Приглашаем отправиться с нами в активный тур по Камчатке и Сахалину! Если вам хочется увидеть вулканы, погреться в горячих источниках, побывать на
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Программа тура по дням
Встреча в Южно-Сахалинске, экскурсия в краеведческий музей, посещение курорта «Горный воздух»
Встречаемся в гостинице в 13:30 и идём на экскурсию в краеведческий музей.
Здание музея — японское наследие и одна из главных достопримечательностей города. Здесь хранится свыше 200 тысяч предметов и коллекций по природе, истории и культурному наследию народов РФ: старинные предметы традиционной культуры сахалинских аборигенов, древнейшие останки китообразных, растений, моллюсков и многое другое.
После экскурсии отправимся к курорту «Горный воздух» и по канатной дороге поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается шикарная панорама города.
Далее запланировано свободное время на ужин или прогулку по городу.
В 20:00 сбор на брифинг в гостинице, обсуждаем план нашего путешествия, знакомимся.
Морская экскурсия на маяк Анива
Рано завтракаем и отправляемся на водную прогулку к маяку Анива — главной достопримечательности Сахалина.
Выезжаем в поселок Новиково, чтобы на лодках отправиться на самый юг Тонино-Анивского полуострова.
Маяк был установлен японцами в 1939 году на небольшой скале Сивучья, возле труднодоступного скалистого мыса Анива. Здесь встречается холодное Охотское море и теплый Анивский залив, поэтому нередки туманы и сильные ветра.
Высота маяка 31 метр, башня имеет 9 этажей. В данный момент маяк заброшен и не действует.
После осмотра маяка отправимся в обратный путь и остановимся на перекус в районе Мраморного мыса.
Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, чаек, нерп, дельфинов, китов и косаток.
Возвращаемся в Южно-Сахалинск около 18 вечера. Ужин в кафе (в стоимость не входит).
В случае неблагоприятной погоды экскурсия может быть заменена на другую поездку.
- Ночевка в отеле.
- Морская прогулка.
- 3 часа в одну сторону.
Бухта Тихая и хребет Жданко
Отправляемся на хребет Жданко в бухту Тихую — еще одна значимая достопримечательность Сахалина.
Рано утром переезжаем из Южно-Сахалинска к подножию хребта (2-3 часа в пути).
По дороге заезжаем в поселок Взморье: крабовый рынок, бескрайнее Охотское море, остатки древнего японского храма.
После небольшой паузы отправляемся дальше. И вот мы оказываемся в одной их самых красивых бухт острова — Тихой. Отсюда берет начало хребет Жданко — геологический памятник природы. Он сформирован лавовыми потоками и имеет протяженность в 13 км.
Многочисленные скальные гребни, эдельвейсы, брусника, красника и шикша и самое главное — потрясающие виды.
Полное прохождение хребта технически сложное, и требует от участников специальной подготовки и использования дополнительного страховочного снаряжения. Поэтому мы не будем подниматься на высшую точку хребта, а дойдем до крайней безопасной точки на маршруте, отдохнем, пофотографируемся, насладимся видами и отправимся в обратный путь.
В бухте Тихой сделаем обед — здесь действительно тихо, безлюдно и безумно красиво.
Возвращение в Южно-Сахалинск, ужин в кафе (в стоимость не входит).
- Ночевка в отеле.
- 3 часа в одну сторону.
- 15 км.
Гастротур на озеро Буссе
Нас ждёт вкусная поездка к озеру-лагуне Буссе.
Свое название лагуна получила благодаря майору Н. В. Буссе — участнику Амурской экспедиции 1849-1855 годов.
Озеро крупное — до 7 километров в ширину, не очень глубокое — максимальная глубина 4,5 метра.
В озере растет множество морских трав и водорослей, среди которых ценная красная водоросль анфельция, из которой добывается агар-агар.
Здесь водятся мидии, гигантские устрицы, приморские гребешки, трепанги, встречается крупная травяная креветка шримс. Озеро является местом обитания горбуши, кеты, сельди, наваги, корюшки, карася, таймени и других рыб.
Лагуна Буссе является памятником природы регионального значения, представляет собой богатую экосистему, имеющую большое промысловое и научное значение.
