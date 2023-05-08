Любите отдохнуть весело и душевно? Тогда вам точно понравится наш барный маршрут! Для гостей города это идеальный вариант познакомиться с активной ночной жизнью Петрозаводска с нуля. Посетите лучшие заведения и узнайте много интересных фактов об этих местах.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Заведения группы SUN PROJECT
- Ресторан «Северный»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Отправьтесь по пенному и коктейльному маршруту вместе с Алексеем Еникеевым — шоуменом, который знает толк в отличных барах. Вы посетите заведения группы SUN PROJECT, ресторан «Северный» и другие. Все что для этого нужно — ваш телефон, наушники, доступ к интернету и желание хорошо провести время!
Важная информация:
- Экскурсия проходит без участия гида, ваш гид — мобильное приложение на Вашем смартфоне.
- Обращаем ваше внимание, что необходимо взять заряженный смартфон, наушники и иметь на телефоне доступ к интернету.
- Оденьтесь по погоде. При необходимости воспользуйтесь услугами такси.
С понедельника по пятницу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная экскурсия в приложении AR Tour + сопровождающий специалист.
- Интересные факты и визуализация
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида, ваш гид — мобильное приложение на вашем смартфоне.
- Наушники не включены — возьмите свои
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Максима Горького, д. 25Завершение: проспект Ленина, д. 7
- Когда и сколько длится?
- Когда: С понедельника по пятницуЭкскурсия длится около 1 часа 20 минут 24 секундБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Обращаем ваше внимание, что необходимо взять заряженный смартфон, наушники и иметь на телефоне доступ к интернету.
- Оденьтесь по погоде. При необходимости воспользуйтесь услугами такси
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании