Вы совершите восхождения на два не сложных активных вулкана, прогуляетесь по альпийским лугам с цветами и ягодниками, сплавитесь по реке, познакомитесь с культурой и бытом коренных народов Камчатки. А также побываете на берегу Тихого океана и совершите морскую прогулку на комфортабельном катере.
июл
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с городом Петропавловск-Камчатский
Встреча в аэропорту.
Трансфер и размещение в гостинице.
Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику «Здесь начинается Россия»:
- рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;
- рейс из Москвы 1734 прилетающий в 13:10;
- рейс из Москвы 1732 прилетающий в 15:30.
Время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями.
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
В этот день можно самостоятельно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по Набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города.
В 19:00 встреча с гидом в гостинице, обсуждение программы.
Обед и ужин в этот день самостоятельно за свой счет.
Питание не включено.
Морская прогулка - Халактырский пляж
Утром отправляемся на морскую прогулку на комфортабельном катере к острову Старичков, где можно увидеть Камчатку со стороны моря, познакомиться с морскими животными, порыбачить и отведать морепродуктов.
Обед на катере.
После морской экскурсии отправляемся на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, черный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия.
Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться.
К вечеру переезжаем в санаторно-курортную зону Паратунка, размещаемся в гостинице с бассейном с термальной водой.
Внимание! Если вы знаете, что вас может укачивать в море (или в транспорте), то приобретите заранее средства от укачивания (например Драмина) и примите согласно инструкции до начала морской прогулки.
Питание включено: завтрак, обед из морепродуктов, ужин.
Экскурсия к подножию Авачинского вулкана. Восхождение на гору Верблюд
На автобусе высокой проходимости едем к подножиям Авачинского и Корякского вулканов.
Прибыв на место, отправляемся на мини-восхождение на гору Верблюд, расположенную между двух огромных вулканов.
Мы увидим множество альпийских цветов и обязательно встретим евражек (беренгийских сусликов), которые любят позировать перед камерами.
Гора Верблюд — это тоже своего рода вулкан, образованный трещинным извержением.
Восхождение на Верблюд не сложное и по времени занимает не больше часа, абсолютная высота — 1200 м. над у. м.
К вечеру возвращаемся в гостиницу в Паратунке.
Питание включено: завтрак, обед (перекус или ланч-бокс), ужин.
Сплав по реке Быстрой, Малкинские источники
Утром отправляемся на реку к месту начала сплава и начинаем сплав.
Сплав не спортивный и по силам всем желающим, но четырем участникам на рафте нужно будет иногда грести веслами (можно по очереди).
Всего на рафте может быть до 10 человек.
Желающие могут заняться рыбалкой.
Обед на берегу реки.
После сплава заезжаем на Малкинские горячие источники, где можно искупаться.
К вечеру возвращаемся в гостиницу в Паратунке.
Питание включено: завтрак, обед (уха), ужин.
В гости к аборигенам
Отправляемся на увлекательную этническую экскурсию, которая проводится на базе питомника «Снежные псы».
Выступление национального ансамбля, беседа у костра о культуре и быте народов Камчатки, об их традициях и обычаях.
Кинологическая экскурсия по питомнику, знакомство с его обитателями, рассказ о породах ездовых собак, о видах ездового спорта.
Фотосессия с оленями.
Обед — шурпа из оленины, чай с лепешками.
Композиционная фотосессия в национальных костюмах, выставка-продажа камчатских сувениров.
К вечеру возвращаемся в гостиницу в Паратунке.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Выезд в горный турприют - Малая долина гейзеров
Завтрак.
После завтрака выезжаем в район «Мутновки».
Дорога очень интересна: будем проезжать у самого подножия вулкана Вилючинский, далее по крутому серпантину на Вилючинский перевал, откуда открываются впечатляющие виды. Спустившись с перевала на горное плато, заселяемся на нашу турбазу, расположенную возле озера в живописном месте (по несколько человек в комнате, спать в спальниках на двухъярусных кроватях).
После обеда выезжаем к Мутновской геотермальной электростанции, рядом с которой находится Малая долина гейзеров (Дачные горячие источники).
Здесь вдоль горного ручья из-под земли бьют множество горячих ключей и фумарол.
При желании можно принять ванну с голубой глиной.
Возвращаемся в турприют.
Ужин.
Костер, гитара.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Восхождение на вулкан Мутновский
Выезжаем к вулкану Мутновский по труднопроходимой дороге.
Восхождение на кромку кратера занимает обычно около 2 часов, перепад высоты — 700 метров.
