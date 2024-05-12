Активный отдых в Петропавловске-Камчатском

Найдено 9 туров в категории «Активный отдых» в Петропавловске-Камчатском, цены от 59 000 ₽, скидки до 3%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вокруг Толбачиков. Пеший поход и сплав
🚶 Пешая
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Вокруг Толбачиков. Пеший поход и сплав
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
28 июля в 10:00
71 000 за человека
В сердце Камчатки
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
В сердце Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
29 июля в 10:00
110 000 за человека
Камчатка лайт. Активное путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Камчатка лайт. Активное путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
7 сен в 10:00
12 сен в 10:00
99 000 за человека
Вокруг Толбачиков. Камчатская Аннапурна
🚶 Пешая
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Вокруг Толбачиков. Камчатская Аннапурна
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
30 июня в 10:00
59 000 за человека
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
от 145 000 за человека
Вся Камчатка за 2 недели. Вулканы и Тихий океан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Вся Камчатка за 2 недели. Вулканы и Тихий океан
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
30 июля в 10:00
240 000 за человека
Очень активный тур по Камчатке
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Очень активный тур по Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
5 авг в 10:00
151 000 за человека
Камчатские вулканы
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Камчатские вулканы
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
7 июля в 10:00
145000140 000 за человека
Осенние контрасты Камчатки
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Осенние контрасты Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
3 сен в 10:00
9 сен в 10:00
от 89 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгений
    12 мая 2024
    В сердце Камчатки
    Спасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествии.
    Спасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествии
  • Ю
    Юлия
    21 января 2024
    Очень активный тур по Камчатке
    Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии. Привет Алёне, нашему прекрасному гиду🌷
    Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсииНе первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии
  • Г
    Галина
    13 января 2024
    Очень активный тур по Камчатке
    Нашим гидом в путешествии по Южному Уралу была Ирина Рыжова! За 5 дней знакомства, я полюбила этого человека всей душой. Наша группа
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    (6 человек) очень сдружилась. Мы помогали в любой ситуации друг другу. Ирина была впереди всех и для всех! Она и поддерживала морально, и помогала физически. Ирочка - добрый, чуткий, знающий свое дело Профессионал! Интересный, начитанный, с чувством юмора Человек! Я счастлива, что познакомилась с Ириной, Женечкой, Мишей, Ингой и Ермолаем! Благодарю за великолепное путешествие!

  • Т
    Тимур
    2 декабря 2023
    Очень активный тур по Камчатке
    Организация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиеся погодные условия. Трансферы -
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    удобные. Проживание - комфортное. Программа - увлекательная. Во многом, всё вышесказанное заслуга гида - Наталии Михеевой, которая показала, рассказала, организовала; за что ей отдельное спасибо. Кратко говоря, твёрдые пять с плюсом.

    Организация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиеся
  • Ю
    Юлия
    10 ноября 2023
    В сердце Камчатки
    Организация тура на высшем уровне, встретили в аэропорту, заселили и сопровождали на всем протяжении тура! Спасибо вам огромное за вашу работу
  • Ю
    Юлия
    10 ноября 2023
    Осенние контрасты Камчатки
    Тур нам очень понравился и оставил только приятные воспоминания, даже не смотря на проливной дождь в течение 3х дней на
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    сплаве по реке! Успели застать все времена года на Камчатке, в том числе и зиму, но снег быстро растаял и снова вышло солнце. Морская прогулка впечатлила появлением кита и касаток, а также сивучей. И конечно же дегустацией краба. Но самое впечатлительное это природа с её необычайными пейзажами! Это что то не вероятное! Халактырский пляж с его чёрным песком и Тихим океаном стал нашим любимым местом, куда мы вернулись уже после окончания тура и просто сидели на берегу и наслаждались шумом океана!

  • Е
    Екатерина
    1 октября 2023
    Камчатка лайт. Активное путешествие
    Отличный тур. Всем рекомендую. Организация что надо, с погодой нам очень повезло, был только один дождливый день, но организаторы заранее
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    поменяли дни местами, чтобы было комфортно. Кормили на убой. Докупали еду в магазинах, на всякий случай, но это было лишним, и так не влезало, все пришлось брать домой) В гостиницах кормили местной едой, в турприют с нами приехала повар Наталья, питались домашней едой, прям очень вкусно. На восхождениях давали сытный перекус. Поэтому голодными точно не останетесь. А красоты Камчатки вообще не описать, эмоций на год. Тур очень разнообразный. Увидели и Тихий океан, касаток, евражек, торбоганов и других животных, и конечно вулканы. Услышали расскажи местных народов, песни гончих псов, искупались в термальных источниках, порыбачили. Но хоть и тур называется лайт, подъемы в гору все равно есть, учитывайте свою физическую подготовку!

