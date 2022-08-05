Гранд-тур по Карелии и Соловкам

Посетите самые знаковые православные достопримечательности Карелии

5
3 отзыва
Посетите самые знаковые православные достопримечательности Карелии. Проведите время на Соловецких островах и на острове Кижи. Покорите на водном транспорте Онежское, Ладожское озера.

Откройте для себя заповедник Кивач, пещеры и гроты горного парка «Рускеала» и посетите загадочный мыс лабиринтов!
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Кижи
Кижи
Посетим традиционный дом крестьянина, узнаем много нового о карельских ремеслах и традициях
Соловецкий архипелаг
Соловецкий архипелаг
Познакомимся с историей знаменитой Соловецкой обители, увидим и почувствуем величие соловецких храмов
Рускеала
Рускеала
Впечатлимся мраморными стенами каньона и сделаем много памятных фотографий

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Петрозаводску, деревня Киндасово, мастер-класс

По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале с табличкой.

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску и пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А. Невского и прогулка по набережной Онежского озера.

Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года.

Основное местное население-это народность с милым названием «карелы-людики».

Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.

После экскурсии по деревне вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili).

Согреет всех фирменный Киндасовский чай заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.

Возвращение в Петрозаводск.

Размещение в выбранной гостинице, номера стандарт с удобствами.

Завтрак включен в стоимость.

Экскурсия по Петрозаводску, деревня Киндасово, мастер-классЭкскурсия по Петрозаводску, деревня Киндасово, мастер-классЭкскурсия по Петрозаводску, деревня Киндасово, мастер-классЭкскурсия по Петрозаводску, деревня Киндасово, мастер-класс
2 день

Экскурсия по желанию: остров Валаам и горный парк Рускеала

За доп. плату экскурсия «Валаам + Рускеала» (бронь только заранее, оплата на месте).

~05:00 Ранний выезд, чтобы успеть всё увидеть.

«Ланч-бокс» в дорогу просьба взять на стойке портье вашего отеля.

Переезд в регион Северное Приладожье (250 км).

По пути, посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память о Зимней войне.

Экскурсия в горном парке Рускеала – знаменитый мраморный каньон.

Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей.

После окончания экскурсии – посещение Тохминских водопадов (водопады Ахвенкоски), где снимался фильм «А Зори здесь тихие».

Трансфер в порт г. Сортавала.

Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (45 мин. в пути на «метеоре»).

Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.

Экскурсия на один из скитов Валаамского архипелага (по технической возможности монастыря).

  • экскурсия на Никольский скит – один из красивейших скитов Валаама.
  • или «Новый Иерусалим». Воскресенский скит, Гефсиманский скит, поднимаются на гору Елеон к часовне Успения Пресвятой Богородицы.

Обед в монастырской трапезной (постный).

Валаам-Северный Афон, святая обитель, волшебная земля.

В свое время на Валламе любили бывать Н. Рерих, И. Шишкин, А. Куинджи, Ф. Тютчев, представители династии Романовых, видные церковные деятели.

Вас Валаам не оставит равнодушным!

Возвращение в Сортавала.

~00:00 Позднее прибытие в Петрозаводск.

Ланч-бокс и постный обед (для тех, кто едет на экскурсию) включены в стоимость.

Для тех, кто не едет на экскурсию – завтрак в отеле.

Экскурсия по желанию: остров Валаам и горный парк РускеалаЭкскурсия по желанию: остров Валаам и горный парк РускеалаЭкскурсия по желанию: остров Валаам и горный парк РускеалаЭкскурсия по желанию: остров Валаам и горный парк РускеалаЭкскурсия по желанию: остров Валаам и горный парк РускеалаЭкскурсия по желанию: остров Валаам и горный парк Рускеала
3 день

Остров Кижи

Завтрак в кафе гостиницы.

Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 мин. по Онежскому озеру. На острове 4 часа).

Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер.

Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.

