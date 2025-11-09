1 день

Начало путешествия. Бухта Русская

Встречаемся в Петропавловске-Камчатском, после трансфера в порт занимаем каюты на «Профессоре Хромове».

Выход из порта в 14:00.

Из Авачинской бухты — самой крупной природной гавани в мире — выходим в Тихий океан.

По правую руку от нас один за другим поднимаются величественные камчатские вулканы: Авачинский, Корякский, Козельский и Вилючинский.

Ближе к вечеру бросаем якорь перед входом в бухту Русская.

Её почти параллельные друг другу берега покрыты густым лесом, из которого в период нереста на берег выходят бурые медведи.

На резиновых лодках «Зодиаках» мы исследуем бухту: подплывём к небольшому лежбищу тюленей-сивучей и увидим остовы брошенных судов.

А уже завтра нас ждут Курилы!

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160