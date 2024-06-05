Индивидуальные экскурсии в Петрозаводске с личным гидом

Найдено 57 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Петрозаводске, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваш идеальный день в Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
202 отзыва
Популярное предложение
Ваш идеальный день в Карелии: экскурсия по живописным местам
Погрузитесь в атмосферу Карелии: заповедник Кивач, мистическая гора Сампо и исторический курорт Марциальные воды ждут вас
Начало: У места вашего проживания
12 июня в 08:30
14 июня в 08:30
10 500 за всё до 4 чел.
Петрозаводск в трех веках
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Петрозаводск в трех веках
Взглянуть на город, как на нечто большее, чем перевалочный пункт до достопримечательностей Карелии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 000 за всё до 7 чел.
Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
57 отзывов
Петрозаводск: история и секреты в памятниках и арт-объектах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, открывая истории, стоящие за каждым памятником и арт-объектом
Начало: На набережной Онежского озера
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за всё до 7 чел.
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
114 отзывов
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые - увлекательное путешествие
Ваш первый визит в Петрозаводск превратится в захватывающее приключение. Откройте для себя сердце Карелии, наслаждаясь каждым моментом
Начало: На площади Гагарина, у ж/д вокзала
11 июня в 11:00
23 июня в 15:00
2 800 за всё до 4 чел.
Душевная прогулка по Петрозаводску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
93 отзыва
Душевная прогулка по Петрозаводску: от мезолита до современности
Погрузитесь в уникальный мир Петрозаводска, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры Карелии
Начало: У гостиницы «Северная»
22 июня в 10:00
27 июня в 10:30
3 500 за всё до 4 чел.
Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
65 отзывов
Гастрономическое приключение в Петрозаводске
Исследуйте вкусы Петрозаводска: от уличной еды до национальных деликатесов и чайной церемонии
Завтра в 16:00
15 июня в 17:00
3 000 за всё до 4 чел.
Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
309 отзывов
Популярное предложение
Почувствуйте Петрозаводск: уникальная пешеходная экскурсия
Откройте для себя Петрозаводск не как обычный турист: исследуйте его историю, культуру и кухню в увлекательной прогулке
Начало: На площади Кирова
22 июня в 09:00
28 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Урочище «Чертов стул»: путешествие по мистической Карелии
Погрузитесь в мир карельских легенд и мифов, исследуя уникальное урочище и его загадочные каменные лабиринты
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
22 июня в 10:00
27 июня в 10:30
9 500 за всё до 5 чел.
Прогулка по столице Карелии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
92 отзыва
Прогулка по историческому Петрозаводску: от Петровской слободы до наших дней
Откройте тайны Петрозаводска в увлекательной прогулке, полной исторических открытий и архитектурных жемчужин
Начало: Пр. Карла Маркса 1
8 июля в 08:30
14 июля в 08:30
3 500 за всё до 7 чел.
Из Петрозаводска - в гости к хаски и северным оленям
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
40 отзывов
Встреча с хаски и северными оленями: магическое приключение в Петрозаводске
Приглашаем вас на встречу с карельским Дедом Морозом, где вас ждут хаски, северные олени и атмосфера праздника в любое время года
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 2 500 за человека
Карельское ожерелье - природная красота окрестностей Петрозаводска
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
78 отзывов
Карельское ожерелье: природные чудеса Петрозаводска и окрестностей
Откройте дух Карелии: тайны шаманов, водопад Кивач и целебные источники в индивидуальной экскурсии
Начало: В месте вашего размещения
20 июля в 08:00
31 июля в 08:00
15 000 за всё до 6 чел.
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
Вас ждет уникальное путешествие к водопаду Кивач, где история и природа Карелии раскрываются во всей красе
Начало: У места вашего проживания
22 июня в 10:00
27 июня в 10:00
14 000 за всё до 6 чел.
Из Петрозаводска - к мраморным скалам Рускеалы
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
29 отзывов
Из Петрозаводска в Рускеалу: Путешествие по мраморным скалам
Погрузитесь в величие карельской природы с экскурсией в Рускеалу. Мраморные скалы и водопады ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Петрозаводске
22 июня в 08:00
1 авг в 08:00
27 000 за всё до 5 чел.