Нам откроется вид на фумарольные поля кратера, на ледник, нависающий с восточных стен кратера, на Активную воронку, откуда вырывается огромный столб парогазовой смеси.
На обратном пути нас ждет еще одно зрелище: река Вулканная падает с высоты 80 метров в каньон Опасный мощным водопадом.
К вечеру возвращаемся в горный турприют на ночевку.
Если к Мутновскому вулкану невозможно проехать (такое иногда бывает, обычно в июле) или если восхождение на вулкан под запретом (последние 2 года такое случалось из-за возможных оползней), программа будет изменена (подробнее в разделе «Важно знать»).
Питание включено: завтрак, обед-перекус, ужин.
Восхождение на вулкан Горелый - переезд в Петропавловск-Камчатский
После завтрака выезжаем к вулкану Горелый.
Путь к вершине занимает обычно не более 2,5‒3 часов, высота вулкана 1829 м. над уровнем моря.
Горелый имеет несколько кратеров, из которых наиболее впечатляющие ‒ это кратеры Голубое озеро и Активный.
Оба кратера представляют собой воронки с отвесными стенами.
Первый кратер является самым большим и соответствует своему названию ‒ на дне его находится озеро ярко-голубого цвета.
В кратере Активный находится небольшое кислотное озеро бирюзового цвета с зеленоватым оттенком, по берегам которого «дымят» фумаролы.
Осмотрев кратеры, спускаемся к машине и заезжаем на турбазу пообедать, после чего переезжаем в Петропавловск-Камчатский, размещаемся в гостинице.
Ужин в этот день самостоятельно.
Восхождение может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана.
Питание включено: завтрак, обед (перекус и/или горячий обед — по обстоятельствам).
Отъезд
День вылета домой.
Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт.
Обед при необходимости самостоятельно за свой счет.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:
- выезд ориентировочно в 09:00 — для рейсов 5250 и 1731;
- выезд ориентировочно в 11:30 — для рейсов 1733 и 1735.
Точное время трансфера сообщается гидом накануне.
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
Питание включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- двухместное размещение в гостиницах в Паратунке — 4 ночи;
- двухместное размещение в гостиницах в Петропавловске-Камчатском — 2 ночи;
- многоместное размещение в горном турприюте в районе вулканов Горелый и Мутновский — 2 ночи.
Одноместное размещение возможно в гостиницах в Петропавловске-Камчатском, в Паратунке за доп. плату — 24 000 руб.
Одноместное размещение невозможно в горном турприюте.
Скидка на детей до 14 лет включительно — 10%
Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании тура.
Ниже представлены возможные варианты размещения. Возможна замена на альтернативные.
Варианты проживания
Гостиница «База по приему юных туристов», г. Петропавловск-Камчатский
Это уютная мини-гостиница, расположенная в историческом центре города и способная вместить группу 20 человек.
Во время учебного года она в основном используется спортивными секциями детского туризма, а в летний сезон принимает туристов.
Здесь мы размещаем в двухместные, одноместные и трехместные номера.
Санузел в каждом номере.
Отель «Арсеньев», г. Петропавловск-Камчатский
Расположен в живописном месте с видом на Авачинскую бухту, рядом имеется автостанция и торговый комплекс с магазинами и развлекательными заведениями.
В отеле работает бесплатный Wi-Fi, на территории обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В каждом номере установлен платяной шкаф.
По утрам для гостей отеля «Арсеньев» накрывают завтрак «шведский стол».
Стойка регистрации работает круглосуточно, ее сотрудники всегда с удовольствием помогут гостям.
Расстояние от отеля «Арсеньев» до аэропорта Петропавловск-Камчатский составляет 18 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Гостиница «Фламинго», п. Паратунка
В гостинице «Фламинго» просторные номера, но блочного типа — с одним санузлом на две смежные комнаты и с общим ключом от внешней входной двери.
Комнаты имеются двухместные и трехместные, кровати есть и двуспальные и односпальные.
В трехместных комнатах удобно размещать семью с ребенком.
На территории имеется большой бассейн с водой из горячих источников.
Гостиница «Гелиос», п. Паратунка
В Гелиосе номера менее просторные, но санузел в каждом номере.
Номера двухместные. Кровати двуспальные и односпальные.
В ограниченном количестве есть номера полулюкс и люкс, где при необходимости можно размесить семью с ребенком.
На территории имеется два небольших бассейна с водой из горячих источников.
Горный турприют в районе «Мутновки»
За Вилючинским перевалом на горном плато в живописном месте возле озера мы установили домик, на втором этаже которого расположены комнаты для ночевки по 5–6 человек, двухъярусные кровати (спать в спальниках).
