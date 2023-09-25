Новогодний гастрономический тур на Камчатку

4.7
3 отзыва
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Праздничное гастрономическое путешествие, в которое включено много еды, вина и увлекательных мероприятий!Морские деликатесы, снегоходное сафари, оленина, горячие источники, вулканы и Малая долина гейзеров, лучшие рестораны Камчатки и суровая красота самого дальнего региона России!
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Камчатские крабы и тихоокеанские осьминоги
Камчатские крабы и тихоокеанские осьминоги
Насладимся неповторимым вкусом местных деликатесов
Впечатляющие смотровые площадки на вулканы
Впечатляющие смотровые площадки на вулканы
Полюбуемся сказочными панорамами вулканов
Лучшие рестораны Камчатки по версии Wheretoeat
Лучшие рестораны Камчатки по версии Wheretoeat
Получим гастрономическое удовольствие от изысканных блюд
Два снегоходных сафари в роли пассажира
Два снегоходных сафари в роли пассажира
Отправимся в санях за снегоходом к подножию вулкана и Тихому океану
Знакомство с коренным народом Камчатки
Знакомство с коренным народом Камчатки
Посетим Корякское стойбище и узнаем традиции коренного народа
Тур на вездеходах в Малую долину гейзеров
Тур на вездеходах в Малую долину гейзеров
Увидим красочные ландшафты, клубящиеся пары, гейзеры и фумаролы
Камчатская оленина, лосятина и фермерские продукты
Камчатская оленина, лосятина и фермерские продукты
Отведаем авторские мясные блюда с акцентом на дичь
Встреча с хаски и настоящее хаски-сафари
Встреча с хаски и настоящее хаски-сафари
Побываем в питомнике ездовых собак и сможем поучаствовать в гонке на упряжках
Купание в термальных источниках под открытым небом
Купание в термальных источниках под открытым небом
Расслабимся в спа-комплексе с бассейном и купелями с термальной водой

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Петропавловск-Камчатский! Вулканариум, приветственный ужин

Мы встречаем Вас в аэропорту и едем заселяться в отель, расположенный в самом сердце города с видом на Авачинскую бухту.

По пути сделаем остановку у легендарного монумента с медведицей и медвежонком «Здесь начинается Россия»! На фоне трёх величественных вулканов мы откроем игристое, чтобы отметить начало нашего путешествия!

Едем в город и заселяемся в наш отель.

В номере Вас будет ждать комплемент: тарелочка с закусками с канапе из краба, ломтиками дикого лосося и слабосоленой красной икрой на свежем багете, а также бутылка игристого, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!

Немного отдыхаем и отправляемся в Вулканариум — интерактивный музей, с которого начнем знакомство с вулканами. Мы посмотрим видео извержений, зайдем в лавовую пещеру, подержим в руках куски настоящей застывшей лавы и почувствуем землетрясение разной силы.

Побывав здесь, мы почувствуем все величие и мощь Камчатки!

Затем нас ждет приветственный ужин в первом рыбном ресторане на Камчатке. Морская кухня, специализирующаяся исключительно на локальных морепродуктах.

Бренд-шеф ресторана Михаил Некрасов в 2022 году стал лучшим шеф-поваром года по народному голосованию (премия «Шеф-повар года»).

На аперитив нам подадут свежевыловленных морских ежей и императорских устриц. Эта крупная устрица выделяется среди других красивой раковиной изогнутой формы. Блюда подаются с бокалом игристого.

В качестве основного блюда нас ждет тихоокеанский осьминог, который отличается от привычных нам видов с теплых морей более плотным мясом. Подается с кремом из вяленых томатов и сопровождается белым вином сорта Шенен Блан с насыщенным вкусом и ароматом ванили, сливочного масла: идеальная пара к осьминогу!

Наслаждаемся!

На десерт нас ждет «жемчужина Камчатки» — шоколадный бисквит на муссе из морских водорослей с кедровым крамблом, мороженым из сосновых шишек и вареньем из жимолости.

Блюдо сопровождается северным чаемс можжевельником и голубикой.

Все питание по программе уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!

Самое вкусное, красивое и душевное путешествие на Камчатку объявляется открытым! Ура!

Добро пожаловать в Петропавловск-Камчатский! Вулканариум, приветственный ужинДобро пожаловать в Петропавловск-Камчатский! Вулканариум, приветственный ужинДобро пожаловать в Петропавловск-Камчатский! Вулканариум, приветственный ужинДобро пожаловать в Петропавловск-Камчатский! Вулканариум, приветственный ужинДобро пожаловать в Петропавловск-Камчатский! Вулканариум, приветственный ужинДобро пожаловать в Петропавловск-Камчатский! Вулканариум, приветственный ужинДобро пожаловать в Петропавловск-Камчатский! Вулканариум, приветственный ужинДобро пожаловать в Петропавловск-Камчатский! Вулканариум, приветственный ужин
2 день

Петропавловск-Камчатский, снегоходный тур к Тихому океану, «дедушка» Маяк 19 века и блюда из дичи

Утром завтракаем в отеле и настраиваемся на насыщенный день! Сегодня мы отправляемся в снегоходный тур к Тихому океану.

Сначала мы едем на джипах, затем пересаживаемся в сани за снегоходом. Мы направляемся на мыс Маячный,к одному из старейших маяков Дальнего Востока!

Ему уже более 150 лет, его ласково называют «дедушкой дальневосточных маяков».

Маяк установлен на входе в Авачинскую бухту.

Виды на Тихий океан здесь настолько невероятные, что один житель ставил здесь арт-объект: пианино, чтобы вдохновенно смотреть на великолепную панораму и создавать музыку!

Затем мы спустимся к Тихому океану, и здесь наши гиды предложат нам перекус с согревающим чаем на местных травах.

После прогулки мы возвращаемся в город на обед в камерный ресторан с открытой кухней, куда местные добывающие компании поставляют продукты напрямую. Автор концепции — Игорь Кацевич, обладатель специального приза «Ресторатор года. Открытие».

Здесь мы попробуем мясные блюда с акцентом на дичь. Вначале нам подадут тар-тар из оленины, на горячее — томлёные ребра лося в овощном соусе.

А на десерт — конфеты ручной работы от шеф-кондитера ресторана.

Что Вам больше по вкусу: вулканическая бомба, золото Камчатки или застывшая лава?

После обеда мы будем знакомиться с Петропавловском-Камчатским — городом-портом.

Наша прогулка займет час-полтора, и мы посмотрим самые красивые и выдающиеся места города.

Поднимемся на Мишенную и Никольскую сопки, чтобы посмотреть на Авачинскую бухту сверху. У ее подножия Витус Беринг основал портовое поселение, из которого позже вырос город Петропавловск-Камчатский.

На ужин нас будут ждать в гастрономическом ресторане тихоокеанской кухни из редких локальных продуктов Камчатки. Шеф-повар ресторана в 2022 году Святослав Димаровский стал лучшим шеф-поваром Камчатки по итогам Первого всероссийского гастрофестиваля «ПапоротнИКРАб».

Вначале нам подадут тар-тар из морского гребешка с имбирной заправкой. Идеальную винную пару к этому блюду составит бокал свежего иделикатного Гевюрцтраминера.

Вторым курсом мы попробуем синекорого палтуса, подкопченного на ольховых опилках.

А на десерт — «мухомор из тундры» со сметанной эспумой и карамелизированным ягелем.

Вечером возвращаемся в наш отель и отдыхаем после насыщенного дня.

