Необычные экскурсии по Петрозаводску

Найдено 37 экскурсий в категории «Необычные» в Петрозаводске, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
Мини-группа
2.5 часа
64 отзыва
В тренде
Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
Отправьтесь на увлекательную прогулку на деревянной ладье Хийси вдоль Петрозаводска и насладитесь природой на острове Лой
Начало: На набережной Петрозаводска
Расписание: ежедневно в 09:00, 15:30, 18:00 и 20:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
2 900 за человека
Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
57 отзывов
Петрозаводск: история и секреты в памятниках и арт-объектах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, открывая истории, стоящие за каждым памятником и арт-объектом
Начало: На набережной Онежского озера
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за всё до 7 чел.
Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
309 отзывов
Популярное предложение
Почувствуйте Петрозаводск: уникальная пешеходная экскурсия
Откройте для себя Петрозаводск не как обычный турист: исследуйте его историю, культуру и кухню в увлекательной прогулке
Начало: На площади Кирова
22 июня в 09:00
28 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Урочище «Чертов стул»: путешествие по мистической Карелии
Погрузитесь в мир карельских легенд и мифов, исследуя уникальное урочище и его загадочные каменные лабиринты
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
22 июня в 10:00
27 июня в 10:30
9 500 за всё до 5 чел.
Из Петрозаводска - в гости к хаски и северным оленям
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
40 отзывов
Встреча с хаски и северными оленями: магическое приключение в Петрозаводске
Приглашаем вас на встречу с карельским Дедом Морозом, где вас ждут хаски, северные олени и атмосфера праздника в любое время года
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 2 500 за человека
На квадроциклах по дикой Карелии - в мини-группе
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Экскурсия на квадроциклах по дикой Карелии: уникальный опыт и яркие эмоции
Отправляйтесь в захватывающее путешествие на квадроциклах по дикой Карелии. Вас ждут уникальные маршруты, живописные пейзажи и непуганые звери
Начало: В глэмпинге «Ёлки» на Горке
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 и 22:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
6 000 за человека
Природа Карелии: по следам древних ледников и Петра I
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Природа Карелии: экскурсия по следам древних ледников и Петра I
Погрузитесь в удивительный мир Карелии: древние ледники, мистические горы и целебные источники ждут вас
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
25 000 за всё до 10 чел.
Мастер-класс по калиткам
Мини-группа
1.5 часа
2 отзыва
Изучите секреты карельской кухни на мастер-классе по калиткам в Петрозаводске
Погрузитесь в атмосферу карельской кухни на мастер-классе по калиткам. За 1,5 часа вы научитесь готовить традиционные пирожки с картошкой и брусникой
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
2 000 за человека
Карелия заповедная: прогулка по экотропе
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
21 отзыв
Карелия заповедная: прогулка по экотропе в Петрозаводске
Откройте для себя тайны карельской природы, пройдите по заповедным тропам и познакомьтесь с историей Лососинского парка
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
2 200 за всё до 4 чел.
Прогулка на лошадях в карельском лесу
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: катание на лошадях в лесах Петрозаводска
Индивидуальная экскурсия в Петрозаводске: прогулка по карельскому лесу на лошадях, знакомство с их повадками и бытом конюшни. Подходит для всех возрастов
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
3 000 за человека
Село Шёлтозеро: в гости к потомкам древнего народа Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Село Шёлтозеро: путешествие к корням вепсской культуры в Петрозаводске
Вас ждет захватывающее путешествие в село Шёлтозеро, где вы узнаете о вепсах - загадочном народе Карелии
22 июня в 09:00
27 июня в 09:30
18 000 за всё до 6 чел.
Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках
Прогулка по Петрозаводску с 3D-звуком и интерактивными элементами. Узнайте истории города, посетите нетуристические места и станьте частью спектакля
Начало: В гостинице Космос
22 июня в 13:00
29 июня в 13:00
4 300 за всё до 6 чел.
Самобытная Карелия
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Мастер-класс в Петрозаводске: «Самобытная Карелия» - искусство и чай
Приглашаем на уникальное путешествие по культуре Карелии через искусство и традиции заваривания Иван-чая
Начало: В Петрозаводске
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
от 3 900 за всё до 10 чел.
На свет маяка: прогулка по сосновому лесу и пикник на берегу Онеги
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
На свет маяка: прогулка и пикник на берегу Онеги в Петрозаводске
Проведите незабываемый день, наслаждаясь красотами Карелии, ароматами хвойного леса и уютным пикником на берегу Онежского озера
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
15 500 за всё до 3 чел.
Путешествие к хаски и северным оленям
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
14 отзывов
Путешествие к хаски и северным оленям
Крупнейший в России питомник хаски, ферма северных оленей и резиденция карельского Деда Мороза
Начало: в районе гостиницы Северная
Расписание: ежедневно в 12:00
5 сен в 12:00
11 сен в 12:00
2 900 за человека
Легендарный Валаам из Петрозаводска
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
61 отзыв
Легендарный Валаам из Петрозаводска
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
8 500 за человека
Мистическая гора Воттоваара
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
50 отзывов
Мистическая гора Воттоваара
Начало: Площадь Гагарина д 3
Расписание: Каждую пятницу и субботу с 27 мая по 16 сентября
14 июня в 07:15
15 июня в 07:15
7 500 за человека
В гости к хаски и северным оленям
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
81 отзыв
В гости к хаски и северным оленям: уникальная экскурсия в Петрозаводске
Приглашаем вас в захватывающее путешествие к Талви Укко, где вас ждут встречи с хаски и северными оленями
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 10:30
13 июня в 11:00
от 2 200 за человека
Национальный музей Республики Карелия: аудиоэкскурсия из века в век
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
3 отзыва
Национальный музей Республики Карелия: путешествие в историю через аудиоэкскурсию
Погрузитесь в увлекательное путешествие по эпохам в Национальном музее Республики Карелия, пройдитесь по старинному губернаторскому дому
