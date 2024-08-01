Малая долина гейзеров – туры в Петропавловске-Камчатском

Найдено 3 тура в категории «Малая долина гейзеров» в Петропавловске-Камчатском, цены от 65 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Камчатка: главное путешествие в жизни
Пешая
На автобусе
3 отзыва
8 дней
Камчатка: главное путешествие в жизни
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
13 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от 65 000 за человека
Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков
Пешая
На автобусе
3 отзыва
8 дней
Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
27 июл в 10:00
3 авг в 10:00
от 93 000 за человека
Камчатка. Вулканы, горячие источники и океан
Пешая
На автобусе
9 дней
Камчатка. Вулканы, горячие источники и океан
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Завтра в 10:00
83 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    1 августа 2024
    Камчатка: главное путешествие в жизни
    Приобретали тур "Камчатка - главное путешествие в жизни". Замечательная программа! Увидела все, что планировала! Гиды - умнички: доброжелательные, веселые, всегда
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    помогут и подскажут. А главное - профессионалы! Питание по программе - на высоте: 100 баллов. А бонусом - морской парад на день ВМФ. Впечатляющее зрелище! Камчатка - удивительный край с потрясающей природой и чистыми, добрыми, настоящими людьми!

  • Т
    Татьяна
    18 июля 2024
    Камчатка: главное путешествие в жизни
    Тур понравился, он даëт начальные представления о Камчатке. Будет по силам людям разного возраста. Прекрасное размещение в отеле Лагуна. Изобильное питание, оздоравливающие купания в термальных водах.
    Тур понравился, он даëт начальные представления о Камчатке. Будет по силам людям разного возраста. Прекрасное размещениеТур понравился, он даëт начальные представления о Камчатке. Будет по силам людям разного возраста. Прекрасное размещениеТур понравился, он даëт начальные представления о Камчатке. Будет по силам людям разного возраста. Прекрасное размещениеТур понравился, он даëт начальные представления о Камчатке. Будет по силам людям разного возраста. Прекрасное размещение
  • Т
    Татьяна
    30 июня 2024
    Камчатка: главное путешествие в жизни
    Мне все понравилось! Заявленная программа была выполнена. Тур составлен очень грамотно, не напряжно, продумана каждая экскурсия.
    Мне все понравилось! Заявленная программа была выполнена. Тур составлен очень грамотно, не напряжно, продумана каждая экскурсияМне все понравилось! Заявленная программа была выполнена. Тур составлен очень грамотно, не напряжно, продумана каждая экскурсияМне все понравилось! Заявленная программа была выполнена. Тур составлен очень грамотно, не напряжно, продумана каждая экскурсияМне все понравилось! Заявленная программа была выполнена. Тур составлен очень грамотно, не напряжно, продумана каждая экскурсия
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • К
    Константин
    29 августа 2023
    Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков
    Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Малая долина гейзеров»

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  1. Камчатка: главное путешествие в жизни
  2. Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков
  3. Камчатка. Вулканы, горячие источники и океан
Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в августе 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Малая долина гейзеров" можно забронировать 3 тура от 65 000 до 93 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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