    Отличный тур. Всем рекомендую. Организация что надо, с погодой нам очень повезло, был только один дождливыйОтличный тур. Всем рекомендую. Организация что надо, с погодой нам очень повезло, был только один дождливыйОтличный тур. Всем рекомендую. Организация что надо, с погодой нам очень повезло, был только один дождливыйОтличный тур. Всем рекомендую. Организация что надо, с погодой нам очень повезло, был только один дождливыйОтличный тур. Всем рекомендую. Организация что надо, с погодой нам очень повезло, был только один дождливыйОтличный тур. Всем рекомендую. Организация что надо, с погодой нам очень повезло, был только один дождливыйОтличный тур. Всем рекомендую. Организация что надо, с погодой нам очень повезло, был только один дождливыйОтличный тур. Всем рекомендую. Организация что надо, с погодой нам очень повезло, был только один дождливыйОтличный тур. Всем рекомендую. Организация что надо, с погодой нам очень повезло, был только один дождливый
  • И
    Ирина
    25 сентября 2023
    Камчатские вулканы
    Это был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились в Камчатку, в этот прекрасный край. И надеемся, что обязательно вернемся туда снова.
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  • И
    Ирина
    24 сентября 2023
    Камчатка лайт. Активное путешествие
    Спасибо "Большой Стране" за это незабываемое и одно из лучших моих путешествий. Для первого знакомства с Камчаткой самый лучший тур.
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    Я прилетела на три дня раньше для адаптации и осталась после тура еще на 3 дня, посмотрела еще сама плюсом что хотелось. Это уже вторая моя поездка с Большой Страной, ранее по Карелии и тоже все отлично.

    Спасибо &quot;Большой Стране&quot; за это незабываемое и одно из лучших моих путешествий. Для первого знакомства сСпасибо &quot;Большой Стране&quot; за это незабываемое и одно из лучших моих путешествий. Для первого знакомства сСпасибо &quot;Большой Стране&quot; за это незабываемое и одно из лучших моих путешествий. Для первого знакомства сСпасибо &quot;Большой Стране&quot; за это незабываемое и одно из лучших моих путешествий. Для первого знакомства сСпасибо &quot;Большой Стране&quot; за это незабываемое и одно из лучших моих путешествий. Для первого знакомства сСпасибо &quot;Большой Стране&quot; за это незабываемое и одно из лучших моих путешествий. Для первого знакомства сСпасибо &quot;Большой Стране&quot; за это незабываемое и одно из лучших моих путешествий. Для первого знакомства сСпасибо &quot;Большой Стране&quot; за это незабываемое и одно из лучших моих путешествий. Для первого знакомства сСпасибо &quot;Большой Стране&quot; за это незабываемое и одно из лучших моих путешествий. Для первого знакомства сСпасибо &quot;Большой Стране&quot; за это незабываемое и одно из лучших моих путешествий. Для первого знакомства с
  • Ю
    Юлия
    24 сентября 2023
    Камчатка лайт. Активное путешествие
    Отлично составлена программа тура Обзорный! И восхождения, и сплав, и горячие источники. Все продумано и прекрасно организовано!
    Отлично составлена программа тура Обзорный! И восхождения, и сплав, и горячие источники. Все продумано и прекрасно организовано!Отлично составлена программа тура Обзорный! И восхождения, и сплав, и горячие источники. Все продумано и прекрасно организовано!Отлично составлена программа тура Обзорный! И восхождения, и сплав, и горячие источники. Все продумано и прекрасно организовано!Отлично составлена программа тура Обзорный! И восхождения, и сплав, и горячие источники. Все продумано и прекрасно организовано!Отлично составлена программа тура Обзорный! И восхождения, и сплав, и горячие источники. Все продумано и прекрасно организовано!

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Активный отдых»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. Вокруг Толбачиков. Пеший поход и сплав
  2. В сердце Камчатки
  3. Камчатка лайт. Активное путешествие
  4. Вокруг Толбачиков. Камчатская Аннапурна
  5. Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
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