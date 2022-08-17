Маршрут начинается у подножия вулканов Ключевская сопка и Камень, что дает возможность наблюдать самые высокие вулканы очень близко. А в конце тура вас ждут горячие источники в Эссо и сплав по красивой и интересной порожистой реке. Тур проводится при сборе группы от 7 человек. Оставьте заявку, чтобы узнать сколько участников на данный момент.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Аэропорт - Халактырский пляж
Встреча в аэропорту.
Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику «Здесь начинается Россия»:
- рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;
- рейс из Москвы 1734 прилетающий в 13:10;
- рейс из Москвы 1732 прилетающий в 15:30.
Время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями.
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
В этот день мы отправимся на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, черный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия.
Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться.
Здесь же, на удобной поляне среди прибрежной лесотундры, остаемся на ночевку.
Ночлег в палатках.
На рассвете при благоприятной погоде можно увидеть, как солнце всплывает из-за горизонта водной глади бескрайнего океана.
Ужин на океане (обед при необходимости самостоятельно за свой счет).
Переезд на кордон Копыто
Утром после завтрака переезжаем в северном направлении до поселка Козыревск (470 км, из которых примерно половина по асфальту и половина по гравийной дороге).
Примерно в середине пути обедаем в столовой пос. Мильково (обед за свой счет).
Затем пересаживаемся в автобус высокой проходимости (вахтовка) и забрасываемся к начальной точке пешеходного маршрута — к кордону Копыто природного парка Ключевской.
Ночлег в палатках.
Переход на ручей Бараний
В этот день нас ждет переход с рюкзаками около 8 км в живописную долину реки Студеной.
Здесь при хорошей погоде можно наблюдать большинство вулканов Ключевской группы.
Разбиваем лагерь рядом с живописным водопадом.
После обеда радиальный выход к Бараньим скалам и на поляну эдельвейсов (цветут в начале июля).
Переход на Марсово поле
Утром собираем лагерь и отправляемся в сторону вулкана Безымянный.
Дневной переход составит около 15 км.
По пути переходим вброд реку Студеная.
По словам известного путешественника и альпиниста Александра Биченко, этот участок маршрута является одним из самых красивых в мире.
В некоторых местах при хорошей погоде можно наблюдать 8 вулканов одновременно.
Останавливаемся на ночлег в районе конусов Марс и Юпитер или скалы Поленница.
Восхождение на плечо вулкана Овальная Зимина
Совершаем радиальный выход на плечо вулкана Овальная Зимина (восхождение на высоту около 2000 метров), откуда открываются потрясающие виды на все вулканы Ключевской группы.
Резервный день
Прогулки к скале Поленница, сложенной из отдельных базальтовых столбов, а также к конусам Марс и Юпитер, образованных вулканическими процессами 1945 года.
Переход через перевал Толбачинский
Собираем лагерь и выходим в направлении конечной Толбачинского дола.
Преодолеваем перевал Толбачинский.
Дневной переход составит около 15 км.
По пути продолжаем наблюдать вулканы Острый и Плоский Толбачики, Большая и Малая Удина, Овальная Зимина.
Переход к кордону Толуд
Снимаем лагерь и совершаем пеший переход до ручья Толуд.
По пути преодолеваем перевал Толуд.
Дневной переход около 12 км.
Переход до кордона Клешня
Завершающий переход с рюкзаками.
На протяжении пути ландшафт постепенно переходит из альпийских лугов в вулканическую пустыню.
Пройдем через гигантский лавовый поток извержения 2012–13 г.
На кордоне Клешня нас ждет заброска продуктов.
Восхождение на Плоский Толбачик
Восхождение на плоский Толбачик не самое легкое, может занять до 8 часов.
На верху нас ждет огромный по размерам кратер — 2 км в диаметре и глубиной 500 м, с обрывистыми вовнутрь стенами.
При хорошей погоде открываются панорамы на вулканы Ключевской группы и на безжизненные пространства Толбачинского дола с многочисленными конусами и лавовыми потоками.
Толбачинский дол - Эссо
На вахтовке отправляемся к Большому трещинному Толбачинскому извержению 1975 года.
Мы увидим верхушки некогда больших деревьев Мертвого леса, который был засыпан толстым слоем вулканического пепла и шлака.
Поднимемся на один из конусов Северного прорыва, где до сих пор сохраняются проявления активного вулканизма и можно зажечь сухую ветку, заложив ее среди горячих пород.
Затем переезжаем до поселка Козыревск, где пересаживаемся в автобус, который отвезет нас в городок Эссо.
Размещаемся в частном хостеле.
Купание в термальном бассейне.
Сплав по реке Быстрая Эссовская
Сплав по реке Быстрой Эссовской отличается быстрым бурным течением с множеством перекатов, шивер и порогов.
Сплав очень активный и увлекательный, но требует внимания и четких исполнений команд гида-инструктора.
Река протекает в необычайно красивом ущелье с растущими на обрывистых скальных берегах лиственницами.
Во время сплава также будет и рыбалка, снасти предоставляются.
Возвращение в домики в Эссо.
Экипировка для сплава выдается в Эссо.
Переезд в г. Петропавловск-Камчатский
Переезд в Петропавловск-Камчатский займет целый день.
По пути обедаем в п. Мильково (обед за свой счет).
Ночлег в гостинице.
Ужин в городе самостоятельно за свой счет.
Отъезд
День вылета домой.
Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт.
