой.
За дополнительную стоимость в кафе можно заказать блюда местной кухни.
В пешей доступности Научный музей института вулканологии и сейсмологии. Расстояние от аэропорта г. Елизово — 17 км.
SPA-отель «Лагуна»
Отель «Лагуна» находится на берегу озера в селе Паратунка, в Камчатском крае. Его окружает прекрасная природа и горы.
К размещению предлагаются дома, построенные в современном стиле и двухместные номера. Они оборудованы всем необходимым: комфортабельной мягкой и корпусной мебелью, сантехникой в собственной ванной комнате, телевизором. Среди удобств так же фен и бесплатный Wi-fi.
В домах размещена кухня с бытовой техникой и обеденной зоной, рядом с ними есть мангальная зона. В ресторане «Мишка» организовывается питание по формату «шведский стол».
В зимний период времени в качестве развлечений отель предлагает каток и тюбинг. Гости могут посетить Аквацентр и насладиться купанием в открытом бассейне с подогревом. Расстояние до аэропорта Елизово составляет — 23,1 км.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отелях с высоким рейтингом в Петропавловске-Камчатском и п. Паратунке в спа-отеле с горячими источниками
- Все питание по программе тура (обеды и ужины в лучших ресторанах региона с шеф-поварами года в разных номинациях с винным сопровождением)
- Все завтраки в отелях
- Встреча и проводы в аэропорт
- Приветственный велком в номере отеля (игристое и закуски)
- Все экскурсии с местными гидами (Петропавловск-Камчатский, Вулканариум, мыс Маячный, Халактырский пляж, малая Долина Гейзеров)
- Сопровождающий на протяжении всего тура
- Тур на вездеходах в Малую Долину Гейзеров
- Два снегоходных сафари (пассажиром) на мыс Маячный и к подножию Авачинского вулкана
- Этнографическая экскурсия с посещением корякского стойбища
- Хаски-сафари на собачьей упряжке
- Неограниченное посещение термального бассейна и джакузи на территории спа-отеля
- Трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса
- Медицинская страховка
- Что не входит
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Личные расходы и сувениры
- Место начала и завершения?
- аэропорт Петропавловск-Камчатский
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Удобным вариантом будет горнолыжный костюм: комплект куртка + штаны (дутики).
- Термобелье.
- Шерстяной свитер, шапка, шарф, теплые варежки/перчатки.
- Удобная теплая зимняя обувь.
- Несколько пар теплых носков.
- Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какая погода на Камчатке в январе?
Температура на юге Камчатки (где будет проходить тур) в январе от -10 до -16°C. Петропавловск-Камчатский находится на морском побережье, зима многоснежная, но мягкая. Из-за высокой влажности температура может ощущаться холоднее, чем фактическое значение температуры.
Многие не знают, но Петропавловск-Камчатский находится на широте Тамбова, географически он южнее Москвы, поэтому не стоит воспринимать его как крайний север. Да, там холодно в январе, но при правильном выборе одежды будет комфортно.
- Какие рекомендуемые рейсы?
Туда: Москва — Петропавловск-Камчатский, а/к Аэрофлот, рейс SU1730.
Вылет 2 января в 17:10, прилет 3 января в 10:45.
Обратно: Петропавловск-Камчатский — Москва, а/к Аэрофлот, рейс SU1731.
Вылет 8 января 13:25, прилет 8 января в 13:15.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.