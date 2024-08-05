Программа тура по дням
Встреча в Южно-Сахалинске
Прилетаем в Южно-Сахалинск.
9:15 Встреча в аэропорту.
Трансфер в отель.
Сегодня акклиматизационная программа, дадим своему организму адаптироваться к смене часового пояса и климата.
После небольшого отдыха идем на экскурсию в краеведческий музей.
Здание музея — японское наследие и одна из главных достопримечательностей города.
После этого все желающие прогулка на канатной дороге курорта "Горный воздух" на смотровую площадку, откуда открывается шикарная панорама города.
Можно самостоятельно посетить местные достопримечательности и погулять по Южно-Сахалинску — городу с богатой историей.
В 20:00 сбор на брифинг в отеле, обсуждаем план нашего путешествия, знакомимся.
Морская экскурсия на маяк Анива
Рано завтракаем и отправляемся на водную прогулку к маяку Анива — главная достопримечательность Сахалина.
Выезжаем в поселок Новиково, чтобы на лодках отправиться на самый юг Тонино-Анивского полуострова.
Маяк был установлен японцами в 1939 году на небольшой скале Сивучья, возле труднодоступного скалистого мыса Анива. Здесь встречается холодное Охотское море и теплый Анивский залив, поэтому нередки туманы и сильные ветра.
Высота маяка 31 метр, башня имеет 9 этажей. В данный момент маяк заброшен и не действует.
После осмотра маяка отправимся в обратный путь и остановимся на горячий и вкусный обед в районе Мраморного мыса.
Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, чаек, нерп, дельфинов, китов и касаток.
Возвращаемся в Южно-Сахалинск около 18:00.
Ужин в кафе (в стоимость не входит).
Ночевка в отеле.
В случае неблагоприятной погоды, экскурсия может быть заменена на другую поездку.
Бухта Тихая и хребет Жданко
Отправляемся на хребет Жданко в бухту Тихую — еще одна значимая достопримечательность Сахалина.
Рано утром переезжаем из Южно-Сахалинска к подножию хребта (2-3 часа в пути).
По дороге заезжаем в поселок Взморье — крабовый рынок, бескрайнее Охотское море, остатки древнего японского храма. После небольшой паузы отправляемся дальше.
И вот мы оказываемся в одной их самых красивых бухт острова — Тихой. Отсюда берет начало хребет Жданко — геологический памятник природы. Он сформирован лавовыми потоками и имеет протяженность в 13 км.
Многочисленные скальные гребни, эдельвейсы, брусника, красника и шикша и самое главное — потрясающие виды. Полное прохождение хребта — технически сложное и требует от участников специальной подготовки и использования дополнительного страховочного снаряжения.
Поэтому мы не будем подниматься на высшую точку хребта, а дойдем до крайней безопасной точки на маршруте, отдохнем, пофотографируемся, насладимся видами и отправимся в обратный путь.
В бухте Тихой сделаем обед — здесь действительно тихо, безлюдно и безумно красиво.
Возвращение в Южно-Сахалинск, ужин в кафе (в стоимость не входит).
Гастротур на озеро Буссе
Нас ждёт вкусная поездка к озеру-лагуне Буссе.
Свое название лагуна получила благодаря майору Н. В. Буссе, участнику Амурской экспедиции 1849-1855 годов. Озеро крупное — до 7 километров в ширину, не очень глубокое — максимальная глубина 4.5 метров.
В озере растет множество морских трав и водорослей, среди которых ценная красная водоросль анфельция, из которой добывается агар-агар. Здесь водятся мидии, гигантские устрицы, приморские гребешки, трепанги, встречается крупная травяная креветка шримс. Озеро является местом обитания горбуши, кеты, сельди, наваги, корюшки, карася, таймени и других рыб.
Лагуна Буссе является памятником природы регионального значения, представляет собой богатую экосистему, имеющую большое промысловое и научное значение. На этой экскурсии вы познакомитесь с уникальной флорой и фауной озера.
