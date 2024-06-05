1 чел.
По популярности
Мини-группа
2.5 часа
В тренде
Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
Отправьтесь на увлекательную прогулку на деревянной ладье Хийси вдоль Петрозаводска и насладитесь природой на острове Лой
Начало: На набережной Петрозаводска
Расписание: ежедневно в 09:00, 15:30, 18:00 и 20:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
2 900₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Петрозаводск: история и секреты в памятниках и арт-объектах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, открывая истории, стоящие за каждым памятником и арт-объектом
Начало: На набережной Онежского озера
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Почувствуйте Петрозаводск: уникальная пешеходная экскурсия
Откройте для себя Петрозаводск не как обычный турист: исследуйте его историю, культуру и кухню в увлекательной прогулке
Начало: На площади Кирова
22 июня в 09:00
28 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Урочище «Чертов стул»: путешествие по мистической Карелии
Погрузитесь в мир карельских легенд и мифов, исследуя уникальное урочище и его загадочные каменные лабиринты
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
22 июня в 10:00
27 июня в 10:30
9 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Встреча с хаски и северными оленями: магическое приключение в Петрозаводске
Приглашаем вас на встречу с карельским Дедом Морозом, где вас ждут хаски, северные олени и атмосфера праздника в любое время года
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 2 500₽ за человека
Мини-группа
1 час
Экскурсия на квадроциклах по дикой Карелии: уникальный опыт и яркие эмоции
Отправляйтесь в захватывающее путешествие на квадроциклах по дикой Карелии. Вас ждут уникальные маршруты, живописные пейзажи и непуганые звери
Начало: В глэмпинге «Ёлки» на Горке
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 и 22:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Природа Карелии: экскурсия по следам древних ледников и Петра I
Погрузитесь в удивительный мир Карелии: древние ледники, мистические горы и целебные источники ждут вас
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Изучите секреты карельской кухни на мастер-классе по калиткам в Петрозаводске
Погрузитесь в атмосферу карельской кухни на мастер-классе по калиткам. За 1,5 часа вы научитесь готовить традиционные пирожки с картошкой и брусникой
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Карелия заповедная: прогулка по экотропе в Петрозаводске
Откройте для себя тайны карельской природы, пройдите по заповедным тропам и познакомьтесь с историей Лососинского парка
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
2 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: катание на лошадях в лесах Петрозаводска
Индивидуальная экскурсия в Петрозаводске: прогулка по карельскому лесу на лошадях, знакомство с их повадками и бытом конюшни. Подходит для всех возрастов
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
3 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Село Шёлтозеро: путешествие к корням вепсской культуры в Петрозаводске
Вас ждет захватывающее путешествие в село Шёлтозеро, где вы узнаете о вепсах - загадочном народе Карелии
22 июня в 09:00
27 июня в 09:30
18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках
Прогулка по Петрозаводску с 3D-звуком и интерактивными элементами. Узнайте истории города, посетите нетуристические места и станьте частью спектакля
Начало: В гостинице Космос
22 июня в 13:00
29 июня в 13:00
4 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс в Петрозаводске: «Самобытная Карелия» - искусство и чай
Приглашаем на уникальное путешествие по культуре Карелии через искусство и традиции заваривания Иван-чая
Начало: В Петрозаводске
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
от 3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
На свет маяка: прогулка и пикник на берегу Онеги в Петрозаводске
Проведите незабываемый день, наслаждаясь красотами Карелии, ароматами хвойного леса и уютным пикником на берегу Онежского озера
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Путешествие к хаски и северным оленям
Крупнейший в России питомник хаски, ферма северных оленей и резиденция карельского Деда Мороза
Начало: в районе гостиницы Северная
Расписание: ежедневно в 12:00
5 сен в 12:00
11 сен в 12:00
2 900₽ за человека
Групповая
15 часов
Легендарный Валаам из Петрозаводска
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
8 500₽ за человека
Групповая
18 часов
Мистическая гора Воттоваара
Начало: Площадь Гагарина д 3
Расписание: Каждую пятницу и субботу с 27 мая по 16 сентября
14 июня в 07:15
15 июня в 07:15
7 500₽ за человека
Групповая
4 часа
В гости к хаски и северным оленям: уникальная экскурсия в Петрозаводске
Приглашаем вас в захватывающее путешествие к Талви Укко, где вас ждут встречи с хаски и северными оленями
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 10:30
13 июня в 11:00
от 2 200₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Национальный музей Республики Карелия: путешествие в историю через аудиоэкскурсию
Погрузитесь в увлекательное путешествие по эпохам в Национальном музее Республики Карелия, пройдитесь по старинному губернаторскому дому
Начало: Площадь Ленина, 1
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
790₽ за человека
Аудиогид
5 часов
Марциальные воды и водопад Кивач: незабываемый аудиотур по Карелии
Погрузитесь в мир карельской природы и истории с уникальным аудиогидом. Ваше путешествие начнется всего в нескольких километрах от Петрозаводска
Начало: Р-21 Кола, 437-й километр, Респ. Карелия
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
890₽ за человека
Мини-группа
6.5 часов
К острову Кижи на амфибии
Начало: Ул. Онежской флотилии, д. 49, яхт-клуб «Адмирал»
26 июля в 09:00
1 окт в 09:00
6 900₽ за человека
Групповая
9 часов
Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчейла
Начало: Ул. Еремеева, 1, Ротонда на набережной
Расписание: Каждый четверг
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
7 700₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Уникальная экскурсия в Кинерму: карельская деревня, часовня XVIII века и чай
Приглашаем на незабываемое путешествие в Кинерму, где вы окунетесь в атмосферу карельской деревни, узнаете ее историю и насладитесь традиционными пирогами
Начало: Петрозаводск, у Ротонды (ул. Еремеева, д. 1)
15 июня в 08:00
от 18 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Необычные маршруты, путешествие в г. Медвежьегорск
Начало: Петрозаводск
Расписание: с 15.05.2023 с 9:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 200₽ за всё до 7 чел.