Начало: Площадь Ленина, 1
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
790 за человека
Марциальные воды и водопад Кивач: автомобильный аудиотур по Карелии
🚶 Пешая
🚗 На машине
Аудиогид
5 часов
1 отзыв
Марциальные воды и водопад Кивач: незабываемый аудиотур по Карелии
Погрузитесь в мир карельской природы и истории с уникальным аудиогидом. Ваше путешествие начнется всего в нескольких километрах от Петрозаводска
Начало: Р-21 Кола, 437-й километр, Респ. Карелия
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
890 за человека
К острову Кижи на амфибии
🚤 На катере
Мини-группа
6.5 часов
2 отзыва
К острову Кижи на амфибии
Начало: Ул. Онежской флотилии, д. 49, яхт-клуб «Адмирал»
26 июля в 09:00
1 окт в 09:00
6 900 за человека
Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчейла
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
1 отзыв
Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчейла
Начало: Ул. Еремеева, 1, Ротонда на набережной
Расписание: Каждый четверг
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
7 700 за человека
Экскурсия в деревню Кинерму
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Уникальная экскурсия в Кинерму: карельская деревня, часовня XVIII века и чай
Приглашаем на незабываемое путешествие в Кинерму, где вы окунетесь в атмосферу карельской деревни, узнаете ее историю и насладитесь традиционными пирогами
Начало: Петрозаводск, у Ротонды (ул. Еремеева, д. 1)
15 июня в 08:00
от 18 000 за человека
Необычные маршруты, путешествие в г. Медвежьегорск
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Необычные маршруты, путешествие в г. Медвежьегорск
Начало: Петрозаводск
Расписание: с 15.05.2023 с 9:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 200 за всё до 7 чел.
Мистическая гора Воттоваара
Групповая
17 часов
1 отзыв
Мистическая гора Воттоваара
Расписание: Пятница, Суббота в 07:00
7 500 за человека
Квест «Эпохи Петрозаводска»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
2 отзыва
Квест «Эпохи Петрозаводска»
Познавательная интерактивная прогулка по городу
20 июля в 08:00
31 июля в 08:00
5 040 за всё до 5 чел.
Айда в деревню! Тур по живописной Карелии
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
Айда в деревню! Живописный тур по Карелии из Петрозаводска
Исследуйте красоты Карелии: от карельских лесов до гостеприимства деревни Киндасово с традиционными угощениями
Начало: Место Вашего проживания в Петрозаводске
Расписание: Согласно расписанию вколендаре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 500 за человека
Мото-тур на питбайках и эндуро в Карелии
🏍 На мотоцикле
🏍️ На эндуро
Мини-группа
3 часа
Мото-тур на питбайках и эндуро в Карелии
Начало: Петрозаводск, пл. Гагарина, 2a
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000 за человека
Барный маршрут по Петрозаводску
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час 20 минут 24 секунды
Барный маршрут по Петрозаводску: погружение в ночную жизнь города
Готовы к вечеру полному впечатлений? Присоединяйтесь к барному маршруту по Петрозаводску и насладитесь уникальной атмосферой лучших заведений
Начало: Ул. Максима Горького, д. 25
Расписание: С понедельника по пятницу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 800 за человека
Прогулка по Новой Набережной в Петрозаводске
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
Прогулка по Новой Набережной Петрозаводска: от истории до современности
Откройте для себя красоту и историю Петрозаводска в увлекательной прогулке по Новой Набережной с интерактивным мобильным гидом
Начало: Проспект Ленина, д. 2
Расписание: С понедельника по пятницу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 800 за человека
Вепсская земля: каменные карьеры, храм и этномузей
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Вепсская земля: каменные карьеры, храм и этномузей
Полюбоваться природой и прикоснуться к быту народа, который стоял у истоков русского государства
13 500 за всё до 4 чел.
Сплав по реке Шуя
Групповая
5 часов
Сплав по реке Шуя
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Воскресенье в 10:00
3 400 за человека
Александро-Свирский монастырь
Групповая
10 часов
Александро-Свирский монастырь
Расписание: Среда в 08:00
3 800 за человека
Валаам и Рускеала
Групповая
18 часов
Валаам и Рускеала
Расписание: Среда в 05:15
11 000 за человека
Петрозаводск с необычного ракурса
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Петрозаводск с необычного ракурса
Потухший вулкан, каменный карьер, 180-летняя ель и музей шунгита - за 4 часа
Начало: В удобном для вас месте в Петрозаводске
12 июня в 09:00
30 июня в 09:00
6 900 за всё до 4 чел.
Джип-тур «Внедорожное приключение»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Джип-тур «Внедорожное приключение»
Начало: По договоренности
Расписание: Любые даты c Мая по Ноябрь с 10:00 до 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 20 000 за человека
Промысловая рыбалка на Онежском озере
Индивидуальная
6 часов
Промысловая рыбалка на Онежском озере
Познакомиться с опытными карельскими рыболовами и добыть вкуснейшую рыбу в заливах Онеги
Начало: В районе ж/д вокзала
3 сен в 05:00
от 9 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Никита
    5 июня 2024
    На квадроциклах по дикой Карелии - в мини-группе
    Очень здорово провели время! Мы прокатились по дивописному карельскому лесу, посетили тайные квадроциклетнын тропы посреди соснового бора и (!!!) заехали
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    на живописное болото! Во-первых, хочу отметить технику. Новая, обслуженная и чистая! Электроуселитель руля особенно доставил, после турецких квадроциклах, где тяжело поворачивается руль - здесь чувствуешь себя, словно в мерседесе. Второе - экипировка. Я переживал в чем ехать и какая будет погода. У инструктора на базе и мембранные непросокаемые костюмы, мотоциклетные джерси, если жарко, сапоги всех размеров и, конечно, крутые шлема! Будьте готовы - они тяжелые, оказывается так должны весить профессиональные шлема. Было комфортно и я чувствовал себя защищенным! Третье - гид. Специально выложил его фото с нашей группой. Очень яркий, жизнерадостный представитель Карелии. Он не только поведал нам миллиард легенд и рассказов о Карелии, но и влюбил в этот невероятный край навсегда. Теперь планирую приехать к нему на двухчасовой маршрут на заброшенную военную базу. Очень круто путешествовать с местным еще и с таким позитивным и знающим рассказчиком! Четвертое - кафе! По приезду на базе оказывается есть полноценное кафе, где можно не только выпить чашку кофе, но и полноценно и очень вкусно поесть! Про локации - молчу, фото сами за себя говорят. Рекомендую и сам приеду снова!