Вы научитесь ловить гигантских устриц, познакомитесь с трубачом, морским ежом, увидите как прячется в грунте и пускает фонтанчики ракушка спизула и как маскируется в зарослях анфельции крабоид Кузнецова.
Шеф-повар и мастер своего дела приготовит для вас на огне вкусный обед с сахалинскими деликатесами, корейскими салатами, вином и морсом.
Важно! Мы очень бережно относимся с природе, эта экскурсия проводится исключительно с ознакомительной целью и не наносит какой-либо ущерб экосистеме.
Перелет на Камчатку. Знакомство с городом, сопка Мишенная
Завтракаем, собираем вещи и прощаемся с Сахалином.
Трансфер отвозит вас в аэропорт, но на этом наше путешествие не заканчивается, ведь впереди Камчатка.
В пути 1,5 часа.
Прилетаем в Петропавловск-Камчатский, заселяемся в гостиницу и, после заселения, со всеми, у кого останутся силы, поднимемся на сопку Мишенная, посмотрим сверху на город, Авачинскую бухту и вулканы.
После этого зайдем поужинать в кафе или столовую (не входит в стоимость тура).
К вечеру вернемся в отель и отправимся спать.
Нужно как следует отдохнуть, ведь завтра нас ждёт ранний выезд.
Ночевка в гостинице.
Посещение вулкана Горелый
Сегодня у нас очень насыщенный день: мы посетим действующий вулкан.
Завтракаем в отеле, а затем отправляемся к южной группе вулканов и посетим вулкан Горелый.
На машине повышенной проходимости (вахтовке) мы проедем 110 км к подножью вулкана Горелый (время в пути ориентировочно 4-5 часов и зависит от состояния дорог).
Это действующий вулкан, высота которого 1829 м.
По приезде — перекусываем и отправляемся на восхождение (набор высоты ~700-750 м, расстояние 4,5 км в одну сторону).
Восхождение несложное и в хорошую погоду мы сможем не только заглянуть в два из одиннадцати кратеров Горелого, но и увидеть Вилючинский вулкан.
Возвращаемся в лагерь, где мы перекусим. Если успеем, то доедем до лавовых пещер вулкана Горелый.
После посещения вулкана мы отправляемся в поселок Паратунка, где нас ждут горячие источники.
Остановимся на одной из баз отдыха.
Делимся впечатлениями, ужинаем (включен в стоимость) и отправляемся спать.
Вулканариум и морская прогулка
Завтракаем на базе отдыха в Паратунке (завтрак включен в стоимость) и возвращаемся в Петропавловск-Камчатский.
Заселяемся в гостиницу и отправляемся в Вулканариум. Здесь у нас будет экскурсия.
На экскурсии мы узнаем много фактов о вулканах Камчатки и мира. В этом музее экспонаты можно трогать и рассматривать. Кроме того, мы запустим облака, зайдем в лавовую пещеру, проследим, как образуется лавовый поток.
После посещения Вулканариума едем на морскую прогулку по Авачинской бухте. Она не замерзает зимой, считается одной из крупнейших бухт на планете и способна принять судно любого размера.
В ходе путешествия на кораблике мы полюбуемся красотами океанского побережья, познакомимся с удивительным островом Старичков, увидим колонии морских птиц, половим рыбу и отведаем вкусной ухи.
Возвращаемся в город, ужинаем (не входит в стоимость) и отдыхаем в гостинице.
Посещение этнодеревни
Сегодня по плану посещение этнодеревни.
Здесь мы сможем познакомиться с бытом коренных народов полуострова. Увидим яранги с традиционным убранством, яркие впечатления подарит концерт местных аборигенов — завораживающая игра на варгане, национальные песни и сценки из жизни охотников, запах травяного чая — и все это на фоне озер и вулканов.
Мы освоим даже несколько движений национального танца.
