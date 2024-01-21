Халактырский пляж – туры в Петропавловске-Камчатском

Найдено 4 тура в категории «Халактырский пляж» в Петропавловске-Камчатском, цены от 65 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Камчатка: главное путешествие в жизни
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Камчатка: главное путешествие в жизни
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
18 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 65 000 за человека
Вулканы и океан. Комфорт-тур по Камчатке
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Вулканы и океан. Комфорт-тур по Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
24 июля в 10:00
от 125 000 за человека
Летний экскурсионный тур на Камчатку 8 дней/7 ночей
Авторский тур
8 дней
Летний экскурсионный тур на Камчатку 8 дней/7 ночей
Начало: Звёздная ул., 10, Елизово
Расписание: Тур доступен для бронирования на 8 дней/7 ночей. Дата начала в любой день с 01.06.2024 по 30.09.2024
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
185 000 за человека
Летний тур «Камчатский экспресс» 6 дней/5 ночей
Авторский тур
6 дней
Летний тур «Камчатский экспресс» 6 дней/5 ночей
Начало: Звёздная ул., 10, Елизово
Расписание: Тур доступен для бронирования с 01.06.24 по 30.09.24, начало тура в любой день!
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 120 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    21 января 2024
    Вулканы и океан. Комфорт-тур по Камчатке
    Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии. Привет Алёне, нашему прекрасному гиду🌷
    Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсииНе первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии
  • Г
    Галина
    13 января 2024
    Вулканы и океан. Комфорт-тур по Камчатке
    Нашим гидом в путешествии по Южному Уралу была Ирина Рыжова! За 5 дней знакомства, я полюбила этого человека всей душой. Наша группа
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    (6 человек) очень сдружилась. Мы помогали в любой ситуации друг другу. Ирина была впереди всех и для всех! Она и поддерживала морально, и помогала физически. Ирочка - добрый, чуткий, знающий свое дело Профессионал! Интересный, начитанный, с чувством юмора Человек! Я счастлива, что познакомилась с Ириной, Женечкой, Мишей, Ингой и Ермолаем! Благодарю за великолепное путешествие!

  • Т
    Тимур
    2 декабря 2023
    Вулканы и океан. Комфорт-тур по Камчатке
    Организация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиеся погодные условия. Трансферы -
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    удобные. Проживание - комфортное. Программа - увлекательная. Во многом, всё вышесказанное заслуга гида - Наталии Михеевой, которая показала, рассказала, организовала; за что ей отдельное спасибо. Кратко говоря, твёрдые пять с плюсом.

    Организация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиеся
  • Н
    Надежда
    5 октября 2023
    Камчатка: главное путешествие в жизни
    Все было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсии были подобраны очень грамотно
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    - учитывая изменчивость камчатской погоды без потерь менялись местами, чтобы посмотреть все, что было запланировано в туре. На отлично размещение, питание, трансфер. Спасибо огромное за прекрасный отдых!

    Все было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсии
  • С
    Светлана
    5 сентября 2023
    Камчатка: главное путешествие в жизни
    Добрый день. Большое спасибо за организацию тура! Всё было просто великолепно. Несколько дней пролетели на одном дыхании! Замечательное размещение, сопровождение,
    читать дальше

    а экскурсии просто чудо. Море информации и впечатлений. С какой любовью и увлечением рассказывали о Камчатке и ее крае, ее истории и о ее настоящем. Ответы получали на всё вопросы. Огромное спасибо Виктории за организацию тура, потрясающие рассказы, заботу о нас, водителям профессионалам за комфортные поездки и всем нашим экскурсоводам знания и эмоции, которые они нам передали. Успехов и благодарных туристов вам. После такого путешествия очень хочется вернуться. Спасибо огромное. Успехов вам и процветания. Светлана Медведева.

  • С
    Светлана
    31 августа 2023
    Камчатка: главное путешествие в жизни
    Добрый день. Большое спасибо за организацию тура! Всё было просто великолепно. Несколько дней пролетели на одном дыхании! Замечательное размещение, сопровождение,
    читать дальше

    а экскурсии просто чудо. Море информации и впечатлений. С какой любовью и увлечением рассказывали о Камчатке и его крае, его истории и о настоящем. Ответы получали на всё вопросы. Огромное спасибо Виктории за организацию тура, потрясающие рассказы, заботу о нас, водителям профессионалам за комфортные поездки и всем нашим экскурсоводам знания и эмоции, которые они нам передали. Успехов и благодарных туристов вам. После такого путешествия очень хочется вернуться. Спасибо огромное. Успехов вам и процветания. Светлана Медведева.

  • О
    Олеся
    1 апреля 2023
    Камчатка на 8 дней
    Все на высшем уровне. Гид -просто супер!
  • А
    Антонина
    28 сентября 2022
    Камчатка на 8 дней
    Большое спасибо!
  • С
    Стас
    28 сентября 2022
    Камчатка на 8 дней
    Принимающая сторона в лице Геннадия и Татьяны сделали тур по Камчатке запоминающимся и приятным. Спа- си- бо!

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Халактырский пляж»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
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  3. Летний экскурсионный тур на Камчатку 8 дней/7 ночей
  4. Летний тур «Камчатский экспресс» 6 дней/5 ночей
Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июне 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Халактырский пляж" можно забронировать 4 тура от 65 000 до 185 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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