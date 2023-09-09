Ощутите дыхание ветра катаясь по диким вершинам, насладитесь местной кухней, расслабите мышцы после активной программы в уютном тепле бани и восстановите силы в диких термальных источниках.
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Вылет на вертолете в горный приют Святого Тимона
Сбор группы на вертодроме.
Вылет на вертолете из аэродрома в горный приют Святого Тимона. Вылет ориентировочно в 12:00 утра (могут быть корректировки в зависимости от погоды, поэтому необходимо прилетать на Камчатку за день до начала тура, по запросу мы можем забронировать гостиницу до заезда и после).
Знакомство с командой и группой Welcome drink.
Расселение.
Обед.
Инструктаж по лавинной безопасности.
Тренировочный ски-тур с посещением диких термальных источников, которые известны своими лечебными свойствами.
Ужин.
Купание в бассейне с термальной водой, баня (развлекательная программа, каждый вечер и если пурга: игры, настольный теннис, йога, тимбилдинг).
Ски-тур, купание в бассейне с термальной водой, баня
Завтрак.
Подготовка оборудования перед выходом Брифинг, обсуждение маршрута и безопасности на нем.
Проверка снаряжения.
Ски-тур в сопровождении гидов.
Ланч на маршруте.
Возвращение на базу, обсуждение программы и планов на завтра.
Ужин.
Купание в бассейне с термальной водой, баня.
Ски-тур по живописным местам Валагинского и Ганальского хребта
Завтрак.
Брифинг, обсуждение маршрута и безопасности на нем. Проверка снаряжения.
Ски-тур по живописным местам Валагинского и Ганальского хребта.
Ланч на маршруте.
Возвращение на базу.
Свободное время:
- просмотр фильмов/мультфильмов в кинозале;
- настольный теннис;
- бассейн;
- баня.
Легкий ски-тур и перелет из горного приюта на вертодром
Завтрак.
Легкий ски-тур.
Обед на базе.
Сбор вещей и подготовка к вылету.
Перелет из горного приюта на вертодром.
Обратные билеты с Камчатки необходимо брать на следующий день после тура (на вторник, а лучше на среду, чтобы была возможность взять дополнительную экскурсию).
Проживание
Тур предусматривает проживание в экоотеле «Горный Приют святого Тимона».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения, руб:
|Стандарт
|Улучшенный
|Люкс
|Двухместное
|200 000
|210 000
|240 000
|Одноместное
|260 000
|270 000
|300 000
|Доп. место
|-
|140 000
|-
Варианты проживания
Горный Приют святого Тимона
Отель «Горный Приют святого Тимона», выполненный в стиле альпийского шале, находится в уединенной долине Тимоновского заповедника. Зона отеля окружена высокими скалами Авачинского хребта, находится недалеко от вулкана Бакенинг, хребта Ганальские Востряки, а также рядом с термальными источниками.
Доступ к отелю возможен только на вертолете – 45 минут полета, либо на снегоходе - несколько часов по живописному маршруту.
К услугам гостей:
- комфортные номера с бесплатным Wi-Fi;
- 2 бассейна с термальной водой;
- ресторан с меню локальной и европейской кухни;
- зал для йоги;
- индивидуальный климат-контроль в номерах;
- баня.
Номерной фонд:
- люкс – 3 номера, 2 комнаты, 50 кв. м., большая двуспальная кровать, балкон с видом на горы, вместительность 3 человека, есть возможность дополнительного размещения;
- улучшенный – 4 номера, 1 комната, 25 кв. м., 2 односпальные кровати, балкон, вместительность 2 человека, есть возможность дополнительного размещения;
- стандарт – 4 номера, 1 комната, 12 кв. м., 2 односпальные, кровати, без балкона, вместительность 2 человека.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в эко-отель и обратно на вертолете
- Питание по программе
- Проживание в эко-отеле
- Сопровождение гидами
- Посещение бани
- Страховка на авиаперелет
- Аренда лавинного снаряжения
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
- Проживание до начала тура и после его окончания
- Алкоголь, табачная продукция
- Экипировка для ски-тура: лыжи, палки (возможна аренда по предварительному запросу)
- Дополнительные услуги, не указанные в программе
- Медицинская страховка от несчастного случая
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- сноуборд / лыжи+палки/скитурный набор + ботинки;
- одежда: штаны и куртка ветро/влаго защитные (достаточно одного комплекта);
- термобельё (верх, низ), 2 комплекта;
- «второй слой одежды» — флиски, кофты, балахоны;
- для бассейна — купальники, плавки, тапочки;
- рюкзак с возможностью крепления лыж или сноуборда;
- шлем;
- шапки, перчатки, рукавицы, бафы — этих вещей желательно по 2-е штуки;
- тёплая куртка, лучше пуховая;
- маска (лучше иметь и запасную) и очки;
- личная аптечка;
- сноубордистам иметь трекинговые палочки (если будете покупать, то рекомендуем брать с клипсами) они облегчат пешие переходы и восхождения (у нас есть прокат);
- тем, кто идет без скитурного комплекта или сплитборда, то есть бэккантри — снегоступы (предоставляются бесплатно);
- термос.
Есть ли прокат снаряжения?
В аренду можно взять лыжи для ски-тура – 400 рублей/ день. Ботинки не предоставляются, так как они подбираются индивидуально и на Камчатке нет проката со ски-турными ботинками.
Есть ли заброски во время катания?
Выходы на лыжах, но будет сопровождение на снегоходе.
На каком вертолете будет передвижение?
Передвигаться будем на вертолетах Ми-8.
Кто может участвовать в туре?
- Возраст участников – до 50 лет;
- Требуемый уровень катания – начальный, средний;
- Физическая подготовка – хорошая;
- Состояние здоровья – хорошее, отсутствие противопоказаний к физическим нагрузкам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
У меня пожелание по бронированию вертолетной экскурсии. Если вы говорите, что трансфер только от определенных отелей, просто напишите, что Вам надо будет приехать к определенным отелям с утра, такси в Петропавловск-Камчатском недорогое. Чтобы не путать, что надо обязательно делать пере бронирование отелей. Там с отелями ситуация горазд сложнее, чем с такси. Это реально подпортило впечатление от организации вертолетного тура.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!