Программа тура по дням
Начало путешествия. Бухта Русская
Встречаемся в Петропавловске-Камчатском, после трансфера в порт занимаем каюты на «Профессоре Хромове».
Выход из порта в 14:00.
Из Авачинской бухты — самой крупной природной гавани в мире — выходим в Тихий океан.
По правую руку от нас один за другим поднимаются величественные камчатские вулканы: Авачинский, Корякский, Козельский и Вилючинский.
Ближе к вечеру бросаем якорь перед входом в бухту Русская.
Её почти параллельные друг другу берега покрыты густым лесом, из которого в период нереста на берег выходят бурые медведи.
На резиновых лодках «Зодиаках» мы исследуем бухту: подплывём к небольшому лежбищу тюленей-сивучей и увидим остовы брошенных судов.
А уже завтра нас ждут Курилы!
Остров Атласова. Остров Анциферова
Здравствуйте, Курилы!
Наш первый пункт назначения — остров Атласова.
На нём расположен могучий Алаид — самый высокий на Курилах вулкан, чей «рост» составляет около 2,3 км над уровнем моря.
Взобраться на вершину было бы сложновато, поэтому мы прогуляемся по боковым кратерам (да-да, у вулкана может быть больше одного кратера).
Первый из них называется «Олимпийский прорыв»: он образовался относительно недавно, в 1972 году, аккурат во время проведения Олимпийских игр в Мюнхене, в честь которых и получил своё имя. Название второго кратера — Такетоми.
После прогулки по острову Атласова вернёмся на «Профессора Хромова», чтобы ближе к вечеру подплыть к небольшому острову Анциферова.
Этот почти круглый — 3 км в диаметре — остров является вершиной потухшего вулкана.
Мы полюбуемся его живописными формами и одним из самых больших на Курилах лежбищем сивучей.
Остров Парамушир
Высаживаемся на острове Парамушир в бухте Крашенинникова.
Если между островами Атласова и Анциферова провести прямую линию, то почти параллельно ей — немного юго-восточнее — будет находиться вытянутый почти на 100 км в длину остров Парамушир.
Весь вчерашний день мы плыли вдоль него, а сегодня высадимся на берег в бухте Крашенинникова.
Отсюда будут видны сразу несколько вулканов, но нам будет сложно отвести глаза от ближайшего — Фусса. Этот рослый красавец (выше 1,7 км над уровнем моря) имеет форму почти правильного конуса.
Рядом с ним кажется, что находишься внутри ожившей японской гравюры.
Мы совершим прогулку вдоль берегов Парамушира на «Зодиаках» и с воды приблизимся к гигантским птичьим базарам.
Если к нам подплывёт кит или касатка, не беспокойтесь: они даже не заденут нашей лодки.
Вулкан Креницына
Наша сегодняшняя цель — вулкан Креницына на острове Онекотан. Это одна из визитных карточек архипелага и один из самых красивых и необычных вулканов на планете.
Представьте себе: гигантская (диаметром 17 км) кальдера древнего вулкана заполнена озером, а прямо из него вырастает ещё один вулкан идеально симметричной формы.
Вулкан Креницына на 400 метров ниже «вчерашнего» вулкана Фусса, но ещё стройнее (хотя, казалось бы, куда уж). Чтобы увидеть это великолепие воочию, придётся немного потрудиться.
Сегодня нас ждёт самый энергозатратный треккинг за весь круиз: 15 км в обе стороны с перепадом высоты 600 м.
Остров Янкича
Оставив за бортом несколько островов, мы остановимся у острова Янкича.
Это место – вторая главная «звезда» Курил, квинтэссенция нерукотворной красоты.
Центральную часть небольшого (менее 3 км в диаметре) острова занимает кальдера потухшего вулкана, которая из-за разрушения южной стенки превратилась в заполненную океанической водой бухту.
Бухта называется Кратерной, в центре её находятся два мини-острова, а вокруг — изумрудные берега с термальными источниками.
