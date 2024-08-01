8 дней
Камчатка: главное путешествие в жизни
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
13 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от 65 000₽ за человека
8 дней
Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
27 июл в 10:00
3 авг в 10:00
от 93 000₽ за человека
9 дней
Камчатка. Вулканы, горячие источники и океан
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Завтра в 10:00
83 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия1 августа 2024Приобретали тур "Камчатка - главное путешествие в жизни". Замечательная программа! Увидела все, что планировала! Гиды - умнички: доброжелательные, веселые, всегда
- ТТатьяна18 июля 2024Тур понравился, он даëт начальные представления о Камчатке. Будет по силам людям разного возраста. Прекрасное размещение в отеле Лагуна. Изобильное питание, оздоравливающие купания в термальных водах.
- ТТатьяна30 июня 2024Мне все понравилось! Заявленная программа была выполнена. Тур составлен очень грамотно, не напряжно, продумана каждая экскурсия.
- ААндрей27 февраля 2024Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаковСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ЮЮлия10 января 2024Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаковОгромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ККонстантин29 августа 2023Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаковОтлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Малая долина гейзеров»
Самые популярные туры этой рубрики в Петропавловске-Камчатском
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в августе 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Малая долина гейзеров" можно забронировать 3 тура от 65 000 до 93 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Петропавловске-Камчатском на 2024 год по теме «Малая долина гейзеров», 6 ⭐ отзывов, цены от 65000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь