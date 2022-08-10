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Групповая
2 часа
Тёплый вечер в Петрозаводске: готовим калитки и общаемся
Научиться печь пироги и провести время в уютной атмосфере - на групповом мастер-классе с карелкой
Начало: Недалеко от Онежской набережной
Расписание: во вторник и четверг в 18:00
2 июля в 18:00
4 июля в 18:00
2 400₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
«Завершится программа на набережной Петрозаводска, где желающие смогут остаться, чтобы полюбоваться закатом»
Расписание: Ежедневно в 17:00
990₽ за человека
Индивидуальная
1 час 20 минут 24 секунды
Барный маршрут по Петрозаводску: погружение в ночную жизнь города
Готовы к вечеру полному впечатлений? Присоединяйтесь к барному маршруту по Петрозаводску и насладитесь уникальной атмосферой лучших заведений
Начало: Ул. Максима Горького, д. 25
«Для гостей города это идеальный вариант познакомиться с активной ночной жизнью Петрозаводска с нуля»
Расписание: С понедельника по пятницу
Сегодня в 09:00
1 июля в 09:00
1 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГеоргий10 августа 2022Экскурсия очень понравилась. Большой плюс в том, что есть как пешеходная часть, так и автобусная. Автобус новый, комфортный. В конце развез всех по отелям Советую
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Вечерние»
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