Ю Юлия Камчатка: главное путешествие в жизни читать дальше помогут и подскажут. А главное - профессионалы! Питание по программе - на высоте: 100 баллов. А бонусом - морской парад на день ВМФ. Впечатляющее зрелище! Камчатка - удивительный край с потрясающей природой и чистыми, добрыми, настоящими людьми! Приобретали тур "Камчатка - главное путешествие в жизни". Замечательная программа! Увидела все, что планировала! Гиды - умнички: доброжелательные, веселые, всегда

Т Татьяна Камчатка: главное путешествие в жизни Тур понравился, он даëт начальные представления о Камчатке. Будет по силам людям разного возраста. Прекрасное размещение в отеле Лагуна. Изобильное питание, оздоравливающие купания в термальных водах.

Т Татьяна Камчатка: главное путешествие в жизни Мне все понравилось! Заявленная программа была выполнена. Тур составлен очень грамотно, не напряжно, продумана каждая экскурсия.

А Андрей Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.

Ю Юлия Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!