2 день

Поездка на снегоходах к берегу Тихого океана

Утром выезжаем из Паратунки и отправляемся на Маячный мыс, известный старейшим дальневосточным маяком.

Сначала будем двигаться на автомобилях, а затем пересядем в нарты, закрепленные за снегоходами — на них проедем 12 км в одну сторону.

По пути осмотрим Авачинскую бухту и остановимся на обзорной площадке с видом на выступающие из воды скалы Три Брата.

В конце маршрута мы окажемся на вершине 200-метрового Маячного мыса.

Впереди будет бесконечный Тихий океан, а по сторонам — скалы восточного побережья.

На мысе вы увидите старинный полосатый маяк: он был построен в 1897 году и работает до сих пор.

После небольшой экскурсии мы вновь сядем на снегоходы и спустимся к берегу Авачинской бухты — здесь накроем стол с закусками из лосося и икры, сладостями и горячим чаем.

Отдохнув, отправимся обратно к гостинице по знакомому маршруту.