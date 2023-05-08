Барный маршрут по Петрозаводску

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Любите отдохнуть весело и душевно? Тогда вам точно понравится наш барный маршрут! Для гостей города это идеальный вариант познакомиться с активной ночной жизнью Петрозаводска с нуля. Посетите лучшие заведения и узнайте много интересных фактов об этих местах.
Барный маршрут по Петрозаводску
Барный маршрут по Петрозаводску
Барный маршрут по Петрозаводску
Барный маршрут по Петрозаводску
Барный маршрут по Петрозаводску
Ближайшие даты:
8
мая
9
мая
10
мая
11
мая
12
мая
15
мая
16
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Заведения группы SUN PROJECT
  • Ресторан «Северный»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Отправьтесь по пенному и коктейльному маршруту вместе с Алексеем Еникеевым — шоуменом, который знает толк в отличных барах. Вы посетите заведения группы SUN PROJECT, ресторан «Северный» и другие. Все что для этого нужно — ваш телефон, наушники, доступ к интернету и желание хорошо провести время!

Важная информация:

  • Экскурсия проходит без участия гида, ваш гид — мобильное приложение на Вашем смартфоне.
  • Обращаем ваше внимание, что необходимо взять заряженный смартфон, наушники и иметь на телефоне доступ к интернету.
  • Оденьтесь по погоде. При необходимости воспользуйтесь услугами такси.

С понедельника по пятницу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная экскурсия в приложении AR Tour + сопровождающий специалист.
  • Интересные факты и визуализация
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида, ваш гид — мобильное приложение на вашем смартфоне.
  • Наушники не включены — возьмите свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Максима Горького, д. 25
Завершение: проспект Ленина, д. 7
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по пятницу
Экскурсия длится около 1 часа 20 минут 24 секунд
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Обращаем ваше внимание, что необходимо взять заряженный смартфон, наушники и иметь на телефоне доступ к интернету.
  • Оденьтесь по погоде. При необходимости воспользуйтесь услугами такси
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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