Обедать будем в теплой яранге, напоминающую юрту, а из блюд попробуем местную камчатскую уху и лепешки, приготовленные на костре. На память можно будет сфотографироваться в национальных костюмах и купить сувениры ручной работы из кости и дерева.
После этнодеревни отправляемся в оздоровительный центр "Зеленовские озерки".
Здесь 10 индивидуальных радоновых ванн, большой бассейн с минеральной водой и чистейшее озеро с ледяной водой.
А после посещения этого комплекса можно подкрепиться вкуснейшими пирожками, что продаются на выходе.
Возвращаемся в гостиницу, делимся впечатлениями и отдыхаем
Халактырский пляж
Сегодня целый день мы проведем на Халактырском пляже.
Знаменит он цветом песка: песок черный. Здесь мы сварим уху по-камчатски, заберемся на видовую скалу, а самые решительные участники смогут искупаться в освежающих волнах Тихого океана.
Океанская вода очень бодрит, ведь даже летом температура достигает едва ли 10 градусов.
Ближе к вечеру отправляемся назад в город и идем на рынок.
Можно будет закупить икру и другие камчатские деликатесы.
Пришло время прощаться с Камчаткой и новыми друзьями и крепко обняться напоследок. Немного грустно, но мы точно знаем, что вулканы и океан подождут нас до следующей встречи.
До свидания, чудесный край света!
Отъезд
Завершение тура.
Прощаемся с новыми друзьями и Камчаткой.
До новых встреч!
Трансфер в аэропорт не включен в стоимость тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях в Южно-Сахалинске, в Петропавловске-Камчатском и на базе отдыха в Паратунке.
Двухместное размещение.
Стоимость тура — 149 000 руб. /чел.
Стоимость тура для детей от 7 до 12 лет — 134 900 руб. /чел.
Скидка для компаний от 3 человек — 3000 руб. /чел. (не суммируется с другими скидками).
Скидка для доноров — 1000 руб. (условия акции смотрите в разделе “Важно знать”).
Ниже указаны ориентировочные места размещения, возможна замена на аналогичные отели.
Варианты проживания
Гостиница «Комфорт» 3
Отель «Комфорт» расположен в Петропавловске-Камчатском.
Для размещения гостей представлено 8 номеров, в каждом из которых есть комфортное спальное место, тапочки, полотенце. В некоторых есть собственная душевая комната.
Каждое утро постояльцам готовят завтрак, а также возможна доставка напитков и еды в объект размещения.
Природа Камчатки уникальна и красива, здесь можно посмотреть на вулканы, ледники, гейзеры, цветение разных трав и кустовых цветов. Поблизости находятся театр Кукол, музей «Вулканариум», Кафедральный собор во имя Живоначальной Троицы. Расстояние до аэропорта — 22,1 км.
База отдыха «Фламинго»
«Фламинго» - база отдыха в селе Паратунка, в Камчатском крае. Расположена у одноимённой реки, среди живописной природы.
В распоряжении гостей будут уютные номера, а так же домики для больших компаний. Среди удобств имеются комфортабельные кровати, телевизор и собственная ванная комната. Одна из особенностей - из окон открываются виды на вулканы.
Организовывается трёхразовое питание в ресторане. На улице обустроены просторные беседки с мангалом.
Термальный бассейн подарит незабываемые ощущения расслабления и отдыха в тёплой воде. Так же маленькие гости могут искупаться в детском бассейне с безопасной глубиной и горкой. Расстояние до аэропорта Елизово - 21,3 км.
Гостиница «Юность»
тель "Юность" расположен в Южно-Сахалинске. К услугам проживающих: место для хранения лыж, парковка, скоростной интернет, ежедневная уборка, камера хранения, места для курения, настольные игры и пазлы.
Уютные номера, выполненные в лаконичном стиле и приятной цветовой гамме, оснащены всеми удобствами для проживания с комфортом. В распоряжении постояльцев будут: кондиционер, собственная ванная, общий лаундж.
По утрам гостей угощают вкусным завтраком. Поблизости есть продуктовый магазин.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет примерно 7.8 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание по программе (в Т.Ч. питание на маршруте и перекусы)
- Проживание на маршруте (гостиницы, база отдыха, двухместное размещение)
- Переезды и экскурсии по программе
- Перелет Южно-Сахалинск - Петропавловск-Камчатский
- Средства для защиты от медведей (фальшфейры, спусковое устройство и т. п.)
- Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, пилы, топоры, посуда для приготовления пищи, газ, групповая аптечка)
- Услуги инструктора
- Страховка от несчастного случая
- Регистрация в МЧС
- Доставка авиапочтой общественного снаряжения и модулей с едой
- Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (информирование о билетах, бронирование проживания, подбор снаряжения и прочее) - по запросу
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно из Петропавловска-Камчатского
- Трансфер от/до аэропорта
- Питание в кафе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для Камчатки и Сахалина характерна переменчивая погода, большое количество осадков, туманы и сильные ветра, поэтому к подбору снаряжения нужно подходить серьезно.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки;
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- носки или термоноски;
- фонарики (гамаши, бахилы);
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- пуховик (теплая куртка);
- перчатки;
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- кроссовки;
- удобные штаны.
Личные вещи:
- полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
- паспорт;
- термос (1л.);
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- медицинский полис;
- очки солнцезащитные;
- средство от комаров;
- свисток.
Рекомендуем добавить:
- фотоаппарат;
- платье;
- пауэрбанк;
- электрические сушилки для обуви.
Какие лучше брать билеты на самолет?
Туда (вылет в Южно-Сахалинск):
Встреча в аэропорту и трансфер приурочены к рейсу, который прибывает из Мск в первый день в 09:15.
Можно добираться до Южно-Сахалинска любым другим рейсом из любого города (самолеты летают из Новосибирска, Хабаровска, Владивостока, Иркутска и Якутска), но тогда добираетесь из/до аэропорта самостоятельно на такси или общественном транспорте. Можно прилетать раньше на 1-2 дня, чтобы адаптироваться к смене часовых поясов.
Обратно (вылет из Петропавловка-Камчатского):
На обратную дорогу нам подходят любые билеты в последний день или позже. В аэропорт добираетесь самостоятельно на такси или общественном транспорте. Если время позволяет, можно задержаться в Петропавловск-Камчатском на день-другой, чтобы погулять по городу, съездить на другие вулканы или слетать на вертолете в Долину Гейзеров или на Курильское озеро.
В связи с тем, что расписание рейсов между Сахалином и Камчаткой анонсируют только в середине весны, дата начала тура может быть передвинута на 2-3 дня раньше или позже. Авиабилеты на Сахалин и с Камчатки рекомендуем покупать ТОЛЬКО после согласования с нашим консультантом
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты до Южно-Сахалинска и из Петропавловска-Камчатского не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Авиабилеты на перелет во время тура из Южно-Сахалинска до Петропавловска-Камчатского входят в стоимость.
Какая погода будет?
Вторая половина июля, а так же Август и сентябрь, бесспорно, лучшее время для пешеходных путешествий по Камчатке и Сахалину.
Средняя температура в августе достигает отметки 14-15 градусов по Цельсию, а в сентябре уже 10-11 градусов тепла. Дальний Восток – край суровый, погода здесь плохо предсказуема и бывает очень переменчива.
За одно путешествие можно и "плавиться" от жары, растирая себя снежком на привалах, так и попасть в настоящую непогоду – затяжные дожди и сильный ветер.
Довольно ощутим перепад температуры днём и ночью, вполне возможны небольшие заморозки ночью.
Все это должно не отпугивать туриста, а лишь предупредить его более качественно, осознанно подойти к выбору личного снаряжения и экипировки, чтобы погодные сюрпризы не помешали прочувствовать всю красоту Камчатки и Сахалина.
Будет ли возможность зарядить телефон, фото/видео аппаратуру?
