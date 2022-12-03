13:00 Встреча с группой в аэропорту Елизово и знакомство с гидом.
Трансфер на берег Тихого океана.
Прогулка по Халактырскому пляжу с черным вулканическим песком.
Крабовая вечеринка.
Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому. Посетим памятник "Здесь начинается Россия".
Размещение в отеле.
Приветственный ужин.
Сегодня нас ждет увлекательный морской круиз! Едем к Авачинской бухте — самой большой бухте России и второй по величине бухте мира.
Пересаживаемся на катер. Мы будем проплывать мимо живописных берегов и знаменитых скал Три брата по акватории Авачинской бухты.
Выход в Тихий океан и рыбалка.
Свежий улов приготовим тут же на корабле. Также в меню особенный деликатес — свежайший камчатский краб!
Следующий пункт нашего путешествия — Мыс Кекурный и лежбище сивучей (морских львов).
По пути возможно встретить косаток, которые целыми стаями приплывают в бухту Русскую. Это невероятно захватывающее и удивительное зрелище, которое наверняка вам надолго запомнится!
Еще одним интересным местом во время нашей прогулки станет остров Старичков, который относится к охраняемым заповедным территориям.
Свободный день.
Можно устроить себе день отдыха или отправиться на одну из экскурсий (с доплатой).
Вертолетные экскурсии:
Джип-тур. Отправимся на уникальный горный массив Вачкажец с горными цирками, озерами, водопадами. Вечером возвращение в город.
После завтрака мы переезжаем в район Паратунка, в отель Лагуна. Здесь прекрасные бассейны с термальной водой и СПА-комплекс, которые вы можете посетить после экскурсий.
Восхождение на вулкан Горелый.
По пути сделаем несколько остановок, в том числе и на Вилючинском перевале. Увидим шлаковые поля, застывшие лавы, обугленные раскаленными газами и вулканические бомбы.
На вершине нас ждет захватывающий вид на голубое кратерное озеро, которое является визитной карточкой этого вулкана.
Пикник на природе.
Возвращение в отель.
Свободное время.
Вулкан Мутновский — один из самых впечатляющих и запоминающихся вулканов Камчатки. Это большой массив с мощными проявлениями вулканической активности: фумаролами, грязевыми котлами и пульсирующими источниками.
Наше восхождение будет сопровождаться специфическими запахами серы и клубами парящего дыма.
На вершине мы увидим массивные ледники, таящие под клубами горячего пара. У вас будет ощущение, что вы на какой-то другой планете, настолько необычно выглядят пейзажи вокруг!
Возвращение в отель.
Отдых.
В случае, если будет невозможно попасть на Мутновский вулкан, мы поедем к Дачным термальным источникам. По-другому это место называют Малой долиной гейзеров.
Вы пройдете по фумарольной долине, которую называют одним из чудес камчатской природы. У пара, бьющего из недр земли, такая высокая температура, что на нем можно приготовить яичницу!
Желающие также смогут понежиться в горячих источниках.
Сегодня у нас есть возможность увидеть Камчатку с другой стороны.
Сплав представляет собой спуск по спокойным участкам реки Быстрая. Это типичная горная река, самая крупная на западном побережье полуострова.
В нашем распоряжении будут надувные весельные рафты, управляемые опытными гидами — инструкторами. Остается лишь наслаждаться новыми пейзажными ландшафтами, наблюдать за птицами и животными.
Также у вас будет возможность поучаствовать в рыбалке, здесь она проходит по принципу поймал-отпустил.
В конце сплава нас ждет вкусный пикник с рыбными деликатесами и икрой.
После насыщенного дня возвращаемся в отель.
После завтрака нас ждет трансфер в аэропорт.
При желании можно заехать на рыбный рынок за камчатскими гостинцами для себя и друзей.
На этом наш тур подходит к концу.
По туру предусмотрено проживание в двухместных номерах категории «Стандарт» в Петропавловске-Камчатском и в спа-отеле «Лагуна» в п. Паратунка.
Объекты размещения могут быть заменены на равноценные. Возможно одноместное размещение, доплата — 35 000 рублей.
Отель «Арсеньев» расположен в Петропавловске-Камчатском. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном, мебелью для хранения вещей, рабочим столом и ванной комнатой с туалетно-косметическими принадлежностями. Полотенца и тапочки предоставляются.
По утрам в отеле сервируется завтрак «шведский стол».
Отель «Лагуна» расположен в поселке Паратунка. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, терраса для загара с бассейном, ресторан и бар. В распоряжении гостей гидромассажная ванна.
Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол».
Обувь:
Для походов и восхождений более всего подойдут непромокаемые трекинговые ботинки (лучше со стельками и/или со специальной водоотталкивающей пропиткой). Ботинки должны быть хорошо разношены и удобны.
Верхняя одежда:
• Непромокаемая ветрозащитная куртка с капюшоном, теплые штаны;
• теплый головной убор и перчатки;
• теплый свитер и нательное белье (желательно термобелье).
Рюкзак:
• Для однодневных путешествий вам понадобится небольшой рюкзак для бутылки воды, запасной одежды и личных вещей.
Личные вещи:
• солнцезащитные очки;
• гигиеническая губная помада;
• средство для защиты от солнечных ожогов;
• рукавицы или перчатки для трекинга и восхождений;
• емкость для питья (пластиковая бутылка, легкая фляжка);
• панама или кепка + спортивная шапка;
• купальные принадлежности;
• фонарик с запасными батарейками;
• средство от насекомых;
• фото и/или видеоаппаратура;
• остальные вещи на усмотрение туриста.
Документы:
• Паспорт;
• авиабилет;
• страховой полис;
• свидетельство о рождении, если с вами летит ребенок.
Перед поездкой сформируйте личную аптечку, поскольку большинство лекарств у нас продаются только по рецептам. В аптечку могут входить:
• Препараты от укачивания в транспорте и на воде;
• болеутоляющие средства;
• средства от сердечно-сосудистых заболеваний;
• желудочные средства;
• перевязочный материал (бинты, ватные шарики, лейкопластырь);
• средства для защиты от насекомых);
• солнцезащитные кремы и кремы для ухода за кожей после пребывания на солнце.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Перед поездкой рекомендуем заключить договор медицинского страхования и страхования от несчастного случая на время пребывания на маршруте. Если вы отказываетесь от приобретения страхового полиса, то расходы, возникшие в результате несчастного случая или внезапно наступившего заболевания, вы несете самостоятельно.
Медицинская помощь оказывается в соответствии с законом о медицинском страховании. При этом расходы по экстренной транспортировке к медицинскому учреждению вам придется полностью возместить самостоятельно.
Не забудьте предупредить туроператора/агента об имеющихся у вас хронических болезнях во избежание неприятных случаев на маршруте.
Для предупреждения солнечного и теплового ударов следует носить одежду из натуральных тканей, а также головной убор.