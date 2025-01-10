Сахалин + Камчатка. Активный тур без палаток и рюкзаков

Дальний Восток — край дикой природы, мечта любого путешественника.

Приглашаем отправиться с нами в активный тур по Камчатке и Сахалину! Если вам хочется увидеть вулканы, погреться в горячих источниках, побывать на
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самых красивых мысах, искупаться в Тихом океане и Японском море, а еще отправиться на морскую прогулку и попробовать дальневосточные деликатесы — это путешествие именно для вас! Продуманные переезды, комфортные места отдыха, прогулки и переходы налегке — все это позволяет поехать в поход людям в любой физической форме и даже детям от 7 лет, если они готовы к нагрузкам.

Внимание! В связи с тем, что расписание рейсов между Сахалином и Камчаткой анонсируют только в середине весны, дата начала тура может быть передвинута на 2-3 дня раньше или позже. Авиабилеты на Сахалин и с Камчатки рекомендуем покупать только после согласования с менеджером.

5
3 отзыва
Сахалин + Камчатка. Активный тур без палаток и рюкзаков
Сахалин + Камчатка. Активный тур без палаток и рюкзаков
Сахалин + Камчатка. Активный тур без палаток и рюкзаков
Ближайшие даты:
5
сен
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Южно-Сахалинске, экскурсия в краеведческий музей, посещение курорта «Горный воздух»

Встречаемся в гостинице в 13:30 и идём на экскурсию в краеведческий музей.

Здание музея — японское наследие и одна из главных достопримечательностей города. Здесь хранится свыше 200 тысяч предметов и коллекций по природе, истории и культурному наследию народов РФ: старинные предметы традиционной культуры сахалинских аборигенов, древнейшие останки китообразных, растений, моллюсков и многое другое.

После экскурсии отправимся к курорту «Горный воздух» и по канатной дороге поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается шикарная панорама города.

Далее запланировано свободное время на ужин или прогулку по городу.

В 20:00 сбор на брифинг в гостинице, обсуждаем план нашего путешествия, знакомимся.

Встреча в Южно-Сахалинске, экскурсия в краеведческий музей, посещение курорта «Горный воздух»Встреча в Южно-Сахалинске, экскурсия в краеведческий музей, посещение курорта «Горный воздух»Встреча в Южно-Сахалинске, экскурсия в краеведческий музей, посещение курорта «Горный воздух»
2 день

Морская экскурсия на маяк Анива

Рано завтракаем и отправляемся на водную прогулку к маяку Анива — главной достопримечательности Сахалина.

Выезжаем в поселок Новиково, чтобы на лодках отправиться на самый юг Тонино-Анивского полуострова.

Маяк был установлен японцами в 1939 году на небольшой скале Сивучья, возле труднодоступного скалистого мыса Анива. Здесь встречается холодное Охотское море и теплый Анивский залив, поэтому нередки туманы и сильные ветра.

Высота маяка 31 метр, башня имеет 9 этажей. В данный момент маяк заброшен и не действует.

После осмотра маяка отправимся в обратный путь и остановимся на перекус в районе Мраморного мыса.

Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, чаек, нерп, дельфинов, китов и косаток.

Возвращаемся в Южно-Сахалинск около 18 вечера. Ужин в кафе (в стоимость не входит).

В случае неблагоприятной погоды экскурсия может быть заменена на другую поездку.

  • Ночевка в отеле.
  • Морская прогулка.
  • 3 часа в одну сторону.
Морская экскурсия на маяк АниваМорская экскурсия на маяк АниваМорская экскурсия на маяк Анива
3 день

Бухта Тихая и хребет Жданко

Отправляемся на хребет Жданко в бухту Тихую — еще одна значимая достопримечательность Сахалина.

Рано утром переезжаем из Южно-Сахалинска к подножию хребта (2-3 часа в пути).

По дороге заезжаем в поселок Взморье: крабовый рынок, бескрайнее Охотское море, остатки древнего японского храма.

После небольшой паузы отправляемся дальше. И вот мы оказываемся в одной их самых красивых бухт острова — Тихой. Отсюда берет начало хребет Жданко — геологический памятник природы. Он сформирован лавовыми потоками и имеет протяженность в 13 км.

