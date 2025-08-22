Описание тура
Вы так часто спрашивали, и вот, мы сделали! Путешествие по Камчатке без рюкзаков для всех, кто не может (или не хочет) идти в автономный поход на 12 дней с рюкзаками.
Мы учли все пожелания и посвятили этот маршрут вулканам — самым «горячим» и знаменитым местам на Камчатке.
В данном туре предусмотрены ночевки в домиках и палатках, а переезды — на автомобилях повышенной проходимости — вахтовках.
Скидки:
- для групп от 4 человек (не суммируется с другими скидками) — 3000 рублей;
- для доноров — 1000 руб.;
- за каждое палаткоместо для тех, кто берет свою палатку, подходящую под условия похода (уточнить подходит ли ваша палатка можно у консультанта) — 500 рублей
- для детей от 10 до 12 лет — стоимость тура 94 000 рублей
Программа тура по дням
Вулканариум и Халактырский пляж
В 10:00 по местному времени встречаемся в хостеле.
Оставляем вещи и отправляемся на экскурсию в Вулканариум. На экскурсии мы узнаем много фактов о вулканах Камчатки и мира.
В этом музее экспонаты можно трогать и рассматривать. Мы запустим облака, зайдем в лавовую пещеру, проследим, как образуется лавовый поток. А также сделаем селфи на фоне извергающихся камчатских вулканов.
После экскурсии нас встречает вахтовка, и мы отправляемся на Халактырский пляж Тихого океана. Да-да, тот самый, с чёрным вулканическим песком.
Рокот волн. Чайки. Ракушки. Медитация. Можно нырнуть в солёные волны океана. Бегом и с громким визгом. Рай.
Поедим уху, а потом возвращаемся в хостел, ужинаем в кафе (не включено в стоимость) и отправляемся спать, так как завтра нас ждёт ранний выезд.
- Ночёвка в хостеле
- 30 км едем
- Обед. Ужин не входит в стоимость
Вулкан Горелый
Первые дни будут особенно насыщенными: встаем пораньше, завтракаем и на машине повышенной проходимости отправляемся к южной группе вулканов.
Примерно за 4-5 часов мы проедем 110 км (точное время зависит от состояния дорог).
Первый в нашей программе — действующий вулкан Горелый высотой 1829 м. Добираемся на место, устраиваем перекус и отправляемся на восхождение.
Подъём не сложный, нам предстоит набрать ~700-750 м по высоте и пройти по 4,5 км туда и обратно.
В хорошую погоду мы не только заглянем в два из одиннадцати кратеров Горелого, но и увидим Вилючинский вулкан.
После восхождения нас ждет обратная дорога в лагерь и обед.
После обеда, если останется время, и силы посетим лавовые пещеры.
Вечером поделимся впечатлениями за ужином, узнаем план на следующий день и отправимся спать. Ночёвка в палатках.
- 110 км едем
- Ночёвка в палатках
- 10 км пешком
- Завтрак, перекус, обед, ужин
Водопад в каньоне Опасный
Сегодня нас тоже ждет ранний подъем и водопад в каньоне Опасный. Это потрясающий водопад! Высота его около 80 метров. Взору открывается метров 50-60. Остальная мощь воды ныряет в нетающий годами ледник.
Оглядитесь по сторонам и поверите, что вы почти в Гранд-Каньоне. Невероятно!
После этого перекусываем и отправляемся на стоянку. Ужинаем и отправляемся спать. Ночевка в палатках.
- 10 км пешком
- 450 м набор высоты
- Ночевка в палатках
- Завтрак, перекус, обед, ужин
Малая долина гейзеров
Сегодня мы посетим Малую долину гейзеров. К знаменитой Долине гейзеров это место не имеет отношения, однако виды здесь тоже очень впечатляющие.
