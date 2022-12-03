Настоящая Камчатка

Акция! Скидка 10 % на горящий заезд в августе

5
3 отзыва
Акция! Скидка 10 % на горящий заезд в августе! Если хочется всего и сразу, то этот тур точно для вас! В нём мы совместили максимум активностей: экскурсии по интересным локациям, сплавы под руководством опытных гидов, рыбалка и крабовая вечеринка… При желании прокатимся на джипах в горы или отправимся на вертолёте наблюдать за рыбалкой медведей. И, конечно, успеем как следует отдохнуть и расслабиться на термальных источниках. Полная перезагрузка обеспечена! Стоимость с учетом скидки 114 000 рублей!
Настоящая Камчатка
Настоящая Камчатка
Настоящая Камчатка
Настоящая Камчатка
Настоящая Камчатка
Настоящая Камчатка
Настоящая Камчатка
Настоящая Камчатка
Настоящая Камчатка
Настоящая Камчатка
Настоящая Камчатка
Настоящая Камчатка
Настоящая Камчатка
Настоящая Камчатка
Ближайшие даты:
22
авг

Что вас ожидает 🤩

Крабовая вечеринка
Крабовая вечеринка
Отведаем свежевыловленных дальневосточных деликатесов и сами поучаствуем в рыбалке
Сплав по реке Быстрая
Сплав по реке Быстрая
Спустимся по спокойным участкам реки Быстрая под управлением опытных гидов-инструкторов
Восхождение на вулканы
Восхождение на вулканы
Взберёмся на самые известные вулканы и полюбуемся открывающимися панорамами с высоты
Тепло камчатских источников
Тепло камчатских источников
Отдохнём на термальных источниках в окружении живописных ландшафтов
Захватывающие экскурсии
Захватывающие экскурсии
При желании отправимся на вертолётную экскурсию или в джип-тур
Удивительный животный мир
Удивительный животный мир
Птицы, сивучи, косатки и медведи — кого мы здесь только не встретим!

Программа тура по дням

1 день

Халактырский пляж, крабовая вечеринка, экскурсия по Петропавловску-Камчатскому

13:00 Встреча с группой в аэропорту Елизово и знакомство с гидом.

Трансфер на берег Тихого океана.

Прогулка по Халактырскому пляжу с черным вулканическим песком.

Крабовая вечеринка.

Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому. Посетим памятник "Здесь начинается Россия".

Размещение в отеле.

Приветственный ужин.

Халактырский пляж, крабовая вечеринка, экскурсия по Петропавловску-КамчатскомуХалактырский пляж, крабовая вечеринка, экскурсия по Петропавловску-КамчатскомуХалактырский пляж, крабовая вечеринка, экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
2 день

Круиз по Авачинской бухте

Сегодня нас ждет увлекательный морской круиз! Едем к Авачинской бухте — самой большой бухте России и второй по величине бухте мира.

Пересаживаемся на катер. Мы будем проплывать мимо живописных берегов и знаменитых скал Три брата по акватории Авачинской бухты.

Выход в Тихий океан и рыбалка.

Свежий улов приготовим тут же на корабле. Также в меню особенный деликатес — свежайший камчатский краб!

Следующий пункт нашего путешествия — Мыс Кекурный и лежбище сивучей (морских львов).

По пути возможно встретить косаток, которые целыми стаями приплывают в бухту Русскую. Это невероятно захватывающее и удивительное зрелище, которое наверняка вам надолго запомнится!

Еще одним интересным местом во время нашей прогулки станет остров Старичков, который относится к охраняемым заповедным территориям.

Круиз по Авачинской бухтеКруиз по Авачинской бухтеКруиз по Авачинской бухтеКруиз по Авачинской бухте
3 день

Свободный день или экскурсии

Свободный день.

Можно устроить себе день отдыха или отправиться на одну из экскурсий (с доплатой).

