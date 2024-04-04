Туры с животными в Петропавловске-Камчатском

Найдено 8 туров в категории «Животные» в Петропавловске-Камчатском, цены от 65 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Многогранная Камчатка
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
10%
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Многогранная Камчатка
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«Прогулка к горной экструзии «Верблюд» с небольшим набором высоты»
12 июля в 10:00
20 июля в 10:00
170000153 000 за человека
Знакомство с настоящей Камчаткой
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Знакомство с настоящей Камчаткой
Начало: Камчатский край, Елизово
«В нём мы совместили максимум активностей: экскурсии по интересным локациям, сплавы под руководством опытных гидов, рыбалка и крабовая вечеринка»
5 сен в 10:00
197 000 за человека
Камчатка: главное путешествие в жизни
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Камчатка: главное путешествие в жизни
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«11:00–14:00 Прогулка на гору Верблюд (7 км = превышение по высоте 300 м)»
18 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 65 000 за человека
Вулканы Камчатки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Вулканы Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Все желающие смогут испытать себя в морской рыбалке»
7 сен в 10:00
112 900 за человека
Открытие Камчатки за 10 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Открытие Камчатки за 10 дней
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Затем несложный подъем на гору «Верблюд», и перед нами открываются удивительные возможности для фото»
6 авг в 10:00
27 авг в 10:00
139 800 за человека
Лето на Камчатке. Обзорный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Лето на Камчатке. Обзорный тур
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«Вилючинский перевал, подножье Авачинского вулкана, гора Верблюд, массив Вачкажец — все эти места вам предстоит посетить»
23 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 165 000 за человека
Вулканы Камчатки. Осенний драйв
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Вулканы Камчатки. Осенний драйв
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Несложный подъем на гору «Верблюд»»
14 сен в 10:00
21 сен в 10:00
112 900 за человека
Майские выходные на Камчатке
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Майские выходные на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
28 апр в 10:00
от 127 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    4 апреля 2024
    Знакомство с настоящей Камчаткой
    Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!
  • К
    Кирилл
    28 марта 2024
    Знакомство с настоящей Камчаткой
    Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))
    Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре
  • С
    Светлана
    27 марта 2024
    Знакомство с настоящей Камчаткой
    Большое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательно.
    Большое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательно
  • Ю
    Юсупова
    13 марта 2024
    Вулканы Камчатки. Осенний драйв
    Организация тура и организаторы МОЛОДЦЫ, Спасибо большое. отдельное спасибо гиду Андрею.
  • А
    Александр
    13 марта 2024
    Вулканы Камчатки. Осенний драйв
    Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции.
    Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоцииВпервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоцииВпервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоцииВпервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции
  • А
    Анна
    26 ноября 2023
    Открытие Камчатки за 10 дней
    Одна из самых лучших поездок от компании Большая Страна. Все было отлично организовано: Встреча в аэропорту, гостиница, экскурсии. Гиды на Камчатке самые лучшие! Осенью камчатка особенно красива!
    Одна из самых лучших поездок от компании Большая Страна. Все было отлично организовано: Встреча в аэропортуОдна из самых лучших поездок от компании Большая Страна. Все было отлично организовано: Встреча в аэропортуОдна из самых лучших поездок от компании Большая Страна. Все было отлично организовано: Встреча в аэропортуОдна из самых лучших поездок от компании Большая Страна. Все было отлично организовано: Встреча в аэропортуОдна из самых лучших поездок от компании Большая Страна. Все было отлично организовано: Встреча в аэропортуОдна из самых лучших поездок от компании Большая Страна. Все было отлично организовано: Встреча в аэропортуОдна из самых лучших поездок от компании Большая Страна. Все было отлично организовано: Встреча в аэропортуОдна из самых лучших поездок от компании Большая Страна. Все было отлично организовано: Встреча в аэропортуОдна из самых лучших поездок от компании Большая Страна. Все было отлично организовано: Встреча в аэропортуОдна из самых лучших поездок от компании Большая Страна. Все было отлично организовано: Встреча в аэропорту
  • Е
    Екатерина
    9 октября 2023
    Открытие Камчатки за 10 дней
    Тур замечательный, каждый день новые впечатления и совершенно потрясающие виды. Обязательно заранее надо бронировать одну из вертолетных экскурсий - желающих
    читать дальше

