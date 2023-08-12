2 день

Уход за собаками и и треккинг. Кино-ужин. Баня

Завтрак полярника.

Уход за собаками и треккинг по маршруту с обедом.

Время отдыха, свободное время для заказа дополнительных мастер-классов и сезонных активностей (катание на упряжке/снегоходе/прогулка с питомцами и пр.).

Кино-ужин с глинтвейном в Доме полярника у камина, посвященный полярным экспедициям.

Баня на дровах.