Мы вплывём в Кратерную на «Зодиаках» — как первооткрыватели, нашедшие дивный новый мир.
Акустическим фоном послужит гомон множества морских птиц, облюбовавших остров Янкича.
Местный птичий базар может похвастаться редкими видами, такими как: краснозобый конёк, большой улит, зимняк, конюга и сапсан.
Остров Симушир
Остров Симушир — из тех, где одной высадки недостаточно.
Сегодняшний день мы посвятим его северо-восточной оконечности.
Здесь находится бухта Броутона — ещё одна экс-кальдера, заполненная океанической водой.
Вход в бухту очень удобный: в советское время его расширили с помощью взрывчатки, чтобы сюда могли заходить большие военные корабли.
Поскольку бухта Броутона — самое защищённое от ветров место на всём архипелаге, она идеально подходит как место базирования военно-морского флота.
А ещё на её берегу находился военный посёлок, теперь превратившийся в «город-призрак».
Мы вплывём в бухту на «Зодиаках», исследуем её берега и здания посёлка.
Желающие могут прямо в центре затопленной кальдеры порыбачить с лодок.
Вулкан Заварицкого. Остров Чирпой
Переночевав на рейде у берегов Симушира, сегодня мы высадимся в центральной части острова и совершим треккинг на вулкан Заварицкого.
Затраченные усилия будут вознаграждены великолепной панорамой ещё одной кальдеры (на этот раз представляющей собой внутреннее озеро, не соединённое с океаном).
А если повезёт и воздух будет ясным, мы сможем увидеть всю среднюю часть Большой Курильской гряды.
Во второй половине дня «Профессор Хромов» остановится у острова Чирпой — небольшого, но вмещающего целых два вулкана.
А ещё здесь есть и лежбища тюленей-сивучей, и пёстрые птичьи базары, к которым мы приблизимся на «Зодиаках».
Остров Итуруп
Остров Итуруп — крупнейший на Курилах (площадь — около 3 тыс. квадратных километров, что примерно в 150 раз больше «вчерашнего» острова Чирпой).
Здесь нас интересуют Белые скалы и термальные источники.
Белые скалы — это вытянувшаяся почти на 30 км полоса обрывистого берега, образованного вулканической пемзой.
Мягкая пемза постоянно подвергается эрозии: ветра, дожди и штормы из года в год меняют причудливые формы скал, а их белый цвет эффектно контрастирует с местным тёмно-серым песком.
Термальные источники находятся у подножья вулкана Баранского и связаны с его фумарольным полем (фумаролы — трещинки на склоне вулкана, из которых выходят газы и пары).
Поток горячей воды растекается по многочисленным ванным и ванночкам — созданным природой, но облагороженным человеком.
Чем ближе к источнику, тем выше температура воды.
В самых верхних ёмкостях вода постоянно кипит — купаться там не станешь, зато можно, например, сварить куриное яйцо.
Остров Кунашир
На острове Кунашир мы проведём целых два дня.
Сегодня нас интересует вулкан Головнина – самый южный на архипелаге.
Во время экспедиции мы два раза любовались кальдерами с высоты вулканического хребта (вулканы Креницына и Заварицкого) и два раза вплывали в них на «Зодиаках» (бухты Кратерная и Броуна).
А теперь спустимся прямо в центр кальдеры! Финальная точка треккинга — озёра Горячее и Кипящее.
Их названия обманчивы: кипят только примыкающие ко второму озеру грязевые котлы, да ещё периодически здесь и там происходят выбросы вулканических газов — та самая фумарольная активность, которая нам уже хорошо знакома по Итурупу.
Купаться в Кипящем категорически запрещено! Содержащаяся в газах сера соединяется с солями тяжёлых металлов и мышьяком.
Мыс Столбчатый
Базальтовая лава из вулкана, извергшегося несколько миллионов лет назад, застыла в виде многочисленных пяти- и шестигранных каменных «стержней».
Плотно прилегая друг к другу и неравномерно разрушаясь, эти «стержни» (ещё их можно сравнить со столбами или колоннами) кажутся результатом кропотливой работы древних и очень умелых каменщиков.
Иногда они напоминают орган в католическом соборе, иногда — мостовую средневекового города. На этом заканчивается наше знакомство с удивительным архипелагом.
Прощайте, Курилы!
Завершение путешествия
Экспедиция завершена.
Сход на берег в 08:00.
Организуем трансфер из порта Корсаков в Южно-Сахалинск и тепло прощаемся.
До новых встреч на борту «Профессора Хромова»!
Проживание
В туре предусмотрено проживание в каютах пассажирского экспедиционного судна «Профессор Хромов».
Стоимость тура в зависимости от размещения для заезда 03.10.2025 — 13.10.2025, руб:
|Каюта
|Цена за каюту
|Цена за место с подселением
|Люкс на 1-2 человека
|4 035 000
|–
|Люкс до 3 человек
|6 050 000
|–
|Мини-люкс на 1-2 человека
|3 342 000
|–
|Мини-люкс до 3 человек
|5 013 000
|–
|Супериор+ на 1-2 человека
|2 467 000
|–
|Супериор на 1-2 человека
|2 120 000
|–
|Стандарт двухместный на 1-2 человека
|1 683 000
|841 000
|Стандарт трёхместный до 3х человек
|2 248 000
|750 000
Стоимость тура в зависимости от размещения для заезда 25.09.2026–05.10.2026, руб:
|Каюта
|Цена за каюту
|Цена за место с подселением
|Люкс на 1-2 человека
|3 770 000
|–
|Люкс до 3 человек
|5 660 000
|–
|Мини-люкс на 1-2 человека
|3 120 000
|–
|Мини-люкс до 3 человек
|4 500 000
|–
|Супериор+ на 1-2 человека
|2 280 000
|–
|Супериор на 1-2 человека
|1 985 000
|–
|Стандарт двухместный на 1-2 человека
|1 570 000
|785 000
|Стандарт трёхместный до 3х человек
|2 100 000
|700 000
Круиз проходит на пассажирском экспедиционном судне «Профессор Хромов», предназначенном для полярных и океанографических исследований.
Судно построено на верфи в Финляндии и благодаря высокому ледовому классу UL пригодно для плавания в сложных условиях (в отличие от более крупных судов) и может проходить в самые труднодоступные места.
В 2019 году оно было обновлено и переоборудовано для комфортного размещения пассажиров.
Высадки на локациях по маршруту осуществляются с помощью маневренных моторных лодок «Зодиак».
На судне расположено:
- 2 ресторана;
- лекционный и кинозал;
- бар;
- мини-библиотека;
- сауна;
- капитанский мостик.
Гости могут разместиться в 23 каютах 5 категорий комфортности.
Варианты проживания
Каюта категории «Люкс»
Количество кают: 1.
Площадь: 27 м².
Вместимость: до 3 пассажиров.
Палуба: 5.
В каюте:
- окна на две стороны;
- двуспальная кровать в отдельной зоне;
- гостиная с диваном;
- письменный стол;
- шкаф;
- тумбочки;
- собственные туалет и душ.
Каюта «Мини-люкс»
Количество кают: 2.
Площадь: 18 м².
Вместимость: до 2-3 пассажиров.
Палуба: 5.
В каюте:
- окна на одну сторону;
- двуспальная кровать в отдельной зоне;
- гостиная с диваном;
- письменный стол;
- шкаф;
- тумбочки и собственные туалет и душ.
Доступно двухместное и трёхместное проживание в каютах категории «мини-люкс». Фотографии в порядке увеличения вместимости в каюте.
Каюта «Супериор плюс»
Количество кают: 8.
Площадь: 12 м²
Вместимость: до 2 пассажиров.
Палуба: 5, 4.
В каюте:
- два спальных места (нижние);
- письменный стол;
- шкаф;
- тумбочки;
- собственные туалет и душ.
