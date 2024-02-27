1 день

Халактырский пляж

В 12:00 по местному времени встречаемся в хостеле, оставляем вещи и отправляемся на знаменитый пляж с черным вулканическим песком. Называется он Халактырский.

Здесь мы сварим уху, познакомимся, а самые смелые участники смогут искупаться в бодрящих волнах Тихого океана. Даже летом температура воды достигает едва ли 10 градусов. Затем отправляемся назад в Петропавловск-Камчатский.

Если погода позволит и останутся силы, поднимемся на сопку Мишенная, что находится недалеко от хостела и посмотрим сверху на Авачинскую бухту.

К вечеру возвращаемся в хостел, ужинаем в кафе (не входит в стоимость) и отправляемся спать. Нужно как следует отдохнуть и привыкнуть к смене часового пояса, ведь завтра нас ждёт ранний выезд.