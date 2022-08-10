Прогулки в горном парке Рускеала, экскурсии на водопад Кивач, музей деревянного зодчества под открытым небом Кижи и на легендарный Валаам принесут неподдельное умиротворение, а сплав по реке Шуя поможет испытать настоящий адреналин. В туре с датами 26–28 июля вы дополнительно можете посетить фестиваль «Ruskeala symphony».
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Петрозаводск - Остров Кижи
Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №18.
Вас встретит гид с табличкой.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.
А теперь мы предлагаем вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Обязательно загляните в Губернаторский парк!
Экскурсия на о. Кижи.
Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).
Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.
Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!
Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Свободный день. Дополнительные экскурсии на выбор
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Свободный день для отдыха.
Дополнительные экскурсии (за доп. плату):
- Экскурсия на остров Валаам и Рускеальский горный парк (кроме заезда с 26 июля).
Бронируется и оплачивается при покупке тура.
05:30 Ранний подъем.
Завтрак с собой ланч-бокс.
06.00 Отъезд на автобусе в г. Сортавала (280 км).
Прибытие в г. Сортавала.
Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).
Прибытие в монастырскую бухту.
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Переезд в Никоновскую бухту.
Посещение Воскресенского и Гефсиманского скитов.
Возвращение в г. Сортавала.
Экскурсия в горный парк Рускеала — «Мраморный каньон». Парксоздан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Возвращение в гостиницу к 00:00.
Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!
- Экскурсия в Рускеальский горный парк – «Мраморный каньон» (кроме заезда с 26 июля).
Бронируется и оплачивается при покупке тура.
09:00 Выезд из Петрозаводска.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
21:00 Прибытие в Петрозаводск.
- Экскурсия Марциальные Воды + Вулкан Гирвас + Водопад Кивач.
Бронируется и оплачивается при покупке тура.
Поездка на первый российский Курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г. Осмотр церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников.
Экскурсия на вулкан Гирвас.
Еще одна достопримечательность республики Карелия, которую нельзя обойти вниманием – это древний вулкан Гирвас.
Если повезет посетить его в тот момент, когда открыты шлюзы плотины, можно своими глазами увидеть завораживающее зрелище – огромный водопад, намного больше Кивача.
Бурный пенящийся поток, устремляющийся вниз с большой высоты, произведет неизгладимое впечатление на каждого, кому посчастливится увидеть это своими глазами.
Посещение водопада Кивач– одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
17:00 Возвращение в г. Петрозаводск.
- Поездка в Рускеальский горный парк на музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony» (только в заезде с 26 июля).
Билеты на фестиваль приобретаются отдельно. Стоимость уточняется.
Сплав по реке Шуя
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения.
09:45 Встреча с инструктором у гостиницы.
Отправление на сплав.
При себе необходимо иметь:
- запасную одежду;
- обувь (обувь должна быть спортивного типа — кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа «шлепанцы», но с фиксированным задником);
- на случай дождя — накидку от дождя.
Выезд к началу сплава м. Юманишки.
Инструктаж по технике безопасности.
Выдача снаряжения (спас. жилеты, весла).
Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км.
Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание.
Пикник у костра.
16:00 (ориентировочно) Возвращение в г. Петрозаводск на ж/д вокзал.
Отъезд в Москву поездом №17А Петрозаводск — Москва в 21:50, в Санкт-Петербург поездом №805Ч («Ласточка») Петрозаводск — Санкт-Петербург в 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение (цена указана за 1 человека)
|Питер Инн 4*
|Двухместный номер / Двухместный номер (дети до 16 лет)
|23 800 / 21 800
|Одноместный номер
|28 300
|Дополнительное место / Дополнительное место (дети до 16 лет)
|20 500 / 18 500
Варианты проживания
Отель «Piter Inn»
Этот отель находится в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального вокзала. К услугам гостей отеля Piter Inn круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
Светлые номера оформлены в современном стиле и оснащены кондиционером. В каждом из них установлен телевизор с плоским экраном, телефон и сейф. В собственной ванной комнате предоставляется фен. Из некоторых номеров открывается живописный вид на Онежское озеро.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать закуски и коктейли. В отеле также работает суши-бар и кофе-лаундж.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице, 2 ночи
- Питание по программе (3 завтрака, 1 пикник)
- Трансфер
- Входные билеты
- Экскурсионное обслуживание
- Работа гида
- Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
- Экскурсия на остров Кижи
- Сплав по реке Шуя
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные экскурсии
- Экскурсия на остров Валаам и в Рускеальский горный парк (кроме заезда с 26 июля, бронируется и оплачивается при покупке тура) взрослые - 12 500 руб. /чел. дети до 12 лет включительно - 9 500 руб. /чел
- Взрослые - 12 500 руб. /чел
- Дети до 12 лет включительно - 9 500 руб. /чел
- Экскурсия в Рускеальский горный парк - «Мраморный каньон» (кроме заезда с 26 июля, бронируется и оплачивается при покупке тура):взрослый - 4 000 руб. /чел. ребенок до 16 лет - 3 600 руб. /чел
- Взрослый - 4 000 руб. /чел
- Ребенок до 16 лет - 3 600 руб. /чел
- Экскурсия Марциальные Воды + Вулкан Гирвас + Водопад Кивач (бронируется и оплачивается при покупке тура)
- Билеты на фестиваль «Ruskeala symphony» (только для заезда с 26 июля) - стоимость уточняется
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Участники тура должны иметь:
- документ, удостоверяющий личность, положенный в герметичную упаковку, для туристов, путешествующих с детьми обязательно Свидетельство о рождении детей;
- ПОЛИС обязательного медицинского страхования;
- не забудьте взять с собой лекарства, которые Вы принимаете постоянно, и те, которые могут вам понадобиться;
- для посещения монастырей и храмов женщинам будут необходимы платок и юбка ниже колена, а мужчинам – длинные брюки. Обувь для поездки должна быть удобной;
- острова Кижи, Валаам, Соловки, горный парк "Рускеала" располагаются на больших расстояниях друг от друга. Поэтому программы туров, в которые включено посещение хотя бы 2-х из этих объектов, содержат в себе длительные переезды + в некоторые дни ранние подъёмы. Компания делает всё возможное для того, чтобы переезды были максимально комфортными для туристов: путевая информация, остановки в интересных местах по пути, санитарные остановки, показ художественных или документальных фильмов;
- обратите внимание на то, что в летний период, особенно в начале июня, возможны перепады температур от +30 до +10. Поэтому позаботьтесь заранее о тёплых вещах, ветровках, головных уборах и удобной, привычной Вам, разношенной обуви, т. к. на ногах придётся проводить достаточно много времени;
- также заранее, находясь во время маршрута в Петрозаводске, позаботьтесь о приобретении питьевой воды в дорогу и, при необходимости, перекуса. На трассах между городами и экскурсионными объектами не всегда есть магазины;
- погодные условия могут внести свои коррективы в наши экскурсионные программы. При сильном шторме на Белом море или на Онежском или Ладожском озёрах (шторма на которых порой бывают не слабее, чем на море), выход судов из порта запрещён. Мы не можем рисковать. В этом случае экскурсии, зависящие от перемещения по воде, будут заменены на равноценные по цене мероприятия. Такое случается очень редко, но туристы должны быть предупреждены.
Особенности маршрута
Экскурсии, включающие в себя переезд по воде: Кижи – Онежское озеро, Валаам – Ладожское озеро, Соловки – Белое море осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения.
При штормовом предупреждении экскурсии заменяются на равноценные.
При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.