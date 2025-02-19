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Круизы и туры по воде в Петропавловске-Камчатском

Найдено 3 тура в категории «Круизы» в Петропавловске-Камчатском, цены от 290 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Тайны вулканов. Круиз по Курильским островам
Пешая
10 дней
Тайны вулканов. Круиз по Курильским островам
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Приглашаем отправиться в десятидневный круиз на экспедиционном судне по Курильским островам»
21 сен в 10:00
от 826 000 ₽ за человека
Тайны океана. Научный круиз на Камчатке
Пешая
Джиппинг
На автобусе
На яхте
10 дней
3 отзыва
Тайны океана. Научный круиз на Камчатке
Начало: Петропавловск-Камчатский
29 июн в 10:00
290 000 ₽ за человека
Курильский бастион. Круиз из Камчатки на Сахалин
Пешая
11 дней
Курильский бастион. Круиз из Камчатки на Сахалин
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Добро пожаловать в увлекательный одиннадцатидневный круиз по Курильским островам»
3 окт в 10:00
25 сен в 10:00
от 700 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Р
    Роман
    19 февраля 2025
    Тайны океана. Научный круиз на Камчатке
    Спасибо команде за прекрасно проведённое время на Школе фрирайда.
    Спасибо команде за прекрасно проведённое время на Школе фрирайда
  • Д
    Дмитрий
    19 февраля 2025
    Тайны океана. Научный круиз на Камчатке
    Только положительные отзывы
    Только положительные отзывыТолько положительные отзывы
  • Н
    Надежда
    16 августа 2022
    Тайны океана. Научный круиз на Камчатке
    Классный тур. Камчатка прекрасна! Рекомендую!
  • И
    Игорь
    3 января 2022
    Курильские острова c севера на юг. Экспедиционный круиз
    Все было на высоте.
  • О
    Олеся
    13 апреля 2021
    Курильские острова c севера на юг. Экспедиционный круиз
    Антарктика не открылась бы мне во всей своей красе если бы не четкая организация. Все рассчитано до миллиметра, серьезных сбоев не
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    было, пару мелких накладок помню. Но в этой ситуации гиды срабатывали быстро. Наше круизное судно - целый дом на плаву, опасалась, что будет укачивать, нормально себя чувствовала. Каждый день нам показывали новые острова, накануне вечером рассказывали, что нас ждет и как себя вести. Питание отличное, вкусно и всегда все свежее. Экипировка отличная, на всех всегда хватало и плюс то, что мы брали из дом, нам заранее об этом говорилось. Все пригодилось и ничего лишнего, собиралась строго по списку.

  • Д
    Денис
    6 апреля 2021
    Курильские острова c севера на юг. Экспедиционный круиз
    Незабываемое плавание на ледоколе 50 лет Победы. Было восхитительно, природа, мощь земли, воды, льда. И отличная организация. С нами постоянно были сопровождающие, люди в теме, опытные, так что было не страшно, главное нужно было их слушать.

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Круизы»

Самые популярные туры этой рубрики в Петропавловске-Камчатском
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тайны вулканов. Круиз по Курильским островам
  2. Тайны океана. Научный круиз на Камчатке
  3. Курильский бастион. Круиз из Камчатки на Сахалин
Какие места ещё посмотреть в Петропавловске-Камчатском
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Халактырский пляж
  2. Петропавловская крепость
Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июле 2025
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Круизы" можно забронировать 3 тура от 290 000 до 826 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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