Завтрак и при необходимости обед самостоятельно за свой счет.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:
- выезд ориентировочно в 09:00 — для рейсов 5250 и 1731;
- выезд ориентировочно в 11:30 — для рейсов 1733 и 1735.
Точное время трансфера сообщается гидом накануне.
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
До новых встреч на Камчатке!
Проживание
Тур предусматривает:
- размещение в 2-3-местных туристических палатках — 10 ночей;
- размещение в частном хостеле в Эссо — 2 ночи;
- двухместное размещение в гостинице (в конце тура) — 1 ночь.
Скидка для детей до 14 лет включительно — 10%.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Частный хостел в Эссо
Гостиница в Петропавловске-Камчатском
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги по программе
- Двухместное размещение в гостинице (1 ночь в конце тура)
- Проживание в частном хостеле в Эссо (2 ночи)
- Питание на активной части маршрута
- Услуги гида-инструктора
- Групповое снаряжение (палатки, кухонное снаряжение и т. д.)
- Разрешение на посещение природного парка
- Сплав по реке Быстрой Эссовской
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Питание в городе
- Обед в столовой пос. Мильково (день 2 и день 13)
- Туристическая страховка
- Индивидуальный трансфер
- Личные расходы (спиртные напитки, рыба, сувениры)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак объемом от 75 л (лучше иметь больший объем, а мужчинам лучше от 90 л);
- коврик (пенка, каремат);
- сидушка-пенка — необязательно;
- спальный мешок;
- крепкие непромокаемые треккинговые ботинки;
- сменная обувь (крепкие кроссовки);
- треккинговые палки (свои, аренды нет);
- походные штаны (синтетика, х/б крайне не желательно);
- мембранные штормовые штаны — от ветра и дождя (необязательно, если походные штаны будут сочетать в себе и функцию штормовых);
- куртка штормовка (мембранная и с капюшоном) — от ветра и дождя;
- плащ или костюм «дождевик» для лагеря;
- термобелье — необязательно, заменяется флисовыми вещами;
- теплая флиска или шерстяной свитер;
- флисовые штаны — одевать под походные/штормовые штаны (не нужны, если имеется термобелье);
- сменная одежда для сна и лагеря;
- легкая шапка, перчатки;
- термоноски (2 пары);
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем;
- купальные принадлежности;
- личная небьющаяся посуда (кружка, миска, ложка);
- личная аптечка;
- предметы личной гигиены;
- средство защиты от комаров — брызгалку и желательно шляпу-накомарник;
- фонарик налобный.
Как организовано питание в туре?
- С вечера первого дня начинается поход и походное питание (исключение — кафе в Мильково во время переездов).
- Приготовление пищи в походной кухне осуществляется в порядке дежурства по 2–3 человека и при содействии гида-инструктора.
- Провизия и групповое снаряжение равномерно распределяется между участниками на время похода.
- На завтрак и ужин всегда горячее. Обед — по обстоятельствам (во время восхождений однозначно перекус, во время дневок — горячий обед, во время переходов чаще всего перекус, но возможен и горячий обед).
Если вы прилетаете раньше и/или улетаете позже
- если вы прилетаете на 1–2 дня ранее, то встреча в аэропорту также осуществляется;
- если вы прилетаете на 4 дня раньше тура, трансфера не будет, рекомендуем воспользоваться услугами такси (компенсация за отказ от трансфера не предусмотрена);
- если вы улетаете позже плановой даты окончания тура, то нашего трансфера в аэропорт не будет, рекомендуем воспользоваться услугами такси (компенсация за отказ от трансфера не предусмотрена);
- вам нужно самостоятельно забронировать себе дополнительное проживание, а мы в свою очередь подскажем, в какой гостинице вы будете проживать в рамках тура.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка
Страховка оформляется самостоятельно дополнительно к туру.
Для туров по Камчатке обязательно нужно указать в разделе «Занятие спортом и активный отдых» следующие пункты:
- «треккинг», «горный треккинг»;
- «рафтинг» — в том случае, если в состав тура входит сплав по реке;
- «горные лыжи» — только для зимнего тура;
- «эвакуация вертолетом».
Трансферы из аэропорта / в аэропорт
Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику «Здесь начинается Россия»:
- рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;
- рейс из Москвы 1734 прилетающий в 13:10;
- рейс из Москвы 1732 прилетающий в 15:30.
Время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями.
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:
- выезд ориентировочно в 09:00 — для рейсов 5250 и 1731;
- выезд ориентировочно в 11:30 — для рейсов 1733 и 1735.
Точное время трансфера сообщается гидом накануне.
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
Если мне нет 18 лет, могу ли я поехать в тур?
Мы принимаем туристов до 18 лет с письменным разрешение от родителей.
Какой минимальный возраст для участия в туре?
12 лет, но это должно быть обязательно согласовано, т. к. не все дети готовы идти пешком много километров и на вулканы
Возможны ли изменения в программе?
Программа маршрута может быть изменена при неблагоприятных погодных условиях или по другим объективным причинам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Палатки носили, газ носили, котелки носили. Сигарет как обычно не хватило (мой промах). Медведей видели, слышали, почти нюхали. Ефражек кормили, поили, слышали, с ними разговаривали. Комаров тоже, кстати, кормили…. собой.
На вулканы забирались, камней насобирали вах сколько….
После тура все на авки поставили живописные, красивые фото.
ВСЕ ОТЛИЧНО! СПАСИБО!
Спасибо за такой позитивный отзыв! Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России)