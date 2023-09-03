Истории осени. Тур выходного дня в Карелии

Истории осени

5
3 отзыва
Программа по дням
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Истории осени — это новые впечатления, это яркие моменты на ваших фото, это уютные вечера, это разноцветные пейзажи.

Кто сказал, что осень не время для путешествий? Этот тур выходного дня специально для тех, кто не располагает большим количеством времени, но очень хочет посетить прекрасную Карелию.

За эти три дня Вы соприкоснетесь с карельской историей, культурой, природой, насладитесь нашим вкусным воздухом и узнаете много нового.
Истории осени. Тур выходного дня в Карелии
Истории осени. Тур выходного дня в Карелии
Истории осени. Тур выходного дня в Карелии
Истории осени. Тур выходного дня в Карелии
Истории осени. Тур выходного дня в Карелии
Истории осени. Тур выходного дня в Карелии
Истории осени. Тур выходного дня в Карелии
Истории осени. Тур выходного дня в Карелии
Истории осени. Тур выходного дня в Карелии
Истории осени. Тур выходного дня в Карелии
Истории осени. Тур выходного дня в Карелии
Истории осени. Тур выходного дня в Карелии
Истории осени. Тур выходного дня в Карелии
Истории осени. Тур выходного дня в Карелии
Истории осени. Тур выходного дня в Карелии
Истории осени. Тур выходного дня в Карелии
Истории осени. Тур выходного дня в Карелии
Ближайшие даты:
13
окт

Что вас ожидает:

Поездка на живописный водопад
Поездка на живописный водопад
Насладитесь красотой знаменитого водопада Кивач и сделаете отличные фото на его фоне
Прогулка по Петрозаводску
Прогулка по Петрозаводску
Пройдетесь по улицам карельской столицы и узнаете ее более чем трехсотлетнюю историю
Знакомство с приветливыми хаски
Знакомство с приветливыми хаски
Проведете время среди необычайно дружелюбных собак, сердца которых полны доверия к людям и радости жизни
Дегустация целебной воды
Дегустация целебной воды
Попробуете минеральную воду на трех источниках первого российского курорта "Марциальные воды"
Посещение древнего палеовулкана
Посещение древнего палеовулкана
Посмотрите на древний вулкан Гирвас и окунетесь в историю формирования особенного рельефа Карелии
Поездка на остров Кижи
Поездка на остров Кижи
Увидите своими глазами всемирно известный музей-заповедник и восхититесь красотой его деревянных церквей

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, обзорная экскурсия по Петрозаводску

Прибытие в г. Петрозаводск.

Встреча с гидом в заранее согласованном месте.

Выезд на обзорную экскурсию по г. Петрозаводску.

Во время экскурсии по городу Петрозаводску Вы узнаете историю улиц, зданий, площадей и парков города, познакомитесь с более чем трехсотлетней историей столицы.

Вы увидите знаменитый архитектурный ансамбль Круглой площади, побываете в Губернаторском саду, на Соборной площади и у кафедрального Собора Александра Невского.

Прогуляетесь по знаменитой набережной Онежского озера — самому красивому месту в городе.

Нить маршрута может меняться с сохранением программы.

Трансфер в отель.

Заселение.

Свободное время.

Прибытие, обзорная экскурсия по ПетрозаводскуПрибытие, обзорная экскурсия по ПетрозаводскуПрибытие, обзорная экскурсия по ПетрозаводскуПрибытие, обзорная экскурсия по Петрозаводску
2 день

Гора Сампо, Марциальные Воды, вулкан Гирвас, водопад Кивач, питомник хаски и северных оленей

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсионную программу.

В программе экскурсионного маршрута Вы посетите самые интересные места карельского края!

Гора Сампо — это скалистая возвышенность на западном берегу Кончезера.

С горы открывается великолепная панорама лесов и островов Кончезера, протянувшегося на 30 км.

Также гора Сампо считается местом силы. Стоя на ней, можно загадать самое заветное желание, и оно сбудется.

Первый российский курорт «Марциальные воды», основанный в 1719 году по указу Петра I на базе железистых минеральных источников.

Вы можете продегустировать целебную воду из трех источников, посетить церковь святого апостола Петра и узнать много интересного в музее курорта.