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач - два чуда Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач: неповторимые чудеса природы Карелии
Приглашаем вас в путешествие по древним местам Карелии, где вас ждут потухший вулкан и величественный водопад
Начало: От места вашего проживания
22 июня в 09:00
27 июня в 09:30
18 700 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Обзорная экскурсия по Петрозаводску: от деревянных домов до современных скульптур
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по времени и культуре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 900 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Карелию
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
53 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Добро пожаловать в Карелию» в Петрозаводске
Погрузитесь в уникальный мир Карелии: исторические места, целебные источники и величественные пейзажи ждут вас
16 июня в 09:00
4 июля в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
Прикоснуться к военному прошлому края, оценить красоту потухшего вулкана и полюбоваться Кивачом
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
16 950 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Петрозаводску с посещением урочища Чёртов стул
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Петрозаводску с посещением урочища Чёртов стул. Узнайте историю города и насладитесь чарующими видами
Начало: В центре Петрозаводска
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от 9 000 за всё до 10 чел.
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Петрозаводск очарователен в любое время года! История, культура, уникальные артефакты и карельская кухня ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
4 000 за всё до 5 чел.
Природа Карелии: по следам древних ледников и Петра I
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Природа Карелии: экскурсия по следам древних ледников и Петра I
Погрузитесь в удивительный мир Карелии: древние ледники, мистические горы и целебные источники ждут вас
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
25 000 за всё до 10 чел.
Карелия заповедная: прогулка по экотропе
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
21 отзыв
Карелия заповедная: прогулка по экотропе в Петрозаводске
Откройте для себя тайны карельской природы, пройдите по заповедным тропам и познакомьтесь с историей Лососинского парка
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
2 200 за всё до 4 чел.
Приладожье - в гостях у карельской сказки
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Приладожье - в гостях у карельской сказки: уникальная экскурсия
Приключение по Ладожскому озеру: откройте красоту Карелии в экскурсии «Приладожье - в гостях у карельской сказки»
Начало: Жд вокзал Петрозаводск
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
от 26 500 за всё до 10 чел.
Путешествие по живописным окрестностям Петрозаводска
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
23 отзыва
Путешествие по живописным окрестностям Петрозаводска: от леса до Ботанического сада
Погрузитесь в красоту природы вокруг Петрозаводска: от древних лесов до ботанического разнообразия. Экскурсия, полная открытий и спокойствия
15 июня в 09:30
23 июня в 09:30
8 200 за всё до 3 чел.
Путешествие по Золотому кольцу Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
40 отзывов
Путешествие по Золотому кольцу Карелии: природа, история, водопады
За один день погрузитесь в красоту Карелии: от древних вулканов до шума водопада Кивач. Узнайте истории, созданные природой и человеком
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Из Петрозаводска - в Медвежьегорск и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Из Петрозаводска - в Медвежьегорск и окрестности
Отправляйтесь в живописный регион Карелии! Насладитесь природой, узнайте историю Медвежьегорска и посетите уникальные достопримечательности
12 июня в 07:00
14 июня в 07:00
15 200 за всё до 4 чел.
Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Таёжное чаепитие в Петрозаводске: уникальный опыт с горными видами и лесными дарами
Погрузитесь в атмосферу карельской тайги, наслаждаясь чаем с лесными ягодами и травами на фоне великолепных пейзажей
Начало: У вашего отеля
12 июня в 09:30
15 июня в 09:00
7 200 за всё до 3 чел.
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Карелии: гора Сампо, палеовулкан Гирвас, водопад Кивач и Тивдийский мраморный карьер. Узнайте историю и насладитесь видами
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 950 за всё до 4 чел.
О Петрозаводске с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Экскурсия по Петрозаводску: от старины до современного искусства
Погрузитесь в атмосферу Петрозаводска: исторические здания, уникальные скульптуры и захватывающие истории о городе
Начало: На площади Гагарина
20 июня в 08:00
27 июня в 08:00
2 600 за всё до 4 чел.