Каюта «Супериор»
Количество кают: 4.
Площадь: 12 м².
Вместимость: до 2 пассажиров.
Палуба: 4.
В каюте:
- окна;
- два спальных места (нижнее и верхнее);
- письменный стол;
- шкаф;
- тумбочки;
- собственные туалет и душ.
Каюта «Стандарт»
Количество кают: 6.
Площадь: 12 м².
Вместимость: до 2–3 пассажиров.
Палуба: 3.
В каюте:
- два спальных места;
- письменный стол;
- шкаф;
- тумбочки;
- диван;
- собственный умывальник;
- удобства на палубе.
Доступно двухместное и трёхместное проживание в каютах категории «стандарт». Фотографии в порядке увеличения вместимости в каюте.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер из аэропорта либо оговоренной с организаторами гостиницы города до места посадки на судно в месте старта круиза и обратно
- Проживание в каюте выбранной категории на судне в течение тура
- Питание, указанное в программе (трёхразовое питание на борту, доступ к чайной станции и снекам 24/7)
- Все высадки и экскурсии по программе
- Оформление пограничных пропусков по маршруту, стоимость всех входных плат в заповедники и объекты показа
- Участие в мероприятиях на судне: показы фильмов, лекции
- Экспедиционная куртка
- Портовые сборы
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и из Южно-Сахалинска
- Наземное обслуживание до и после начала круиза (отели, экскурсии)
- Связь на борту (спутниковый телефон, интернет)
- Услуги бара (алкогольные и прохладительные напитки, снеки)
- Прачечная
- Сувениры
- Чаевые команде (по желанию)
- Обязательная медицинская страховка с покрытием экстренной эвакуации
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обязательное снаряжение:
- высокие трекинговые ботинки и зимние сапоги. Это основная защита ваших ног от травм при передвижении по пересечённой местности, подъёмах в горы по каменистым склонам и крутым спускам. Правильно выбранная обувь — залог комфорта на маршруте. В тур лучше всего брать разношенную обувь, в ином случае настоятельно рекомендуем запастись пластырем.
- теплая зимняя куртка с мембраной (для северных круизов).
- дополнительная комфортная пара обуви (кроссовки, ботинки). Вечером после активного дня ноги должны отдыхать, а трекинговые ботинки — сохнуть.
- непромокаемые штаны и куртка из мембраны. В случае отсутствия таковых дополнительно к верхней одежде обязательно возьмите непромокаемый плащ («дождевик»).
- на время активной части тура исключите джинсовую ткань, она долго сохнет и непрактична.
Кофта (флис, Polartec, можно свитер). При выборе кофты важно учитывать тепловые качества, а также свойства быстро сохнуть.
- два комплекта термобелья или аналог (х/б не подходит). Второй комплект необходим в случае, если первый промок и не успел высохнуть.
- флисовые перчатки. Для тепла, защиты от дождя, ветра и комаров.
- носки для трекинга 2–3 пары, 1–2 пары простых носков, 1 пара теплых (максимально исключить х/б). Запасные носки нужны не только на случай загрязнения, но и на случай промокания ног.
- футболка 2–3 штуки. Футболки синтетические быстрее сохнут.
- нижнее белье. Белье не должно натирать.
- зимняя шапка (для северных круизов), бафф, кепка.
- средства личной гигиены.
- личная аптечка. Индивидуальные медикаменты рекомендуем взять самостоятельно.
- небольшой рюкзак не более 35 литров для переноса личных вещей во время радиальных выходов.
- термос 0,5 л.
- сланцы для душа и бани.
- купальные принадлежности.
- солнцезащитный крем.
- солнцезащитные очки.
- треккинговые палки.
- герметичный мешок для телефона.
- бахилы (фонарики) на обувь для защиты от попадания мелких камней в ботинок.
- налобный фонарик.
