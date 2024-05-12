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По популярности
Авторский тур
14 дней
Вокруг Толбачиков. Пеший поход и сплав
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
28 июля в 10:00
71 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
В сердце Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
29 июля в 10:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Камчатка лайт. Активное путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
7 сен в 10:00
12 сен в 10:00
99 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Вокруг Толбачиков. Камчатская Аннапурна
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
30 июня в 10:00
59 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
от 145 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Вся Камчатка за 2 недели. Вулканы и Тихий океан
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
30 июля в 10:00
240 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Очень активный тур по Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
5 авг в 10:00
151 000₽ за человека
скидка
3%
Авторский тур
10 дней
Камчатские вулканы
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
7 июля в 10:00
145000140 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Осенние контрасты Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
3 сен в 10:00
9 сен в 10:00
от 89 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгений12 мая 2024Спасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествии.
- ЮЮлия21 января 2024Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии. Привет Алёне, нашему прекрасному гиду🌷
- ГГалина13 января 2024Нашим гидом в путешествии по Южному Уралу была Ирина Рыжова! За 5 дней знакомства, я полюбила этого человека всей душой. Наша группа
- ТТимур2 декабря 2023Организация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиеся погодные условия. Трансферы -
- ЮЮлия10 ноября 2023Организация тура на высшем уровне, встретили в аэропорту, заселили и сопровождали на всем протяжении тура! Спасибо вам огромное за вашу работу
- ЮЮлия10 ноября 2023Тур нам очень понравился и оставил только приятные воспоминания, даже не смотря на проливной дождь в течение 3х дней на
- ЕЕкатерина1 октября 2023Отличный тур. Всем рекомендую. Организация что надо, с погодой нам очень повезло, был только один дождливый день, но организаторы заранее
- ИИрина25 сентября 2023Это был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились в Камчатку, в этот прекрасный край. И надеемся, что обязательно вернемся туда снова.
- ИИрина24 сентября 2023Спасибо "Большой Стране" за это незабываемое и одно из лучших моих путешествий. Для первого знакомства с Камчаткой самый лучший тур.
- ЮЮлия24 сентября 2023Отлично составлена программа тура Обзорный! И восхождения, и сплав, и горячие источники. Все продумано и прекрасно организовано!
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Активный отдых»
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