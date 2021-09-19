Вулкан Толбачик. По следам извержения

Программа тура полностью посвящена грандиозному и невероятно фееричному событию, которое началось

5
3 отзыва
Программа тура полностью посвящена грандиозному и невероятно фееричному событию, которое началось в ноябре 2012 года – Новому трещинному извержению на Толбачинском долу.
Вулкан Толбачик. По следам извержения
Вулкан Толбачик. По следам извержения
Вулкан Толбачик. По следам извержения
Вулкан Толбачик. По следам извержения
Вулкан Толбачик. По следам извержения
Вулкан Толбачик. По следам извержения
Вулкан Толбачик. По следам извержения
Вулкан Толбачик. По следам извержения
Вулкан Толбачик. По следам извержения
Ближайшие даты:
17
авг
25
авг
01
сен

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • побываем на местах предыдущего масштабного извержения, где в 1975-1976 гг. бушевала неуемная стихия;
  • увидим конуса Северного прорыва 1976 г. и лавовые пещеры;
  • увидим «Мертвый лес», уничтоженный этим извержением;
  • увидим новые, уже застывшие лавовые потоки, которые растекались в разные стороны от нового прорыва в 2012-2013 годах.

Программа тура по дням

1 день
Переезд в район Ключевской группы вулканов

8:30 Встреча с группой в г. Елизово.

Выезд на оборудованном для туристов автомобиле («вахтовка») в район Ключевской группы вулканов (около 500 км).

Ключевскую группу составляют 14 активных и потухших вулканов, среди которых знаменитые Ключевская Сопка, Шивелуч, Безымянный, Толбачик и др.

Это крупнейшая группа вулканов в России.

Чтобы добраться до этих уникальных мест, нам предстоит проехать через пол Камчатки, сегодняшний день мы проведем в дороге, но поверьте, оно того стоит!

В пути – обед в кафе села Мильково (за свой счет).

Переправа по мосту через самую крупную реку полуострова – Камчатку.

Вечером около 18:00 прибытие в п. Козыревск.

Размещение в гостевых домиках по 2-4 человека, одноместное размещение не предусмотрено – последняя цивилизация осталась за 500 км от нас, впереди дикая природа и это перевалочная точка маршрута, отсюда завтра утром начнется наше путешествие по Ключевскому природному парку.

Гостеприимные хозяева подготовят для нас баньку, чтобы расслабиться после дороги.

Ужин.

Отдых, баня.

Питание: ужин. 

Переезд в район Ключевской группы вулканов
2 день
Северный прорыв извержения 1975 г., кратер «Звезда», лавовые пещеры

Завтрак.

Переезд на Толбачинский Дол (около 4 часов по лесной дороге).

Инструктаж.

Экскурсия по конусам Северного прорыва (2 часа).

Толбачик – удивительное и сильнейшее по своей энергетике место!

В 1975-1976 гг. здесь произошло катастрофическое извержение – крупнейшее в XX веке Большое трещинное Толбачинское извержение (БТТИ).

На протяжении полутора лет бушевала ни с чем несравнимая и грандиозная стихия.

Миллионы тонн пепла и шлака вырывались из образовавшихся трещин и засыпали все живое вокруг на многие десятки километров.

Подъем на один из конусов Северного прорыва – конус Горшкова (около 300 м, 30-40 минут), откуда открывается завораживающий вид на последствия сильного извержения 1975 года.

Обед – перекус, горячий чай.

Экскурсия в кратере «Звезда» по лавовым пещерам (1 -1,5 часа).

У нас будет возможность спуститься внутрь застывшего лавовода, по которому когда-то протекала раскаленная река вулканической лавы.

Установка палаточного лагеря в районе «мертвого леса».

Ужин, отдых у костра. 

Питание: трехразовое. 

Северный прорыв извержения 1975 г., кратер «Звезда», лавовые пещерыСеверный прорыв извержения 1975 г., кратер «Звезда», лавовые пещеры
3 день
Вулкан Плоский Толбачик (подъем до 2000 м). Новое трещинное извержение 2012г. «Мертвый лес»

Завтрак.

Прогулка по «Мертвому лесу», уничтоженному извержением 70-х годов.

Некогда богатые пастбища и вся растительность в радиусе нескольких километров были уничтожены.

Эти места получили мрачное название «Мертвый лес», где высохшие верхушки деревьев виднеются из-под 7-метрового слоя шлака.

Остановка возле места крушения вертолета, где до сих пор лежит его фрагмент, предавая этому месту еще большей драматичности.

Подъезд к сопке «Клешня» – отсюда начинается тропа через новые лавовые потоки извержения 2012-2013 гг.