Во время экскурсии по острову вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера – церковь Воскрешения Лазаря.

Возвращение в Петрозаводск.

Свободное время.

Завтрак включен в стоимость.

Остров КижиОстров КижиОстров КижиОстров КижиОстров Кижи
4 день

Заповедник Кивач, переезд в Кемь

Завтрак в кафе гостиницы

Отправление на комфортабельном автобусе в г. Кемь (470 км).

В пути загородная экскурсия в заповедник Кивач – старейший в России и первый в Карелии.

Во время экскурсии по заповеднику вы увидите самый известный водопад Карелии – Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Обед в кафе в пути.

Прибытие в Кемь, размещение в гостинице «Причал», расположенной на берегу Белого моря (гостиница эконом, номера с удобствами).

Свободное время.

Завтрак и обед включены в стоимость.

Заповедник Кивач, переезд в КемьЗаповедник Кивач, переезд в КемьЗаповедник Кивач, переезд в КемьЗаповедник Кивач, переезд в КемьЗаповедник Кивач, переезд в Кемь
5 день

Соловки. Центральная усадьба монастыря и мыс лабиринтов

Ранний подъем.

Завтрак в кафе гостиницы.

Отправление теплохода на Соловки.

Переход по Белому морю (в пути 2 часа).

Прибытие на остров. Трансфер вещей в гостиницу.

Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.

Обед в кафе.

Размещение в гостинице, номера стандарт, с удобствами.

Прогулка к Мысу лабиринтов на живописный берег Белого моря.

Здесь вы сможете увидеть пляшущие березки и лабиринты из камней.

Свободное время для приобретения сувениров, посещения магазинов.

Завтрак и обед включены в стоимость.

Соловки. Центральная усадьба монастыря и мыс лабиринтовСоловки. Центральная усадьба монастыря и мыс лабиринтовСоловки. Центральная усадьба монастыря и мыс лабиринтовСоловки. Центральная усадьба монастыря и мыс лабиринтовСоловки. Центральная усадьба монастыря и мыс лабиринтов
6 день

Гора Секирная и Ботанический сад, отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров к расчетному часу.

Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.

Автобусная экскурсия на Секирную гору, где во времена соловецких лагерей находился штрафной изолятор–место наказания заключенных.

Вы увидите уникальную церковь-маяк.

Экскурсия «Ботанический сад – Макарьевская пустынь».

Вы увидите один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей монастырской Макарьевской пустыни.

Обед.

Свободное время.

16:00/19:00 Возвращение в Рабочеостровск.

Заранее сообщайте, какой рейс нужен!

Трансфер на вокзал г. Кемь.

Отправление на поезде в Москву/ в СПб.

Возможно забронировать доп. ночь в гостинице «Причал» с 6-го на 7-й день.

Завтрак и обед включен в стоимость.

Гора Секирная и Ботанический сад, отъездГора Секирная и Ботанический сад, отъездГора Секирная и Ботанический сад, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаОтель Карелия (Петрозаводск) + Причал (Кемь) + Соловецкая Слобода (Соловки)Отель Фрегат 4* (Петрозаводск) + Причал (Кемь) + Соловецкая Слобода (Соловки)
2-местный с удобствами46 85049 400
1-местный с удобствами55 90059 950
Доп. место41 100 (только до 12 лет)41 400

Скидка детям до 9.99 лет – 2 500 руб., до 12.99 лет – 800 руб.

Обращаем ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 15:00, выселение до 12:00! На Соловках выселение до 10:00.

При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.), должна быть оформлена нотариально заверенная.

При заселении иностранных граждан в Кеми взимается регистрационный сбор 250 рублей в сутки с человека (самостоятельная оплат на месте).

Варианты проживания

Отель «Карелия»

3 ночи

Отель «Карелия»– это один из лучших вариантов, выбранных нами в городе Петрозаводск.