Многочисленные скальные гребни, эдельвейсы, брусника, красника и шикша и самое главное — потрясающие виды.

Полное прохождение хребта технически сложное, и требует от участников специальной подготовки и использования дополнительного страховочного снаряжения. Поэтому мы не будем подниматься на высшую точку хребта, а дойдем до крайней безопасной точки на маршруте, отдохнем, пофотографируемся, насладимся видами и отправимся в обратный путь.

В бухте Тихой сделаем обед — здесь действительно тихо, безлюдно и безумно красиво.

Возвращение в Южно-Сахалинск, ужин в кафе (в стоимость не входит).

  • Ночевка в отеле.
  • 3 часа в одну сторону.
  • 15 км.
Бухта Тихая и хребет ЖданкоБухта Тихая и хребет ЖданкоБухта Тихая и хребет Жданко
4 день

Гастротур на озеро Буссе

Нас ждёт вкусная поездка к озеру-лагуне Буссе.

Свое название лагуна получила благодаря майору Н. В. Буссе — участнику Амурской экспедиции 1849-1855 годов.

Озеро крупное — до 7 километров в ширину, не очень глубокое — максимальная глубина 4,5 метра.

В озере растет множество морских трав и водорослей, среди которых ценная красная водоросль анфельция, из которой добывается агар-агар.

Здесь водятся мидии, гигантские устрицы, приморские гребешки, трепанги, встречается крупная травяная креветка шримс. Озеро является местом обитания горбуши, кеты, сельди, наваги, корюшки, карася, таймени и других рыб.

Лагуна Буссе является памятником природы регионального значения, представляет собой богатую экосистему, имеющую большое промысловое и научное значение.

На этой экскурсии вы познакомитесь с уникальной флорой и фауной озера. Вы научитесь ловить гигантских устриц, познакомитесь с трубачом, морским ежом, увидите, как прячется в грунте и пускает фонтанчики ракушка спизула, и как маскируется в зарослях анфельции крабоид Кузнецова.

Шеф-повар и мастер своего дела приготовит для вас на огне вкусный обед с сахалинскими деликатесами, корейскими салатами, вином и морсом.

Важно! Мы очень бережно относимся к природе: эта экскурсия проводится исключительно с ознакомительной целью и не наносит какой-либо ущерб экосистеме.

  • Ночевка в хостеле.
  • 2 часа в одну сторону.
Гастротур на озеро БуссеГастротур на озеро БуссеГастротур на озеро Буссе
5 день

Перелет на Камчатку. Паратунка. Горячие источники

Завтракаем, собираем вещи и прощаемся с Сахалином.

Трансфер отвозит вас в аэропорт, но на этом наше путешествие не заканчивается, ведь впереди Камчатка. В пути 1,5 часа.

Прилетаем на Камчатку и переезжаем в Паратунку — курортный поселок, знаменитый своими горячими источниками.

Остановимся на одной из баз отдыха. Здесь нас ждет бассейн с термальной водой, в котором можно будет искупаться и восстановить силы с дороги.

Вечером ужинаем на базе отдыха и отправляемся отдыхать — нужно как следует выспаться, ведь впереди очень насыщенная программа.

  • Перелет с Сахалина на Камчатку.
  • Ночевка на базе отдыха.
  • Горячие источники.
Перелет на Камчатку. Паратунка. Горячие источникиПерелет на Камчатку. Паратунка. Горячие источникиПерелет на Камчатку. Паратунка. Горячие источники
6 день

Восхождение на вулкан Горелый

Сегодня у нас очень активный день — мы посетим действующий вулкан.

Завтракаем на базе отдыха, а затем отправляемся к южной группе вулканов и посетим вулкан Горелый, высота которого 1829 м.

На машине повышенной проходимости (вахтовке) мы проедем ~60 км к подножию вулкана (время в пути ориентировочно 2-4 часа и зависит от состояния дорог).

По приезде перекусываем и отправляемся на восхождение (набор высоты ~700-750 м — это как подняться на 250 этаж, расстояние 4,5 км в одну сторону).