Самый известный равнинный водопад Европы — Кивач. Вас ждет интересная экскурсия с осмотром трех площадок красавца-водопада, знакомство со знаменитой карельской березой и музей природы.

Палеовулкан в поселке Гирвас — уникальный природный памятник! Посетив это место, Вы сможете познакомиться с одним из хорошо сохранившихся в Европе древним вулканом и окунуться в историю образования нашей "страны камней".

А далее мы отправимся в питомник хаски, где познакомимся с его главными обитателями — сибирскими и аляскинскими хаски. На экскурсии вы познакомитесь с ними и узнаете о мире гонок на упряжках.

Вторая часть экскурсии — посещение ручных северных оленей. Мы расскажем интересные факты об их биологии и содержании и угостим с рук их любимым лакомством — лишайником ягелем.

Так же вы можете взять с собой собственное угощение — яблоки, морковь, сухари.

Нить маршрута может меняться с сохранением программы.

Возвращение в отель.

Свободное время.

Гора Сампо, Марциальные Воды, вулкан Гирвас, водопад Кивач, питомник хаски и северных оленейГора Сампо, Марциальные Воды, вулкан Гирвас, водопад Кивач, питомник хаски и северных оленейГора Сампо, Марциальные Воды, вулкан Гирвас, водопад Кивач, питомник хаски и северных оленейГора Сампо, Марциальные Воды, вулкан Гирвас, водопад Кивач, питомник хаски и северных оленей
3 день

Экскурсионная поездка на остров Кижи, отъезд

Завтрак в отеле.

Сбор вещей и освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную поездку на остров Кижи.

Кижи — остров на Онежском озере в Карелии, на котором расположен всемирно известный архитектурный ансамбль Кижского погоста, состоящий из двух церквей и колокольни.

На базе данного архитектурного ансамбля был основан Государственный историко-архитектурный музей «Кижи», куда было свезено большое количество часовен, домов и хозяйственных построек из Заонежья и других регионов Карелии.

Кижский погост вошёл в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, архитектурное собрание музея под открытым небом включено в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.

Возвращение в г. Петрозаводск. Завершение программы.

Экскурсионная поездка на остров Кижи, отъездЭкскурсионная поездка на остров Кижи, отъездЭкскурсионная поездка на остров Кижи, отъездЭкскурсионная поездка на остров Кижи, отъезд

Проживание

Проживание в гостинице “COSMOS” в г. Петрозаводске.

Отель по программе может быть заменен на равноценный по стоимости.

Стоимость тура на человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтоимость
Одноместное размещение30 200
Двухместное размещение22 400

Цена тура для детей до 12 лет: 18 900 рублей.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Отель «COSMOS»

2 ночи

Этот современный отель расположен прямо на набережной Петрозаводска, на берегу Онежского озера. Здание отеля построено в форме корабля, а из окон открывается панорамный вид.

К услугам гостей лобби-бар. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. В числе прочих удобств — бесплатная частная парковка.

Гости отеля «Космос Петрозаводск» могут отдохнуть в большом фойе со стеклянной крышей, удобными кожаными диванами и фортепиано.

Просторные номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и рабочим столом.

Отель «COSMOS»Отель «COSMOS»Отель «COSMOS»Отель «COSMOS»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле
  • Завтраки
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Трансфер от ж/д вокзала в первый день
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Трансфер от аэропорта в первый день
  • Трансфер до ж/д вокзала и аэропорта в заключительный день
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет или поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки на тур?

Стоимость тура для детей до 12 лет: 18 900 руб/чел.

Можно угостить оленей своим лакомством?

Да, можно! Вы можете взять с собой яблоки, морковь и сухари.

Может ли меняться маршрут тура?

Нить маршрута может меняться с сохранением программы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
3 сен 2023
Всё было исключительно хорошо подготовлено. Ничего не забыто, запасы продовольствия ещё остались с излишком на базе. Спальные мешки чистые и теплые, палатки удобные и свежие. Инструктор Семён, несмотря на молодость, довольно опытный и сметливый парень. Давал нужные и своевременные советы и заказывал отличные песни нашему полевому гитаристу из группы)))
О
15 авг 2023
Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как дома в одеялке. Желаю дальнейшего процветания и хорошей погоды 🌞🌞🌞
Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как
Н
26 июля 2023
Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!
Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!

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Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры
Карелия
Выездные

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