Этот современный отель расположен в самом центре Петрозаводска. К услугам гостей хорошо оборудованный спа-центр и номера с панорамным видом на Онежское озеро и окружающий парк.

Светлые номера этого спа-отеля застелены деревянным полом и обставлены деревянной мебелью. В числе удобств в каждом номере телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната. На всей территории отеля предоставляется Wi-Fi.

Из больших окон элегантного ресторана «Карелия» открывается вид на Онежское озеро. Здесь ежедневно накрывают завтрак «шведский стол» и подают разнообразные традиционные блюда местной кухни.

На досуге гости отеля «Карелия» могут расслабиться в сауне и заказать спа-процедуры. Сотрудники организуют услуги прачечной и химчистки, а также экскурсии по достопримечательностям.

В спа-отеле «Карелия» обустроена круглосуточная парковка. Поездка до аэропорта Петрозаводска занимает 15 минут. В будние дни курсирует бесплатный трансфер от и до железнодорожного вокзала Петрозаводска.

Отель «Карелия»Отель «Карелия»Отель «Карелия»Отель «Карелия»Отель «Карелия»Отель «Карелия»

Отель «Фрегат»

3 ночи

Отель «Фрегат» расположен в центре Петрозаводска, в тихом живописном месте на берегу Онежского озера. К услугам гостей ресторан. Предоставляются бесплатный Wi-Fi на всей территории и охраняемая парковка.

Номера оборудованы кондиционером и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств мини-бар, рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также подают блюда европейской и русской кухни. Фитнес-центр и лобби-бар в отеле «Фрегат» работают круглосуточно.

Отель находится в центре города, в 5 минутах ходьбы от красивого собора Александра Невского. Прогулка до театра Республики Карелия занимает 7 минут.

Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»

Туркомплекс «Причал»

1 ночь

Туркомплекс «Причал» в городе Кемь расположился на самом берегу Белого моря в поселке Рабочеостровск. Туркомплекс «Причал» насчитывает 8 больших коттеджей различной вместимости и различного уровня комфорта. Размещение в туркомплексе «Причал» при путешествии на Соловки хорошо тем, что он располагается прямо на берегу Белого моря и дополнительные перемещения в порт не требуются. Теплоход на Соловки отходит от туркомплекса «Причал» и время в пути составляет всего 2 часа.

Инфраструктура: ресторан, бар, сауна, сувенирный киоск, открытая охраняемая автостоянка

В коттеджах – номерная система: 93 номера на 190 мест. Каждый коттедж рассчитан на определенную категорию туристов, в зависимости от пожеланий и располагаемого бюджета.

Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»

Отель «Соловецкая слобода»

1 ночь

Отель «Соловецкая слобода» с сауной и рестораном расположен на Соловецком острове в Белом море, в 3 минутах ходьбы от Соловецкого монастыря.

В современных номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В ванной комнате есть ванна или душ. В некоторых номерах установлена гидромассажная ванна.

В отеле работает бар, имеется конференц- и банкетный зал, а также камера хранения багажа. Среди вариантов проведения досуга — рыбная ловля и игра в бильярд.

Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостиницах по программе
  • Экскурсионное, транспортное обслуживание
  • Питание, указанное в программе тура
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно из г. Кемь
  • Экскурсия «Валаам + Рускеала» (бронь только заранее, оплата на месте):взрослый – 8 100 руб. /чел. ребенок до 12 лет – 5 500 руб. /чел.
  • Взрослый – 8 100 руб. /чел.
  • Ребенок до 12 лет – 5 500 руб. /чел.
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Доп. ночь в гостинице Причал с 6-го на 7-й день (2-местный 3500 руб., 1-местный 2900 руб. Завтрак 400 руб.)
  • При заселении иностранных граждан в Кеми взимается регистрационный сбор 250 руб. в сутки с человека (самостоятельная оплата на месте)
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей – свидетельство о рождении);
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • удобная обувь – кроссовки или кеды;
  • непромокаемая, ветрозащитная куртка;
  • дождевик;
  • теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • брюки спортивные;
  • легкий головной убор;
  • купальный костюм;
  • солнцезащитные очки;
  • предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту;
  • репелленты и средства от укусов комаров и клещей;
  • личная аптечка;
  • фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя;
  • небольшой рюкзак (20-30 л).
Как организована встреча?