    очень много, на месте можно не попасть. Мы с дочкой летали на Курильское озеро - видели в двух метрах медведицу с медвежатами и очень много медведей на берегу, когда плавали на катере по озеру. С погодой очень повезло - только в один день хмурилась погода и поморосил дождь. Остальные дни были солнечными. Но учитывайте, что лето на Камчатке очень короткое и прохладное - вещи обязательно берите согласно списку. Морскую прогулку на третий день мы удлинили на 10ч - посчастливилось увидеть косаток, морских львов и даже хвост кита)). Те, кто плыл 5ч - не видели… На сплаве в лодке (6чел) нас сопровождал замечательный парень Максим - пока мы плыли и забрасывали спиннинг, рассказывал случаи с медведями, развлекал, тащил нашу лодку в протоки реки, чтобы у нас было больше впечатлений. Самый тяжелый день - восхождение на вулкан Горелый - 3ч наверх (мне 57, было тяжеловато), но оно того стоило - замечательное бирюзовое озеро в кратере, плюс мы гуляли по кромке наверху и обозревали соседний кратер и встретили лису)) Дачные термальные источники бурлили вовсю, извергая грязь. Горный массив Вачкажец с сочной зеленью напомнил мне долину Грига в Норвегии. Ну и забраться на гору Верблюд после Горелого было легко и просто.

    Тур замечательный, каждый день новые впечатления и совершенно потрясающие виды. Обязательно заранее надо бронировать одну изТур замечательный, каждый день новые впечатления и совершенно потрясающие виды. Обязательно заранее надо бронировать одну изТур замечательный, каждый день новые впечатления и совершенно потрясающие виды. Обязательно заранее надо бронировать одну изТур замечательный, каждый день новые впечатления и совершенно потрясающие виды. Обязательно заранее надо бронировать одну изТур замечательный, каждый день новые впечатления и совершенно потрясающие виды. Обязательно заранее надо бронировать одну изТур замечательный, каждый день новые впечатления и совершенно потрясающие виды. Обязательно заранее надо бронировать одну изТур замечательный, каждый день новые впечатления и совершенно потрясающие виды. Обязательно заранее надо бронировать одну изТур замечательный, каждый день новые впечатления и совершенно потрясающие виды. Обязательно заранее надо бронировать одну из
  • Н
    Надежда
    5 октября 2023
    Камчатка: главное путешествие в жизни
    Все было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсии были подобраны очень грамотно
    читать дальше

    - учитывая изменчивость камчатской погоды без потерь менялись местами, чтобы посмотреть все, что было запланировано в туре. На отлично размещение, питание, трансфер. Спасибо огромное за прекрасный отдых!

    Все было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсии
  • М
    Марина
    3 октября 2023
    Открытие Камчатки за 10 дней
    Спасибо за отдых! Все было чудесно! Тур хорошо организован! Камчатка прекрасна!
    Спасибо за отдых! Все было чудесно! Тур хорошо организован! Камчатка прекрасна!Спасибо за отдых! Все было чудесно! Тур хорошо организован! Камчатка прекрасна!Спасибо за отдых! Все было чудесно! Тур хорошо организован! Камчатка прекрасна!
  • Д
    Даниил
    24 сентября 2023
    Майские выходные на Камчатке
    Добрый день. Спасибо за чётко организованный тур и сопровождение туроператору Большая Страна. Моя поездка была потрясающей, море положительных эмоций, красивые пейзажи,
    читать дальше

    прекрасная компания! Всё, начиная от встречи в аэропорту, заканчивая обратным трансфером в аэропорт со стороны встречающей стороны было организовано на высшем уровне, все чётко, минута в минуту! Гиды - отдельное спасибо - ПРОФЕССИОНАЛЫ своего дела, заинтересованные и влюбленные в свой край ребята. Все маршруты продуманы, красивые места, потрясающие воспоминания обеспечены даже самому искушенному туристу.

    Добрый день

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Животные»

Самые популярные туры этой рубрики в Петропавловске-Камчатском
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
  1. Многогранная Камчатка
  2. Знакомство с настоящей Камчаткой
  3. Камчатка: главное путешествие в жизни
  4. Вулканы Камчатки
  5. Открытие Камчатки за 10 дней
Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июне 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Животные" можно забронировать 8 авторских туров от 65 000 до 197 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самый интересный из 8 туров в Петропавловске-Камчатском на 2024 год по теме «Животные», 24 ⭐ отзыва, цены от 65000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам