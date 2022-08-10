2 день

Свободный день. Дополнительные экскурсии на выбор

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Свободный день для отдыха.

Дополнительные экскурсии (за доп. плату):

Экскурсия на остров Валаам и Рускеальский горный парк (кроме заезда с 26 июля).

Бронируется и оплачивается при покупке тура.

05:30 Ранний подъем.

Завтрак с собой ланч-бокс.

06.00 Отъезд на автобусе в г. Сортавала (280 км).

Прибытие в г. Сортавала.

Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).

Прибытие в монастырскую бухту.

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.

Обед в монастырской трапезной.

Переезд в Никоновскую бухту.

Посещение Воскресенского и Гефсиманского скитов.

Возвращение в г. Сортавала.

Экскурсия в горный парк Рускеала — «Мраморный каньон». Парксоздан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Возвращение в гостиницу к 00:00.

Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!

Экскурсия в Рускеальский горный парк – «Мраморный каньон» (кроме заезда с 26 июля).

Бронируется и оплачивается при покупке тура.

09:00 Выезд из Петрозаводска.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

21:00 Прибытие в Петрозаводск.

Экскурсия Марциальные Воды + Вулкан Гирвас + Водопад Кивач.

Бронируется и оплачивается при покупке тура.

Поездка на первый российский Курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г. Осмотр церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников.

Экскурсия на вулкан Гирвас.

Еще одна достопримечательность республики Карелия, которую нельзя обойти вниманием – это древний вулкан Гирвас.

Если повезет посетить его в тот момент, когда открыты шлюзы плотины, можно своими глазами увидеть завораживающее зрелище – огромный водопад, намного больше Кивача.

Бурный пенящийся поток, устремляющийся вниз с большой высоты, произведет неизгладимое впечатление на каждого, кому посчастливится увидеть это своими глазами.

Посещение водопада Кивач– одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

17:00 Возвращение в г. Петрозаводск.

Поездка в Рускеальский горный парк на музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony» (только в заезде с 26 июля).

Билеты на фестиваль приобретаются отдельно. Стоимость уточняется.