Изучайте красоты Карелии на экскурсии по Онежской набережной в Петрозаводске
Приглашаем в сказочное путешествие на 3 дня! Вы посетите самые живописные места Карелии: от водопада Кивач до горного парка Рускеала. Заедем в гости к карельскому Деду Морозу, посетим дружелюбных хаски и насладимся красотой природы.
Ближайшие даты:
4
мая
мая
9
мая
мая
10
мая
мая
11
мая
мая
12
мая
мая
16
мая
мая
18
мая
мая
Ещё
даты
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель «Бюджет». Цена за человека в 2-х местном номере
|16 350 ₽
|Отель «Бюджет». Одноместный номер
|21 400 ₽
|Отель «Оптима». Цена за человека в 2-х местном номере
|18 450 ₽
|Отель «Оптима». Одноместный номер
|24 800 ₽
|Отель «Хит». Цена за человека в 2-х местном номере
|20 950 ₽
|Отель «Хит». Одноместный номер
|29 850 ₽
Что вас ожидает:
- Вулкан Гирвас
- Водопад и заповедник «Кивач»
- Питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции ТалвиУкко
- Петрозаводск
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Сортавала
- Остров Валаам «Новый Иерусалим»
- Ладожские шхеры
- Лесные водопады и месторождение камня граната
Описание
Тур из Петрозаводска, удобный для тех, кто прибывает в Карелию на поезде! За три дня вы увидите все главные достопримечательности Карелии: жемчужину Карелии – горный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и Кивач, остров Валаам, мистические остатки вулкана Гирвас. Вас ждет не только фантастическая природа, но и знакомство с северными оленями и дружелюбными хаски. Каждый путешественник найдет что-то привлекательное для себя! А лучший финал для своего приключения вы выберете сами из нескольких вариантов программы 3-го дня тура.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вулкан Гирвас
- Водопад и заповедник «Кивач»
- Питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции ТалвиУкко
- Петрозаводск
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Сортавала
- Остров Валаам «Новый Иерусалим»
- Ладожские шхеры
- Лесные водопады и месторождение камня граната
Что включено
- Входные билеты в заповедник «Кивач»
- Входные билеты на территорию вулкана Гирвас
- Входные билеты в парк "Вотчина ТалвиУкко" и экскурсия "Северная сага"
- Входные билеты и экскурсия в горный парк «Рускеала»
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе г. Сортавала (1 ночь)
- Завтраки в отеле (кроме категории размещения «бюджет»)
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
Что не входит в цену
- "ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.", " Ж/д билеты на поезд:
- 1. До Петрозаводска
- 2. Из Сортавала до нужного вам пункта
- 3. Ретропоезд "Рускеала" - Сортавала", "По постановлению правительства, обязательный платёж 100 руб. за посещение объекта "Белые мосты" ", "По постановлению правительства, обязательный платёж 100 руб. за посещение Валаама", "Завтрак в первый день тура в ресторане "Паулайнер" - 700 руб. (шведский стол) - по желанию
- «, » Экскурсия на о. Валаам на метеоре с местным гидом из Сортавала (возможна отмена по погодным условиям): 5900 руб. /взр., 2650 руб. /дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет
- (Стоимость услуги указана предварительно и может быть увеличена ближе к сезону навигации) - по желанию
- ", "Цена для туров с отправлением на Валаам ПО СУББОТАМ в период с 01.06 по 31.08.2024, а также для туров с отправлением на Валаам 12.06.2024: 6500 руб. /взр., 3250 руб. /дети до 12 лет, дети до 6 лет - бесплатно - по желанию", "Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер: 5900 руб. /взр., 2650 руб./дети до 9 лет включительно - по желанию", "Экскурсия к древним водопадам (возможна отмена по погодным условиям): 2500 руб. /взр., 2000 руб. / ребенок до 9 лет включительно - по желанию", "Экскурсия по Ладожским шхерам на катере: 2500 руб. /чел - по желанию", "Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 500-700 руб. /чел.", " Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел
- Дети до 7 лет - бесплатно
- Дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел
- Студенты (очн.) - 300 руб. /чел
- Пенсионеры - 300 руб. /чел
- , "Активные развлечения в горном парке "Рускеала": по ценам парка
Где начинаем и завершаем?