Прогулка на лошадях в карельском лесу
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: катание на лошадях в лесах Петрозаводска
Индивидуальная экскурсия в Петрозаводске: прогулка по карельскому лесу на лошадях, знакомство с их повадками и бытом конюшни. Подходит для всех возрастов
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
3 000 за человека
Село Шёлтозеро: в гости к потомкам древнего народа Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Село Шёлтозеро: путешествие к корням вепсской культуры в Петрозаводске
Вас ждет захватывающее путешествие в село Шёлтозеро, где вы узнаете о вепсах - загадочном народе Карелии
22 июня в 09:00
27 июня в 09:30
18 000 за всё до 6 чел.
Александро-Свирский монастырь - побывать в северной лавре
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Александро-Свирский монастырь: духовное наследие и чудеса севера
Погрузитесь в мир карельских лесов и сакральной истории с экскурсией в Александро-Свирский монастырь
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
22 июня в 10:00
5 июля в 15:00
20 000 за всё до 3 чел.
Рубчойла - тайник карельского зодчества
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Рубчойла: путешествие в сердце карельского зодчества
Отправьтесь в уникальное путешествие по деревне Рубчойла, где живет дух карельской культуры
Начало: По договоренности
22 июня в 09:00
27 июня в 09:30
14 000 за всё до 5 чел.
В гости к карельскому Деду Морозу
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
В гости к карельскому Деду Морозу: сказочное приключение в Петрозаводске
Погрузитесь в атмосферу северной сказки: встреча с Дедом Морозом, хаски и оленями ждет вас
20 июля в 09:00
31 июля в 09:00
от 5 000 за всё до 7 чел.
Деревня викингов и горный парк Рускеала
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Деревня викингов и горный парк Рускеала: экскурсия в Петрозаводске
Погрузитесь в эпоху викингов и насладитесь красотой Карелии за один день. Уникальная экскурсия по крепости Черного медведя и парку Рускеала
Начало: на Онежской набережной
22 июня в 09:00
1 авг в 09:00
28 000 за всё до 6 чел.
Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках
Прогулка по Петрозаводску с 3D-звуком и интерактивными элементами. Узнайте истории города, посетите нетуристические места и станьте частью спектакля
Начало: В гостинице Космос
22 июня в 13:00
29 июня в 13:00
4 300 за всё до 6 чел.
Самобытная Карелия
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Мастер-класс в Петрозаводске: «Самобытная Карелия» - искусство и чай
Приглашаем на уникальное путешествие по культуре Карелии через искусство и традиции заваривания Иван-чая
Начало: В Петрозаводске
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
от 3 900 за всё до 10 чел.
Два дня в Заонежье: Кижи, шунгит и банька
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Два дня в Заонежье: культурное погружение и отдых в Карелии
Откройте для себя душу Карелии: деревянные шедевры Кижи, шунгитовые пляжи и традиционная банька
Начало: город Петрозаводск
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от 35 100 за всё до 7 чел.
На свет маяка: прогулка по сосновому лесу и пикник на берегу Онеги
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
На свет маяка: прогулка и пикник на берегу Онеги в Петрозаводске
Проведите незабываемый день, наслаждаясь красотами Карелии, ароматами хвойного леса и уютным пикником на берегу Онежского озера
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
15 500 за всё до 3 чел.
Тайная Карелия: авторская экскурсия по Северному Приладожью
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Тайная Карелия: авторская экскурсия по Северному Приладожью
Добраться до водопадов, поздороваться с лешим и увидеть ту Карелию, о которой не подозревают туристы
Начало: У ТРК Лотос Plaza
15 июня в 08:30
16 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
Путешествие от западной до северной точки Онежского озера: палеовулкан, гора Сампо, водопад Кивач и Медвежьегорск
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
16 950 за всё до 4 чел.
Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
Увидеть самобытные уголки карельской природы: от водопада Кивач до палеовулкана Гирвас
5 сен в 09:00
11 сен в 09:00
от 8 000 за всё до 18 чел.
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
11 отзывов
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Открыть лучшие природные фасады Карелии, забраться на «гору лешего» и узнать об истории края
5 сен в 08:00
11 сен в 08:00
25 000 за всё до 4 чел.
Петрозаводск: первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Петрозаводск: первое знакомство
Насладиться променадом по набережной и совершить путешествие вглубь трех столетий
Начало: В районе набережной
5 сен в 17:00
11 сен в 17:00
2 340 за всё до 15 чел.
