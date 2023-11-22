Экскурсионные туры на 4 дня в Петропавловске-Камчатском

Найдено 3 тура в категории «4-дневные туры» в Петропавловске-Камчатском, цены от 64 400 ₽, скидки до 8%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вулкан Толбачик. По следам извержения
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
8%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Вулкан Толбачик. По следам извержения
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
16 июля в 10:00
20 июля в 10:00
7000064 400 за человека
Камчатка. Поход на вулкан Толбачик
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Камчатка. Поход на вулкан Толбачик
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
16 июля в 10:00
23 июля в 10:00
от 96 000 за человека
Ски-тур. Камчатка
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Ски-тур. Камчатка
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
от 200 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    22 ноября 2023
    Камчатка. Поход на вулкан Толбачик
    Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!
    Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!
  • Н
    Надежда
    5 октября 2023
    Камчатка. Поход на вулкан Толбачик
    Благодарю Большую Страну и принимающую сторону❤️
    Благодарю Большую Страну и принимающую сторону❤️Благодарю Большую Страну и принимающую сторону❤️Благодарю Большую Страну и принимающую сторону❤️Благодарю Большую Страну и принимающую сторону❤️Благодарю Большую Страну и принимающую сторону❤️Благодарю Большую Страну и принимающую сторону❤️Благодарю Большую Страну и принимающую сторону❤️Благодарю Большую Страну и принимающую сторону❤️Благодарю Большую Страну и принимающую сторону❤️
  • А
    Алексей
    4 октября 2023
    Камчатка. Поход на вулкан Толбачик
    Выражаю огромную благодарность организаторам тура "Осенняя палитра" на Камчатку за информативность, чёткость и разнообразие программ.
  • Д
    Даниил
    24 сентября 2023
    Вулкан Толбачик. По следам извержения
    Добрый день. Спасибо за чётко организованный тур и сопровождение туроператору Большая Страна. Моя поездка была потрясающей, море положительных эмоций, красивые пейзажи,
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    прекрасная компания! Всё, начиная от встречи в аэропорту, заканчивая обратным трансфером в аэропорт со стороны встречающей стороны было организовано на высшем уровне, все чётко, минута в минуту! Гиды - отдельное спасибо - ПРОФЕССИОНАЛЫ своего дела, заинтересованные и влюбленные в свой край ребята. Все маршруты продуманы, красивые места, потрясающие воспоминания обеспечены даже самому искушенному туристу.

    Добрый день
  • Н
    Наталья
    9 сентября 2023
    Ски-тур. Камчатка
    Организация тура была на хорошем уровне. Трансферы, гостиницы. У нас были повара на сплаве, которые готовили торт на день рождения
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    изменникам, а у нас их было трое! Не понравилось, что была короткая морская прогулка - мы в итоге уже сами перебронировали на тур к бухте Русская. У меня пожелание по бронированию вертолетной экскурсии. Если вы говорите, что трансфер только от определенных отелей, просто напишите, что Вам надо будет приехать к определенным отелям с утра, такси в Петропавловск-Камчатском недорогое. Чтобы не путать, что надо обязательно делать пере бронирование отелей. Там с отелями ситуация горазд сложнее, чем с такси. Это реально подпортило впечатление от организации вертолетного тура.

  • А
    Анастасия
    2 сентября 2023
    Ски-тур. Камчатка
    Спасибо организаторам! Интересные экскурсии, вкусный обед, грамотно распланированное время. Только был один нюанс: когда на лодке плавали по Курильскому озеру
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    и уже отправлялись обратно, вторая лодка с туристами успела подплыть к берегу и увидеть медведя, гуляющего вдоль него, а наша нет. Вероятно, стоило сделать так, чтобы все увидели второго мишку, либо обеим лодкам одновременно плыть обратно, чтобы никому не было обидно.

  • А
    Андрей
    24 августа 2023
    Ски-тур. Камчатка
    Всё организовано очень хорошо.
  • Х
    Хомякова
    5 сентября 2022
    Вулкан Толбачик. По следам извержения
    Путешествие очень понравилось, прекрасные гиды, очень впечатлил знаниями и обширным кругозором Иван, и все это с огромной любовью к Камчатке. Отличный повар Наталья, водитель-ас вождения по экстремальным дорогам, вернее, полному бездорожью Алексей. А главное, ощущение безопасности во время всего путешествия! Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    22 августа 2022
    Вулкан Толбачик. По следам извержения
    Все очень понравилось! Толбачик шикарен!! Организация четкая, несмотря на тяжелые логистические условия. Вахтовка комфортная, остановок много)) Гиды профессиональные, поэтому треккинг дался всем. В палатке было тепло, кормили вкусно. Хочу вернуться на Толбачик еще!

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «4-дневные туры»

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  3. Ски-тур. Камчатка
Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июне 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "4-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 64 400 до 200 000 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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