Петропавловск-Камчатский, снегоходный тур к Тихому океану, «дедушка» Маяк 19 века и блюда из дичиПетропавловск-Камчатский, снегоходный тур к Тихому океану, «дедушка» Маяк 19 века и блюда из дичиПетропавловск-Камчатский, снегоходный тур к Тихому океану, «дедушка» Маяк 19 века и блюда из дичиПетропавловск-Камчатский, снегоходный тур к Тихому океану, «дедушка» Маяк 19 века и блюда из дичиПетропавловск-Камчатский, снегоходный тур к Тихому океану, «дедушка» Маяк 19 века и блюда из дичиПетропавловск-Камчатский, снегоходный тур к Тихому океану, «дедушка» Маяк 19 века и блюда из дичиПетропавловск-Камчатский, снегоходный тур к Тихому океану, «дедушка» Маяк 19 века и блюда из дичиПетропавловск-Камчатский, снегоходный тур к Тихому океану, «дедушка» Маяк 19 века и блюда из дичиПетропавловск-Камчатский, снегоходный тур к Тихому океану, «дедушка» Маяк 19 века и блюда из дичиПетропавловск-Камчатский, снегоходный тур к Тихому океану, «дедушка» Маяк 19 века и блюда из дичиПетропавловск-Камчатский, снегоходный тур к Тихому океану, «дедушка» Маяк 19 века и блюда из дичи
3 день

Тур на снегоходах к подножию вулкана с панорамными видами, блюда японской кухни на ужин

Завтракаем и отправляемся в тур на снегоходах к подножию Авачинского вулкана.

Наш путь будет проходить вдоль живописной Сухой реки по маркированной трассе, на протяжении которой открывается сказочная панорама Авачинского и Корякского вулканов.

На перевале у нас будет пикник, после которого мы отправимся на экскурсию к горе с названием «Верблюд». Эта гора образовалась в результате извержения Авачинского вулкана. Такие горы называются экструзиями.

Здесь открывается панорама между двумя самыми большими «домашними» вулканами Камчатки: Авачинским и Корякским. С юго-западной стороны, как на ладони, виден город, за ним Авачинская бухта и Вилючинский вулкан.

После такого насыщенного путешествия отправляемся на ужин в ресторан японской кухни, где насладимся вкусом удивительных блюд изысканной японской кухни, тысячелетиями принимающей роскошные дары самого древнего и загадочного, великого Тихого океана.

Нам подадут сашими из свежевыловленной красной и белой рыбы, краба, запеченных гребешков и осьминога. Будем пробовать морские деликатесы и наслаждаться японской кухней.

На десерт нам подадут японский хлопковый чизкейк, а весь ужин нас будет сопровождать согревающий саке с острова Хоккайдо.

Вечером возвращаемся в наш отель, отдыхаем.

Тур на снегоходах к подножию вулкана с панорамными видами, блюда японской кухни на ужинТур на снегоходах к подножию вулкана с панорамными видами, блюда японской кухни на ужинТур на снегоходах к подножию вулкана с панорамными видами, блюда японской кухни на ужинТур на снегоходах к подножию вулкана с панорамными видами, блюда японской кухни на ужинТур на снегоходах к подножию вулкана с панорамными видами, блюда японской кухни на ужинТур на снегоходах к подножию вулкана с панорамными видами, блюда японской кухни на ужин
4 день

Гонки на собачьих упряжках, традиции народов Камчатки, отдых в спа-отеле на горячих источниках и командорский кальмар на ужин

Сегодня мы отправляемся в Корякское стойбище и питомник ездовых собак, где узнаем о жизни и традициях корякского народа.

Коряков сейчас проживает на Камчатке всего около 7 тысяч человек, они принадлежат к эскимосской арктической расе. И до сих пор многие из них поддерживают традиционный уклад жизни.

И, конечно, познакомимся с традиционным камчатским видом «транспорта» — собачьими упряжками. После инструктажа вы сами сможете управлять ими и даже поучаствуете в небольшой гонке!

После гонок отдыхаем в уютном национальном жилище на оленьих шкурах и угощаемся домашним супом из грибовс Командорского заповедника ичаем на местных травах.

После такого заряда бодрости едем заселяться в наш новый отель — один из лучших на Камчатке!

В нашем распоряжении спа-комплекс с бассейном и купелями с термальной водой. Отдыхаем, расслабляемся, купаемся в термальных источниках.

На ужин нас будут ждать в лучшем ресторане Камчатки по версии Wheretoeat на берегу горного озера.

На аперитив нам подадут салат с камчатским крабом и хрустящими баклажанами в сопровождениибокала минерального Просекко.

