С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке https://bolshayastrana.com/kareliya/belye-nochi-v-karelii-obzornyj-tur-1749.
Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №18 Москва – Петрозаводск.
Поезда меняют расписание, туристов встретят в то время, когда приедет поезд.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.
А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами .
Обязательно загляните в Губернаторский парк.
Экскурсия на остров Кижи.
Экскурсия на о. Кижи.
Поездка на «Комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).
Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.
Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет.
Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы.
Свободный день для отдыха.
По желанию можно самостоятельно провести день или записаться на экскурсию за доп.плату.
Экскурсия на остров Валаам и Рускеальный горный парк (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте).
Ранний подъем.
Завтрак с собой ланч-бокс.
06:00 Отъезд на автобусе в г.Сортавала (280 км).
Отправление на «метеоре» на о.Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).
Прибытие в монастырскую бухту.
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Переезд в Никоновскую бухту.
Посещение Воскресенского и Гефсиманского скитов.
Возвращение в г.Сортавала.
Экскурсия в горный парк Рускеала – Мраморный каньон, продолжительность (1 ч. 15 мин.)
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Возвращение в гостиницу.
Внимание: водная экскурсия на о.Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!
Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу.
Поездка на первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г.
Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников.
Осмотр музея и церкви Петра и Павла – 1721г .
Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.
Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева.
Обед в пути.
Возвращение в г. Петрозаводск на ж/д вокзал к 17:00.
Прощание с гидом.
Тур предусматривает проживание в отеле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Размещение
|Питер Инн 4*
|Фрегат 4*
|Двухместный номер
|20 200
|21 200
|Одноместный номер
|23 400
|25 400
|Дополнительное место
|18 500
|19 000
Скидка детям до 16 лет – 1 500 руб.
При себе необходимо иметь: запасную одежду, обувь.
Обувь должна быть спортивного типа – кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа "шлепанцы", но с фиксированным задником.
На случай дождя – накидку от дождя.
При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора. Мужчинам рекомендуется надевать броки (не шорты).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.