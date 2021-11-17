Что вас ожидает

Самое главное в городе

Мы пройдем по всему центру Петрозаводска — вы научитесь самостоятельно ориентироваться в городе, познакомитесь с его ключевыми памятниками и услышите о них самое любопытное. Мы увидим необычные арт-объекты: встретим гигантского комара, а на набережной — подарки от городов-побратимов. Кроме того, заглянем в Музей меда: местный гид проведёт для вас мини-экскурсию, а после бесплатно угостит карельским иван-чаем с мёдом.

Краткий экскурс и лайфхаки для путешественников

Без длинных монологов и скучных дат — я расскажу только самое интересное. Пробежимся по важным вехам в истории города и обсудим, чем живёт Петрозаводск здесь и сейчас. Вы получите важную информацию для самостоятельного путешествия по Карелии. Обязательно поговорим о гастрономическом туризме: какие блюда стоит попробовать — и какие заведения посетить. И конечно, я расскажу, какие сувениры лучше всего привезти родным и близким.

Бонус: я буду рада пофотографировать вас на свой фотоаппарат — на фоне городских пейзажей или арт-объектов, чтобы у вас остались снимки на память о городе.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто первый раз в нашем городе: на прогулке не будет глубокого погружения в историю и архитектуру Петрозаводска, но я помогу вам создать целостное впечатление о городе и разобраться, как можно отдохнуть в наших краях.

Организационные детали