Вторым курсом нам подадут кальмар командорский в печи хоспер с жареным папоротником с кедровыми орешками с бокалом гармоничного вина сорта Совиньон Блан из французского региона Лангедок-Руссильон.

В завершении ужина мы попробуем тарт Юдзу с меренгой.

Наслаждаемся!

Гонки на собачьих упряжках, традиции народов Камчатки, отдых в спа-отеле на горячих источниках и командорский кальмар на ужинГонки на собачьих упряжках, традиции народов Камчатки, отдых в спа-отеле на горячих источниках и командорский кальмар на ужинГонки на собачьих упряжках, традиции народов Камчатки, отдых в спа-отеле на горячих источниках и командорский кальмар на ужинГонки на собачьих упряжках, традиции народов Камчатки, отдых в спа-отеле на горячих источниках и командорский кальмар на ужинГонки на собачьих упряжках, традиции народов Камчатки, отдых в спа-отеле на горячих источниках и командорский кальмар на ужинГонки на собачьих упряжках, традиции народов Камчатки, отдых в спа-отеле на горячих источниках и командорский кальмар на ужинГонки на собачьих упряжках, традиции народов Камчатки, отдых в спа-отеле на горячих источниках и командорский кальмар на ужинГонки на собачьих упряжках, традиции народов Камчатки, отдых в спа-отеле на горячих источниках и командорский кальмар на ужин
5 день

Тур на вездеходах в Малую долину гейзеров, к подножию Мутновского вулкана и на Вилючинский перевал

Сегодня неспешно завтракаем в нашем спа-отеле и отправляемся в одно из самых красивых мест Камчатки — к подножию Мутновского вулкана!

Мы выезжаем на вездеходах с проводником, который будет с нами в нашем путешествии. Наша первая остановка — на Вилючинском перевале.

Здесь находится смотровая площадка с видом на высокий Вилючинский вулкан. Он очень красивый, правильной конической формы.

Когда смотришь на виды вокруг, можно представить, какой планета была до нас. Невероятное ощущение!

Дальше едем к подножию Мутновского вулкана, где остановимся недалеко от геотермальной электростанции. Нам выдадут палки для ходьбы, отсюда мы идем пешком к геотермальным источникам!

Наша прогулка займет менее часа в одну сторону. Дорога несложная и подходит абсолютно любому путешественнику.

Мы увидим фантастическое зрелище от клубящегося пара и ярких красок окружающего ландшафта.

И гейзеры, и фумаролы — это, лишь, малая часть сурреалистических пейзажей которые ждут здесь. Волшебное место!

Гуляем, смотрим, фотографируемся и возвращаемся к нашему автомобилю. Здесь нас ждет пикник: запеченные стейки из камчатского лосося, слабосоленый тихоокеанский палтус и бутерброды с красной икрой.

Вечером возвращаемся в наш спа-отель. После ужина (и завтра после завтрака) у Вас будет время, чтобы искупаться в оборудованных термальных источниках с купелями и бассейном и отдохнуть в номере.

Ужинаем сегодня в атмосферном ресторане авторской кухни с видом на горы и озеро. Он находится рядом на территории отеля, и до него близко идти, что особенно актуально после насыщенного дня.

Сегодня у нас будет мясной ужин. Нам подадут теплый салат с говядиной, на горячее — кебаб из сочной баранины с мраморной грудинкой и фирменный десерт от шеф-повара «Шишка».

Хорошим дополнением к нашему ужину станет пиво из местной пивоварни «Авачинская», которая является крупнейшей на Камчатке!

Ужинаем, обмениваемся впечатлениями и делимся планами и маршрутами будущих путешествий.