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
    Отлично!
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных
    Были на экскурсии с детьми в мае. Понравилось. Посмотрели места, куда сами бы ни когда не пошли и не попали. Получили много интересной информации о городе, горожанах. Послушали интересные истории. Информация предоставляется в простой доступной для восприятия форме.
  • А
    Анжела
    31 мая 2024
    Легендарный Валаам из Петрозаводска
    Спасибо большое за экскурсию!!! Очень грамотный гид Екатерина, интересно и познавательно рассказала историю Карелии. Супер!!! Очень рекомендую!!!
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Из Петрозаводска - в гости к хаски и северным оленям
    Катание на собаках - это нечто!!!
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Легендарный Валаам из Петрозаводска
    Огромное спасибо за организацию тура на Валаам на таком высочайшем уровне. Гид Андрей настоящий профессионал, кладезь информации. А как заботился
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    обо всех туристах группы. Благодаря Андрею дорога и туда и обратно совсем не утомила, наоборот, было очень интересно. На Валааме нас встретил чудесный гид Михаил. Как же душевно и трогательно он познакомил нас с этим необыкновенным местом. Я так рада, что экскурсия состоялась, все получилось увидеть. Спасибо вам огромное.

  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Прогулка на лошадях в карельском лесу
    Случайно наткнулись на данное предложение, но не пожалели ни на секунду, очень красивые виды. Безумно доброжелательные люди работают, и очень добрые лошади 💖 Рекомендуем всем.
    Случайно наткнулись на данное предложение, но не пожалели ни на секунду, очень красивые виды. Безумно доброжелательныеСлучайно наткнулись на данное предложение, но не пожалели ни на секунду, очень красивые виды. Безумно доброжелательные
  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
    Мы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настрой еще с самой пристани,
    читать дальше

    мы теперь всем друзьям рекомендуем, воспользоваться данным предложением. До сих пор с трепетом вспоминаем эту прогулку и очень тепло на душе становится, нам еще повезло, что была не так много народу, и все как на подбор, очень атмосферненько было💔 Очень приятный бонус, то что в прогулку входит чай и печеньки🥹 и то что имеются пледы и плащи на судне)

    Мы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настройМы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настройМы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настройМы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настройМы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настройМы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настройМы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настройМы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настрой
  • В
    Владимир
    26 мая 2024
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Замечательная экскурсия! Видно, что Анжелика любит свой город и смогла заинтересовать нас историей и культурой Петрозаводска и Карелии. Спасибо за прогулку!
  • Е
    Евгения
    24 мая 2024
    Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
    😍😍😍
    😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 37
  1. Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
  2. Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных
  3. Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
  4. Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
  5. Из Петрозаводска - в гости к хаски и северным оленям
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Необычные" можно забронировать 37 экскурсий и билетов от 790 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 780 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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