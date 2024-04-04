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Авторский тур
12 дней
Многогранная Камчатка
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«Прогулка к горной экструзии «Верблюд» с небольшим набором высоты»
12 июля в 10:00
20 июля в 10:00
170000153 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с настоящей Камчаткой
Начало: Камчатский край, Елизово
«В нём мы совместили максимум активностей: экскурсии по интересным локациям, сплавы под руководством опытных гидов, рыбалка и крабовая вечеринка»
5 сен в 10:00
197 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Камчатка: главное путешествие в жизни
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«11:00–14:00 Прогулка на гору Верблюд (7 км = превышение по высоте 300 м)»
18 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 65 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Вулканы Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Все желающие смогут испытать себя в морской рыбалке»
7 сен в 10:00
112 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Открытие Камчатки за 10 дней
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Затем несложный подъем на гору «Верблюд», и перед нами открываются удивительные возможности для фото»
6 авг в 10:00
27 авг в 10:00
139 800₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Лето на Камчатке. Обзорный тур
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«Вилючинский перевал, подножье Авачинского вулкана, гора Верблюд, массив Вачкажец — все эти места вам предстоит посетить»
23 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 165 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Вулканы Камчатки. Осенний драйв
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Несложный подъем на гору «Верблюд»»
14 сен в 10:00
21 сен в 10:00
112 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Майские выходные на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
28 апр в 10:00
от 127 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда4 апреля 2024Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!
- ККирилл28 марта 2024Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))
- ССветлана27 марта 2024Большое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательно.
- ЮЮсупова13 марта 2024Организация тура и организаторы МОЛОДЦЫ, Спасибо большое. отдельное спасибо гиду Андрею.
- ААлександр13 марта 2024Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции.
- ААнна26 ноября 2023Одна из самых лучших поездок от компании Большая Страна. Все было отлично организовано: Встреча в аэропорту, гостиница, экскурсии. Гиды на Камчатке самые лучшие! Осенью камчатка особенно красива!
- ЕЕкатерина9 октября 2023Тур замечательный, каждый день новые впечатления и совершенно потрясающие виды. Обязательно заранее надо бронировать одну из вертолетных экскурсий - желающих
- ННадежда5 октября 2023Все было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсии были подобраны очень грамотно
- ММарина3 октября 2023Спасибо за отдых! Все было чудесно! Тур хорошо организован! Камчатка прекрасна!
- ДДаниил24 сентября 2023Добрый день. Спасибо за чётко организованный тур и сопровождение туроператору Большая Страна. Моя поездка была потрясающей, море положительных эмоций, красивые пейзажи,
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Животные»
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