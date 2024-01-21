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а экскурсии просто чудо. Море информации и впечатлений. С какой любовью и увлечением рассказывали о Камчатке и ее крае, ее истории и о ее настоящем. Ответы получали на всё вопросы. Огромное спасибо Виктории за организацию тура, потрясающие рассказы, заботу о нас, водителям профессионалам за комфортные поездки и всем нашим экскурсоводам знания и эмоции, которые они нам передали. Успехов и благодарных туристов вам. После такого путешествия очень хочется вернуться. Спасибо огромное. Успехов вам и процветания. Светлана Медведева.