На этой экскурсии вы познакомитесь с уникальной флорой и фауной озера. Вы научитесь ловить гигантских устриц, познакомитесь с трубачом, морским ежом, увидите, как прячется в грунте и пускает фонтанчики ракушка спизула, и как маскируется в зарослях анфельции крабоид Кузнецова.
Шеф-повар и мастер своего дела приготовит для вас на огне вкусный обед с сахалинскими деликатесами, корейскими салатами, вином и морсом.
Важно! Мы очень бережно относимся к природе: эта экскурсия проводится исключительно с ознакомительной целью и не наносит какой-либо ущерб экосистеме.
- Ночевка в хостеле.
- 2 часа в одну сторону.
Перелет на Камчатку. Паратунка. Горячие источники
Завтракаем, собираем вещи и прощаемся с Сахалином.
Трансфер отвозит вас в аэропорт, но на этом наше путешествие не заканчивается, ведь впереди Камчатка. В пути 1,5 часа.
Прилетаем на Камчатку и переезжаем в Паратунку — курортный поселок, знаменитый своими горячими источниками.
Остановимся на одной из баз отдыха. Здесь нас ждет бассейн с термальной водой, в котором можно будет искупаться и восстановить силы с дороги.
Вечером ужинаем на базе отдыха и отправляемся отдыхать — нужно как следует выспаться, ведь впереди очень насыщенная программа.
- Перелет с Сахалина на Камчатку.
- Ночевка на базе отдыха.
- Горячие источники.
Восхождение на вулкан Горелый
Сегодня у нас очень активный день — мы посетим действующий вулкан.
Завтракаем на базе отдыха, а затем отправляемся к южной группе вулканов и посетим вулкан Горелый, высота которого 1829 м.
На машине повышенной проходимости (вахтовке) мы проедем ~60 км к подножию вулкана (время в пути ориентировочно 2-4 часа и зависит от состояния дорог).
По приезде перекусываем и отправляемся на восхождение (набор высоты ~700-750 м — это как подняться на 250 этаж, расстояние 4,5 км в одну сторону).
Восхождение не сложное, и в хорошую погоду мы сможем не только заглянуть в два из одиннадцати кратеров Горелого, но и увидеть Вилючинский вулкан.
Возвращаемся в лагерь, где мы пообедаем.
Если успеем, то доедем до лавовых пещер.
Затем возвращаемся на базу отдыха, делимся впечатлениями, ужинаем (включен в стоимость) и отправляемся спать.
- 60 км в одну сторону.
- 1829 м.
- ~10 км.
- Завтрак, перекус, обед, ужин.
Посещение этнодеревни
Покидаем базу отдыха и отправляемся в этнодеревню. Здесь мы сможем познакомиться с бытом коренных народов полуострова.
Увидим яранги с традиционным убранством, яркие впечатления подарит концерт местных аборигенов — завораживающая игра на варгане, национальные песни и сценки из жизни охотников, запах травяного чая — и все это на фоне озер и вулканов.
Мы освоим даже несколько движений национального танца.
Обедать будем в теплой яранге, напоминающую юрту, а из блюд попробуем местную камчатскую уху и лепешки, приготовленные на костре.
На память можно будет сфотографироваться в национальных костюмах и купить сувениры ручной работы из кости и дерева.
После этнодеревни отправляемся в оздоровительный центр «Зеленовские озерки». Здесь 10 индивидуальных радоновых ванн, большой бассейн с минеральной водой и чистейшее озеро с ледяной водой.
А после посещения этого комплекса можно подкрепиться вкуснейшими пирожками, что продаются на выходе.
Переезжаем в Петропавловск-Камчатский, заселяемся в гостиницу, делимся впечатлениями и отдыхаем (ужин в стоимость не включен).
- 50 км.
- Горячие источники.
- Завтрак, обед. Ужин за доплату.
Вулканариум и морская прогулка
Завтракаем в гостинице и отправляемся в Вулканариум. Здесь у нас будет экскурсия, на которой мы узнаем много фактов о вулканах Камчатки и мира.
В этом музее экспонаты можно трогать и рассматривать. Кроме того, мы запустим облака, зайдем в лавовую пещеру, проследим, как образуется лавовый поток.
После посещения Вулканариума едем на морскую прогулку по Авачинской бухте. Она не замерзает зимой, считается одной из крупнейших бухт на планете и способна принять судно любого размера.
