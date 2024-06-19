Летняя Камчатка за 8 дней

Камчатка — край контрастов.

Это полуостров на востоке России, где вас ждут необыкновенные природные красоты! Здесь можно увидеть и вулканы, и снежные шапки гор, и степи, похожие на зеленое море.

Вы совершите походы по туристическим тропам у Авачинского и Корякского вулканов, полюбуетесь водопадами и бездонными горными озерами, отправитесь на морскую прогулку, а также порыбачите на реке.
5
3 отзыва
Летняя Камчатка за 8 дней
Летняя Камчатка за 8 дней
Летняя Камчатка за 8 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому

Прилет в аэропорт гор. Елизово.

Встреча в аэропорту ориентировочно в 15:00.

Трансфер в Петропавловск-Камчатский.

По пути остановка у памятника «Здесь начинается Россия» для фотосъемки.

Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому.

Во время экскурсии вы познакомитесь с памятными героическими страницами истории Петропавловска, посетите исторические памятники, установленные в честь первооткрывателей Камчатки, ее защитников, героев Великой Отечественной войны, а также сможете полюбоваться изумительной панорамой со смотровой площадки на Никольской сопке.

Трансфер в гостиницу, размещение.

Питание: самостоятельно.

Приезд. Экскурсия по Петропавловску-КамчатскомуПриезд. Экскурсия по Петропавловску-КамчатскомуПриезд. Экскурсия по Петропавловску-КамчатскомуПриезд. Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
2 день

Морская прогулка в бухту Русская

Завтрак в гостинице.

Трансфер на морской причал.

Бухта Русская по праву является одним из живописнейших мест в окрестностях Петропавловска-Камчатского.

Увидите скалы «Три брата», «Чертов палец». Во время морской прогулки вы сможетенаблюдать косаток, дельфинов и китов, на лежбище сивучей, а проходя камни Лаперуза – каланов, нежащихся под лучами солнца.

Далее остановка в бухте, где сможете порыбачить. На борту катера мы вкусно пообедаем и поужинаем из свежей ухи и жареной рыбки.

При отсутствии сильной боковой волны – высадка на берег, купание в озере (по желанию).

С собой взять: паспорт, драмину (таблетки от укачивания), ветро-влагозащитная куртка, перчатки, головной убор, фото- и видеоаппаратура, солнечные очки, крем от загара.

Морская прогулка в бухту РусскаяМорская прогулка в бухту РусскаяМорская прогулка в бухту РусскаяМорская прогулка в бухту РусскаяМорская прогулка в бухту РусскаяМорская прогулка в бухту Русская
3 день

Сплав с рыбалкой по р. Быстрая (Малкинская)

Сбор группы у гостиницы.

Выезд на транспорте повышенной проходимости до с. Малка.

Подготовка снаряжения к сплаву, инструктаж по технике безопасности, чаепитие.

Сплав по реке с остановками на рыбалку (рыболовные снасти предоставляются).

По пути следования открываются изумительные пейзажи со скалистыми берегами Срединного хребта. Вы сможете поймать разнообразную рыбу: микижу, гольца, хариуса, чавычу, кижуча, нерку, кету, горбушу и симу.

Остановка на берегу.

Обед.

По завершении сплава переезд на Малкинские горячие источники, купание.

Питание: горячий обед на реке.

Необходимое личное снаряжение: рюкзак, сапоги резиновые, ветро-влагозащитная куртка с капюшоном, комплект теплых вещей (свитер, штаны, носки, перчатки), головной убор, сменная обувь, солнцезащитные очки, предметы личной гигиены, средства защиты от кровососущих насекомых, средства защиты от солнечных ожогов.

Возвращение в гостиницу.

Сплав с рыбалкой по р. Быстрая (Малкинская)Сплав с рыбалкой по р. Быстрая (Малкинская)Сплав с рыбалкой по р. Быстрая (Малкинская)Сплав с рыбалкой по р. Быстрая (Малкинская)
4 день

Джип-тур к горному массиву Вачкажец

Завтрак в гостинице.

Сбор группы.

Этот горный массив и его окрестности являются одним из красивейших мест первозданной камчатской природы.

Также увидим озеро Тахколоч.

Этот красивый водоем возник у подножиявулкана Вачкажец, который находится в Елизовском районе, в котловине, образовавшейся после давнего взрыва и сформировавшегося потом ледника.

Тогда же образовался и сам массив Вачкажец.

Обед.

Осмотр вулкана.

Ужин.

Переезд к радоновым ваннам, купание.

Возвращение в гостиницу.

Джип-тур к горному массиву ВачкажецДжип-тур к горному массиву Вачкажец
5 день

Экскурсия к подножию Авачинского вулкана

Завтрак в гостинице.

Сбор группы.

Памятник природы «Верблюд», расположенный на перевале между вулканами Авачинский и Корякский, представляет собой небольшой скальный массив с двумя острыми вершинами. Гора Верблюд образовалась после извержения Авачинского и Корякского вулканов. В результате движения земной коры из огромной трещины, в период активности вулканов, вытекала лава, которая позже и образовала гору.

Перекус на горе (ланч-бокс).

Далее мы с вами поедем на Халактырский пляж.

Здесь открываются чудесные виды на домашнюю группу вулканов, океан и близлежащие скалы. Перекус (ланч-бокс).

Трансфер в гостиницу.

Экскурсия к подножию Авачинского вулканаЭкскурсия к подножию Авачинского вулканаЭкскурсия к подножию Авачинского вулканаЭкскурсия к подножию Авачинского вулкана
6 день

Дачные термальные источники (мини Долина гейзеров)

Завтрак в отеле.

Сбор группы.

Экскурсия будет проходить по северному склону вулкана Мутновского 2323 м, к фумарольному полю "Мини Долины гейзеров".

По мнению ученых это один из наиболее активных вулканов в мире, у его подножья построена Мутновская Геотермальная электростанция.

Помимо дачных термальных источников вы также побываете на водопаде Спокойный.

Также искупаетесь в горячем источнике.

Дачные термальные источники (мини Долина гейзеров)Дачные термальные источники (мини Долина гейзеров)Дачные термальные источники (мини Долина гейзеров)
7 день

Свободный день

В этот день вы можете взять дополнительную экскурсию (по желанию) или прогуляться по сувенирным магазинам, по городу или по набережной.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
8 день

До свидания, Камчатка! Вылет домой

Завтрак в гостинице.

Выезд из номеров гостиницы до 12:00

Трансфер в аэропорт с заездом по пути следования на рыбный рынок.

Билеты домой желательно приобретать с вылетом в вечернее время.

До свидания, Камчатка! Вылет домой

Проживание

Тур предусматривает размещение в отеле «Комфорт».

Стоимость тура на 1 человека:

139 000 руб. при двухместном размещении.

163 500 руб. при одноместном размещении.

Для туристов из Южно-Сахалинска стоимость тура на 1 чел. указана с учетом стоимости авиабилетов Южно-Сахалинск – Петропавловск-Камчатский:

150 000 руб. при двухместном размещении.

174 500 руб. при одноместном размещении.

Варианты проживания

Отель «Комфорт»

7 ночей

Отель «Комфорт» расположен в Петропавловске-Камчатском.

Для размещения гостей представлено 8 номеров, в каждом из которых есть комфортное спальное место, тапочки, полотенце. В некоторых есть собственная душевая комната.

Каждое утро постояльцам готовят завтрак, а также возможна доставка напитков и еды в объект размещения.

Природа Камчатки уникальна и красива, здесь можно посмотреть на вулканы, ледники, гейзеры, цветение разных трав и кустовых цветов. Поблизости находятся театр Кукол, музей «Вулканариум», Кафедральный собор во имя Живоначальной Троицы. Расстояние до аэропорта — 22,1 км.

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Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе (кроме 1-го дня, в остальные дни завтраки в гостинице, обеды на маршрутах)
  • Экскурсии по программе
  • Рекреационные сборы на посещение охраняемых природных территорий
  • Обслуживание во время тура гидами, поварами, координаторами группы
  • Стандартная страховка
  • Встреча и проводы в аэропорт
  • Трансферы по программе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Питание в 1-й и 7-й день, ужины
  • Дополнительные экскурсии по желанию можно заказать на месте
Место начала и завершения?
Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • небольшой рюкзак;
  • треккинговая обувь;
  • запасная обувь (можно кроссовки);
  • ветрозащитная и водоотталкивающая ветровка (куртка);
  • теплая кофта;
  • шапочка;
  • перчатки (если на вершине начнётся сильный холодный ветер);
  • солнцезащитные очки;
  • средства от солнечных ожогов и от комаров;
  • защитный крем от обветривания кожи, гигиеническая помада;
  • фото - видеоаппаратура.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая у вас разница во времени?

С Москвой +9 часов. То есть, если в Москве 12:00, то на Камчатке 21:00.

Возможны ли изменения в программе?

Экскурсии могут меняться местами в зависимости от погодных условий.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
19 июн 2024
Все было вовремя.
О
18 июн 2024
Лучший тур!
Е
16 мая 2023
Организация тура на высоте
Организация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высоте

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