Тур на вездеходах в Малую долину гейзеров, к подножию Мутновского вулкана и на Вилючинский перевалТур на вездеходах в Малую долину гейзеров, к подножию Мутновского вулкана и на Вилючинский перевалТур на вездеходах в Малую долину гейзеров, к подножию Мутновского вулкана и на Вилючинский перевалТур на вездеходах в Малую долину гейзеров, к подножию Мутновского вулкана и на Вилючинский перевалТур на вездеходах в Малую долину гейзеров, к подножию Мутновского вулкана и на Вилючинский перевалТур на вездеходах в Малую долину гейзеров, к подножию Мутновского вулкана и на Вилючинский перевалТур на вездеходах в Малую долину гейзеров, к подножию Мутновского вулкана и на Вилючинский перевалТур на вездеходах в Малую долину гейзеров, к подножию Мутновского вулкана и на Вилючинский перевалТур на вездеходах в Малую долину гейзеров, к подножию Мутновского вулкана и на Вилючинский перевалТур на вездеходах в Малую долину гейзеров, к подножию Мутновского вулкана и на Вилючинский перевалТур на вездеходах в Малую долину гейзеров, к подножию Мутновского вулкана и на Вилючинский перевал
6 день

Рыбный рынок, трансфер в аэропорт

Завтракаем в нашем ресторане и выезжаем в Петропавловск-Камчатский.

По пути в аэропорт мы заедем на рыбный рынок, чтобы Вы смогли купить в дорогу местные деликатесы и сувениры.

Затем мы проводим Вас в аэропорт.

Счастливых и полных новых впечатлений! До скорой встречи!

Рыбный рынок, трансфер в аэропортРыбный рынок, трансфер в аэропортРыбный рынок, трансфер в аэропорт

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях с высоким рейтингом в Петропавловске-Камчатском и п. Паратунке в спа-отеле с горячими источниками.

Стоимость тура по акции раннего бронирования до 15.10.2023:

  • двухместное размещение — 218 000 руб. /чел.;
  • одноместное размещение — 245 000 руб. /чел.

Стоимость тура без акции раннего бронирования:

  • двухместное размещение — 228 000 руб. /чел.;
  • одноместное размещение — 255 000 руб. /чел.
Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Отель «Арсеньев»

3 ночи

В городе Петропавловск-Камчатском находится современный отель под названием «Арсеньев». К услугам гостей предоставляется место для хранения лыжного инвентаря. Заселение возможно в любое время, стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера представлены категориями двухместные «Стандарты» и «Полулюксы Сьюит». Интерьер выполнен в классических светло-бежевых тонах. Комнаты оборудованы двуспальными или односпальными кроватями, шкафом, столом и стулом.

По утрам сервируется вкусный и сытный завтрак. Рядом со зданием есть несколько кафе и ресторанов с разнообразной кухней.

Ближайшая достопримечательность к отелю — Научный музей института вулканологии и сейсмологии.

Отель «Арсеньев»Отель «Арсеньев»Отель «Арсеньев»Отель «Арсеньев»

Отель «Гейзер»

3 ночи

Гостиница «Гейзер» находится в центре Петропавловска-Камчатского. Это не создает неудобств при размещении гостей из-за шума — здесь царит спокойная атмосфера. На территории функционирует автостоянка.

Из окон открывается прекрасный вид на Авачинскую бухту и вулканы. Для проживания предложены номера, которые оборудованы необходимой мебелью и техникой.

За дополнительную стоимость в кафе можно заказать блюда местной кухни.

В пешей доступности Научный музей института вулканологии и сейсмологии. Расстояние от аэропорта г. Елизово — 17 км.

Отель «Гейзер»Отель «Гейзер»Отель «Гейзер»Отель «Гейзер»

SPA-отель «Лагуна»

2 ночи

Отель «Лагуна» находится на берегу озера в селе Паратунка, в Камчатском крае. Его окружает прекрасная природа и горы.

К размещению предлагаются дома, построенные в современном стиле и двухместные номера. Они оборудованы всем необходимым: комфортабельной мягкой и корпусной мебелью, сантехникой в собственной ванной комнате, телевизором. Среди удобств так же фен и бесплатный Wi-fi.

В домах размещена кухня с бытовой техникой и обеденной зоной, рядом с ними есть мангальная зона. В ресторане «Мишка» организовывается питание по формату «шведский стол».

В зимний период времени в качестве развлечений отель предлагает каток и тюбинг. Гости могут посетить Аквацентр и насладиться купанием в открытом бассейне с подогревом. Расстояние до аэропорта Елизово составляет — 23,1 км.