В ходе путешествия на кораблике мы полюбуемся красотами океанского побережья, познакомимся с удивительным островом Старичков, увидим колонии морских птиц, половим рыбу и отведаем вкусной ухи.
Возвращаемся в город, ужинаем (не входит в стоимость) и отдыхаем в гостинице.
- Ночевка в гостинице.
- Завтрак. Обед на морской прогулке. Ужин за доплату.
Халактырский пляж
Сегодня целый день мы проведем на Халактырском пляже. Знаменит он цветом песка — песок черный.
Здесь мы сварим уху по-камчатски, заберемся на видовую скалу, а самые решительные участники смогут искупаться в освежающих волнах Тихого океана.
Океанская вода очень бодрит, ведь даже летом температура достигает едва ли 10 градусов.
Ближе к вечеру отправляемся назад в город и идем на рынок. Можно будет закупить икру и другие камчатские деликатесы.
Пришло время прощаться с Камчаткой и новыми друзьями и крепко обняться напоследок. Немного грустно, но мы точно знаем, что вулканы и океан подождут нас до следующей встречи. До свидания, чудесный край света!
- 30 км.
- Ночевка в гостинице.
- Купание в океане.
Завершение тура
Прощаемся с новыми друзьями и Камчаткой… До новых встреч!
Трансфер в аэропорт не включен в стоимость похода.
Проживание
Проживание на маршруте (гостиницы, база отдыха). Размещение по 2 человека (одноместное размещение возможно с доплатой, подробности можно уточнить у консультанта).
Стоимость тура на 1 человека – 178 500 рублей.
Стоимость для детей от 7 до 12 лет – 164 500 рублей.
Варианты проживания
Гостиницы и базы отдыха по маршруту
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание на маршруте + перекусы (кроме питания в кафе)
- Проживание на маршруте (гостиницы, база отдыха). Размещение по 2 человека (одноместное размещение возможно с доплатой)
- Питание, указанное в программе
- Переезды и экскурсии по программе
- Перелет Южно-Сахалинск - Петропавловск-Камчатский
- Средства для защиты от медведей (фальшфейры, спусковое устройство и т. п.)
- Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, пилы, топоры, посуда для приготовления пищи, газ, групповая аптечка)
- Услуги инструктора
- Страховка от несчастного случая
- Регистрация в МЧС
- Доставка авиапочтой общественного снаряжения и модулей с едой
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Южно-Сахалинска и из Петропавловска-Камчатского
- Питание в кафе (ужины)
- Все расходы, связанные с форс-мажорами и чрезвычайными ситуациями
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода. Правильно подобранное оборудование — залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте. Для Камчатки и Сахалина характерна переменчивая погода, большое количество осадков, туманы и сильные ветра, поэтому к подбору снаряжения нужно подходить серьезно.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки;
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- носки или термоноски;
- фонарики (гамаши, бахилы);
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- пуховик (теплая куртка);
- перчатки;
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- кроссовки;
- удобные штаны.
Личные вещи:
- полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
- паспорт;
- термос (1 л);
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- медицинский полис;
- очки солнцезащитные;
- средство от комаров;
- свисток.
Рекомендуем добавить:
- фотоаппарат;
- платье;
- пауэрбанк;
- электрические сушилки для обуви.
Какая погода будет?
Вторая половина июля, а так же Август и сентябрь, бесспорно, лучшее время для пешеходных путешествий по Камчатке и Сахалину.
Средняя температура в августе достигает отметки 14-15 градусов по Цельсию, а в сентябре — уже 10-11 градусов тепла.
Дальний Восток — край суровый, погода здесь плохо предсказуема и бывает очень переменчива. За одно путешествие можно и «плавиться» от жары, растирая себя снежком на привалах, так и попасть в настоящую непогоду — затяжные дожди и сильный ветер. Довольно ощутим перепад температуры днём и ночью, вполне возможны небольшие заморозки ночью.
Все это должно не отпугивать туриста, а лишь предупредить его более качественно, осознанно подойти к выбору личного снаряжения и экипировки, чтобы погодные сюрпризы не помешали прочувствовать всю красоту Камчатки и Сахалина.
Будет ли возможность зарядить телефон, фото/видео аппаратуру?
Да, каждый вечер в хостеле или на базе отдыха можно будет заряжать технику.