Горячие источники являются активным фумарольным полем, газы которого подогревают холодную воду горного ручья, и в результате можно наблюдать фонтаны горячей воды и пара. Кроме того, здесь есть горячие источники с голубой глиной, где можно будет искупаться.
Обедаем и переезжаем в поселок Паратунка. По пути заедем на водопад на ручье Спокойный. Остановимся на базе отдыха. Ура! Цивилизация: душ, сотовая связь, электричество и самые настоящие кровати.
- 50 км едем
- Ночевка на базе отдыха
- Есть связь
- Завтрак, обед, ужин
Этнодеревня и переезд к Авачинскому вулкану
Завтракаем на базе отдыха в Паратунке (завтрак включен в стоимость) и отправляемся в этнодеревню. Здесь мы сможем познакомиться с бытом коренных народов полуострова.
Увидим яранги с традиционным убранством, яркие впечатления подарит концерт аборигенов — завораживающая игра на варгане, национальные песни и сценки из жизни охотников, запах травяного чая — и все это на фоне озер и вулканов. Мы освоим даже несколько движений национального танца.
Обедать будем в теплой яранге, напоминающую юрту, а из блюд попробуем местную камчатскую уху и лепешки, приготовленные на костре.
На память можно будет сфотографироваться в национальных костюмах и купить сувениры ручной работы из кости и дерева.
После обеда мы отправимся на машинах к подножию Авачинского вулкана. Дорога займет около 2 часов (70 км). По приезде располагаемся в домиках (по 10 человек, душ за отдельную плату, туалет на улице), ужинаем и наслаждаемся видами дремлющего гиганта под первыми звездами на антрацитовом камчатском небе.
- 70 км едем
- Ночевка в домиках
Восхождение на Авачинский вулкан
Сегодняшний день будет особенным, ведь нам предстоит восхождение на Авачинский вулкан.
Пройдем радиально 15 км, а перепад высот от места старта до вершины будет больше, чем при восхождении на Эльбрус: 1900 м. Высоты, конечно, не те, но на Камчатке из-за сложного климата «горняшка» приходит раньше, чем на Кавказе.
Мы идем налегке, любуемся потрясающими видами на Корякский вулкан и Тихий океан, делаем небольшие паузы для отдыха и селфи. При хорошей погоде у нас есть все шансы попасть на вершину. Здесь все дымит, кипит и пышет жаром, вокруг — буйство красок. Охристый, кирпичный и серо-черный цвета вулканических пород мешаются с желто-зелеными оттенками серных отложений, а вдалеке видны белоснежные снега и ледники.
Прямо на вершине мы перекусываем и начинаем спуск вниз. Добравшись до лагеря, делимся впечатлениями, собираем вещи и за 1,5 часа (50 км) возвращаемся в Петропавловск-Камчатский или Елизово (точное название хостела можно уточнить у консультанта).
Ночуем в хостеле. (ужин в кафе в стоимость не входит)
- 15 км пешком
- 2741 м высота
- Завтрак, перекус, обед
- 50 км едем
Морская прогулка в бухту Русскую
Сегодня у нас морская прогулка по Русской бухте. В ходе экскурсии мы увидим Авачинскую бухту, знаменитые скалы Три Брата, природный заповедник остров Старичков и лежбище сивучей на мысе Кекурный, а если нам повезет (а в 99,9% случаев нам везет) — увидим косаток и возможно даже китов.
Камчатские пейзажи поразят нас своей первозданной красотой: величественные скалы, бирюзовые воды океана, водопады и уединенные бухты.
Нас ждет увлекательная морская рыбалка — пойманную рыбу нам приготовят прямо на борту, а также дегустация крабов.
Морское путешествие занимает целый день (10 часов).
После возвращения в город ужинаем в кафе (не входит в стоимость), ночуем в хостеле.
В последний вечер устраиваем посиделки, делимся впечатлениями о походе, обмениваемся контактами и благодарим друг друга за компанию.
- Завтрак, обед
- Ночуем в хостеле
- Есть связь
День отъезда
Встаем рано, оперативно собираемся и идем на рынок. Выбор на рынке очень большой, и мы рекомендуем заранее прикинуть, сколько рыбы, икры, магнитиков и других местных сувениров вы собираетесь купить. Платить на рынке можно наличными или картой, икру и рыбу вам упакуют для самолёта.
Все подарки закуплены, и пришло время прощаться с Камчаткой и новыми друзьями и крепко обняться напоследок. Немного грустно, но мы точно знаем, что вулканы и океан подождут нас до следующей встречи. До свидания, чудесный край света!
Внимание! Трансфер в аэропорт в стоимость тура не включен.
*Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в палатках (2 ночи), хостелах (3 ночи), базе отдыха (1 ночь), в домиках на 10 человек (1 ночь).
Варианты проживания
Хостел в Петропавловске-Камчатском или Елизово
Хостелы у разных групп разные.
База отдыха в Паратунке
Цивилизация: душ, сотовая связь, электричество и самые настоящие кровати.
Домик на Авачинском вулкане
Размещение по 10 человек, душ за отдельную плату, туалет на улице.
Палаточный лагерь
Ответы на вопросы
Что включено
- Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (информирование о билетах, подбор снаряжения и прочее) - по запросу
- Двух/трёхразовое питание на маршруте
- Перекусы на маршруте
- Проживание на маршруте (хостелы, база отдыха, домики на Авачинском вулкане). Размещение по 4-10 человек (в зависимости от места)
- Проживание в палатках (2 ночи, размещение в палатках по 2 или 3 человека)
- Все переезды на маршруте
- Фальшфейеры, сигнал охотника (для защиты от медведей)
- Прокат группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, пилы, топоры, посуда для приготовления пищи, газ, групповая аптечка)
- Услуги инструкторов
- Услуги повара
- Страховка от несчастного случая
- Доставка авиапочтой общественного снаряжения и модулей с едой
Что не входит в цену
- Авиабилеты (от 28400 руб.)
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка
- Трансфер из аэропорта и в аэропорт
- Питание в кафе
- Любые личные расходы (сувениры, икра, рыба)
- Все расходы связанные с вынужденным изменением программы и форс-мажорами
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода. Правильно подобранное оборудование — залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте.
Погода на Камчатке плохо предсказуема и бывает очень переменчива. За один поход можно как «плавиться» от жары, растирая себя снежком на привалах, так и попасть в настоящую непогоду — затяжные дожди и сильный ветер. Довольно ощутим перепад температуры днём и ночью, вполне возможны небольшие заморозки ночью.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки;
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- носки или термоноски;
- фонарики (гамаши, бахилы);
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- лёгкая кофта (тельник, термо);
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- перчатки;
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- пуховый жилет.
Личные вещи:
- непромокаемые мешки;
- паспорт;
- деньги;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- очки солнцезащитные;
- средство от комаров;
- свисток.
Рекомендуем добавить:
- пуховка (теплая куртка);
- термос (1 л);
- часы наручные;
- фотоаппарат;
- телефон;
- платье.
Про сложность маршрута
Вас ждет самый настоящий поход по вулканам. Это не легкая прогулка! На сайте маршруту присвоена сложность 2/5, это только потому, что все переходы налегке (без рюкзаков). В остальном это самый настоящий поход, пускай вас не вводит в заблуждение мнимая легкость:)
Будем очень много ходить (до 20 км в день), вверх и вниз по вулканам и тропам, иногда с очень крутыми уклонами, а иногда и вовсе без тропы (перепады высот по 1000 метров!). Суммарно мы пройдем около 80 км за восемь дней тура и наберем почти 3000 м высоты! Чтобы с этим справиться, нужна хорошая физическая форма.
Какая погода будет?
