1 день

Встреча в Южно-Сахалинске, экскурсия в краеведческий музей, посещение курорта «Горный воздух»

Встречаемся в гостинице в 13:30 и идём на экскурсию в краеведческий музей.

Здание музея — японское наследие и одна из главных достопримечательностей города. Здесь хранится свыше 200 тысяч предметов и коллекций по природе, истории и культурному наследию народов РФ: старинные предметы традиционной культуры сахалинских аборигенов, древнейшие останки китообразных, растений, моллюсков и многое другое.

После экскурсии отправимся к курорту «Горный воздух» и по канатной дороге поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается шикарная панорама города.

Далее запланировано свободное время на ужин или прогулку по городу.

В 20:00 сбор на брифинг в гостинице, обсуждаем план нашего путешествия, знакомимся.