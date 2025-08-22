от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание тура

Вы так часто спрашивали, и вот, мы сделали! Путешествие по Камчатке без рюкзаков для всех, кто не может (или не хочет) идти в автономный поход на 12 дней с рюкзаками.

Мы учли все пожелания и посвятили этот маршрут вулканам — самым «горячим» и знаменитым местам на Камчатке.

В данном туре предусмотрены ночевки в домиках и палатках, а переезды — на автомобилях повышенной проходимости — вахтовках.

Скидки: