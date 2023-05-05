Карельская столица Петрозаводск, старинный город Сортавала, изумительный Выборг, сохранивший дух средневековья.
Разумеется, изюминкой маршрута является путешествие на ретропоезде в Горный парк Рускеала — это современная классика российского туризма, которая с каждым годом укрепляет свой статус.
В пути вас ждут увлекательные экскурсии, способные сделать маршрут не только комфортным, но и познавательным.
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Москва
Самостоятельная посадка в туристический поезд № 928 (номер вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
21:05 Отправление туристического поезда № 928 с Ленинградского вокзала г. Москвы.
Петрозаводск
Завтрак в поезде.
- 08:00 (28.04.2024) Прибытие туристического поезда №928 в г. Петрозаводск.
- 08:01 (09.05.2024) Прибытие туристического поезда №928 в г. Петрозаводск.
- 07:50 (01.06.2024) Прибытие туристического поезда №928 в г. Петрозаводск.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса будет указан в ваучере).
Экскурсия в Заповедник «Кивач» — государственный природный заповедник, который можно назвать одним из старейших природных памятников, расположенных на территории страны.
Этот объект стал первым заповедником государственного масштаба в Карелии. Главной его достопримечательностью стал красивейший водопад Кивач, давший название уникальному природному объекту.
Сурова, но величественна и прекрасна природа Карелии, края лесов, озёр и гранитных скал. Нигде в мире гигантские ледники не оставили после себя такого живописного ландшафта.
Но есть в этом краю, чарующем путешественника то суровыми, то лирическими, то жизнерадостными пейзажами, особенно поэтичные места.
И самое, может быть, впечатляющее из них — это второй по величине равнинный водопад Европы (после Рейнского) — водопад Кивач. Водопад невероятно красив и величественен.
Сжатые базальтовыми скалами воды реки Суны с восьмиметровой высоты тяжелым литым потоком обрушиваются вниз, образуя мощный, в клочьях пены, водоворот и создавая впечатляющий шум.
Водопадом Кивач восторгался еще первый губернатор Олонецкого края (так раньше называлась Карелия) великий русский поэт Гаврила Державин, «Алмазна сыплется гора…» — писал он.
Действительно, падающая вода, ее мощь — завораживают. Увидеть такое должен каждый (продолжительность программы около 5 часов).
Возвращение в г. Петрозаводск.
Свободное время для самостоятельного обеда и покупки сувениров.
Автобусная обзорная экскурсия по г. Петрозаводску, в котором северная суровость идеально сочетается со спокойной, скандинавской взвешенной харизмой.
Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города. Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры (продолжительность около 1,5 часов).
Посещение концертной программы «Кантеле. Лучшее» в «Доме Кантеле».
Программа объединяет самые яркие вокальные, инструментальные и хореографические номера, созданные для ансамбля «Кантеле» в разные годы.
Часть из них входит в золотой фонд коллектива, другие –— новые произведения, но уже полюбившиеся публике.
Кроме традиционных карельских, северно-русских, вепсских и финских песен, мелодий и танцев представлены и современные произведения.
Концерт будет интересен всем, кто любит танец и музыку, кто интересуется многоликой культурой коренных народов Карелии.
«Кантеле. Лучшее» — это возможность услышать кантеле, пленяющее своим звучанием уже не одно поколение жителей Карелии, России и зарубежных стран (продолжительность программы около 1 часа).
Наша экскурсия продолжится путешествием в Национальный музей Республики Карелия.
Экскурсия расскажет об образовании горных пород и минералов, раскроет особенности растительного и животного мира нашего края.
В зале археологии посетителям будут представлены уникальные артефакты — гранитные плиты с таинственными наскальными изображениями — петроглифами, древние орудия труда и бытовой инвентарь, предметы культа и амулеты из погребений Оленеостровского могильника эпохи каменного века, крупнейшего археологического памятника Северной Европы.
В залах, посвященных истории Карелии, посетитель сможет «погрузиться» в тысячелетнюю эпоху Средневековья, узнать как при Петре Великом и императрице Екатерине II образовалась заводская промышленность, каким образом Петровская слобода стала Петрозаводском — столицей Олонецкой губернии, увидеть, как в XVIII-XIX веках постепенно развивался Петрозаводск и строилась Круглая площадь.
Экскурсия познакомит с традиционными для Севера орудиями труда, средствами передвижения, рыболовными и охотничьими ловушками, эпическими песнями «Калевалы» и русскими былинами, записанными исследователями XIX века в Карелии (продолжительность программы около 1 часа).
Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.
Самостоятельный трансфер на вокзал.
22:20 Отправление туристического поезда № 928 в г. Сортавала.
Ночь в поезде.
Сортавала. Рускеала. Выборг
Завтрак в поезде.
07:30 Прибытие туристического поезда № 928 в г. Сортавала, встреча с гидом на перроне.
Пешеходная обзорная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавала, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города.
Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.
Возвращение с гидом на ж/д ст. Сортавала Центр.
Отправление на ретропоезде в Горный парк Рускеала.
Встреча с гидом на перроне ж/д ст. Горный парк Рускеала и организованный проход в парк.
Горный парк Рускеала — самая известная достопримечательность Карелии. Здесь начали выламывать волшебный мрамор «цвета белых ночей» еще в 1769 году по указу Екатерины II.
Использовали его для украшения величественных храмов и дворцов Санкт-Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца.
Сегодня Рускеальский парк и его ландшафт — поражающие своей красотой рукотворные каньоны и хрустальные озера, лабиринты подземных штолен и живописные отвесные мраморные скалы.
Природа и люди взаимодействуют здесь на протяжении трех веков. Великие труды поколений горных мастеров дали этому месту особую ауру.
Экскурсия по программе «Мраморный Каньон» — вы узнаете, как добывали мрамор в этих магических местах, и познакомитесь с историей добычи и обработки северного камня.
14:10 Трансфер на «рельсовом автобусе» из Горного парка Рускеала до ст. Сортавала (альтернатива — трансфер на автобусе).
14:50 Прибытие на ж/д ст. Сортавала.
15:09 Отправление туристического поезда № 928 со ст. Сортавала в г. Выборг.
17:45 Прибытие туристического поезда № 928 в г. Выборг. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса будет указан в ваучере).
Вас ждет увлекательная автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Выборгу — единственному городу в России, где можно ощутить атмосферу средневековой Европы и оценить ожерельную нить площадей — Рыночная, Соборная, Петровская, и конечно Торгильская, где стоит памятник основателю города Торгильсу Кнутссону.
Вы увидите Ратушную площадь, Дом купеческой гильдии Святого Духа, Дом горожанина, Часовую башню, Усадьбу бюргера и Дом на скале.
И обязательно вам представится возможность для внешнего осмотра Выборгского замка на Замковом острове.
Ужин в кафе города.
Трансфер на ж/д вокзал.
23:43 Отправление туристического поезда № 928 в г. Москву.
Москва
10:16 Прибытие туристического поезда № 928 на Ленинградский вокзал г. Москвы.
Время в программе указано ориентировочно.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в апрель – май 2023, руб:
|Категория
|Четырехместное купе
|Двухместное купе (СВ)
|Двухместное купе
одноместное размещение
|Взрослые
|42 100
|55 700
|87 300
|Дети до 9 лет включительно (с местом)
|41 400
|55 060
|—
|Дети до 4 лет включительно (без места)
|26 400
|26 400
|—
Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе — 16 300 руб.
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
|ЛЮКС 6 купе
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.
|Плацкарт
|9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне — 54.
|Общий «Рускеальский экспресс»
|Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
- Питание, указанное в программе
- Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 16 300 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…