На первом этаже имеется столовая.
Туалет на улице.
В турприюте не предусмотрена выдача полотенец, рекомендуем взять с собой в тур полотенце.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги по программе (на вулканах автобусы высокой проходимости типа Камаз, Урал, Зил, Газ-66)
- Двухместное размещение в гостиницах (2 ночи в Петропавловске и 4 ночи в Паратунке)
- Многоместное размещение в горном турприюте в районе вулканов Горелый и Мутновский (2 ночи)
- Морская прогулка на яхте к острову Старичков
- Питание, указанное в программе (8 завтраков, 7 обедов, 6 ужинов)
- Услуги гида-инструктора
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Ужины в городе (во время двух ночевок - в начале и в конце тура)
- Вертолетная экскурсия (требуется дополнительный день)
- Доплата за одноместное размещение
- Туристическая страховка
- Спиртные напитки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Небольшой рюкзачок для восхождений, можно один на двоих (в него кладутся вещи, необходимые только для радиальных выходов, такие как куртка, шапка, водичка, перекус, фотоаппарат).
- Спальный мешок — необязательно, на турприюте под вулканами есть спальники, но если вы хотите спать в своем спальнике, то возьмите его с собой, либо можете взять с собой вкладыш в спальник (это аналог простыни/пододеяльника для спальника).
- Сидушка-пенка (необязательно).
- Треккинговые ботинки (обязательно непромокаемые).
- Гамаши — необязательно.
- Сменная обувь (кроссовки).
- Сандалии/тапочки/сланцы/кроксы.
- Походные штаны (лучше синтетика, х/б не желательно).
- Мембранные штормовые штаны — от ветра и дождя (не обязательно, если походные штаны будут сочетать в себе и функцию штормовых).
- Куртка штормовка (мембранная и с капюшоном) — от ветра и дождя.
- Плащ или костюм «дождевик» (не обязательно, если имеются мембранные куртка и штаны из качественного материала с водостойкостью не менее 10000 мм).
- Термобелье — необязательно, заменяется флисовыми вещами.
- Теплая флиска или шерстяной свитер.
- Флисовые штаны — одевать под походные/штормовые штаны (не нужны, если имеется термобелье).
- Легкая шапка, перчатки
- Термоноски (2 пары).
- Треккинговые палки (телескопические палки складываются очень компактно и легко привозятся с собой; свои, аренды нет).
- Солнцезащитные очки.
- Солнцезащитный крем.
- Купальные принадлежности.
- Личная аптечка.
- Предметы личной гигиены.
- Средство защиты от комаров (кто очень боится комаров — можно взять с собой шляпу-накомарник).
- Фонарик (желательно налобный).
- Полотенце (желательно) — у нас будет остановка в турприюте, где выдача полотенец не предусмотрена
Какое нас ждет питание в туре?
Большинство наших туристов, когда покупают тур, рассчитывают на походное питание в активных турах по Камчатке, то есть образно говоря на «гречку с тушенкой». На самом деле питание у нас гораздо более разнообразное, чем можно ожидать от походной кухни.
В первые дни вас ждет нарезка из копченой красной рыбы, далее на столе всегда есть нарезка сыра, колбасы. На завтрак всегда готовится молочная каша (часто туристы говорят, что кашу не ели с детства и это оказывается очень вкусно!) и часто блинчики или сырники.
Обед может быть быстрым в виде сытного перекуса — зависит от места и времени. Например, если это сплав, то останавливаясь во время сплава на обед, у поваров не будет времени делать полноценный обед из первого и второго. Но зато вечером обязательно будет первое и второе. На сплаве — это разумеется уха. Также повара готовят другие различные первые блюда. На второе может быть гуляш и другие мясные блюда, хотя может быть и «гречка с тушенкой» — все зависит от места и времени. Также часто бывает рыба, особенно на сплаве.
Пойманная рыба часто запекается в фольге на углях костра.
На восхождение туристам выдается сухпаек, состоящий из бутербродов, орешков, сухофруктов (изюм, ананасы сушеные), шоколадного батончика, маленькой пачки сока, водички.
К чаю всегда есть вкусные конфеты и печенье.
При приготовлении пищи повара учитывают условия поездки и условия хранения продуктов, чтобы это пагубно не сказалось на здоровье туристов. Точно также в первую очередь готовятся блюда на свежем мясе и рыбе, а на последние дни остаются тушенка и рыбные консервы. К примеру, не безопасно делать рыбную нарезку в пятидневном сегменте, так как лучшем случае появятся претензии, что кормят не свежей рыбой, а в худшем случае — отравления.
