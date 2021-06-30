Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа

У большинства путешественников белые ночи ассоциируются с Петербургом

4.7
3 отзыва
У большинства путешественников белые ночи ассоциируются с Петербургом.

Однако Карельская Республика расположена намного севернее, поэтому солнце не заходит полностью за горизонт и излучает определенное количество света.

Это время живописных пейзажей не зря считается самым романтичным и любопытным периодом года среди многочисленных туристов, стремящихся в регион летом.

Разумеется, местные жители не меньше приезжих ценят такую уникальную возможность и поэтому в период белых ночей в Карелии можно не только любоваться окружающими пейзажами, но и посещать различные мероприятия, специально приуроченные к этому времени.
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
01
июл
22
июл
05
авг
12
авг
19
авг

Что вас ожидает 🤩

Петрозаводск
Петрозаводск
Окунемся в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии
Кижи
Кижи
Посетим остров, который является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России
Водопада Кивач
Водопада Кивач
Увидим один из крупнейших равнинных водопадов Европы
«Марциальные воды»
«Марциальные воды»
Побываем на первом российском курорте, основанном Петром I в 1719 г
Экскурсии на выбор
Экскурсии на выбор
При желании посетим остров Валаам и Рускеальский горный парк

Описание

С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке https://bolshayastrana.com/kareliya/belye-nochi-v-karelii-obzornyj-tur-1749.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, экскурсия по столице Карелии и на остров Кижи

Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №18 Москва – Петрозаводск. 

Поезда меняют расписание, туристов встретят в то время, когда приедет поезд.

Завтрак в кафе города. 

Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.

А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами . 

Обязательно загляните в Губернаторский парк.

Экскурсия на остров Кижи

Экскурсия на о. Кижи. 

Поездка на «Комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).

Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.

Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет.

Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.     

Возвращение в г. Петрозаводск.

Размещение в гостинице. 

Свободное время. 

2 день
Свободный день. Экскурсия на остров Валаам и Рускеальский горный парк

Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы. 

Свободный день для отдыха.

По желанию можно самостоятельно провести день или записаться на экскурсию за доп.плату.

Экскурсия на остров Валаам и Рускеальный горный парк (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте).

Ранний подъем. 

Завтрак с собой ланч-бокс. 

06:00 Отъезд на автобусе в г.Сортавала (280 км).

Отправление  на «метеоре» на о.Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).

Прибытие в монастырскую бухту.

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек. 

Обед в монастырской трапезной.

Переезд в Никоновскую бухту.

Посещение Воскресенского и Гефсиманского скитов.

Возвращение в г.Сортавала.

Экскурсия в горный парк Рускеала  Мраморный каньон, продолжительность (1 ч. 15 мин.) 

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

 Возвращение в гостиницу. 

Внимание: водная экскурсия на о.Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!

3 день
Курорт «Марциальные воды», водопад Кивач

Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы. 

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу.  

Поездка на первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г.

Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников.

Осмотр музея и церкви Петра и Павла – 1721г . 

Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.

Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева.  

Обед в пути. 

Возвращение в г. Петрозаводск на ж/д вокзал к 17:00.

Прощание с гидом.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

РазмещениеПитер Инн 4*Фрегат 4*
Двухместный номер20 20021 200
Одноместный номер23 40025 400
Дополнительное место18 50019 000

Скидка детям до 16 лет – 1 500 руб. 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле "Питер Инн "4*, 2 ночи
  • Питание по программе (3 завтрака, 1 обед)
  • Транспортные услуги по маршруту
  • Работа гида
  • Входные билеты на экскурсии
  • Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
  • Экскурсия на остров Кижи
  • Экскурсия на водопад «Кивач»
  • Посещение музея природы заповедника «Кивач»
  • Посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника Кивач
  • Экскурсия Курорт Марциальные воды
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсия на остров Валаам и в Рускеальский горный парк + обед (бронируется при покупке тура и оплачивается на месте):взрослые – 8 500 руб. /чел. дети до 12 лет – 6 500 руб. /чел.
  • Взрослые – 8 500 руб. /чел.
  • Дети до 12 лет – 6 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

При себе необходимо иметь: запасную одежду, обувь.

Обувь должна быть спортивного типа – кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа "шлепанцы", но с фиксированным задником.

На случай дождя – накидку от дождя.

Какие требования к одежде для посещения храмов?

При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора. Мужчинам рекомендуется надевать броки (не шорты).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Г
30 июня 2021
Очень интересная насыщенная программа тура. Все очень понравилось, кроме, пожалуй, обеда в трапезной на Валааме. Обед был необычайно скудным и малосъедобным.
Ф
30 июня 2021
Очень насыщенный интересный тур. Хорошая гостиница, интересные экскурсии и доброжелательная атмосфера.
М
22 июня 2022
Путешествие понравилось. Посмотрели все места, которые хотели Кижи, Соловки, Валаам. Продумано передвижение по маршруту., размещение. Единственная неприятность - обед на Валааме. Удивительно, что в таком месте так плохо кормят. После обеда пришлось искать место, где можно было бы поесть. С учётом раннего подъёма и позднего возвращения (вся еда сухой паёк)- этот обед должен был быть более съедобным и вкусным. Возможно так плохо кормили именно в этот день. И обилие народа в трапезной и обращение персонала - всё это тоже не очень было приятно. Может организаторам переместить обед в какое-либо кафе в Сортавала, а на Валааме спокойно гулять, а не толкаться в трапезной. А во всём остальном - просто замечательно

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