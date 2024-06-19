2 день

Морская прогулка в бухту Русская

Завтрак в гостинице.

Трансфер на морской причал.

Бухта Русская по праву является одним из живописнейших мест в окрестностях Петропавловска-Камчатского.

Увидите скалы «Три брата», «Чертов палец». Во время морской прогулки вы сможетенаблюдать косаток, дельфинов и китов, на лежбище сивучей, а проходя камни Лаперуза – каланов, нежащихся под лучами солнца.

Далее остановка в бухте, где сможете порыбачить. На борту катера мы вкусно пообедаем и поужинаем из свежей ухи и жареной рыбки.

При отсутствии сильной боковой волны – высадка на берег, купание в озере (по желанию).

С собой взять: паспорт, драмину (таблетки от укачивания), ветро-влагозащитная куртка, перчатки, головной убор, фото- и видеоаппаратура, солнечные очки, крем от загара.