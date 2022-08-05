По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале с табличкой.
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску и пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.
Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А. Невского и прогулка по набережной Онежского озера.
Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года.
Основное местное население-это народность с милым названием «карелы-людики».
Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.
После экскурсии по деревне вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili).
Согреет всех фирменный Киндасовский чай заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.
Возвращение в Петрозаводск.
Размещение в выбранной гостинице, номера стандарт с удобствами.
Завтрак включен в стоимость.
За доп. плату экскурсия «Валаам + Рускеала» (бронь только заранее, оплата на месте).
~05:00 Ранний выезд, чтобы успеть всё увидеть.
«Ланч-бокс» в дорогу просьба взять на стойке портье вашего отеля.
Переезд в регион Северное Приладожье (250 км).
По пути, посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память о Зимней войне.
Экскурсия в горном парке Рускеала – знаменитый мраморный каньон.
Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей.
После окончания экскурсии – посещение Тохминских водопадов (водопады Ахвенкоски), где снимался фильм «А Зори здесь тихие».
Трансфер в порт г. Сортавала.
Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (45 мин. в пути на «метеоре»).
Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.
Экскурсия на один из скитов Валаамского архипелага (по технической возможности монастыря).
Обед в монастырской трапезной (постный).
Валаам-Северный Афон, святая обитель, волшебная земля.
В свое время на Валламе любили бывать Н. Рерих, И. Шишкин, А. Куинджи, Ф. Тютчев, представители династии Романовых, видные церковные деятели.
Вас Валаам не оставит равнодушным!
Возвращение в Сортавала.
~00:00 Позднее прибытие в Петрозаводск.
Ланч-бокс и постный обед (для тех, кто едет на экскурсию) включены в стоимость.
Для тех, кто не едет на экскурсию – завтрак в отеле.
Завтрак в кафе гостиницы.
Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 мин. по Онежскому озеру. На острове 4 часа).
Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер.
Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.
Во время экскурсии по острову вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера – церковь Воскрешения Лазаря.
Возвращение в Петрозаводск.
Свободное время.
Завтрак включен в стоимость.
Завтрак в кафе гостиницы
Отправление на комфортабельном автобусе в г. Кемь (470 км).
В пути загородная экскурсия в заповедник Кивач – старейший в России и первый в Карелии.
Во время экскурсии по заповеднику вы увидите самый известный водопад Карелии – Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Обед в кафе в пути.
Прибытие в Кемь, размещение в гостинице «Причал», расположенной на берегу Белого моря (гостиница эконом, номера с удобствами).
Свободное время.
Завтрак и обед включены в стоимость.
Ранний подъем.
Завтрак в кафе гостиницы.
Отправление теплохода на Соловки.
Переход по Белому морю (в пути 2 часа).
Прибытие на остров. Трансфер вещей в гостиницу.
Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.
Обед в кафе.
Размещение в гостинице, номера стандарт, с удобствами.
Прогулка к Мысу лабиринтов на живописный берег Белого моря.
Здесь вы сможете увидеть пляшущие березки и лабиринты из камней.
Свободное время для приобретения сувениров, посещения магазинов.
Завтрак и обед включены в стоимость.
Завтрак.
Освобождение номеров к расчетному часу.
Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.
Автобусная экскурсия на Секирную гору, где во времена соловецких лагерей находился штрафной изолятор–место наказания заключенных.
Вы увидите уникальную церковь-маяк.
Экскурсия «Ботанический сад – Макарьевская пустынь».
Вы увидите один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей монастырской Макарьевской пустыни.
Обед.
Свободное время.
16:00/19:00 Возвращение в Рабочеостровск.
Заранее сообщайте, какой рейс нужен!
Трансфер на вокзал г. Кемь.
Отправление на поезде в Москву/ в СПб.
Возможно забронировать доп. ночь в гостинице «Причал» с 6-го на 7-й день.
Завтрак и обед включен в стоимость.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Отель Карелия (Петрозаводск) + Причал (Кемь) + Соловецкая Слобода (Соловки)
|Отель Фрегат 4* (Петрозаводск) + Причал (Кемь) + Соловецкая Слобода (Соловки)
|2-местный с удобствами
|46 850
|49 400
|1-местный с удобствами
|55 900
|59 950
|Доп. место
|41 100 (только до 12 лет)
|41 400
Скидка детям до 9.99 лет – 2 500 руб., до 12.99 лет – 800 руб.
Обращаем ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 15:00, выселение до 12:00! На Соловках выселение до 10:00.
При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.), должна быть оформлена нотариально заверенная.