Начало: площадь Гагарина д. 1
Завершение: ж/д вокзал Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
7 апр 2024
Подарила дочери тур на 18летие и такое разочарование сразу. Путешествие по Карелии предполагает длительные автобусные путешествия в комфортабельных автобусах, нас посадили на задние "верхние" места микроавтобуса, откуда мы в путешествии наслаждались красотами макушек пассажиров и дорожного полотна. Увидеть что-то за окнами можно было, только согнувшись. На этом, пожалуй, все. Больше никогда.
Н
Наталия
11 мар 2024
Основной тур ин крестный и насыщенный. По размещению - брали средний сегмент с завтраком - в отеле Ладога в Петрозаводске дали номер под самой крышей без окна и настаивали на кормлении гречкой сухой на завтрак, удалось изменить, но осадок остался. Сеурахуоне в Сортавала с первого взгляда не презентабельный, но номер был со свежим ремонтом, ванная очень хорошая, но не хватило горячей воды чтобы помылись 2 человека. Так же не впечатлила экскурсия за доп. плату в третий день - водопады оказались сооружениями ГРЭС, до которых надо было дойти по любому льду, рудник - просто поворот с дороги, где можно постучать молотком по скале и добыть за 15 минут кучки сланца. В результате зоопарк был голосом за 2 часа. Если поехать туда самостоятельно можно спокойно погулять, а не бегом. Хотя, животные спят в основном в закрытых помещениях, на улице мало. Отдельное спасибо Гидам Кириллу и Игорю. Много интересной информации.
Е
Елена
4 окт 2023
В целом все экскурсии понравились.
В парке Рускеала не понравилось то, что сначало гуляли самостоятельно по парку час, потом экскурсия (пришлось буквально бежать с другого конца парка, чтобы успеть), после экскурсии снова свободное время. Если бы экскурсию сделали вначале, то больше было бы возможности насладиться красотами парка
В парке Рускеала не понравилось то, что сначало гуляли самостоятельно по парку час, потом экскурсия (пришлось буквально бежать с другого конца парка, чтобы успеть), после экскурсии снова свободное время. Если бы экскурсию сделали вначале, то больше было бы возможности насладиться красотами парка
Б
Богданов
14 авг 2023
Всё хорошо,был потрясающий гид, Наталья. Очень ёмкие и интересные рассказы об истории Карелии и России. Хорошая организация. Всё чётко,без проволочек.
А
Александр
22 июля 2023
Из хорошего - размещение в Петрозаводске.
-
Из не очень - размещение в Сортавала - сомнительное качество завтрака, сомнительное качество номера
Дозвоиться до тур-оператора -невозможно, радует -что отвечают на письма
Основной гид - так себе. Явно не тот случай -когда хочется послушать -больше -хотелось услышать тишину
-
как не странно -самые лучшее впечатления - о свободном дне - Рекомендую поездку к водопадаом с гидом Макисимом и посовтеую схожить в Бастион (планируйте посещение от 2 часов)
-
Из не очень - размещение в Сортавала - сомнительное качество завтрака, сомнительное качество номера
Дозвоиться до тур-оператора -невозможно, радует -что отвечают на письма
Основной гид - так себе. Явно не тот случай -когда хочется послушать -больше -хотелось услышать тишину
-
как не странно -самые лучшее впечатления - о свободном дне - Рекомендую поездку к водопадаом с гидом Макисимом и посовтеую схожить в Бастион (планируйте посещение от 2 часов)
С
Светлана
6 фев 2023
Великолепное путешествие получилось. Три дня пролетели на одном дыхании. Даже дети 7 и 10 лет были в восторге. Благодарю.
И
Иван
12 янв 2023
Уже не в первый раз путешествую со СканТур и особо радуюсь зимним путешествиям. Это в первую очередь Карельская "сказка" на три или четыре дня. Зима это особое время! Как будто светового дня маловато, но это не мешает насладиться красотами Рускеала, Петрозаводска, резиденцией Деда Мороза и, конечно, веселой компанией автобуса, всякий раз новой. Благодарю СканТур!
О
Ольга
25 дек 2022
Снег, сосны, легкий мороз и Talviukko (карельский Дед Мороз). Вот оно - настоящее новогоднее настроение. Прекрасно организованная поездка. А интересная авторская экскурсия гида Оксаны Федеровой и ее забота о группе, как дополнительный бонус. Спасибо за новогоднюю сказку!
