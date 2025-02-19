Тайны вулканов. Круиз по Курильским островам
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Приглашаем отправиться в десятидневный круиз на экспедиционном судне по Курильским островам»
21 сен в 10:00
от 826 000 ₽ за человека
Тайны океана. Научный круиз на Камчатке
Начало: Петропавловск-Камчатский
29 июн в 10:00
290 000 ₽ за человека
Курильский бастион. Круиз из Камчатки на Сахалин
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Добро пожаловать в увлекательный одиннадцатидневный круиз по Курильским островам»
3 окт в 10:00
25 сен в 10:00
от 700 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- РРоман19 февраля 2025Спасибо команде за прекрасно проведённое время на Школе фрирайда.
- ДДмитрий19 февраля 2025Только положительные отзывы
- ННадежда16 августа 2022Классный тур. Камчатка прекрасна! Рекомендую!
- ИИгорь3 января 2022Курильские острова c севера на юг. Экспедиционный круизВсе было на высоте.
- ООлеся13 апреля 2021Курильские острова c севера на юг. Экспедиционный круизАнтарктика не открылась бы мне во всей своей красе если бы не четкая организация. Все рассчитано до миллиметра, серьезных сбоев не
- ДДенис6 апреля 2021Курильские острова c севера на юг. Экспедиционный круизНезабываемое плавание на ледоколе 50 лет Победы. Было восхитительно, природа, мощь земли, воды, льда. И отличная организация. С нами постоянно были сопровождающие, люди в теме, опытные, так что было не страшно, главное нужно было их слушать.
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Круизы»
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Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Круизы" можно забронировать 3 тура от 290 000 до 826 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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