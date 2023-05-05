2 день

Петрозаводск

Завтрак в поезде.

08:00 (28.04.2024) Прибытие туристического поезда №928 в г. Петрозаводск.

08:01 (09.05.2024) Прибытие туристического поезда №928 в г. Петрозаводск.

07:50 (01.06.2024) Прибытие туристического поезда №928 в г. Петрозаводск.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса будет указан в ваучере).

Экскурсия в Заповедник «Кивач» — государственный природный заповедник, который можно назвать одним из старейших природных памятников, расположенных на территории страны.

Этот объект стал первым заповедником государственного масштаба в Карелии. Главной его достопримечательностью стал красивейший водопад Кивач, давший название уникальному природному объекту.

Сурова, но величественна и прекрасна природа Карелии, края лесов, озёр и гранитных скал. Нигде в мире гигантские ледники не оставили после себя такого живописного ландшафта.

Но есть в этом краю, чарующем путешественника то суровыми, то лирическими, то жизнерадостными пейзажами, особенно поэтичные места.

И самое, может быть, впечатляющее из них — это второй по величине равнинный водопад Европы (после Рейнского) — водопад Кивач. Водопад невероятно красив и величественен.

Сжатые базальтовыми скалами воды реки Суны с восьмиметровой высоты тяжелым литым потоком обрушиваются вниз, образуя мощный, в клочьях пены, водоворот и создавая впечатляющий шум.

Водопадом Кивач восторгался еще первый губернатор Олонецкого края (так раньше называлась Карелия) великий русский поэт Гаврила Державин, «Алмазна сыплется гора…» — писал он.

Действительно, падающая вода, ее мощь — завораживают. Увидеть такое должен каждый (продолжительность программы около 5 часов).

Возвращение в г. Петрозаводск.

Свободное время для самостоятельного обеда и покупки сувениров.

Автобусная обзорная экскурсия по г. Петрозаводску, в котором северная суровость идеально сочетается со спокойной, скандинавской взвешенной харизмой.

Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города. Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры (продолжительность около 1,5 часов).

Посещение концертной программы «Кантеле. Лучшее» в «Доме Кантеле».

Программа объединяет самые яркие вокальные, инструментальные и хореографические номера, созданные для ансамбля «Кантеле» в разные годы.

Часть из них входит в золотой фонд коллектива, другие –— новые произведения, но уже полюбившиеся публике.

Кроме традиционных карельских, северно-русских, вепсских и финских песен, мелодий и танцев представлены и современные произведения.

Концерт будет интересен всем, кто любит танец и музыку, кто интересуется многоликой культурой коренных народов Карелии.

«Кантеле. Лучшее» — это возможность услышать кантеле, пленяющее своим звучанием уже не одно поколение жителей Карелии, России и зарубежных стран (продолжительность программы около 1 часа).

Наша экскурсия продолжится путешествием в Национальный музей Республики Карелия.

Экскурсия расскажет об образовании горных пород и минералов, раскроет особенности растительного и животного мира нашего края.

В зале археологии посетителям будут представлены уникальные артефакты — гранитные плиты с таинственными наскальными изображениями — петроглифами, древние орудия труда и бытовой инвентарь, предметы культа и амулеты из погребений Оленеостровского могильника эпохи каменного века, крупнейшего археологического памятника Северной Европы.

В залах, посвященных истории Карелии, посетитель сможет «погрузиться» в тысячелетнюю эпоху Средневековья, узнать как при Петре Великом и императрице Екатерине II образовалась заводская промышленность, каким образом Петровская слобода стала Петрозаводском — столицей Олонецкой губернии, увидеть, как в XVIII-XIX веках постепенно развивался Петрозаводск и строилась Круглая площадь.

Экскурсия познакомит с традиционными для Севера орудиями труда, средствами передвижения, рыболовными и охотничьими ловушками, эпическими песнями «Калевалы» и русскими былинами, записанными исследователями XIX века в Карелии (продолжительность программы около 1 часа).

Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.

Самостоятельный трансфер на вокзал.

22:20 Отправление туристического поезда № 928 в г. Сортавала.

Ночь в поезде.