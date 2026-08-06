Познакомьтесь с Петрозаводском: центр города, история и современность, советы по гастрономии и сувенирам. Всё это в одной прогулке
Петрозаводск - идеальное начало для знакомства с Карелией.
Экскурсия охватывает центр города, где вы увидите памятники и арт-объекты, такие как гигантский комар и подарки от городов-побратимов. Узнаете о прошлом и настоящем города, получите советы по гастрономии и выбору сувениров.
Прогулка подходит для тех, кто впервые в Петрозаводске, и оставит яркие впечатления и фотографии на память
Лучше всего отправляться на экскурсию в Петрозаводске в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная, а длительность светового дня позволяет насладиться прогулкой в полной мере. Май и сентябрь также подойдут для посещения, хотя может быть прохладнее. В остальные месяцы, несмотря на холод и короткий световой день, вы всё равно сможете насладиться атмосферой города, но стоит подготовиться к погодным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Гигантский комар
Подарки от городов-побратимов
Описание экскурсии
Самое главное в городе
Мы пройдем по всему центру Петрозаводска — вы научитесь самостоятельно ориентироваться в городе, познакомитесь с его ключевыми памятниками и услышите о них самое любопытное. Мы увидим необычные арт-объекты: встретим гигантского комара, а на набережной — подарки от городов-побратимов.
Краткий экскурс и лайфхаки для путешественников
Без длинных монологов и скучных дат — я расскажу только самое интересное. Пробежимся по важным вехам в истории города и обсудим, чем живёт Петрозаводск здесь и сейчас. Вы получите важную информацию для самостоятельного путешествия по Карелии. Обязательно поговорим о гастрономическом туризме: какие блюда стоит попробовать — и какие заведения посетить. И конечно, я расскажу, какие сувениры лучше всего привезти родным и близким.
Бонус: я буду рада пофотографировать вас на ваш телефон на фоне городских пейзажей или арт-объектов, чтобы у вас остались снимки на память о городе.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто первый раз в нашем городе: на прогулке не будет глубокого погружения в историю и архитектуру Петрозаводска, но я помогу вам создать целостное впечатление о городе и разобраться, как можно отдохнуть в наших краях.
Организационные детали
Для прогулки выбирайте максимально удобную обувь. Одевайтесь теплее: с Онежского озера часто дует холодный ветер.
При бронировании экскурсии учитывайте длительность светового дня
Маршрут может быть утомителен для детей до 10 лет, пожалуйста, учитывайте это при бронировании экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Гагарина, у ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1389 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости Петрозаводска и Республики Карелия!
Меня зовут Вероника, рада с вами познакомиться!
5 лет я отучилась на бухгалтера и 7 лет отработала им же. А затем в моей жизни случился читать дальшеуменьшить
декрет и поиск «моей» профессии:)
Искания привели меня к пониманию, что я очень люблю свой край и родной Петрозаводск — и хочу делиться своей любовью с вами!
Прошла переобучение на экскурсовода. С удовольствием приглашаю вас на экскурсии-фотопрогулки по Петрозаводску.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 195 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
189
4
4
3
1
2
1
1
–
Ирина
Очень милый и приятный экскурсовод. Кроме фактов об истории города рассказывала интересные события из жизни. Помогла сориентироваться с покупкой сувениров и местных продуктов. Ответила на все интересующие нас вопросы. Хорошая, содержательная экскурсия!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Интересная экскурсия! Много новой и полезной информации мы узнали от Вероники! С большим удовольствием прогулялись по городу, дети (5,9 и 14 лет) осилили весь предложенный маршрут. Спасибо большое за новые впечатления! Всех благ 🙏
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Спасибо огромное всей команде Трипстера и Веронике в частности за удивительные эмоции и прекрасное настроение в Петрозаводске!
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Галина
Если вы едите в Петрозаводск, то рекомендую Веронику. Человек влюбленный в свой город, человек, который уважает ваше время и даем, предварительно, нужную вам информацию (гостиницы, рестораны, музеи, выставки), человек с которым комфортно и интересно. Прекрасно знает историю и дух города.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Владимир
Экскурсия и гид на 10 баллов из 10. Это даже не экскурсия, а, именно, что прогулка в спокойном темпе с добрым приятелем, который в формате диалога рассказывает о фактах и читать дальшеуменьшить
достопримечательностях, прошлом и настоящем Петрозаводска. Гид Вероника - это солнышко, позитив и тонкое чувство юмора! 2,5 часа прогулки пролетели незаметно, с нашей стороны не хотелось расставаться. Кроме экскурсии Вероника дала нам много полезных рекомендаций по кафе, ресторанам, интересным местам Петрозаводска и абсолютно все в точку. Буду рекомендовать друзьям и знакомым.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алина
интересная и увлекательная экскурсия, обязательно к посещению! были с ребёнком 8 лет, нам очень понравилось! с юмором и легко! время пролетело незаметно, узнали много о я Петрозаводске!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Петрозаводска
Похожие экскурсии на «Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые»