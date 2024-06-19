Это полуостров на востоке России, где вас ждут необыкновенные природные красоты! Здесь можно увидеть и вулканы, и снежные шапки гор, и степи, похожие на зеленое море.
Вы совершите походы по туристическим тропам у Авачинского и Корякского вулканов, полюбуетесь водопадами и бездонными горными озерами, отправитесь на морскую прогулку, а также порыбачите на реке.
Программа тура по дням
Приезд. Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
Прилет в аэропорт гор. Елизово.
Встреча в аэропорту ориентировочно в 15:00.
Трансфер в Петропавловск-Камчатский.
По пути остановка у памятника «Здесь начинается Россия» для фотосъемки.
Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому.
Во время экскурсии вы познакомитесь с памятными героическими страницами истории Петропавловска, посетите исторические памятники, установленные в честь первооткрывателей Камчатки, ее защитников, героев Великой Отечественной войны, а также сможете полюбоваться изумительной панорамой со смотровой площадки на Никольской сопке.
Трансфер в гостиницу, размещение.
Питание: самостоятельно.
Морская прогулка в бухту Русская
Завтрак в гостинице.
Трансфер на морской причал.
Бухта Русская по праву является одним из живописнейших мест в окрестностях Петропавловска-Камчатского.
Увидите скалы «Три брата», «Чертов палец». Во время морской прогулки вы сможетенаблюдать косаток, дельфинов и китов, на лежбище сивучей, а проходя камни Лаперуза – каланов, нежащихся под лучами солнца.
Далее остановка в бухте, где сможете порыбачить. На борту катера мы вкусно пообедаем и поужинаем из свежей ухи и жареной рыбки.
При отсутствии сильной боковой волны – высадка на берег, купание в озере (по желанию).
С собой взять: паспорт, драмину (таблетки от укачивания), ветро-влагозащитная куртка, перчатки, головной убор, фото- и видеоаппаратура, солнечные очки, крем от загара.
Сплав с рыбалкой по р. Быстрая (Малкинская)
Сбор группы у гостиницы.
Выезд на транспорте повышенной проходимости до с. Малка.
Подготовка снаряжения к сплаву, инструктаж по технике безопасности, чаепитие.
Сплав по реке с остановками на рыбалку (рыболовные снасти предоставляются).
По пути следования открываются изумительные пейзажи со скалистыми берегами Срединного хребта. Вы сможете поймать разнообразную рыбу: микижу, гольца, хариуса, чавычу, кижуча, нерку, кету, горбушу и симу.
Остановка на берегу.
Обед.
По завершении сплава переезд на Малкинские горячие источники, купание.
Питание: горячий обед на реке.
Необходимое личное снаряжение: рюкзак, сапоги резиновые, ветро-влагозащитная куртка с капюшоном, комплект теплых вещей (свитер, штаны, носки, перчатки), головной убор, сменная обувь, солнцезащитные очки, предметы личной гигиены, средства защиты от кровососущих насекомых, средства защиты от солнечных ожогов.
Возвращение в гостиницу.
Джип-тур к горному массиву Вачкажец
Завтрак в гостинице.
Сбор группы.
Этот горный массив и его окрестности являются одним из красивейших мест первозданной камчатской природы.
Также увидим озеро Тахколоч.
Этот красивый водоем возник у подножиявулкана Вачкажец, который находится в Елизовском районе, в котловине, образовавшейся после давнего взрыва и сформировавшегося потом ледника.
Тогда же образовался и сам массив Вачкажец.
Обед.
Осмотр вулкана.
Ужин.
Переезд к радоновым ваннам, купание.
Возвращение в гостиницу.
Экскурсия к подножию Авачинского вулкана
Завтрак в гостинице.
Сбор группы.
Памятник природы «Верблюд», расположенный на перевале между вулканами Авачинский и Корякский, представляет собой небольшой скальный массив с двумя острыми вершинами. Гора Верблюд образовалась после извержения Авачинского и Корякского вулканов. В результате движения земной коры из огромной трещины, в период активности вулканов, вытекала лава, которая позже и образовала гору.
Перекус на горе (ланч-бокс).
Далее мы с вами поедем на Халактырский пляж.
Здесь открываются чудесные виды на домашнюю группу вулканов, океан и близлежащие скалы. Перекус (ланч-бокс).
Трансфер в гостиницу.
Дачные термальные источники (мини Долина гейзеров)
Завтрак в отеле.
Сбор группы.
Экскурсия будет проходить по северному склону вулкана Мутновского 2323 м, к фумарольному полю "Мини Долины гейзеров".
По мнению ученых это один из наиболее активных вулканов в мире, у его подножья построена Мутновская Геотермальная электростанция.
Помимо дачных термальных источников вы также побываете на водопаде Спокойный.
Также искупаетесь в горячем источнике.
Свободный день
В этот день вы можете взять дополнительную экскурсию (по желанию) или прогуляться по сувенирным магазинам, по городу или по набережной.
До свидания, Камчатка! Вылет домой
Завтрак в гостинице.
Выезд из номеров гостиницы до 12:00
Трансфер в аэропорт с заездом по пути следования на рыбный рынок.
Билеты домой желательно приобретать с вылетом в вечернее время.
Проживание
Тур предусматривает размещение в отеле «Комфорт».
Стоимость тура на 1 человека:
139 000 руб. при двухместном размещении.
163 500 руб. при одноместном размещении.
Для туристов из Южно-Сахалинска стоимость тура на 1 чел. указана с учетом стоимости авиабилетов Южно-Сахалинск – Петропавловск-Камчатский:
150 000 руб. при двухместном размещении.
174 500 руб. при одноместном размещении.
Варианты проживания
Отель «Комфорт»
Отель «Комфорт» расположен в Петропавловске-Камчатском.
Для размещения гостей представлено 8 номеров, в каждом из которых есть комфортное спальное место, тапочки, полотенце. В некоторых есть собственная душевая комната.
Каждое утро постояльцам готовят завтрак, а также возможна доставка напитков и еды в объект размещения.
Природа Камчатки уникальна и красива, здесь можно посмотреть на вулканы, ледники, гейзеры, цветение разных трав и кустовых цветов. Поблизости находятся театр Кукол, музей «Вулканариум», Кафедральный собор во имя Живоначальной Троицы. Расстояние до аэропорта — 22,1 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе (кроме 1-го дня, в остальные дни завтраки в гостинице, обеды на маршрутах)
- Экскурсии по программе
- Рекреационные сборы на посещение охраняемых природных территорий
- Обслуживание во время тура гидами, поварами, координаторами группы
- Стандартная страховка
- Встреча и проводы в аэропорт
- Трансферы по программе
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Питание в 1-й и 7-й день, ужины
- Дополнительные экскурсии по желанию можно заказать на месте
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- небольшой рюкзак;
- треккинговая обувь;
- запасная обувь (можно кроссовки);
- ветрозащитная и водоотталкивающая ветровка (куртка);
- теплая кофта;
- шапочка;
- перчатки (если на вершине начнётся сильный холодный ветер);
- солнцезащитные очки;
- средства от солнечных ожогов и от комаров;
- защитный крем от обветривания кожи, гигиеническая помада;
- фото - видеоаппаратура.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая у вас разница во времени?
С Москвой +9 часов. То есть, если в Москве 12:00, то на Камчатке 21:00.
Возможны ли изменения в программе?
Экскурсии могут меняться местами в зависимости от погодных условий.