В день начала тура туристы встречаются с гидом у входа на вокзал со стороны перрона.

Табличка с названием тура.

Встреча с поезда №18 (Москва-Петрозаводск).

Если туристы приезжают раньше – ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 – трансфер за дополнительную плату.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие правила посещения монастырей и храмов?

Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код. Женщины – юбка, платок, покрытые плечи. Мужчины – брюки (не шорты)

Будут ли клещи, комары или змеи на маршруте?

Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.

В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.

Какая погода в туре?

Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.

Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.

При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2-х часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие есть особенности по заселению в гостиницу?

Обращаем ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 15:00, выселение до 12:00!

На Соловках выселение до 10:00.

При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.), должна быть оформлена нотариально заверенная доверенность.

При заселении иностранных граждан в Кеми взимается регистрационный сбор 250 рублей в сутки с человека (самостоятельная оплат на месте)

Могут ли отмениться экскурсии на о. Кижи и на о. Валаам?

Экскурсии на о. Кижи и на о. Валаам зависят от погодных условий.

В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман, неисправность водного транспорта) экскурсии отменяются с последующим перерасчетом.

На о. Кижи, о. Валаам все экскурсии имеют право проводить только сотрудники соответствующего музея.

Какие есть особенности посещения о. Валаам?

Внимание при посещении о. Валаам:

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» за посещение физическими лицами, не проживающими в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка "Ладожские шхеры", территории национального парка "Ладожские шхеры" в целях туризма и отдыха взимается плата.

Размер платы за посещение территории национального парка "Ладожские шхеры" составляет 155 рублей в сутки для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка "Ладожские шхеры".

Туристы обязаны САМОСТОЯТЕЛЬНО оплатить налог на сайте нац парка.

Льготным категориям граждан необходимо при себе иметь подтверждающие документы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
5 авг 2022
Тур превосходный! Увидели очень много знаковых, красивых, мест! Конечно, тур насыщенный, ежедневные экскурсии, переезды. Но он того стоит!! первозданная красота, чистая, питьевая вода в озерах. Очень хочется отметить, в туре: четкая его организация на всех этапах перемещения. Прекрасный, профессиональный экскурсовод, сопровождающий нас всю поездку - Вера Ивановна. Прекрасно справляется с любой внештатной ситуацией, умеет работать как с коллективом, так и с отдельными туристами. Хороший психолог. Обладает разносторонними знаниями. Спасибо за волшебный тур!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Татьяна!

Спасибо за то что доверили нам организацию своего отдыха и за такой подробный отзыв! Он будет очень полезен для будущих туристов! Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России, у нас в запасе еще много туров на любой вкус!
И
27 июля 2022
Маленькой компанией (в 5 человек) в составе большой группы путешествовали по Карелии "Гранд тур по Карелии и Соловки" с 17.07.2022 по 24.07.2022. Все остались очень довольны. Организация очень четкая, хорошие гостиницы, очень профессиональная, много знающая и терпеливая сопровождающая Вера Ивановна, за что ей отдельная благодарность. Хороший современный автобус и опытный водитель, что очень важно. А т. к. ещё повезло с погодой и спокойными озерами Ладожским, Онежским и Белым морем, то путешествие по Карелии явно удалось. Масса положительных впечатлений. Очень рекомендую.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Ирина!
Спасибо за то что доверили нам организацию своего отдыха и за такой подробный отзыв! Он будет очень полезен для будущих туристов! Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России, у нас в запасе еще много туров на любой вкус!
А
6 янв 2023
гиду Вере Ивановне - отдельное спасибо! Уважительно, понимающе относится к каждому туристу группы, ведет программу познавательно и интересно. Профессионально выполняет свою работу

