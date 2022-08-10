Вечерние экскурсии Петрозаводска

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Петрозаводске, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тёплый вечер в Петрозаводске: готовим калитки и общаемся
Групповая
2 часа
Тёплый вечер в Петрозаводске: готовим калитки и общаемся
Научиться печь пироги и провести время в уютной атмосфере - на групповом мастер-классе с карелкой
Начало: Недалеко от Онежской набережной
Расписание: во вторник и четверг в 18:00
2 июля в 18:00
4 июля в 18:00
2 400 за человека
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
«Завершится программа на набережной Петрозаводска, где желающие смогут остаться, чтобы полюбоваться закатом»
Расписание: Ежедневно в 17:00
990 за человека
Барный маршрут по Петрозаводску
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час 20 минут 24 секунды
Барный маршрут по Петрозаводску: погружение в ночную жизнь города
Готовы к вечеру полному впечатлений? Присоединяйтесь к барному маршруту по Петрозаводску и насладитесь уникальной атмосферой лучших заведений
Начало: Ул. Максима Горького, д. 25
«Для гостей города это идеальный вариант познакомиться с активной ночной жизнью Петрозаводска с нуля»
Расписание: С понедельника по пятницу
Сегодня в 09:00
1 июля в 09:00
1 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Георгий
    10 августа 2022
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску
    Экскурсия очень понравилась. Большой плюс в том, что есть как пешеходная часть, так и автобусная. Автобус новый, комфортный. В конце развез всех по отелям Советую

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Вечерние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Марциальные воды
  4. Водопад Кивач
  5. Самое главное
  6. Рускеала
  7. Резиденция Талви Укко
  8. Ладожское озеро
  9. Остров Валаам
  10. Площадь Кирова
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 2 400. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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