Групповая
17 часов
Расписание: Пятница, Суббота в 07:00
7 500₽ за человека
Квест
3 часа
Квест «Эпохи Петрозаводска»
Познавательная интерактивная прогулка по городу
20 июля в 08:00
31 июля в 08:00
5 040₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Айда в деревню! Живописный тур по Карелии из Петрозаводска
Исследуйте красоты Карелии: от карельских лесов до гостеприимства деревни Киндасово с традиционными угощениями
Начало: Место Вашего проживания в Петрозаводске
Расписание: Согласно расписанию вколендаре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 500₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Мото-тур на питбайках и эндуро в Карелии
Начало: Петрозаводск, пл. Гагарина, 2a
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
1 час 20 минут 24 секунды
Барный маршрут по Петрозаводску: погружение в ночную жизнь города
Готовы к вечеру полному впечатлений? Присоединяйтесь к барному маршруту по Петрозаводску и насладитесь уникальной атмосферой лучших заведений
Начало: Ул. Максима Горького, д. 25
Расписание: С понедельника по пятницу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 800₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Прогулка по Новой Набережной Петрозаводска: от истории до современности
Откройте для себя красоту и историю Петрозаводска в увлекательной прогулке по Новой Набережной с интерактивным мобильным гидом
Начало: Проспект Ленина, д. 2
Расписание: С понедельника по пятницу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Вепсская земля: каменные карьеры, храм и этномузей
Полюбоваться природой и прикоснуться к быту народа, который стоял у истоков русского государства
13 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Воскресенье в 10:00
3 400₽ за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Среда в 08:00
3 800₽ за человека
Групповая
18 часов
Расписание: Среда в 05:15
11 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Петрозаводск с необычного ракурса
Потухший вулкан, каменный карьер, 180-летняя ель и музей шунгита - за 4 часа
Начало: В удобном для вас месте в Петрозаводске
12 июня в 09:00
30 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Джип-тур «Внедорожное приключение»
Начало: По договоренности
Расписание: Любые даты c Мая по Ноябрь с 10:00 до 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 20 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Промысловая рыбалка на Онежском озере
Познакомиться с опытными карельскими рыболовами и добыть вкуснейшую рыбу в заливах Онеги
Начало: В районе ж/д вокзала
3 сен в 05:00
от 9 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННикита5 июня 2024Очень здорово провели время! Мы прокатились по дивописному карельскому лесу, посетили тайные квадроциклетнын тропы посреди соснового бора и (!!!) заехали
- ИИрина5 июня 2024Отлично!
- ММарина5 июня 2024Были на экскурсии с детьми в мае. Понравилось. Посмотрели места, куда сами бы ни когда не пошли и не попали. Получили много интересной информации о городе, горожанах. Послушали интересные истории. Информация предоставляется в простой доступной для восприятия форме.
- ААнжела31 мая 2024Спасибо большое за экскурсию!!! Очень грамотный гид Екатерина, интересно и познавательно рассказала историю Карелии. Супер!!! Очень рекомендую!!!
- ТТатьяна29 мая 2024Катание на собаках - это нечто!!!
- ННаталья27 мая 2024Огромное спасибо за организацию тура на Валаам на таком высочайшем уровне. Гид Андрей настоящий профессионал, кладезь информации. А как заботился
- ААнастасия26 мая 2024Случайно наткнулись на данное предложение, но не пожалели ни на секунду, очень красивые виды. Безумно доброжелательные люди работают, и очень добрые лошади 💖 Рекомендуем всем.
- ААнастасия26 мая 2024Мы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настрой еще с самой пристани,
- ВВладимир26 мая 2024Замечательная экскурсия! Видно, что Анжелика любит свой город и смогла заинтересовать нас историей и культурой Петрозаводска и Карелии. Спасибо за прогулку!
- ЕЕвгения24 мая 2024😍😍😍
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Необычные»
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