SPA-отель «Лагуна»SPA-отель «Лагуна»SPA-отель «Лагуна»SPA-отель «Лагуна»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отелях с высоким рейтингом в Петропавловске-Камчатском и п. Паратунке в спа-отеле с горячими источниками
  • Все питание по программе тура (обеды и ужины в лучших ресторанах региона с шеф-поварами года в разных номинациях с винным сопровождением)
  • Все завтраки в отелях
  • Встреча и проводы в аэропорт
  • Приветственный велком в номере отеля (игристое и закуски)
  • Все экскурсии с местными гидами (Петропавловск-Камчатский, Вулканариум, мыс Маячный, Халактырский пляж, малая Долина Гейзеров)
  • Сопровождающий на протяжении всего тура
  • Тур на вездеходах в Малую Долину Гейзеров
  • Два снегоходных сафари (пассажиром) на мыс Маячный и к подножию Авачинского вулкана
  • Этнографическая экскурсия с посещением корякского стойбища
  • Хаски-сафари на собачьей упряжке
  • Неограниченное посещение термального бассейна и джакузи на территории спа-отеля
  • Трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса
  • Медицинская страховка
Что не входит
  • Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
аэропорт Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Удобным вариантом будет горнолыжный костюм: комплект куртка + штаны (дутики).
  2. Термобелье.
  3. Шерстяной свитер, шапка, шарф, теплые варежки/перчатки.
  4. Удобная теплая зимняя обувь.
  5. Несколько пар теплых носков.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая погода на Камчатке в январе?

Температура на юге Камчатки (где будет проходить тур) в январе от -10 до -16°C. Петропавловск-Камчатский находится на морском побережье, зима многоснежная, но мягкая. Из-за высокой влажности температура может ощущаться холоднее, чем фактическое значение температуры.

Многие не знают, но Петропавловск-Камчатский находится на широте Тамбова, географически он южнее Москвы, поэтому не стоит воспринимать его как крайний север. Да, там холодно в январе, но при правильном выборе одежды будет комфортно.

Какие рекомендуемые рейсы?

Туда: Москва — Петропавловск-Камчатский, а/к Аэрофлот, рейс SU1730.
Вылет 2 января в 17:10, прилет 3 января в 10:45.

Обратно: Петропавловск-Камчатский — Москва, а/к Аэрофлот, рейс SU1731.
Вылет 8 января 13:25, прилет 8 января в 13:15.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
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I
25 сен 2023
Четкая организация, все без опозданий, водители помогали на маршрутах
К
17 сен 2023
Организация на очень высоком уровне, никогда и ни за что не приходилось волноваться и переживать. Все трансферы вовремя, вежливые и аккуратные водители, один из лучших гидов, которых мы встречали. Поехали бы с этим агентством снова.
Организация на очень высоком уровне, никогда и ни за что не приходилось волноваться и переживать. ВсеОрганизация на очень высоком уровне, никогда и ни за что не приходилось волноваться и переживать. ВсеОрганизация на очень высоком уровне, никогда и ни за что не приходилось волноваться и переживать. ВсеОрганизация на очень высоком уровне, никогда и ни за что не приходилось волноваться и переживать. ВсеОрганизация на очень высоком уровне, никогда и ни за что не приходилось волноваться и переживать. ВсеОрганизация на очень высоком уровне, никогда и ни за что не приходилось волноваться и переживать. ВсеОрганизация на очень высоком уровне, никогда и ни за что не приходилось волноваться и переживать. ВсеОрганизация на очень высоком уровне, никогда и ни за что не приходилось волноваться и переживать. ВсеОрганизация на очень высоком уровне, никогда и ни за что не приходилось волноваться и переживать. ВсеОрганизация на очень высоком уровне, никогда и ни за что не приходилось волноваться и переживать. Все
Н
1 сен 2023
Прекрасная организация, постоянное взаимодействие с менеджерами и гидом. Оперативное решение всех вопросов.

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Многодневные туры
6-дневные туры
Зимние
Гастрономические

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от 69 000 за человека
Большой тур по вулканам Камчатки
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Большой тур по вулканам Камчатки
Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
29 июля
143 000 за человека
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