Вертолетные экскурсии:

  • Знаменитая Долина гейзеров — одно из семи чудес России! С высоты вы сможете увидеть два действующих вулкана, со смотровых площадок понаблюдать за извержениями гейзеров и отдохнуть в горячих источниках.
  • Экскурсия на Курильское озеро, где можно наблюдать бурых медведей. Они приходят сюда на охоту за лососевыми рыбами.

Джип-тур. Отправимся на уникальный горный массив Вачкажец с горными цирками, озерами, водопадами. Вечером возвращение в город.

Свободный день или экскурсииСвободный день или экскурсииСвободный день или экскурсииСвободный день или экскурсии
4 день

Восхождение на вулкан Горелый

После завтрака мы переезжаем в район Паратунка, в отель Лагуна. Здесь прекрасные бассейны с термальной водой и СПА-комплекс, которые вы можете посетить после экскурсий.

Восхождение на вулкан Горелый.

По пути сделаем несколько остановок, в том числе и на Вилючинском перевале. Увидим шлаковые поля, застывшие лавы, обугленные раскаленными газами и вулканические бомбы.

На вершине нас ждет захватывающий вид на голубое кратерное озеро, которое является визитной карточкой этого вулкана.

Пикник на природе.

Возвращение в отель.

Свободное время.

Восхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан Горелый
5 день

Восхождение на вулкан Мутновский

Вулкан Мутновский — один из самых впечатляющих и запоминающихся вулканов Камчатки. Это большой массив с мощными проявлениями вулканической активности: фумаролами, грязевыми котлами и пульсирующими источниками.

Наше восхождение будет сопровождаться специфическими запахами серы и клубами парящего дыма.

На вершине мы увидим массивные ледники, таящие под клубами горячего пара. У вас будет ощущение, что вы на какой-то другой планете, настолько необычно выглядят пейзажи вокруг!

Возвращение в отель.

Отдых.

В случае, если будет невозможно попасть на Мутновский вулкан, мы поедем к Дачным термальным источникам. По-другому это место называют Малой долиной гейзеров.

Вы пройдете по фумарольной долине, которую называют одним из чудес камчатской природы. У пара, бьющего из недр земли, такая высокая температура, что на нем можно приготовить яичницу!

Желающие также смогут понежиться в горячих источниках.

Восхождение на вулкан МутновскийВосхождение на вулкан Мутновский
6 день

Сплав по реке Быстрая

Сегодня у нас есть возможность увидеть Камчатку с другой стороны.

Сплав представляет собой спуск по спокойным участкам реки Быстрая. Это типичная горная река, самая крупная на западном побережье полуострова.

В нашем распоряжении будут надувные весельные рафты, управляемые опытными гидами — инструкторами. Остается лишь наслаждаться новыми пейзажными ландшафтами, наблюдать за птицами и животными.

Также у вас будет возможность поучаствовать в рыбалке, здесь она проходит по принципу поймал-отпустил.

В конце сплава нас ждет вкусный пикник с рыбными деликатесами и икрой.

После насыщенного дня возвращаемся в отель.

Сплав по реке БыстраяСплав по реке Быстрая
7 день

Окончание программы тура

После завтрака нас ждет трансфер в аэропорт.

При желании можно заехать на рыбный рынок за камчатскими гостинцами для себя и друзей.

На этом наш тур подходит к концу.

Окончание программы тура

Проживание

По туру предусмотрено проживание в двухместных номерах категории «Стандарт» в Петропавловске-Камчатском и в спа-отеле «Лагуна» в п. Паратунка.

Объекты размещения могут быть заменены на равноценные. Возможно одноместное размещение, доплата — 35 000 рублей.

Варианты проживания

Отель «Арсеньев»

3 ночи

Отель «Арсеньев» расположен в Петропавловске-Камчатском. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном, мебелью для хранения вещей, рабочим столом и ванной комнатой с туалетно-косметическими принадлежностями. Полотенца и тапочки предоставляются.

По утрам в отеле сервируется завтрак «шведский стол».