При заселении иностранных граждан в Кеми взимается регистрационный сбор 250 рублей в сутки с человека (самостоятельная оплат на месте).
Отель «Карелия»– это один из лучших вариантов, выбранных нами в городе Петрозаводск.
Этот современный отель расположен в самом центре Петрозаводска. К услугам гостей хорошо оборудованный спа-центр и номера с панорамным видом на Онежское озеро и окружающий парк.
Светлые номера этого спа-отеля застелены деревянным полом и обставлены деревянной мебелью. В числе удобств в каждом номере телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната. На всей территории отеля предоставляется Wi-Fi.
Из больших окон элегантного ресторана «Карелия» открывается вид на Онежское озеро. Здесь ежедневно накрывают завтрак «шведский стол» и подают разнообразные традиционные блюда местной кухни.
На досуге гости отеля «Карелия» могут расслабиться в сауне и заказать спа-процедуры. Сотрудники организуют услуги прачечной и химчистки, а также экскурсии по достопримечательностям.
В спа-отеле «Карелия» обустроена круглосуточная парковка. Поездка до аэропорта Петрозаводска занимает 15 минут. В будние дни курсирует бесплатный трансфер от и до железнодорожного вокзала Петрозаводска.
Отель «Фрегат» расположен в центре Петрозаводска, в тихом живописном месте на берегу Онежского озера. К услугам гостей ресторан. Предоставляются бесплатный Wi-Fi на всей территории и охраняемая парковка.
Номера оборудованы кондиционером и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств мини-бар, рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также подают блюда европейской и русской кухни. Фитнес-центр и лобби-бар в отеле «Фрегат» работают круглосуточно.
Отель находится в центре города, в 5 минутах ходьбы от красивого собора Александра Невского. Прогулка до театра Республики Карелия занимает 7 минут.
Туркомплекс «Причал» в городе Кемь расположился на самом берегу Белого моря в поселке Рабочеостровск. Туркомплекс «Причал» насчитывает 8 больших коттеджей различной вместимости и различного уровня комфорта. Размещение в туркомплексе «Причал» при путешествии на Соловки хорошо тем, что он располагается прямо на берегу Белого моря и дополнительные перемещения в порт не требуются. Теплоход на Соловки отходит от туркомплекса «Причал» и время в пути составляет всего 2 часа.
Инфраструктура: ресторан, бар, сауна, сувенирный киоск, открытая охраняемая автостоянка
В коттеджах – номерная система: 93 номера на 190 мест. Каждый коттедж рассчитан на определенную категорию туристов, в зависимости от пожеланий и располагаемого бюджета.
Отель «Соловецкая слобода» с сауной и рестораном расположен на Соловецком острове в Белом море, в 3 минутах ходьбы от Соловецкого монастыря.
В современных номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В ванной комнате есть ванна или душ. В некоторых номерах установлена гидромассажная ванна.
В отеле работает бар, имеется конференц- и банкетный зал, а также камера хранения багажа. Среди вариантов проведения досуга — рыбная ловля и игра в бильярд.
В день начала тура туристы встречаются с гидом у входа на вокзал со стороны перрона.
Табличка с названием тура.
Встреча с поезда №18 (Москва-Петрозаводск).
Если туристы приезжают раньше – ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 – трансфер за дополнительную плату.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код. Женщины – юбка, платок, покрытые плечи. Мужчины – брюки (не шорты)
Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.
В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.
Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.
Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.
При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2-х часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Обращаем ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 15:00, выселение до 12:00!
На Соловках выселение до 10:00.
При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.), должна быть оформлена нотариально заверенная доверенность.
При заселении иностранных граждан в Кеми взимается регистрационный сбор 250 рублей в сутки с человека (самостоятельная оплат на месте)
Экскурсии на о. Кижи и на о. Валаам зависят от погодных условий.
В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман, неисправность водного транспорта) экскурсии отменяются с последующим перерасчетом.
На о. Кижи, о. Валаам все экскурсии имеют право проводить только сотрудники соответствующего музея.
Внимание при посещении о. Валаам:
В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» за посещение физическими лицами, не проживающими в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка "Ладожские шхеры", территории национального парка "Ладожские шхеры" в целях туризма и отдыха взимается плата.
Размер платы за посещение территории национального парка "Ладожские шхеры" составляет 155 рублей в сутки для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка "Ладожские шхеры".
Туристы обязаны САМОСТОЯТЕЛЬНО оплатить налог на сайте нац парка.
Льготным категориям граждан необходимо при себе иметь подтверждающие документы.