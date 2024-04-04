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очень много, на месте можно не попасть. Мы с дочкой летали на Курильское озеро - видели в двух метрах медведицу с медвежатами и очень много медведей на берегу, когда плавали на катере по озеру. С погодой очень повезло - только в один день хмурилась погода и поморосил дождь. Остальные дни были солнечными. Но учитывайте, что лето на Камчатке очень короткое и прохладное - вещи обязательно берите согласно списку. Морскую прогулку на третий день мы удлинили на 10ч - посчастливилось увидеть косаток, морских львов и даже хвост кита)). Те, кто плыл 5ч - не видели… На сплаве в лодке (6чел) нас сопровождал замечательный парень Максим - пока мы плыли и забрасывали спиннинг, рассказывал случаи с медведями, развлекал, тащил нашу лодку в протоки реки, чтобы у нас было больше впечатлений. Самый тяжелый день - восхождение на вулкан Горелый - 3ч наверх (мне 57, было тяжеловато), но оно того стоило - замечательное бирюзовое озеро в кратере, плюс мы гуляли по кромке наверху и обозревали соседний кратер и встретили лису)) Дачные термальные источники бурлили вовсю, извергая грязь. Горный массив Вачкажец с сочной зеленью напомнил мне долину Грига в Норвегии. Ну и забраться на гору Верблюд после Горелого было легко и просто.