2 день

Круиз по Авачинской бухте

Сегодня нас ждет увлекательный морской круиз! Едем к Авачинской бухте — самой большой бухте России и второй по величине бухте мира.

Пересаживаемся на катер. Мы будем проплывать мимо живописных берегов и знаменитых скал Три брата по акватории Авачинской бухты.

Выход в Тихий океан и рыбалка.

Свежий улов приготовим тут же на корабле. Также в меню особенный деликатес — свежайший камчатский краб!

Следующий пункт нашего путешествия — Мыс Кекурный и лежбище сивучей (морских львов).

По пути возможно встретить косаток, которые целыми стаями приплывают в бухту Русскую. Это невероятно захватывающее и удивительное зрелище, которое наверняка вам надолго запомнится!

Еще одним интересным местом во время нашей прогулки станет остров Старичков, который относится к охраняемым заповедным территориям.