Восхождение не сложное, и в хорошую погоду мы сможем не только заглянуть в два из одиннадцати кратеров Горелого, но и увидеть Вилючинский вулкан.

Возвращаемся в лагерь, где мы пообедаем.

Если успеем, то доедем до лавовых пещер.

Затем возвращаемся на базу отдыха, делимся впечатлениями, ужинаем (включен в стоимость) и отправляемся спать.

  • 60 км в одну сторону.
  • 1829 м.
  • ~10 км.
  • Завтрак, перекус, обед, ужин.
Восхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан Горелый
7 день

Посещение этнодеревни

Покидаем базу отдыха и отправляемся в этнодеревню. Здесь мы сможем познакомиться с бытом коренных народов полуострова.

Увидим яранги с традиционным убранством, яркие впечатления подарит концерт местных аборигенов — завораживающая игра на варгане, национальные песни и сценки из жизни охотников, запах травяного чая — и все это на фоне озер и вулканов.

Мы освоим даже несколько движений национального танца.

Обедать будем в теплой яранге, напоминающую юрту, а из блюд попробуем местную камчатскую уху и лепешки, приготовленные на костре.

На память можно будет сфотографироваться в национальных костюмах и купить сувениры ручной работы из кости и дерева.

После этнодеревни отправляемся в оздоровительный центр «Зеленовские озерки». Здесь 10 индивидуальных радоновых ванн, большой бассейн с минеральной водой и чистейшее озеро с ледяной водой.

А после посещения этого комплекса можно подкрепиться вкуснейшими пирожками, что продаются на выходе.

Переезжаем в Петропавловск-Камчатский, заселяемся в гостиницу, делимся впечатлениями и отдыхаем (ужин в стоимость не включен).

  • 50 км.
  • Горячие источники.
  • Завтрак, обед. Ужин за доплату.
Посещение этнодеревниПосещение этнодеревниПосещение этнодеревни
8 день

Вулканариум и морская прогулка

Завтракаем в гостинице и отправляемся в Вулканариум. Здесь у нас будет экскурсия, на которой мы узнаем много фактов о вулканах Камчатки и мира.

В этом музее экспонаты можно трогать и рассматривать. Кроме того, мы запустим облака, зайдем в лавовую пещеру, проследим, как образуется лавовый поток.

После посещения Вулканариума едем на морскую прогулку по Авачинской бухте. Она не замерзает зимой, считается одной из крупнейших бухт на планете и способна принять судно любого размера.

В ходе путешествия на кораблике мы полюбуемся красотами океанского побережья, познакомимся с удивительным островом Старичков, увидим колонии морских птиц, половим рыбу и отведаем вкусной ухи.

Возвращаемся в город, ужинаем (не входит в стоимость) и отдыхаем в гостинице.

  • Ночевка в гостинице.
  • Завтрак. Обед на морской прогулке. Ужин за доплату.
Вулканариум и морская прогулкаВулканариум и морская прогулкаВулканариум и морская прогулка
9 день

Халактырский пляж

Сегодня целый день мы проведем на Халактырском пляже. Знаменит он цветом песка — песок черный.

Здесь мы сварим уху по-камчатски, заберемся на видовую скалу, а самые решительные участники смогут искупаться в освежающих волнах Тихого океана.

Океанская вода очень бодрит, ведь даже летом температура достигает едва ли 10 градусов.

Ближе к вечеру отправляемся назад в город и идем на рынок. Можно будет закупить икру и другие камчатские деликатесы.

Пришло время прощаться с Камчаткой и новыми друзьями и крепко обняться напоследок. Немного грустно, но мы точно знаем, что вулканы и океан подождут нас до следующей встречи. До свидания, чудесный край света!

  • 30 км.
  • Ночевка в гостинице.
  • Купание в океане.
Халактырский пляж
10 день

Завершение тура

Прощаемся с новыми друзьями и Камчаткой… До новых встреч!

Трансфер в аэропорт не включен в стоимость похода.

Завершение тураЗавершение тураЗавершение тура

Проживание

Проживание на маршруте (гостиницы, база отдыха). Размещение по 2 человека (одноместное размещение возможно с доплатой, подробности можно уточнить у консультанта).