Да, каждый вечер в хостеле или на базе отдыха можно будет заряжать технику.
Какая нужна подготовка?
Данный маршрут является несложным в плане физических нагрузок и пройти его может любой физически здоровый человек, однако от вашей подготовки зависит многое: будете ли вы смотреть в ботинки впереди идущему и считать время до следующего привала, либо наслаждаться окружающей красотой и получать удовольствие от тура.
Для подготовки к этому путешествию отлично подойдет бег, плавание, катание на лыжах, а так же контрастные процедуры. Рекомендуем за пару месяцев до начала путешествия отказаться от лифта.
Можно ли будет искупаться в океане?
Можно и даже нужно! Или вы каждый день ныряете в Тихий океан?!
Мероприятие это, конечно, для закаленных, свежая соленая волна бодрит тело и дух, но оно того точно стоит!
Поездка на океан будет в пятый день путешествия.
Будет ли на маршруте связь?
Связь есть только в городах и поселках, поэтому на вулканах и активной части путешествия связи практически не будет. По вечерам (после возвращения в хостелы) связь и интернет будет.
Нужно ли делать страховку или она включена в стоимость?
В стоимость включена страховка от несчастного случая на сумму 300.000 р. Страховая не организует лечение, а выплачивает определённую сумму в зависимости от полученной травмы. Граждане РФ могут получать медицинскую помощь бесплатно в государственных больницах по полису ОМС.
Всем иностранным гражданам мы рекомендуем оформлять спортивную страховку, покрывающую виды спорта альпинизм или горный туризм. Граждане РФ тоже могут самостоятельно сделать такую страховку по желанию.
С какого возраста можно участвовать? Можно брать с собой детей?
Несовершеннолетних участников мы берём только в сопровождении взрослого.
С возрастом очень индивидуально, зависит от походного опыта.
Мы не рекомендуем участвовать в данном туре до 7 лет, но можем обсудить этот вопрос индивидуально.
Можно ли приехать раньше/уехать позже и где жить на Камчатке и Сахалине?
Да, можно приехать на несколько дней раньше и адаптироваться к местному времени. Ведь разница с Москвой на Сахалине 8 часов, а на Камчатке целых 9 часов (в 15 часов по Москве в Петропавловске-Камчатском как известно полночь).
Варианты проживания подскажет наш походный консультант. Остановиться можно в г. Южно-Сахалинск, а по окончании путешествия - в г. Петропавловск-Камчатский или г. Елизово.
Встретим ли мы медведей? Что делать, если встретим?
Практически все наши группы видят медведей, однако к большим группам, как правило, близко медведи не подходят.
В первый день похода инструктор расскажет подробно о технике безопасности при встрече с медведем. Так же для отпугивания медведей мы берем фальшфееры, ракетницы и пр.
Сколько денег брать с собой?
Все основные расходы входят в стоимость похода. Вам понадобятся деньги питание в кафе в Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском (в основном везде принимают карты), но некоторую сумму наличных лучше взять с собой: в некоторые дни будут магазины; в местах, где нет связи, оплата наличными.
Обязательно возьмите с собой НЗ наличкой минимум 10000 руб. на непредвиденные расходы, связанные с вынужденным изменением программы или форс-мажорами.
Также можно приобрести рыбу и икру (рыба от 1000 руб. /кг; икра от 2500 руб. /кг). На рынке можно платить банковской картой. Там же вам все покупки упакуют в вакуум для того, чтобы можно было увезти домой. Везти можно в багаже или в ручной клади.
Как получить скидку для донора?
- Оставьте заявку в путешествие, на которое распространяется скидка.
- Сдайте кровь в любом отделении любого города.
- Сделайте фото справки о донации и селфи с этой справкой в мед. отделении так, чтобы на обоих фото хорошо читались текст и дата. Отправьте эти фото походному консультанту.
- Готово! В знак нашей поддержки дарим вам дополнительную скидку 1000 рублей!