- спрей от мошки и комаров и/или накомарник (летом в активностях).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Медицинская страховка с покрытием экстренной эвакуации не входит в стоимость тура, но является обязательной. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Участник обязан оформить страховой полис от несчастного случая на время проведения тура с страховым покрытием, эквивалентным 100 000 USD, и обязательным покрытием медицинской эвакуации на вертолете или любым другим авиатранспортом.
Что важно знать перед отправлением в круиз?
Время прилета в город отправления должны быть утренними, либо накануне по возможности.
В день завершения круиза рекомендуется брать билеты с вылетом после 14:00.
Трансфер осуществляется от аэропорта по факту вашего прибытия и далее в порт. При наличии времени вам могут провести небольшую обзорную экскурсию по городу.
На обратном пути вас сразу развозят по отелям, либо отвезут в аэропорт. Участников тура комбинируют по рейсам отправления и везут по группам, при наличии времени возможен заезд на рынок с местными продуктами.
Возможны ли изменения в программе?
Круиз (тур) и все активности будут проходить в труднодоступных и удаленных от цивилизации местах. Без наличия покрытия сетей сотовых операторов. Маршрут, сроки проживания, очередность активностей программы может меняться в зависимости от погодных условий.
Какое будет питание?
Если у вас есть ограничения по питанию (вегетарианство, аллергия и пр.), обязательно необходимо сообщить детали в заявке на бронирование или администратору судна для возможной корректировки меню.
Поставка продуктов на судно осуществляется только в портах, альтернативных вариантов питания на судне нет.
Есть ли опасности в туре?
Участие в туре является потенциально опасным.
Основные виды опасностей:
- Удаленность от цивилизации. До ближайшего населенного пункта более 70 км, при этом нет дорог и никакого другого регулярного транспортного сообщения. Помощь придет не быстро.
- Сложный ландшафт. Тундра, лесотундра, тайга, болота, густые заросли, курумник, обрывы. Отсутствие оборудованных троп, навигации и связи, повышенные требования к физической подготовке участников. Температура горных озер, рек и ручьев около нуля градусов. Высокий риск получения травм ног, рук и глаз, переохлаждения, а также отставания и потери ориентации в случае самовольного ухода от группы или недостаточной физической готовности.
- Высадки и экскурсии по морю на моторных лодках: опасность переохлаждения, намокания и утери личных вещей.
- Дикие животные, представляющие опасность для человека: медведи, лисы.
- Насекомые: комары, мошка, гнус. Участникам, имеющим аллергию на укусы подобных насекомых, лучше воздержаться от поездки или позаботиться о своем здоровье с учетом этого фактора, а также обязательно поставить в известность организаторов.
- Другие опасности автономных путешествий в труднодоступной горной местности в дальневосточной зоне.
Допускается ли в туре курение и алкоголь?
Алкоголь. Во время активной части маршрута (высадки на берег, экскурсии) употребление алкоголя запрещено.
В случае обнаружения участника в состоянии алкогольного или наркотического опьянения организаторы имеют право отказать туристу в участии в программе.
Алкоголя нет в рационе питания. Если Вам необходим алкоголь, его можно приобрести в баре судна.
Курение. В помещениях и общественных зонах судна курить запрещено. Курение разрешено только в специально отведенных местах. На маршруте курение разрешено только в отдалении от основной группы, не создавая неудобств остальным участникам группы. На большинстве высадок и экскурсий маршруты проходят в охранной зоне заповедника, поэтому выбрасывать окурки запрещено. Если Вы курите в течение дня, заранее позаботьтесь о карманной пепельнице. За засорение природоохранной зоны предусмотрены серьезные штрафы.
Туроператор при реализации настоящего туристского продукта принимает комплекс мер по обеспечению безопасности перевозок в рамках тура. К перевозке туристов допускаются транспортные организации, перевозчики, имеющие применимые в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации разрешения, лицензии, сертификаты на выполнение соответствующего вида перевозок, чья гражданско-правовая ответственность перед пассажирами застрахована в установленном порядке.
