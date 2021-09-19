По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая

Программа тура полностью посвящена грандиозному и невероятно фееричному событию, которое началось

5
3 отзыва
Программа тура полностью посвящена грандиозному и невероятно фееричному событию, которое началось в ноябре 2012 года – новому трещинному извержению на Толбачинском долу.
По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
Ближайшие даты:
18
июл
02
авг
17
авг
25
авг
01
сен

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • побываем на местах предыдущего масштабного извержения, где в 1975-1976 гг. бушевала неуемная стихия;
  • увидим конуса так называемого Северного прорыва 1976 г., лавовые пещеры и «мертвый лес», уничтоженный этим извержением;
  • понежимся в Малкинских горячих источниках;
  • отправимся на 2х-дневный сплав с рыбалкой по реке Быстрая.

Программа тура по дням

1 день
Переезд в район Ключевской группы вулканов

8:30 Встреча с группой в г. Елизово.

Выезд на оборудованном для туристов автомобиле («вахтовка») в район Ключевской группы вулканов (около 500 км).

Ключевскую группу составляют 14 активных и потухших вулканов, среди которых знаменитые Ключевская Сопка, Шивелуч, Безымянный, Толбачик и др.

Это крупнейшая группа вулканов в России.

Чтобы добраться до этих уникальных мест, нам предстоит проехать через пол Камчатки, сегодняшний день мы проведем в дороге, но поверьте, оно того стоит!

В пути – обед в кафе села Мильково (за свой счет).

Переправа по мосту через самую крупную реку полуострова – Камчатку.

Вечером около 18:00 прибытие в п. Козыревск.

Размещение в гостевых домиках по 2-4 человека, одноместное размещение не предусмотрено – последняя цивилизация осталась за 500 км от нас, впереди дикая природа и это первая перевалочная точка маршрута, отсюда завтра утром начнется наше путешествие по Ключевскому природному парку.

Гостеприимные хозяева подготовят для нас баньку, чтобы расслабиться после дороги.

Ужин.

Отдых, баня.

Питание: ужин. 

Переезд в район Ключевской группы вулкановПереезд в район Ключевской группы вулканов
2 день
Северный прорыв извержения 1975 г., кратер «Звезда», лавовые пещеры

Завтрак.

Переезд на Толбачинский Дол (около 4 часов по лесной дороге).

Инструктаж.

Экскурсия по конусам Северного прорыва (2 часа).

Толбачик – удивительное и сильнейшее по своей энергетике место!

В 1975-1976 гг. здесь произошло катастрофическое извержение – крупнейшее в XX веке Большое трещинное Толбачинское извержение (БТТИ).

На протяжении полутора лет бушевала ни с чем несравнимая и грандиозная стихия.

Миллионы тонн пепла и шлака вырывались из образовавшихся трещин и засыпали все живое вокруг на многие десятки километров.

Подъем на один из конусов Северного прорыва – (около 300 м, 30-40 минут), откуда открывается завораживающий вид на последствия сильного извержения 1975 года.

Обед – перекус, горячий чай.

Экскурсия в кратере «Звезда» по лавовым пещерам (1 -1,5 часа).

У нас будет возможность спуститься внутрь застывшего лавовода, по которому когда-то протекала раскаленная река вулканической лавы.

Установка палаточного лагеря в районе «мертвого леса».

Ужин, отдых у костра.

Питание: трехразовое. 

3 день
Вулкан Плоский Толбачик (подъем до 2000 м). Новое трещинное извержение 2012г. «Мертвый лес»

Завтрак.

Прогулка по «Мертвому лесу», уничтоженному извержением 70-х годов.

Некогда богатые пастбища и вся растительность в радиусе нескольких километров были уничтожены.

Эти места получили мрачное название «Мертвый лес», где высохшие верхушки деревьев виднеются из-под 7-метрового слоя шлака.

Остановка возле места крушения вертолета, где до сих пор лежит его фрагмент, предавая этому месту еще большей драматичности.

Подъезд к сопке «Клешня» – отсюда начинается тропа через новые лавовые потоки извержения 2012-2013 гг.

Инструктаж.

Подъем на склон вулкана Плоский Толбачик до 1800-2000 м (около 3 часов).

Подъема до этой высоты достаточно, чтобы не тратить лишние силы и вдоволь насладиться панорамой на весь Толбачинский Дол, распаханный огромными потоками уже застывшей лавы и засыпанный огромным слоем шлака на десятки километров вокруг.

Трещинные извержения характеризуются излиянием большого количества лавы.

Их еще называют «туристическими» извержениями, из-за относительной безопасности фотогеничности текущих лавовых рек.

Так было и в 2012 году: громадные лавовые потоки прошлись по долине, засыпали две научно-туристические базы, ручьи с питьевой водой, дороги и близлежащий лес.

Обед – перекус, горячий чай.

Вечером возвращение в лагерь.

Ужин, отдых.

Питание: трехразовое.

Вулкан Плоский Толбачик (подъем до 2000 м). Новое трещинное извержение 2012г. «Мертвый лес»Вулкан Плоский Толбачик (подъем до 2000 м). Новое трещинное извержение 2012г. «Мертвый лес»
4 день
Переезд в п. Малки

Завтрак.

Сбор лагеря.

Переезд в п. Малки (430 км).

В пути – обед в кафе села Мильково (за свой счет).

Вечером прибытие в п. Малки.

Размещение в частном гостевом доме «Горячий ключ» со своим термальным бассейном.

Это вторая перевалочная точка на маршруте.

До цивилизации еще далеко, но есть возможность отмокнуть в бассейне и привести себя в порядок после палаточной жизни и утомительной дороги, ведь сегодня мы проехали через пол Камчатки!

В доме есть 2-местные номера, коттедж с 3-, 4-местными комнатами, санузлы, столовая и бассейн, одноместное размещение не предусмотрено.

Отдых, купание в бассейне с термальной водой.

Ужин.

Питание: завтрак и ужин. 

5 день
Сплав по реке Быстрая

Завтрак.

Подъезд на реку Быстрая к месту начала сплава.

Подготовка рафтов, упаковка вещей (гермо-баулы, спас-жилеты, резиновые сапоги предоставляются).

Начало сплава по одной из самых крупных рек Камчатки с ее живописными берегами, прохождение шивер, а также рыбалка на гольца.

В пути остановка на перекус.

Продолжение сплава.

Вечером установка палаточного лагеря на берегу реки.

Ужин, рыбалка с берега.

Питание: трехразовое. 

Сплав по реке БыстраяСплав по реке БыстраяСплав по реке Быстрая
6 день
Сплав по реке Быстрая

Завтрак.

Сбор лагеря.

Продолжение сплава с рыбалкой.

Обед – перекус, горячий чай.

Выезд в г. Петропавловск-Камчатский.

Возвращение вечером.

Питание: завтрак, обед. 

Сплав по реке БыстраяСплав по реке БыстраяСплав по реке Быстрая

Проживание

Тур предусматривает проживание: 2 ночи в гостевом доме, 3 ночи в палатках.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостевом доме в п. Козыревск, на базе отдыха в с. Малки (2,4-местное размещение)
  • Услуги гидов-проводников
  • Услуги повара
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсии по программе
  • Транспорт по программе
  • Снаряжение и инвентарь (палатки, коврики, резиновые сапоги, кухонное оборудование, посуда, рыболовные снасти и пр.)
  • Необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Трансферы к месту начала и после окончания тура
  • Проживание в гостинице (до и после путешествия)
  • Другие дополнительные услуги
  • Личные траты, спиртные напитки
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимо взять с собой:

- рюкзак для восхождения (на 30-45 литров);

- спальный мешок (на температуру комфорта от -5 до -10);

- удобную походную одежду;

- треккинговые ботинки с твердой рифленой подошвой и пропиткой от намокания;

- кроссовки;

- теплую ветро-, водозащитную куртку с капюшоном;

- теплые ветро-, водозащитные штаны;

- теплый свитер (флис);

- теплые носки;

- теплые перчатки / рукавицы;

- теплую шапку;

- легкий головной убор;

- банные и купальные принадлежности;

- треккинговые палки;

- сидушку для сидения на камнях и шлаке;

- налобный фонарик;

- накидку-дождевик;

- индивидуальную аптечку;

- солнцезащитные очки;

- солнцезащитные средства;

- средства от комаров и мошки (репеллент, накомарник);

- паспорт и его копию в герметичной упаковке.

Гостям следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на больших участках маршрутов восхождений к кратерам вулканов, перевалов и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может понижаться.

Какие нас ждут достопримечательности в этом туре?

Программа тура полностью посвящена грандиозному и невероятно фееричному событию, которое началось в ноябре 2012 года - Новому трещинному извержению на Толбачинском долу.

Вы побываете на местах предыдущего масштабного извержения, где в 1975-1976 гг. бушевала неуемная стихия! Увидите конуса, так называемого, Северного прорыва 1976 г., лавовые пещеры, «мертвый лес», уничтоженный этим извержением.

Своими глазами увидите новые уже застывшие лавовые потоки, которые растекались в разные стороны от нового прорыва совсем недавно - в 2012-2013 годах. Побываете на новых выросших конусах.

Испытайте весь спектр незабываемых ощущений, которыми щедро одарит Вас столь яркая жемчужина в ожерелье Тихоокеанского Огненного Кольца!

После изучения последствий огненной феерии на Толбачике, у Вас будет возможность отдохнуть и понежиться в Малкинских горячих источниках.

Отдохнув на источниках, Вы отправитесь на 2х-дневный сплав с рыбалкой по реке Быстрая.

Включены ли проживание и трансфер в стоимость тура?

Нет, данный тур является сегментом программы "Многогранная Камчатка" и не включает в себя
проживание в городе и трансферы к месту выезда на маршрут. Рекомендован для путешественников, которые организуют свой отдых на Камчатке самостоятельно.

Каковы правила поведения для участников тура?

Туристы переносят (при погрузке/разгрузке машины и установке лагеря) и отвечают за личное снаряжение (рюкзак, спальник) самостоятельно.

Туристы помогают, в меру своих физических возможностей, персоналу при установке и сборе лагеря.

В приготовлении пищи туристы не участвуют.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно на https://bolshayastrana.com/avia или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
19 сен 2021
Организаторы и отправляющей и принимающей стороны молодцы, всегда на связи, быстро ориентировались, если из за погоды приходилось менять программу. Никаких простоев, всё предусмотрено.
А
14 сен 2021
По организации тоже всё хорошо, в свободные дни предоставляли возможность выбрать туры. К сожалению, на вертолетную экскурсию попасть так и не удалось, зато нам предложили взамен полет на самолете над вулканами, что тоже оказалось весьма увлекательно. На любые вопросы отвечали оперативно, мне помогли остаться на Камчатке ещё на один день, предоставив отель и дополнительную экскурсию, и даже трансфер за мной остался. Плохого сказать ничего не могу, разве что информация по экскурсиям на завтра приходила иногда довольно поздно и хотелось бы иметь большее разнообразие экскурсий на выбор в свободные дни.
Е
13 сен 2021
Вся информация была предоставлена вовремя на Эл почту и в вотсап

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