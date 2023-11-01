1 день

Экскурсия по Петрозаводску. Остров Кижи

Встреча в Петрозаводске у входа на ж/д вокзал со стороны перрона по прибытии поезда № 018 Москва — Петрозаводск.

Завтрак в кафе города.

На обзорной экскурсии мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии — город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

11:00 Экскурсия на о. Кижи.

Поездка на «комете» (1 час 20 минут по Онежскому озеру).

Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.

Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!

Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.

17:00 Возвращение в Петрозаводск.

Самостоятельное пешее возвращение в гостиницу.

Время для отдыха.