Инструктаж.

Подъем на склон вулкана Плоский Толбачик до 1800-2000 м (около 3 часов).

Подъема до этой высоты достаточно, чтобы не тратить лишние силы и вдоволь насладиться панорамой на весь Толбачинский Дол, распаханный огромными потоками уже застывшей лавы и засыпанный огромным слоем шлака на десятки километров вокруг.

Трещинные извержения характеризуются излиянием большого количества лавы.

Их еще называют «туристическими» извержениями, из-за относительной безопасности фотогеничности текущих лавовых рек.

Так было и в 2012 году: громадные лавовые потоки прошлись по долине, засыпали две научно-туристические базы, ручьи с питьевой водой, дороги и близлежащий лес.

Обед – перекус, горячий чай.

Вечером возвращение в лагерь.

Ужин, отдых.

Питание: трехразовое. 

Вулкан Плоский Толбачик (подъем до 2000 м). Новое трещинное извержение 2012г. «Мертвый лес»
4 день
Возвращение в г. Петропавловск-Камчатский

Завтрак.

Сбор лагеря.

Выезд в г. Петропавловск-Камчатский.

В пути – обед в кафе села Мильково (за свой счет).

Возвращение вечером.

Питание: завтрак. 

Возвращение в г. Петропавловск-Камчатский

Проживание

Тур предусматривает проживание: 1 ночь в гостевом доме, 2 ночи в палатках.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостевом доме в п. Козыревск (2,4-местное размещение)
  • Услуги гидов-проводников
  • Услуги повара
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсии по программе
  • Транспорт по программе
  • Снаряжение и инвентарь (палатки, коврики, кухонное оборудование, посуда и пр.)
  • Необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Кмчатского и обратно
  • Трансферы к месту начала и после окончания тура
  • Проживание в гостинице (до и после путешествия)
  • Другие дополнительные услуги
  • Личные траты, спиртные напитки
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимо взять с собой:

- рюкзак для восхождения (на 30-45 литров);

- спальный мешок (на температуру комфорта от -5 до -10);

- удобную походную одежду;

- треккинговые ботинки с твердой рифленой подошвой и пропиткой от намокания;

- кроссовки;

- теплую ветро-, водозащитную куртку с капюшоном;

- теплые ветро-, водозащитные штаны;

- теплый свитер (флис);

- теплые носки;

- теплые перчатки / рукавицы;

- теплую шапку;

- легкий головной убор;

- банные и купальные принадлежности;

- треккинговые палки;

- сидушку для сидения на камнях и шлаке;

- налобный фонарик;

- накидку-дождевик;

- индивидуальную аптечку;

- солнцезащитные очки;

- солнцезащитные средства;

- средства от комаров и мошки (репеллент, накомарник);

- паспорт и его копию в герметичной упаковке.

Гостям следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на больших участках маршрутов восхождений к кратерам вулканов, перевалов и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может понижаться.

Уточнение по туру

Туристы переносят (при погрузке/разгрузке машины и установке лагеря) и отвечают за личное снаряжение (рюкзак, спальник) самостоятельно.

Туристы помогают, в меру своих физических возможностей, персоналу при установке и сборе лагеря.

В приготовлении пищи туристы НЕ участвуют.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Снаряжение, которое можно взять в аренду

Спальники: Alexika, Rock Empire, Campus. Стоимость аренды спальника – 200 руб. /день со дня получения до дня возвращения. Спальник, как предмет личного пользования, рекомендуем брать свой. Если берете спальник в аренду, рекомендуем взять с собой свой вкладыш в спальник.

Треккинговые палки – 150 руб. /день со дня получения до дня возвращения.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
19 сен 2021
Организаторы и отправляющей и принимающей стороны молодцы, всегда на связи, быстро ориентировались, если из за погоды приходилось менять программу. Никаких простоев, всё предусмотрено.
А
14 сен 2021
По организации тоже всё хорошо, в свободные дни предоставляли возможность выбрать туры. К сожалению, на вертолетную экскурсию попасть так и не удалось, зато нам предложили взамен полет на самолете над вулканами, что тоже оказалось весьма увлекательно. На любые вопросы отвечали оперативно, мне помогли остаться на Камчатке ещё на один день, предоставив отель и дополнительную экскурсию, и даже трансфер за мной остался. Плохого сказать ничего не могу, разве что информация по экскурсиям на завтра приходила иногда довольно поздно и хотелось бы иметь большее разнообразие экскурсий на выбор в свободные дни.
Е
13 сен 2021
Вся информация была предоставлена вовремя на Эл почту и в вотсап

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