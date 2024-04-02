Вы познакомитесь с двумя действующими вулканами, увидите океан с высоты Маячного мыса, искупаетесь в горячих источниках под открытым небом и наедитесь лососем и икрой.
За неделю снежная Камчатка откроется вам с разных сторон, и сделает это так мягко и заботливо, что вы действительно отдохнёте в её тёплых объятиях.
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Трансфер на базу отдыха
Встречаемся в аэропорту, знакомимся и отправляемся на базу отдыха «Лагуна».
После перелета нужно набраться сил и акклиматизироваться.
База находится в 40 минутах езды, в курортном поселке Паратунка.
Сразу после размещения вы сможете отдохнуть в термальном бассейне: на территории базы для гостей всегда открыт аквацентр под открытым небом с водой из Паратунских горячих источников.
Поездка на снегоходах к берегу Тихого океана
Утром выезжаем из Паратунки и отправляемся на Маячный мыс, известный старейшим дальневосточным маяком.
Сначала будем двигаться на автомобилях, а затем пересядем в нарты, закрепленные за снегоходами — на них проедем 12 км в одну сторону.
По пути осмотрим Авачинскую бухту и остановимся на обзорной площадке с видом на выступающие из воды скалы Три Брата.
В конце маршрута мы окажемся на вершине 200-метрового Маячного мыса.
Впереди будет бесконечный Тихий океан, а по сторонам — скалы восточного побережья.
На мысе вы увидите старинный полосатый маяк: он был построен в 1897 году и работает до сих пор.
После небольшой экскурсии мы вновь сядем на снегоходы и спустимся к берегу Авачинской бухты — здесь накроем стол с закусками из лосося и икры, сладостями и горячим чаем.
Отдохнув, отправимся обратно к гостинице по знакомому маршруту.
Свободное время или дополнительные экскурсии
Этот день можно посвятить самостоятельному изучению Камчатки, расслабляющему отдыху или зимним забавам.
На территории базы «Лагуна» есть каток, тюбинговая горка, новая сауна с парилкой и купелью.
Вечером можно приготовить ужин на мангале и посидеть у костра.
Опционально вы можете заказать дополнительно вертолетную экскурсию «Облет вулканов Мутновский, Горелый и Ксудач» или провести этот день на горе Морозная.
Поездка на Малкинские горячие источники
Малкинские источники — это одна из самых известных лечебных терм на Камчатке.
В них купался сам Чарльз Кларк — мореплаватель и помощник капитана Кука.
В начале XIX века здесь работала больница, а сейчас — санаторий и база отдыха.
Вода Малкинских источников собирается в несколько мелких озер, но в морозы она успевает остыть, поэтому зимой гости купаются в специально построенном открытом бассейне.
Чтобы хорошенько отдохнуть и расслабиться, на Малки лучше приезжать на целый день: отогреваться в горячей минеральной воде, окунаться в ледяную речку, гулять по окрестностям и любоваться белым пейзажем.
Поездка на автомобиле до источников займет пару часов.
Снегоходная экскурсия к «домашним» вулканам. Опциональный подъем на гору Верблюд
Группу ближайших к Петропавловску вулканов называют «домашними», их будет видно еще из аэропорта.
Мы осмотрим два самых высоких из них: действующие Корякский (3 456 м) и Авачинский (2 741 м).
Для этого отправимся в снегоходных нартах на Авачинский перевал, который находится между вулканами, длина пути — 55 км.
Здесь мы покатаемся по белоснежным просторам и осмотрим исполины с близкого расстояния.
Во время одного из древних извержений на перевале выросла небольшая двухвершинная гора — Верблюд.
Ее высота — всего 200 метров, но с них открываются панорамные виды на Авачинскую бухту, Петропавловск и оба соседних вулкана.
При желании на гору можно будет подняться: зимой это гораздо легче сделать, чем летом, потому что часть пути преодолевают снегоходы и пешком остается пройти всего около 100 метров.
В завершение экскурсии мы накроем стол с горячим чаем и закусками, немного передохнем и вернемся в Паратунку.
Экскурсия по городу. Музей «Вулканариум». Смотровая площадка. Поход на рыбный рынок и за сувенирами
В этот день вы узнаете поближе столицу Камчатки — Петропавловск.
Мы проведем экскурсию по центру города-порта, расскажем о его героической истории, покажем наши главные достопримечательности.
В интерактивном музее «Вулканариум» вы пощупаете образцы застывшей лавы, рассмотрите их под микроскопом, а сотрудники продемонстрируют на макетах, какими бывают вулканы, как проходит процесс извержения, как устроены лавовые пещеры.
За панорамными видами мы заедем на Петровскую сопку — это холм высотой 250 метров в самом центре города.
С него открывается вид на морской порт, Авачинскую бухту и конус Вилючинского вулкана.
В завершение экскурсии отправимся на рыбный рынок за деликатесами и в сувенирную лавку за камчатскими подарками.
Отъезд
Завтрак и выезд из гостиницы.
Мы организуем для вас трансфер в аэропорт и попрощаемся.
Но будем надеяться на скорую встречу!
Варианты проживания
Отель «Лагуна»
Тур предусматривает проживание в спа-отеле «Лагуна» 4* в 2-местных гостевых домиках.
Отель «Лагуна» расположен в городе Паратунка.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, терраса для загара с плавательным бассейном, ресторан и бар. В отеле предоставляются услуги консьержа и экскурсионного бюро. К услугам гостей гидромассажная ванна, аниматоры и круглосуточная стойка регистрации.
Ежедневно в отеле сервируется завтрак «шведский стол».
В окрестностях популярен лыжный спорт. В отеле «Лагуна» можно взять напрокат лыжное снаряжение.
Расстояние до ближайшего аэропорта Петропавловска-Камчатского составляет 28 км. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер по программе
- Экскурсии по программе в группе
- Работа гидов и экскурсоводов
- Проживание в спа-отеле «Лагуна» 4*, в 2-местных гостевых домиках
- Перекусы на маршруте
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Обеды и ужины в гостинице (заказываются по меню)
- Обед в дни 3, 4, 6 (его можно выбрать в кафе в городе и на Малкинских источниках)
- Дополнительные экскурсии в день 3
- Вертолетная экскурсия «Облет вулканов Мутновский, Горелый и Ксудач» - 38 000 руб. /чел. (цена на период декабря 2023 - января 2024)
- Страховка (обязательна)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплая верхняя одежда (непромокаемые брюки и куртка);
- термобелье;
- шерстяной свитер с воротом;
- удобная зимняя обувь;
- перчатки;
- теплая непродуваемая шапка;
- шерстяные носки;
- солнцезащитные очки;
- средство от обветривания кожи.
В районе горных массивов температура воздуха может упасть до плюс 5°C – минус 5°C.
Особенность погоды на Камчатке заключается в том, что она быстро меняется: утром солнце, а во второй половине дня — дождь, и даже может выпасть снег. Поэтому необходимо предусмотреть вещи на любую погоду, и легкие взять, и теплые. Одеваться предпочтительнее многослойно, чтобы в процессе часть вещей можно было снять или наоборот надеть.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Страховка в данном туре обязательна.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Все прошло отлично, впечатлений море!!!!.
По началу смутил пустой первый день, но- он действительно нужен!
Из минусов, не повлиявших на хорошее впечатление:
Свободный день координаторы могли бы соотнести с работой музеев и предложить варианты, как его провести. И второй: по погоде меняли дни и вышло, что организованные горячие источники, упомянутые в программе на санитарном дне.
Гиды отличные попались: Иван, Федор- люди, живущие своей работой! Спасибо им огромное много много раз!