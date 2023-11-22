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Авторский тур
4 дня
Вулкан Толбачик. По следам извержения
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
16 июля в 10:00
20 июля в 10:00
7000064 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Камчатка. Поход на вулкан Толбачик
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
16 июля в 10:00
23 июля в 10:00
от 96 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Ски-тур. Камчатка
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
от 200 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Восхождения на вулканы Мутновский и Горелый (3 дня)
Начало: По договоренности
Расписание: 26.07.2023 - 30.07.2023 / 11.08.2023 - 15.08.2023 / 27.08.2023 - 31.08
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
38 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна22 ноября 2023Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!
- ННадежда5 октября 2023Благодарю Большую Страну и принимающую сторону❤️
- ААлексей4 октября 2023Выражаю огромную благодарность организаторам тура "Осенняя палитра" на Камчатку за информативность, чёткость и разнообразие программ.
- ДДаниил24 сентября 2023Добрый день. Спасибо за чётко организованный тур и сопровождение туроператору Большая Страна. Моя поездка была потрясающей, море положительных эмоций, красивые пейзажи,
- ННаталья9 сентября 2023Организация тура была на хорошем уровне. Трансферы, гостиницы. У нас были повара на сплаве, которые готовили торт на день рождения
- ААнастасия2 сентября 2023Спасибо организаторам! Интересные экскурсии, вкусный обед, грамотно распланированное время. Только был один нюанс: когда на лодке плавали по Курильскому озеру
- ААндрей24 августа 2023Всё организовано очень хорошо.
- ХХомякова5 сентября 2022Путешествие очень понравилось, прекрасные гиды, очень впечатлил знаниями и обширным кругозором Иван, и все это с огромной любовью к Камчатке. Отличный повар Наталья, водитель-ас вождения по экстремальным дорогам, вернее, полному бездорожью Алексей. А главное, ощущение безопасности во время всего путешествия! Спасибо!
- ЕЕкатерина22 августа 2022Все очень понравилось! Толбачик шикарен!! Организация четкая, несмотря на тяжелые логистические условия. Вахтовка комфортная, остановок много)) Гиды профессиональные, поэтому треккинг дался всем. В палатке было тепло, кормили вкусно. Хочу вернуться на Толбачик еще!
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «3-дневные туры»
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