Водопад Кивач, вулкан Гирвас и Марциальные воды на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
Кивач, Гирвас и Марциальные воды: уникальная экскурсия на авто
Откройте все красоты Карелии за один день: водопад Кивач, вулкан Гирвас и лечебные источники
Начало: Место Вашего проживания в Петрозаводске
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 13 800 за человека
Национальный музей Республики Карелия: аудиоэкскурсия из века в век
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
3 отзыва
Национальный музей Республики Карелия: путешествие в историю через аудиоэкскурсию
Погрузитесь в увлекательное путешествие по эпохам в Национальном музее Республики Карелия, пройдитесь по старинному губернаторскому дому
Начало: Площадь Ленина, 1
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
790 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
    Огромное спасибо Веронике за экскурсию по городу,за информацию о Петрозаводске. Все интересно и познавательно.
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных
    Были на экскурсии с детьми в мае. Понравилось. Посмотрели места, куда сами бы ни когда не пошли и не попали. Получили много интересной информации о городе, горожанах. Послушали интересные истории. Информация предоставляется в простой доступной для восприятия форме.
  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
    Вчера посетили водопад Кивач с экскурсоводом Ольгой. Спасибо за оперативность. Выбора у нас небыло, так как путешествовали на теплоходе и
    читать дальше

    в Петрозаводске была остановка на 5 часов. Вечером забронировали и уже в 8 утра встретились с Ольгой. Душевный не навязчивый человек. 4 часа пролетели за разговорами. Вернемся обязательно.

  • В
    Виктор
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Гидом и экскурсией довольны. Отдельное спасибо за космический пересказ эпоса Калевала.
  • П
    Павел
    3 июня 2024
    Приладожье - в гостях у карельской сказки
    Замечательная поездка к Ладожскому озеру! Прекрасные виды самого озера, скал и сказочного леса, несколько роскошных водопадов. Ездили с Дарьей, она не только прекрасный рассказчик, но и очень аккуратный водитель. В общем, все понравилось, незабываемый день. Всем рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
    Спасибо Веронике за экскурсию по Петрозаводску! Самим в таком городе не увидеть очень интересных уголков, разбросаны по площади и спрятаны
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    в закоулках. Отдельное спасибо за список ресторанчиков - заранее заказали, изучили меню, побывали в трех за 2 дня - вкусная кухня, интересные интерьеры.

  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
    Пишу отзыв спустя 9 месяцев. Не отпускает! Путешествовали с мужем по Карелии в сентябре 2023 года, посещение Медвежьегорска сразу входило
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    в наши планы, решили ехать туда не самостоятельно, а с Дмитрием. Прекрасно продуманный маршрут, доступная и интересная информация по истории, географии, культуре, гастрономии… Любовались водопадом Кивач, побывали на Гирвасе, Марциальных водах (как врачу, интересна была история болезни Петра I), попробовали той самой исцеляющей воды, в Медвежьегорске посетили интереснейший железнодорожный музей, общались с замечательным хранителем музея, а также увидели финские укрепления времён ВОВ (к сожалению, для меня совсем неизвестная страница истории). С Дмитрием интересно везде. Не спешит, учитывает все пожелания, делится информацией, даёт советы, что посмотреть в следующие дни отпуска. Также побывали на месте съёмок фильма "Любовь и голуби". Хозяин усадьбы очень приветлив, предлагает атрибуты для фото. На обратном пути Дмитрий показал Беломорканал. Немаловажно, что Дмитрий очень хороший водитель и знает, где вкусно накормить своих туристов, мы пробовали бесподобную финскую уху лохикейтто. Если вернёмся в Карелию, то вновь обратимся к Дмитрию за впечатлениями!

  • И
    Илья
    31 мая 2024
    Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
    Отлично!
  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Добро пожаловать в Карелию
    Отличная экскурсия. Елена очень эрудированный рассказчик, с огромной любовью рассказывающая про свой край. Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Из Петрозаводска - в гости к хаски и северным оленям
    Катание на собаках - это нечто!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Ваш идеальный день в Карелии
  2. Петрозаводск в трех веках
  3. Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных
  4. Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
  5. Душевная прогулка по Петрозаводску
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Индивидуальные" можно забронировать 57 экскурсий и билетов от 790 до 35 100. Туристы уже оставили гидам 1603 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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