Стоимость тура на 1 человека – 178 500 рублей.

Стоимость для детей от 7 до 12 лет – 164 500 рублей.

Варианты проживания

Гостиницы и базы отдыха по маршруту

9 ночей

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание на маршруте + перекусы (кроме питания в кафе)
  • Проживание на маршруте (гостиницы, база отдыха). Размещение по 2 человека (одноместное размещение возможно с доплатой)
  • Питание, указанное в программе
  • Переезды и экскурсии по программе
  • Перелет Южно-Сахалинск - Петропавловск-Камчатский
  • Средства для защиты от медведей (фальшфейры, спусковое устройство и т. п.)
  • Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, пилы, топоры, посуда для приготовления пищи, газ, групповая аптечка)
  • Услуги инструктора
  • Страховка от несчастного случая
  • Регистрация в МЧС
  • Доставка авиапочтой общественного снаряжения и модулей с едой
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Южно-Сахалинска и из Петропавловска-Камчатского
  • Питание в кафе (ужины)
  • Все расходы, связанные с форс-мажорами и чрезвычайными ситуациями
Место начала и завершения?
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода. Правильно подобранное оборудование — залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте. Для Камчатки и Сахалина характерна переменчивая погода, большое количество осадков, туманы и сильные ветра, поэтому к подбору снаряжения нужно подходить серьезно.

Снаряжение:

  • рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • хоба (сидушка туристическая);
  • фонарик налобный светодиодный;
  • треккинговые палки;
  • рюкзак/спортивная сумка/чемодан.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • нижнее бельё;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • термобельё;
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • штаны теплые для вечера (флисовые);
  • носки или термоноски;
  • фонарики (гамаши, бахилы);
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • пуховик (теплая куртка);
  • перчатки;
  • шапочка лёгкая;
  • головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • треккинговые ботинки;
  • шлёпки/кроксы/сандалии;
  • кроссовки;
  • удобные штаны.

Личные вещи:

  • полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
  • паспорт;
  • термос (1 л);
  • набор посуды (КЛМН);
  • многоразовая бутылка;
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • медицинский полис;
  • очки солнцезащитные;
  • средство от комаров;
  • свисток.

Рекомендуем добавить:

  • фотоаппарат;
  • платье;
  • пауэрбанк;
  • электрические сушилки для обуви.
Какая погода будет?

Вторая половина июля, а так же Август и сентябрь, бесспорно, лучшее время для пешеходных путешествий по Камчатке и Сахалину.

Средняя температура в августе достигает отметки 14-15 градусов по Цельсию, а в сентябре — уже 10-11 градусов тепла.

Дальний Восток — край суровый, погода здесь плохо предсказуема и бывает очень переменчива. За одно путешествие можно и «плавиться» от жары, растирая себя снежком на привалах, так и попасть в настоящую непогоду — затяжные дожди и сильный ветер. Довольно ощутим перепад температуры днём и ночью, вполне возможны небольшие заморозки ночью.

Все это должно не отпугивать туриста, а лишь предупредить его более качественно, осознанно подойти к выбору личного снаряжения и экипировки, чтобы погодные сюрпризы не помешали прочувствовать всю красоту Камчатки и Сахалина.

Будет ли возможность зарядить телефон, фото/видео аппаратуру?

Да, каждый вечер в хостеле или на базе отдыха можно будет заряжать технику.

Можно ли будет искупаться в океане?

Можно и даже нужно! Или Вы каждый день ныряете в Тихий океан?! Мероприятие это, конечно, для закаленных, свежая соленая волна бодрит тело и дух, но оно того точно стоит! Поездка на океан будет в пятый день путешествия.

Будет ли на маршруте связь?

Связь есть только в городах и поселках, поэтому на вулканах и активной части путешествия связи практически не будет. По вечерам (после возвращения в хостелы) связь и интернет будет.

Нужно ли делать страховку или она включена в стоимость?

В стоимость включена страховка от несчастного случая на сумму 300000 руб. Страховая не организует лечение, а выплачивает определённую сумму в зависимости от полученной травмы. Граждане РФ могут получать медицинскую помощь бесплатно в государственных больницах по полису ОМС.

Всем иностранным гражданам мы рекомендуем оформлять спортивную страховку, покрывающую виды спорта альпинизм или горный туризм. Граждане РФ тоже могут самостоятельно сделать такую страховку по желанию.

С какого возраста можно участвовать? Можно брать с собой детей?

Несовершеннолетних участников мы берём только в сопровождении взрослого.

С возрастом очень индивидуально, зависит от походного опыта. Мы не рекомендуем участвовать в данном туре до 7 лет, но можем обсудить этот вопрос с вами индивидуально.

Можно ли приехать раньше/уехать позже и где жить до/после путешествия?

Да, можно приехать на несколько дней раньше и адаптироваться к местному времени. Ведь разница с Москвой на Сахалине 8 часов, а на Камчатке целых 9 часов (в 15 часов по Москве в Петропавловске-Камчатском как известно полночь). Варианты проживания подскажет наш походный консультант. Остановиться можно в г. Южно-Сахалинске, а по окончании путешествия — в г. Петропавловске-Камчатском или г. Елизово.

Встретим ли мы медведей? Что делать, если встретим?

Практически все наши группы видят медведей, однако к большим группам, как правило, близко медведи не подходят. В первый день похода инструктор расскажет подробно о технике безопасности при встрече с медведем. Также для отпугивания медведей мы берем фальшфееры, ракетницы и пр.

Как добраться на Сахалин и затем Камчатку? Самолет, пароход, поезд? Когда появляются дешевые билеты?

На поезде можно доехать только до материковой части Дальнего Востока. Чтобы добраться до Сахалина и Камчатки, нужно лететь на самолете.

Самолетом можно добираться до Южно-Сахалинска из Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока, Иркутска и Якутска. Из Южно-Сахалинска есть прямой самолет до Петропавловска-Камчатского.

В октябре-ноябре появляются прямые дешевые билеты из Москвы (от 11000 руб. в одну сторону, с питанием и багажом) на лето следующего года. Мы оповещаем о начале продажи билетов всех, кто оставил заявку на участие в походе. Дешевые билеты на лето раскупают как правило очень быстро, поэтому рекомендуем приобретать их сразу, как только появляются.

Билеты продаются на сайте Аэрофлота, забронировать и оплатить их можно прямо на сайте, не выходя из дома. Рекомендуем иметь сумму для покупки билетов на своей банковской карте (~22000-27000 руб.).

Неоднократно было так, что билеты, доступные к покупке днем, вечером уже были недоступны. Билеты возвратные и при наличии мест в другие даты их можно обменять по звонку в справочную службу Аэрофлота.

Сколько денег брать с собой?

Все основные расходы входят в стоимость похода. Вам понадобятся деньги питание в кафе в Южно-Сахалинске и Петропавловск-Камчатском (в основном везде принимают карты), но некоторую сумму наличных лучше взять с собой: в некоторые дни будут магазины; в местах, где нет связи, оплата наличными.

Обязательно возьмите с собой НЗ наличкой минимум 10000 руб. на непредвиденные расходы, связанные с вынужденным изменением программы или форс-мажорами.

Также можно приобрести рыбу и икру (рыба от 1000 руб. /кг; икра от 2500 руб. /кг). На рынке можно платить банковской картой. Там же вам все покупки упакуют в вакуум для того, чтобы можно было увезти домой. Везти можно в багаже или в ручной клади.

Сколько человек в группе?

Минимальное число участников тура — 7 человек, максимальное число участников — 14.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
10 янв 2025
Тур "Новогодние приключения на Урале без рюкзаков" с 30 декабря 2024 года по 4 января 2025 года прошёл замечательно. Погода нас баловала, группа подобралась отличная, дружная. Гиды (Елена и Никита)
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смогли всё отлично организовать и порадовать нас не только в новогоднюю ночь, но и на протяжении всей поездки. Особенно полезной была подготовка к туру по экипировке, проведённая Еленой. Всем рекомендую этот тур.

В
6 янв 2025
Всё до мелочей было отлично!
О
10 сен 2024
Организация отличная.

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