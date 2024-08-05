2 день

Морская экскурсия на маяк Анива

Рано завтракаем и отправляемся на водную прогулку к маяку Анива — главная достопримечательность Сахалина.

Выезжаем в поселок Новиково, чтобы на лодках отправиться на самый юг Тонино-Анивского полуострова.

Маяк был установлен японцами в 1939 году на небольшой скале Сивучья, возле труднодоступного скалистого мыса Анива. Здесь встречается холодное Охотское море и теплый Анивский залив, поэтому нередки туманы и сильные ветра.

Высота маяка 31 метр, башня имеет 9 этажей. В данный момент маяк заброшен и не действует.

После осмотра маяка отправимся в обратный путь и остановимся на горячий и вкусный обед в районе Мраморного мыса.

Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, чаек, нерп, дельфинов, китов и касаток.

Возвращаемся в Южно-Сахалинск около 18:00.

Ужин в кафе (в стоимость не входит).

Ночевка в отеле.

В случае неблагоприятной погоды, экскурсия может быть заменена на другую поездку.