Ответственность официальных перевозчиков тура за последствия происшествий, повлекших причинение вреда жизни и здоровью, имуществу туриста, наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Туроператор ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за последствия происшествий, повлекших наступление указанных последствий, в случае оказания туристу услуг по перевозке, транспортных услуг лицом (лицами), не являющимся официальным перевозчиком тура.
Пользование услугами неофициальных перевозчиков должно осуществляться туристом исключительно на свой страх и риск.
При этом туроператор настоятельно рекомендует убедиться в наличии у указанных лиц разрешений на перевозку и произвести проверку по следующим реестрам:
Автобусные перевозки — Реестр лицензий на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (ведется Управлением государственного автомобильного и дорожного надзора (Госавтодорнадзор) Министерства транспорта РФ).
Легковое такси — Реестр выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта РФ (ведется министерством транспорта субъекта РФ).
Воздушные перевозки — Перечень эксплуатантов, имеющих сертификат эксплуатанта для осуществления коммерческих воздушных перевозок (ведется Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация) Министерства транспорта РФ).
Водный транспорт — Реестр лицензий по осуществлению деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров (ведется Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Министерства транспорта РФ).
Что необходимо знать про регион?
Рельеф территории определяется положением территории на стыке двух литосферных плит: Тихоокеанской и Евразийской. В результате большую часть территории занимают горы. Горы принадлежат к областям мезозойской и кайнозойской складчатости.
Высшая точка региона – вулкан Ключевская Сопка (4750 м).
Крайний северо-восток занят Чукотским, Корякским и Колымским нагорьями. Анадырское плоскогорье занимает срединное положение между этими нагорьями.
На формирование климата Дальнего Востока оказало влияние его приморское положение. Он располагается в арктическом, субарктическом и умеренном климатических поясах.
Большую роль играет муссонная циркуляция воздушных масс.
Для южной части характерен муссонный климат с большим количеством осадков, большая часть которых выпадает летом. С летними муссонами связаны паводки и наводнения на дальневосточных реках.
Природные ресурсы Дальнего Востока исключительно разнообразны.
Прежде всего, Дальний Восток богат биологическими (морскими и лесными) и минеральными ресурсами.
Разница по времени с Москвой составляет +7 часов для Приморского края, +8 для Сахалинской области и +9 часов для Камчатского края.
Будет ли доступна мобильная связь и интернет?
В городах Владивосток, Южно-Сахалинск, Корсаков, Южно-Курильск, Петропавловск-Камчатский уверенный прием всех крупных операторов сотовой связи: «Теле2», МТС, Билайн, Мегафон.
На судне мобильная связь отсутствует, Wi-Fi – спутниковый, телефония – спутниковая.
В городах есть множество отделений банков и банкоматов, есть круглосуточные банкоматы. Почти в любой розничной точке можно расплатиться картой, наличные могут пригодиться для чаевых в кафе и ресторанах, а также при посещении ремесленных мастерских.
Какой климат на маршруте?
Большая часть маршрутов проходит по Приморскому краю, Сахалинской области и Камчатскому краю, для которых характерен умеренный климат с преобладанием муссонов.
Средняя августа — от +20°C (на юге) до +15°C (на севере); количество осадков: на равнинах — около 600 мм в год, в горах — до 1200 мм в год.
Что ещё важно знать перед отправлением в тур?
При выборе программы активного тура обратите внимание на сложность маршрутов и оцените свои физические возможности. Если есть сомнения – обязательно проконсультируйтесь с менеджером.
Участник обязан сообщить о болезнях, ограничениях или противопоказаниях к участию в туре в заявке на бронирование или администратору судна.
Участник обязан соблюдать правила личной безопасности.
Последовательность дней тура или очередность активностей и оказания услуг может быть изменена, а также произведена замена услуг из-за ухудшения метеоусловий или какой-либо другой причины, влияющей на безопасность маршрута и возможность оказания отдельной услуги. В случае возникновения указанных ситуаций производится замена услуг при соблюдении интересов участника тура.