Программа тура полностью посвящена грандиозному и невероятно фееричному событию, которое началось в ноябре 2012 года – Новому трещинному извержению на Толбачинском долу.

Программа тура по дням

1 день Переезд в район Ключевской группы вулканов

8:30 Встреча с группой в г. Елизово. Выезд на оборудованном для туристов автомобиле («вахтовка») в район Ключевской группы вулканов (около 500 км). Ключевскую группу составляют 14 активных и потухших вулканов, среди которых знаменитые Ключевская Сопка, Шивелуч, Безымянный, Толбачик и др. Это крупнейшая группа вулканов в России. Чтобы добраться до этих уникальных мест, нам предстоит проехать через пол Камчатки, сегодняшний день мы проведем в дороге, но поверьте, оно того стоит! В пути – обед в кафе села Мильково (за свой счет). Переправа по мосту через самую крупную реку полуострова – Камчатку. Вечером около 18:00 прибытие в п. Козыревск. Размещение в гостевых домиках по 2-4 человека, одноместное размещение не предусмотрено – последняя цивилизация осталась за 500 км от нас, впереди дикая природа и это перевалочная точка маршрута, отсюда завтра утром начнется наше путешествие по Ключевскому природному парку. Гостеприимные хозяева подготовят для нас баньку, чтобы расслабиться после дороги. Ужин. Отдых, баня. Питание: ужин.

2 день Северный прорыв извержения 1975 г., кратер «Звезда», лавовые пещеры

Завтрак. Переезд на Толбачинский Дол (около 4 часов по лесной дороге). Инструктаж. Экскурсия по конусам Северного прорыва (2 часа). Толбачик – удивительное и сильнейшее по своей энергетике место! В 1975-1976 гг. здесь произошло катастрофическое извержение – крупнейшее в XX веке Большое трещинное Толбачинское извержение (БТТИ). На протяжении полутора лет бушевала ни с чем несравнимая и грандиозная стихия. Миллионы тонн пепла и шлака вырывались из образовавшихся трещин и засыпали все живое вокруг на многие десятки километров. Подъем на один из конусов Северного прорыва – конус Горшкова (около 300 м, 30-40 минут), откуда открывается завораживающий вид на последствия сильного извержения 1975 года. Обед – перекус, горячий чай. Экскурсия в кратере «Звезда» по лавовым пещерам (1 -1,5 часа). У нас будет возможность спуститься внутрь застывшего лавовода, по которому когда-то протекала раскаленная река вулканической лавы. Установка палаточного лагеря в районе «мертвого леса». Ужин, отдых у костра. Питание: трехразовое.

3 день Вулкан Плоский Толбачик (подъем до 2000 м). Новое трещинное извержение 2012г. «Мертвый лес»

Завтрак. Прогулка по «Мертвому лесу», уничтоженному извержением 70-х годов. Некогда богатые пастбища и вся растительность в радиусе нескольких километров были уничтожены. Эти места получили мрачное название «Мертвый лес», где высохшие верхушки деревьев виднеются из-под 7-метрового слоя шлака. Остановка возле места крушения вертолета, где до сих пор лежит его фрагмент, предавая этому месту еще большей драматичности. Подъезд к сопке «Клешня» – отсюда начинается тропа через новые лавовые потоки извержения 2012-2013 гг. Инструктаж. Подъем на склон вулкана Плоский Толбачик до 1800-2000 м (около 3 часов). Подъема до этой высоты достаточно, чтобы не тратить лишние силы и вдоволь насладиться панорамой на весь Толбачинский Дол, распаханный огромными потоками уже застывшей лавы и засыпанный огромным слоем шлака на десятки километров вокруг. Трещинные извержения характеризуются излиянием большого количества лавы. Их еще называют «туристическими» извержениями, из-за относительной безопасности фотогеничности текущих лавовых рек. Так было и в 2012 году: громадные лавовые потоки прошлись по долине, засыпали две научно-туристические базы, ручьи с питьевой водой, дороги и близлежащий лес. Обед – перекус, горячий чай. Вечером возвращение в лагерь. Ужин, отдых. Питание: трехразовое.

4 день Возвращение в г. Петропавловск-Камчатский