Внимание! Повар готовит еду на группу, и у него нет возможности готовить каждому персонально, как в ресторане. При этом вегетарианцы никогда голодными не останутся, всегда будет возможность выбрать еду без мяса. Но готовить персонально для сыроедов, фрукториантов и других приверженцев особых систем питания у повара нет возможности. Если у Вас аллергия на какой-то продукт, то просьба сообщить об этом при подаче заявки в тур.
Если я прилетаю раньше дня начала тура и/или улетаю позже дня окончания тура?
- если вы прилетаете на 1–2 дня ранее, то встреча в аэропорту также осуществляется;
- если вы прилетаете на 4 дня раньше тура, трансфера не будет, рекомендуем воспользоваться услугами такси (компенсация за отказ от трансфера не предусмотрена);
- если вы улетаете позже плановой даты окончания тура, то нашего трансфера в аэропорт не будет, рекомендуем воспользоваться услугами такси (компенсация за отказ от трансфера не предусмотрена);
- вам нужно самостоятельно забронировать себе дополнительное проживание, а мы в свою очередь подскажем, в какой гостинице вы будете проживать в рамках тура.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка оформляется самостоятельно дополнительно к туру.
Для туров по Камчатке обязательно нужно указать в разделе «Занятие спортом и активный отдых» следующие пункты:
- «Треккинг», «горный треккинг».
- «Рафтинг» — в том случае, если в состав тура входит сплав по реке.
- «Горные лыжи» — только для зимнего тура.
- «Эвакуация вертолетом».
Вы можете приобрести страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение программы?
- В случае штормовой погоды морская экскурсия к острову Старичков будет заменена на экскурсию по Авачинской бухте.
- Восхождение на вулкан может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана.
- При отсутствии подъезда на Мутновский вулкан (такое иногда бывает, обычно в июле), программа трехдневного сегмента тура
«Мутновско-Горелая группа вулканов» будет построена следующим образом:
- День 1. Восхождение на вулкан Горелый.
- День 2. Малая Долина гейзеров (Дачные горячие источники).
- День 3. Мини-восхождение к Вилючинскому водопаду (высотой 40 метров), расположенному на склонах вулкана Вилючинский.
- Программа данного сегмента тура может быть построена и иначе, исходя из погодной и дорожной обстановки. А также в эти 3 дня возможно посещение водопада «Косы Вероники» и лавовых пещер при благоприятных погодных, дорожных и прочих условиях.
Если я еду один (одна), возможно подселение?
Мы размещаем преимущественно в двухместных номерах. Туристов, которые приезжают по одному, мы поселяем совместно с другим участником нашего тура (мужчину к мужчине, женщину к женщине). Если совместить не удалось, то туристу повезло — он будет один в номере, доплаты при этом не требуется.
Если мне требуется исключительно одноместное размещение?
Если турист хочет быть один в номере (или в половинке блочного номера), то требуется доплата. Одноместное размещение возможно в гостиницах в Петропавловске-Камчатском, в Паратунке. Одноместное размещение невозможно в горном турприюте, под Авачинским вулканом, в Эссо и в Козыревске.
Одноместное размещение в гостиницах за доп. плату.
В какое время трансфер?
Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику «Здесь начинается Россия»:
- рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;
- рейс из Москвы 1734 прилетающий в 13:10;
- рейс из Москвы 1732 прилетающий в 15:30.
Время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями.
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:
- выезд ориентировочно в 09:00 — для рейсов 5250 и 1731;
- выезд ориентировочно в 11:30 — для рейсов 1733 и 1735.
Точное время трансфера сообщается гидом накануне.
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
Если мне нет 18 лет, могу ли я поехать в тур?
Мы принимаем туристов до 18 лет с письменным разрешением от родителей.
Могут ли дети поехать в тур?
Да, можно поехать с 10 лет. Но дети должны иметь опыт путешествий с походами и ночёвками в палатках.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Кормили на убой. Докупали еду в магазинах, на всякий случай, но это было лишним, и так не влезало, все пришлось брать домой)
В гостиницах кормили местной едой, в турприют с нами приехала повар Наталья, питались домашней едой, прям очень вкусно. На восхождениях давали сытный перекус. Поэтому голодными точно не останетесь.
А красоты Камчатки вообще не описать, эмоций на год. Тур очень разнообразный. Увидели и Тихий океан, касаток, евражек, торбоганов и других животных, и конечно вулканы. Услышали расскажи местных народов, песни гончих псов, искупались в термальных источниках, порыбачили.
Но хоть и тур называется лайт, подъемы в гору все равно есть, учитывайте свою физическую подготовку!