🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 202 отзыва Популярное предложение Ваш идеальный день в Карелии: экскурсия по живописным местам Погрузитесь в атмосферу Карелии: заповедник Кивач, мистическая гора Сампо и исторический курорт Марциальные воды ждут вас Начало: У места вашего проживания 10 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Петрозаводск в трех веках Взглянуть на город, как на нечто большее, чем перевалочный пункт до достопримечательностей Карелии 4 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 57 отзывов Петрозаводск: история и секреты в памятниках и арт-объектах Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, открывая истории, стоящие за каждым памятником и арт-объектом Начало: На набережной Онежского озера 3 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 114 отзывов Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые - увлекательное путешествие Ваш первый визит в Петрозаводск превратится в захватывающее приключение. Откройте для себя сердце Карелии, наслаждаясь каждым моментом Начало: На площади Гагарина, у ж/д вокзала 2 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 93 отзыва Душевная прогулка по Петрозаводску: от мезолита до современности Погрузитесь в уникальный мир Петрозаводска, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры Карелии Начало: У гостиницы «Северная» 3 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 65 отзывов Гастрономическое приключение в Петрозаводске Исследуйте вкусы Петрозаводска: от уличной еды до национальных деликатесов и чайной церемонии 3 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 309 отзывов Популярное предложение Почувствуйте Петрозаводск: уникальная пешеходная экскурсия Откройте для себя Петрозаводск не как обычный турист: исследуйте его историю, культуру и кухню в увлекательной прогулке Начало: На площади Кирова 4 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 24 отзыва Урочище «Чертов стул»: путешествие по мистической Карелии Погрузитесь в мир карельских легенд и мифов, исследуя уникальное урочище и его загадочные каменные лабиринты Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п... 9 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 92 отзыва Прогулка по историческому Петрозаводску: от Петровской слободы до наших дней Откройте тайны Петрозаводска в увлекательной прогулке, полной исторических открытий и архитектурных жемчужин Начало: Пр. Карла Маркса 1 3 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 40 отзывов Встреча с хаски и северными оленями: магическое приключение в Петрозаводске Приглашаем вас на встречу с карельским Дедом Морозом, где вас ждут хаски, северные олени и атмосфера праздника в любое время года от 2 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 78 отзывов Карельское ожерелье: природные чудеса Петрозаводска и окрестностей Откройте дух Карелии: тайны шаманов, водопад Кивач и целебные источники в индивидуальной экскурсии Начало: В месте вашего размещения 15 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 27 отзывов «Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии Вас ждет уникальное путешествие к водопаду Кивач, где история и природа Карелии раскрываются во всей красе Начало: У места вашего проживания 14 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 29 отзывов Из Петрозаводска в Рускеалу: Путешествие по мраморным скалам Погрузитесь в величие карельской природы с экскурсией в Рускеалу. Мраморные скалы и водопады ждут вас Начало: У места вашего проживания в Петрозаводске 27 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 21 отзыв Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач: неповторимые чудеса природы Карелии Приглашаем вас в путешествие по древним местам Карелии, где вас ждут потухший вулкан и величественный водопад Начало: От места вашего проживания 18 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 42 отзыва Обзорная экскурсия по Петрозаводску: от деревянных домов до современных скульптур Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по времени и культуре 4 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 53 отзыва Индивидуальная экскурсия «Добро пожаловать в Карелию» в Петрозаводске Погрузитесь в уникальный мир Карелии: исторические места, целебные источники и величественные пейзажи ждут вас 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 17 отзывов Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии Прикоснуться к военному прошлому края, оценить красоту потухшего вулкана и полюбоваться Кивачом 16 950 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Индивидуальная экскурсия по Петрозаводску с посещением урочища Чёртов стул Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Петрозаводску с посещением урочища Чёртов стул. Узнайте историю города и насладитесь чарующими видами Начало: В центре Петрозаводска от 9 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске Петрозаводск очарователен в любое время года! История, культура, уникальные артефакты и карельская кухня ждут вас на индивидуальной экскурсии Начало: У ж/д вокзала 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 8 часов 9 отзывов Природа Карелии: экскурсия по следам древних ледников и Петра I Погрузитесь в удивительный мир Карелии: древние ледники, мистические горы и целебные источники ждут вас 25 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 21 отзыв Карелия заповедная: прогулка по экотропе в Петрозаводске Откройте для себя тайны карельской природы, пройдите по заповедным тропам и познакомьтесь с историей Лососинского парка 2 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 15 отзывов Приладожье - в гостях у карельской сказки: уникальная экскурсия Приключение по Ладожскому озеру: откройте красоту Карелии в экскурсии «Приладожье - в гостях у карельской сказки» Начало: Жд вокзал Петрозаводск от 26 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 23 отзыва Путешествие по живописным окрестностям Петрозаводска: от леса до Ботанического сада Погрузитесь в красоту природы вокруг Петрозаводска: от древних лесов до ботанического разнообразия. Экскурсия, полная открытий и спокойствия 8 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 40 отзывов Путешествие по Золотому кольцу Карелии: природа, история, водопады За один день погрузитесь в красоту Карелии: от древних вулканов до шума водопада Кивач. Узнайте истории, созданные природой и человеком 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Из Петрозаводска - в Медвежьегорск и окрестности Отправляйтесь в живописный регион Карелии! Насладитесь природой, узнайте историю Медвежьегорска и посетите уникальные достопримечательности 15 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 7 отзывов Таёжное чаепитие в Петрозаводске: уникальный опыт с горными видами и лесными дарами Погрузитесь в атмосферу карельской тайги, наслаждаясь чаем с лесными ягодами и травами на фоне великолепных пейзажей Начало: У вашего отеля 7 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 16 отзывов Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор: индивидуальная экскурсия Путешествие по Карелии: гора Сампо, палеовулкан Гирвас, водопад Кивач и Тивдийский мраморный карьер. Узнайте историю и насладитесь видами 17 950 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 11 отзывов Экскурсия по Петрозаводску: от старины до современного искусства Погрузитесь в атмосферу Петрозаводска: исторические здания, уникальные скульптуры и захватывающие истории о городе Начало: На площади Гагарина 2 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 1.5 часа 18 отзывов Индивидуальная экскурсия: катание на лошадях в лесах Петрозаводска Индивидуальная экскурсия в Петрозаводске: прогулка по карельскому лесу на лошадях, знакомство с их повадками и бытом конюшни. Подходит для всех возрастов 3 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Село Шёлтозеро: путешествие к корням вепсской культуры в Петрозаводске Вас ждет захватывающее путешествие в село Шёлтозеро, где вы узнаете о вепсах - загадочном народе Карелии 18 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 4 отзыва Александро-Свирский монастырь: духовное наследие и чудеса севера Погрузитесь в мир карельских лесов и сакральной истории с экскурсией в Александро-Свирский монастырь Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п... 20 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 11 отзывов Рубчойла: путешествие в сердце карельского зодчества Отправьтесь в уникальное путешествие по деревне Рубчойла, где живет дух карельской культуры Начало: По договоренности 14 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 5 отзывов В гости к карельскому Деду Морозу: сказочное приключение в Петрозаводске Погрузитесь в атмосферу северной сказки: встреча с Дедом Морозом, хаски и оленями ждет вас от 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 5 отзывов Деревня викингов и горный парк Рускеала: экскурсия в Петрозаводске Погрузитесь в эпоху викингов и насладитесь красотой Карелии за один день. Уникальная экскурсия по крепости Черного медведя и парку Рускеала Начало: на Онежской набережной 28 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 3 отзыва Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках Прогулка по Петрозаводску с 3D-звуком и интерактивными элементами. Узнайте истории города, посетите нетуристические места и станьте частью спектакля Начало: В гостинице Космос 4 300 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 8 отзывов Мастер-класс в Петрозаводске: «Самобытная Карелия» - искусство и чай Приглашаем на уникальное путешествие по культуре Карелии через искусство и традиции заваривания Иван-чая Начало: В Петрозаводске от 3 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Два дня в Заонежье: культурное погружение и отдых в Карелии Откройте для себя душу Карелии: деревянные шедевры Кижи, шунгитовые пляжи и традиционная банька Начало: город Петрозаводск от 35 100 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв На свет маяка: прогулка и пикник на берегу Онеги в Петрозаводске Проведите незабываемый день, наслаждаясь красотами Карелии, ароматами хвойного леса и уютным пикником на берегу Онежского озера 15 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 3 отзыва Тайная Карелия: авторская экскурсия по Северному Приладожью Добраться до водопадов, поздороваться с лешим и увидеть ту Карелию, о которой не подозревают туристы Начало: У ТРК Лотос Plaza 17 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Два берега Онежского озера (из Петрозаводска) Путешествие от западной до северной точки Онежского озера: палеовулкан, гора Сампо, водопад Кивач и Медвежьегорск 16 950 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 30 отзывов Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре Увидеть самобытные уголки карельской природы: от водопада Кивач до палеовулкана Гирвас от 8 000 ₽ за всё до 18 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 11 отзывов Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала Открыть лучшие природные фасады Карелии, забраться на «гору лешего» и узнать об истории края 25 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 6 отзывов Петрозаводск: первое знакомство Насладиться променадом по набережной и совершить путешествие вглубь трех столетий Начало: В районе набережной 2 340 ₽ за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 29 отзывов Кивач, Гирвас и Марциальные воды: уникальная экскурсия на авто Откройте все красоты Карелии за один день: водопад Кивач, вулкан Гирвас и лечебные источники Начало: Место Вашего проживания в Петрозаводске Расписание: Ежедневно в 9:00 от 13 800 ₽ за человека