С
Светлана
24 ноя 2022
Добрый вечер. Буквально пару часов назад вернулись из поездки в Карелию. Гид Соколов Роман рассказал много интересного о достопримечательностях края и даже про эпос карелов 👍 Очень был вкусный обед у карельского деда мороза, Рускеала восхитительна! Продолжим изучать Карелию со СканТуром😊
А
Анна
21 ноя 2022
"Хочется выразить слова благодарности Диане Качеевой, которая провела увлекательную двухдневную экскурсию по Карелии (19.11.2022-20. 11.2022)! Благодаря такому гиду мы в полной мере насладились отдыхом. Смогли спокойно, без спешки полюбоваться невероятной красотой природы, узнать множество интересных фактов, моментов из истории и, конечно, познакомиться с традиционными блюдами.
Спасибо Диане за правильное распределение времени и советы по поводу выбора наилучших мест❤
Отдых прошёл на все 100!"
Спасибо Диане за правильное распределение времени и советы по поводу выбора наилучших мест❤
Отдых прошёл на все 100!"
Г
Галина
21 ноя 2022
У нас был замечательный, грамотный, эрудированный гид Руслана Хартикайнен. Мы узнали много интересного о природе Карелии, её языке, эпосе, музыке, обычаях. Очень интересно было сравнение карельского и финского языков. В поездке Руслана была очень доброжелательная, внимательная, заботливая к туристам. Большое спасибо водителям Сергею и Евгению. От поездки у нас остались самые прекрасные, незабываемые впечатления. Очень хочется ещё раз вернуться в эти красивые места.
Т
Тома
8 сен 2022
"Замечательное путешествие с профессионалами своего дела: гидами (по дням)- Юлией Коровиной, Екатериной, Анастасией Гетмановой и Павлом, а также водителями: Николаем, Александром и Александром!)👏👏👏👏👏❤
Мне повезло, впрочем, как и всегда со СканТуром, встретиться и познакомиться с интересными людьми, спасибо всем! 🙏🙏🙏
Карелия с каждым разом открывается с новой стороны, а благодаря интересным повествованиям наших гидов, наряду с историческими, географическими сведениями вперемешку с сагами, карельскими названиями и именами персонажей, просто завораживает и манит настолько, что хочется сюда возвращаться снова и снова)
Хотелось поблагодарить также менеджеров СканТур за великолепную организацию маршрутов и отдыха!"
Мне повезло, впрочем, как и всегда со СканТуром, встретиться и познакомиться с интересными людьми, спасибо всем! 🙏🙏🙏
Карелия с каждым разом открывается с новой стороны, а благодаря интересным повествованиям наших гидов, наряду с историческими, географическими сведениями вперемешку с сагами, карельскими названиями и именами персонажей, просто завораживает и манит настолько, что хочется сюда возвращаться снова и снова)
Хотелось поблагодарить также менеджеров СканТур за великолепную организацию маршрутов и отдыха!"
М
Мария
16 июля 2022
ю
юрий
14 июля 2022
А
Алла
7 янв 2020
Хотим выразить искреннюю благодарность за путешествие со 2 по 4 января 2020 года по Карелии. Мы с мужем и двумя детьми 10 и 11 лет путешествовали с гидом Миланой Орловской. Все три дня были восхитительны и интересны!!! Милана очень много и интересно рассказывала, показывала видео фильмы. всё было организовано на высшем уровне всегда у нас всё было без задержек и промедлений. Это полностью заслуга организатора тура Миланы Орловской. Водитель Виталий тоже высочайший профессионал. Спасибо Скан Туру за таких людей и за чудесное путешествие по Карелии!!!! Мечтаем поехать с вами по северу!
Тур входит в следующие категории Петрозаводска
Похожие туры из Петрозаводска
Авторский тур
6 дней
Жемчужное ожерелье Карелии. Сокращенная программа
Республика Карелия, Сортавала
28 мая
11 июня
25 июня
9 июля
от 77 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дивные места Карелии
г. Петрозаводск
30 мая
6 июня
13 июня
20 июня
от 30 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Любимые бренды Карелии
Россия, Республика Карелия, Сортавала
2 июня
23 июня
18 авг
25 авг
от 42 800₽ за человека