Отель «Арсеньев»Отель «Арсеньев»Отель «Арсеньев»Отель «Арсеньев»Отель «Арсеньев»Отель «Арсеньев»Отель «Арсеньев»

Отель «Лагуна»

3 ночи

Отель «Лагуна» расположен в поселке Паратунка. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, терраса для загара с бассейном, ресторан и бар. В распоряжении гостей гидромассажная ванна.

Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол».

Отель «Лагуна»Отель «Лагуна»Отель «Лагуна»Отель «Лагуна»Отель «Лагуна»Отель «Лагуна»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание:
  • Питание:
  • Экскурсии и активности:
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты к началу маршрута и обратно
  • Экскурсия на вертолете (Долина Гейзеров или Курильское озеро) — около 50 000 руб. на человека, по желанию
  • Экскурсия на горный массив Вачкажец, по желанию
  • Ужины (кроме указанных в программе)
Место начала и завершения?
Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обувь:

Для походов и восхождений более всего подойдут непромокаемые трекинговые ботинки (лучше со стельками и/или со специальной водоотталкивающей пропиткой). Ботинки должны быть хорошо разношены и удобны.

Верхняя одежда:

• Непромокаемая ветрозащитная куртка с капюшоном, теплые штаны;

• теплый головной убор и перчатки;

• теплый свитер и нательное белье (желательно термобелье).

Рюкзак:

• Для однодневных путешествий вам понадобится небольшой рюкзак для бутылки воды, запасной одежды и личных вещей.

Личные вещи:

• солнцезащитные очки;

• гигиеническая губная помада;

• средство для защиты от солнечных ожогов;

• рукавицы или перчатки для трекинга и восхождений;

• емкость для питья (пластиковая бутылка, легкая фляжка);

• панама или кепка + спортивная шапка;

• купальные принадлежности;

• фонарик с запасными батарейками;

• средство от насекомых;

• фото и/или видеоаппаратура;

• остальные вещи на усмотрение туриста.

Документы:

• Паспорт;

• авиабилет;

• страховой полис;

• свидетельство о рождении, если с вами летит ребенок.

Перед поездкой сформируйте личную аптечку, поскольку большинство лекарств у нас продаются только по рецептам. В аптечку могут входить:

• Препараты от укачивания в транспорте и на воде;

• болеутоляющие средства;

• средства от сердечно-сосудистых заболеваний;

• желудочные средства;

• перевязочный материал (бинты, ватные шарики, лейкопластырь);

• средства для защиты от насекомых);

• солнцезащитные кремы и кремы для ухода за кожей после пребывания на солнце.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Меры личной безопасности на время тура

Перед поездкой рекомендуем заключить договор медицинского страхования и страхования от несчастного случая на время пребывания на маршруте. Если вы отказываетесь от приобретения страхового полиса, то расходы, возникшие в результате несчастного случая или внезапно наступившего заболевания, вы несете самостоятельно.

Медицинская помощь оказывается в соответствии с законом о медицинском страховании. При этом расходы по экстренной транспортировке к медицинскому учреждению вам придется полностью возместить самостоятельно.

Не забудьте предупредить туроператора/агента об имеющихся у вас хронических болезнях во избежание неприятных случаев на маршруте.

Для предупреждения солнечного и теплового ударов следует носить одежду из натуральных тканей, а также головной убор.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
3 дек 2022
Тур был организован очень хорошо, все четко и трансфер и заселение. Организатор купил билеты руководствуясь с нашими пожеланиями. Не было ни какой утайки, все что было описано у организатора совпало с действительностью. Поэтому внимательно читайте об отеле куда вас будут заселять. Для нас этот организатор был новым, раньше никогда от него не ездили. Теперь будем и будем советовать друзьям.
Т
20 окт 2022
Хорошо организованы: информирование о туре, встреча, размещение, экскурсии, питание
В
19 окт 2022
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала. 06.10.2022 – 14.10.2022.
Выражаем огромную благодарность Большой Стране. Менеджеры работали быстро, четко и профессионально. Всегда были на связи и любезно отвечали на вопросы.
Благодарность принимающей стороне.
Тур был очень насыщенные и великолепно организованный.

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