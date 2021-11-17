Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые

Увидеть главное в городе, узнать о его прошлом и настоящем и понять, как отдохнуть в Карелии

Петрозаводск — первая страница в вашем путешествии по Карелии, и я постараюсь, чтобы у него было отличное начало.

Вместе мы обойдем центр: я расскажу о локациях на маршруте, о прошлом и современной жизни Петрозаводска (самое любопытное. ). А еще посоветую, как самостоятельно исследовать Карелию.

Бонусом станут снимки на память о встрече с городом.
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Самое главное в городе

Мы пройдем по всему центру Петрозаводска — вы научитесь самостоятельно ориентироваться в городе, познакомитесь с его ключевыми памятниками и услышите о них самое любопытное. Мы увидим необычные арт-объекты: встретим гигантского комара, а на набережной — подарки от городов-побратимов. Кроме того, заглянем в Музей меда: местный гид проведёт для вас мини-экскурсию, а после бесплатно угостит карельским иван-чаем с мёдом.

Краткий экскурс и лайфхаки для путешественников

Без длинных монологов и скучных дат — я расскажу только самое интересное. Пробежимся по важным вехам в истории города и обсудим, чем живёт Петрозаводск здесь и сейчас. Вы получите важную информацию для самостоятельного путешествия по Карелии. Обязательно поговорим о гастрономическом туризме: какие блюда стоит попробовать — и какие заведения посетить. И конечно, я расскажу, какие сувениры лучше всего привезти родным и близким.

Бонус: я буду рада пофотографировать вас на свой фотоаппарат — на фоне городских пейзажей или арт-объектов, чтобы у вас остались снимки на память о городе.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто первый раз в нашем городе: на прогулке не будет глубокого погружения в историю и архитектуру Петрозаводска, но я помогу вам создать целостное впечатление о городе и разобраться, как можно отдохнуть в наших краях.

Организационные детали

  • Экскурсия, чаепитие и дегустация мёда в Музее мёда проходит бесплатно
  • Для прогулки выбирайте максимально удобную обувь, с собой захватите маску. Одевайтесь теплее: с Онежского озера часто дует холодный ветер.
  • При бронировании экскурсии учитывайте длительность светового дня

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Гагарина, у ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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