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петрозаводска

🧒Можно с детьмиВодные развлеченияКижиРускеала🏡Выездные🧳Многодневные туры6-дневные туры🏞Карелия

Похожие туры в Петрозаводске

Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
5
1 отзыв
Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы
В этом туре собраны самые живописные места и самые увлекательные развлечения Карелии
ул. Гагарина д. 1 (Петрозаводск)
19 янв
21 янв
26 янв
28 янв
от 8 690 за 1 человека
Топ-10 Карелии в пятидневном туре из Петрозаводска
5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Топ-10 Карелии в пятидневном туре из Петрозаводска
Путешествие по Карелии - это встреча с первозданной природой и духом свободы, царящим на севере
пл. Гагарина, 1
от 18 950 за 1 человека
Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»
7 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Илья
Илья
5
1 отзыв
Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»
Этот тур также называют «Золотым кольцом Карелии»
По договоренности
Сегодня
Завтра
18 янв
19 янв
20 000 за всё до 3 чел.
Главное в Карелии за 3 дня: от водопада Кивач до Валаама
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Главное в Карелии за 3 дня: от водопада Кивач до Валаама
Тур для тех кто хочет, чтобы выходные были так же плотно насыщенны впечатлениями как будни делами
ул. Гагарина д. 1
от 20 900 за 1 человека
Гранд-Вояж по Карелии
3 дня 15 часов
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
5
1 отзыв
Гранд-Вояж по Карелии
Погружение в историю и культуру карельского края в окружении роскошной северной природы
площадь Гагарина д. 1
от 30 950 за 1 человека
Ваш идеальный день в Карелии
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александра
Александра
5
89 отзывов
Ваш идеальный день в Карелии
Три самых популярных объекта в окрестностях города и история края от «Калевалы» до Александра II
У вашего отеля
Сегодня
19 янв
21 янв
22 янв
5 500 за всё до 4 чел.
5 чудес Карелии в трехдневном туре
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
5 чудес Карелии в трехдневном туре
Карелия завоевала популярность среди туристов. Здесь невероятная северная природа
пл. Гагарина, 1
21 янв
28 янв
4 фев
11 фев
от 10 950 за 1 человека
Жемчужина Карелии - Рускеала из Петрозаводска
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.5
64 отзыва
Жемчужина Карелии - Рускеала из Петрозаводска
Рускеала - одно из знаковых мест в Карелии
21 янв
24 янв
26 янв
28 янв
2 990 за 1 человека
Карельский экспресс: от водопада Кивач до каньона Рускеала
3 дня 15 часов
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Карельский экспресс: от водопада Кивач до каньона Рускеала
Тур из Петрозаводска, удобный для тех, кто прибывает в Карелию на поезде
площадь Гагарина д. 1
от 14 250 за 1 человека
Петрозаводск - сердце Карелии
2 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
5
5 отзывов
Петрозаводск - сердце Карелии
Обзорная экскурсия по Петрозаводску позволит узнать столицу Карелии
Ж/Д вокзал, Петрозаводск
18 янв
19 янв
20 янв
21 янв
10 400 за всё до 6 чел.
Карелия в миниатюре: водопад Кивач и Марциальные воды
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.8
11 отзывов
Карелия в миниатюре: водопад Кивач и Марциальные воды
Программа нашей экскурсии очень насыщенна, ведь вы побываете на самом большом водопаде Карелии
22 янв
29 янв
5 фев
12 фев
1 750 за 1 человека
Сплав по реке Шуя в Карелии - двухдневная перезагрузка
2 дня
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Сплав по реке Шуя в Карелии - двухдневная перезагрузка
Река Шуя - самая популярная река Карелии вблизи Петрозаводска
пл. Гагарина, 2a
9 500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Петрозаводске
ХОРОШО
🧭
ТАМ