Вторая половина июля, а также август и сентябрь, бесспорно, лучшее время для пешеходных путешествий по Камчатке. Июль и август — самые теплые месяцы на полуострове. Ну а в сентябре на Камчатке — золотая осень, буйство красок и цветов!
Средняя температура в августе достигает отметки 14-15 градусов по Цельсию, а в сентябре — уже 10-11 градусов тепла.
Камчатка — край суровый, погода здесь плохо предсказуема и бывает очень переменчива. За один поход можно и «плавиться» от жары, растирая себя снежком на привалах, так и попасть в настоящую непогоду — затяжные дожди и сильный ветер. Довольно ощутим перепад температуры днём и ночью, вполне возможны небольшие заморозки ночью.
Все это должно не отпугивать туриста, а лишь предупредить его более качественно, осознанно подойти к выбору личного снаряжения и экипировки, чтобы погодные сюрпризы не помешали прочувствовать всю красоту Камчатки.
Будет ли возможность зарядить телефон, фото/видео аппаратуру?
Да, в дни, когда ночевка в хостеле или на базе отдыха, можно будет заряжать технику.
Можно ли будет искупаться в океане?
Можно и даже нужно! Или вы каждый день ныряете в Тихий океан?:) Мероприятие это, конечно, для закаленных, свежая соленая волна бодрит тело и дух, но оно того точно стоит! Поездка на океан будет в первый день путешествия.
Будет ли на маршруте связь?
Связь на Камчатке есть только в городах и поселках, поэтому на вулканах и активной части похода связи практически не будет. В хостелах и на базах отдыха связь и интернет будет.
Нужно ли делать страховку, или она включена в стоимость?
В стоимость включена страховка от несчастного случая на сумму 300 000 руб. Страховая не организует лечение, а выплачивает определённую сумму в зависимости от полученной травмы.
Граждане РФ могут получать медицинскую помощь бесплатно в государственных больницах по полису ОМС.
Всем иностранным гражданам мы рекомендуем оформлять спортивную страховку, покрывающую виды спорта альпинизм или горный туризм. Граждане РФ тоже могут самостоятельно сделать такую страховку по желанию.
Чем мы будем питаться? Не останусь ли я голодным(-ой)? Кто будет готовить?
Подготовку и готовку еды к походу полностью берет на себя турклуб. Все продукты натуральные, высшего качества. В туре будет организовано 3-разовое питание (завтрак, обед, ужин), иногда, при трудных дневных переходах или переездах, вместо обеда будут раздаваться перекусы (орехи, сухофрукты, шоколадки). В каждый обед и ужин добавляется тушенка ГОСТ (97,5% мяса) высшего качества.
Если ты вегетарианец, это прекрасно! Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалась тушенка. Для вегетарианцев будет дополнительный вегетарианский набор.
Вся еда рассчитывается по нормам, с учетом физических нагрузок в каждом походе. Поэтому не бойтесь остаться голодными. Дополнительную еду брать с собой не стоит, только если есть какие-то ништячки, без которых ну совсем жизнь не в радость. Вегетарианцы могут взять с собой что-нибудь, чем привыкли заменять мясо (соевое мясо, сушеные бобовые и т. п.).
Важно! Вес и объем дополнительных продуктов должны быть минимальными. Прежде, чем их собрать, посоветуйтесь со своим инструктором, возможно, любимые продукты и так включены в раскладку.
Можно ли приехать раньше/уехать позже и где жить на Камчатке?
Да, можно приехать на несколько дней раньше и адаптироваться к местному времени. Ведь разница с Москвой на Камчатке целых 9 часов (в 15 часов по Москве в Петропавловске-Камчатском, как известно, полночь).
Останавиться можно в г. Петропавловске-Камчатском или г. Елизово. Транспорт ходит регулярно от аэропорта и в аэропорт. Время в пути до Петропавловск-Камчатского ~50-60 мин; до Елизово ~15-20 мин.
Варианты проживания подскажет наш походный консультант.