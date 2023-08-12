Кинфолк в Карелии осенью

5
3 отзыва
Программа по дням
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Приглашаем посетить Дом полярника и познакомиться с историей освоения Арктики и современных арктических путешествий.

Отправляйтесь с нам в эко-комплекс, на территории которого живут более 80 ездовых собак 3 пород, которые помогают исследовать территории крайнего севера.

Вы сможете познакомиться с собаками-легендами арктических экспедиций, прокатитесь по карельской тайге на собачьих упряжках и пообедаете при свечах в уютном каминном зале. Прочувствуйте тишину, равновесие и умиротворенность.
Кинфолк в Карелии осенью
Кинфолк в Карелии осенью
Кинфолк в Карелии осенью
Кинфолк в Карелии осенью
Кинфолк в Карелии осенью
Кинфолк в Карелии осенью
Кинфолк в Карелии осенью
Кинфолк в Карелии осенью
Кинфолк в Карелии осенью
Кинфолк в Карелии осенью
Кинфолк в Карелии осенью
Кинфолк в Карелии осенью
Кинфолк в Карелии осенью
Кинфолк в Карелии осенью
Кинфолк в Карелии осенью
Ближайшие даты:
19
окт
26
окт
2
ноя
9
ноя

Что вас ожидает:

Карельская кухня
Карельская кухня
Приготовите вместе с поваром на костре уху из красной рыбы на сливках
Уютная атмосфера
Уютная атмосфера
Разместитесь в Доме Полярника, где проведете творческий вечер и кино-ужин у камина
В гостях у хаски
В гостях у хаски
Познакомитесь с арктическими ездовыми собаками и прокатитесь на упряжке

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с эко-комплексом. Экскурсия в питомником. Катание на собачьей упряжке

Прибытие в Петрозаводск.

Трансфер из Петрозаводска до эко-комплекса (30 км от Петрозаводска — 45 минут в пути).

Знакомство с эко-комплексом.

Завтрак.

Экскурсия в жемчужину эко-комплекса — питомник — знакомство с экспедиционными арктическими ездовыми собаками.

Катание на собачьей упряжке 2 км.

Обед в Доме Полярника.

Время отдыха, свободное время для заказа дополнительных мастер-классов и сезонных активностей (катание на упряжке/снегоходе/прогулка с питомцами и пр.).

Творческий вечер.

Ужин у камина в Доме полярника.

Знакомство с эко-комплексом. Экскурсия в питомником. Катание на собачьей упряжкеЗнакомство с эко-комплексом. Экскурсия в питомником. Катание на собачьей упряжкеЗнакомство с эко-комплексом. Экскурсия в питомником. Катание на собачьей упряжкеЗнакомство с эко-комплексом. Экскурсия в питомником. Катание на собачьей упряжке
2 день

Уход за собаками и и треккинг. Кино-ужин. Баня

Завтрак полярника.

Уход за собаками и треккинг по маршруту с обедом.

Время отдыха, свободное время для заказа дополнительных мастер-классов и сезонных активностей (катание на упряжке/снегоходе/прогулка с питомцами и пр.).

Кино-ужин с глинтвейном в Доме полярника у камина, посвященный полярным экспедициям.

Баня на дровах.

Уход за собаками и и треккинг. Кино-ужин. БаняУход за собаками и и треккинг. Кино-ужин. БаняУход за собаками и и треккинг. Кино-ужин. БаняУход за собаками и и треккинг. Кино-ужин. Баня
3 день

Мастер-классы. Свободное время. Порог Большой Толли

Завтрак.

Мастер-класс по вязанию упряжи.

Время отдыха, свободное время для заказа дополнительных мастер-классов и сезонных активностей (катание на упряжке/снегоходе/прогулка с питомцами и пр.).

По желанию — прогулка к порогу Большой Толли — самому живописному порогу на Южной Шуе.

Мастер-класс у костра с приготовлением лохикейто — карельская уха из красной рыбы на сливках + самовар на шишках с калитками.

Свободное время, настольные игры.

Ужин.

Мастер-классы. Свободное время. Порог Большой ТоллиМастер-классы. Свободное время. Порог Большой Толли
4 день

Экскурсия «Эпос Калевалы» в Петрозаводске

Завтрак.

Свободное время до обеда в эко-комплексе.

Обед в Доме Полярника.

Трансфер в город Петрозаводск.

Экскурсия «Эпос Калевалы» (изо-музей в городе Петрозаводске) — главный эпос Карелии, философия карельского народа.

Свободное время до отъезда, самостоятельная прогулка по Петрозаводску, набережной Онежского озера, время на посещение сувенирных лавочек.

Экскурсия «Эпос Калевалы» в ПетрозаводскеЭкскурсия «Эпос Калевалы» в Петрозаводске

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазах.

Стоимость тура на 1 человека:

  • взрослый — 28 800 руб.;
  • ребенок от 5 до 12 лет— 20 900 руб.

Варианты проживания

Гостевой дом Дом Полярника

3 ночи

Гостевой дом Дом Полярникарассчитан на одновременное размещение 12 человек. В доме два трехместных и один двухместный номера, два санузла и душевая кабина. Обычно сюда заселяются гости, которые не готовят сами, а предпочитают питание с кухни. Здесь находится администрация туркомплекса и кают-компания — уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.

Гостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом Полярника

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы в рамках программы, в т. ч. от ж/д вокзала и аэропорта
  • Проживание 4 дня/3 ночи в эко-комплексе Husky Moa в Доме полярника
  • Питание горячее 3 раза в день (завтрак, обед, ужин) + чаепития
  • Баня на дровах
  • Стоимость всех экскурсий и развлекательных программ внутри тура + сопровождение экскурсоводов, мастер-классы
  • Катание на собачьих упряжках в сопровождении инструкторов
  • Творческий вечер и кино-ужин с глинтвейном у камина
  • Страховка на катание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
12 авг 2023
Организация на высшем уровне! Спасибо
П
25 июня 2023
Было недопонимание в договоре, но исправили так что устроило обе стороны. Цена приемлемая вполне.
В общем нареканий нет! 👍
Ю
13 июня 2023
Организация на высоком уровне. Провели 4 дня в сопровождении интересных, приятных и любящих свое дело людей. Отдельное спасибо Елене и Николаю.

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