Можно ли будет искупаться в океане?
Можно и даже нужно! Или Вы каждый день ныряете в Тихий океан?! Мероприятие это, конечно, для закаленных, свежая соленая волна бодрит тело и дух, но оно того точно стоит! Поездка на океан будет в пятый день путешествия.
Будет ли на маршруте связь?
Связь есть только в городах и поселках, поэтому на вулканах и активной части путешествия связи практически не будет. По вечерам (после возвращения в хостелы) связь и интернет будет.
Нужно ли делать страховку или она включена в стоимость?
В стоимость включена страховка от несчастного случая на сумму 300000 руб. Страховая не организует лечение, а выплачивает определённую сумму в зависимости от полученной травмы. Граждане РФ могут получать медицинскую помощь бесплатно в государственных больницах по полису ОМС.
Всем иностранным гражданам мы рекомендуем оформлять спортивную страховку, покрывающую виды спорта альпинизм или горный туризм. Граждане РФ тоже могут самостоятельно сделать такую страховку по желанию.
С какого возраста можно участвовать? Можно брать с собой детей?
Несовершеннолетних участников мы берём только в сопровождении взрослого.
С возрастом очень индивидуально, зависит от походного опыта. Мы не рекомендуем участвовать в данном туре до 7 лет, но можем обсудить этот вопрос с вами индивидуально.
Можно ли приехать раньше/уехать позже и где жить до/после путешествия?
Да, можно приехать на несколько дней раньше и адаптироваться к местному времени. Ведь разница с Москвой на Сахалине 8 часов, а на Камчатке целых 9 часов (в 15 часов по Москве в Петропавловске-Камчатском как известно полночь). Варианты проживания подскажет наш походный консультант. Остановиться можно в г. Южно-Сахалинске, а по окончании путешествия — в г. Петропавловске-Камчатском или г. Елизово.
Встретим ли мы медведей? Что делать, если встретим?
Практически все наши группы видят медведей, однако к большим группам, как правило, близко медведи не подходят. В первый день похода инструктор расскажет подробно о технике безопасности при встрече с медведем. Также для отпугивания медведей мы берем фальшфееры, ракетницы и пр.
Как добраться на Сахалин и затем Камчатку? Самолет, пароход, поезд? Когда появляются дешевые билеты?
На поезде можно доехать только до материковой части Дальнего Востока. Чтобы добраться до Сахалина и Камчатки, нужно лететь на самолете.
Самолетом можно добираться до Южно-Сахалинска из Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока, Иркутска и Якутска. Из Южно-Сахалинска есть прямой самолет до Петропавловска-Камчатского.
В октябре-ноябре появляются прямые дешевые билеты из Москвы (от 11000 руб. в одну сторону, с питанием и багажом) на лето следующего года. Мы оповещаем о начале продажи билетов всех, кто оставил заявку на участие в походе. Дешевые билеты на лето раскупают как правило очень быстро, поэтому рекомендуем приобретать их сразу, как только появляются.
Билеты продаются на сайте Аэрофлота, забронировать и оплатить их можно прямо на сайте, не выходя из дома. Рекомендуем иметь сумму для покупки билетов на своей банковской карте (~22000-27000 руб.).
Неоднократно было так, что билеты, доступные к покупке днем, вечером уже были недоступны. Билеты возвратные и при наличии мест в другие даты их можно обменять по звонку в справочную службу Аэрофлота.
Сколько денег брать с собой?
Все основные расходы входят в стоимость похода. Вам понадобятся деньги питание в кафе в Южно-Сахалинске и Петропавловск-Камчатском (в основном везде принимают карты), но некоторую сумму наличных лучше взять с собой: в некоторые дни будут магазины; в местах, где нет связи, оплата наличными.
Обязательно возьмите с собой НЗ наличкой минимум 10000 руб. на непредвиденные расходы, связанные с вынужденным изменением программы или форс-мажорами.
Также можно приобрести рыбу и икру (рыба от 1000 руб. /кг; икра от 2500 руб. /кг). На рынке можно платить банковской картой. Там же вам все покупки упакуют в вакуум для того, чтобы можно было увезти домой. Везти можно в багаже или в ручной клади.
Сколько человек в группе?
Минимальное число участников тура — 7 человек, максимальное число участников — 14.