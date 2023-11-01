Выходные в Карелии осенью

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Насыщенный тур выходного дня спланирован так, чтобы показать памятные места Карелии — город Петрозаводск, остров Кижи, горный парк Рускеала и сочную красоту пейзажей, которые дополняются осенью многообразием оттенков золотого, багряного и рыжего.
Выходные в Карелии осенью
Выходные в Карелии осенью
Выходные в Карелии осенью
Ближайшие даты:
20
сен
4
окт

Что вас ожидает:

Панорамы мраморного каньона
Панорамы мраморного каньона
Побываем в горном парке Рускеала и полюбуемся бирюзовым озером в окружении мраморных скал
Очарование деревянного зодчества
Очарование деревянного зодчества
Отправимся на острове Кижи, который является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России!
Северная природа
Северная природа
Увидим один из крупнейших равнинных водопадов Европы и посетим музей природы и дендрарий

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Петрозаводску. Остров Кижи

Встреча в Петрозаводске у входа на ж/д вокзал со стороны перрона по прибытии поезда № 018 Москва — Петрозаводск.

Завтрак в кафе города.

На обзорной экскурсии мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии — город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

11:00 Экскурсия на о. Кижи.

Поездка на «комете» (1 час 20 минут по Онежскому озеру).

Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.

Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!

Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.

17:00 Возвращение в Петрозаводск.

Самостоятельное пешее возвращение в гостиницу.

Время для отдыха.

Экскурсия по Петрозаводску. Остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Остров Кижи
2 день

Горный парк Рускеала

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

09:00 Выезд в горный парк Рускеала.

Сегодня мы приглашаем вас посетить Горный парк Рускеала. Экскурсия к местечку с эффектным названием производят неизгладимое впечатление.

Остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.

В переводе с финского языка «Окунёвый порог».

Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».

На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».

Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир».

Вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте — 450 руб. /чел.

14:00 Экскурсия в горный парк Рускеала — «Мраморный каньон».

Посещение Рускеальского горного парка.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии!

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

Обед самостоятельно за доп. плату в одном из кафе на территории парка.

17:30 Отправление в Петрозаводск.

21:00 Возвращение в Петрозаводск.

Горный парк РускеалаГорный парк РускеалаГорный парк РускеалаГорный парк РускеалаГорный парк Рускеала
3 день

Курорт «Марциальные воды». Водопад Кивач. Вулкан Гирвас

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу:

Поездка на первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г.

Осмотр церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников.

Еще одна достопримечательность Республики Карелия, которую нельзя обойти вниманием — это древний вулкан Гирвас.

Осмотр обнажившейся частикратера вулкана Гирвас.

Ученые без сомнения уверены в том, что это самый древний из сохранившихся кратеров на земле.

По одним источникам ему 2 млрд. лет, по другим — не менее 3 млрд. лет.

Посещение водопада Кивач — одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Возвращение в Петрозаводск на ж/д вокзал к 17:00.

Курорт «Марциальные воды». Водопад Кивач. Вулкан ГирвасКурорт «Марциальные воды». Водопад Кивач. Вулкан ГирвасКурорт «Марциальные воды». Водопад Кивач. Вулкан ГирвасКурорт «Марциальные воды». Водопад Кивач. Вулкан ГирвасКурорт «Марциальные воды». Водопад Кивач. Вулкан ГирвасКурорт «Марциальные воды». Водопад Кивач. Вулкан ГирвасКурорт «Марциальные воды». Водопад Кивач. Вулкан Гирвас

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице 4*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеОтель «Фрегат»
Двухместное30 500
Одноместное34 000
Доп. место28 400

Варианты проживания

Отель «Карелия SPA»

2 ночи

Спа-отель «Карелия» 4* — отель европейского уровня, находится в центре Петрозаводска и расположен по адресу г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 2, в экологически чистой парковой зоне на берегу Онежского озера. Рядом находятся набережная, спортивные площадки, велодорожки.

Расчетный час для въезда (заселения) 15:00. Расчетный час для выезда 12:00.

Для проживания предлагается 138 уютных номеров с лоджиями, способных разместить 215 гостей.

В каждой комнате имеется телефон, спутниковое телевидение, мини-холодильник, фен, ванная комната, индивидуальный набор туалетных принадлежностей.

В номерах повышенной комфортности предусмотрены дополнительные удобства: мини-кухня, сауна, пол с подогревом в ванной.

В отеле, помимо туристического, гостиничного и конференц-обслуживания, представлены SPA-услуги. Также к услугам посетителей тренажерный зал, бассейн, два хаммама, комната отдыха, солярий, фитобар, косметолог, парикмахер.

Ресторан работает ежедневно с 11:00 до 23:00 Утром гостей ждет вкусный разнообразный завтрак по системе «шведский стол».

В стоимость проживания в спа-отеле «Карелия» 4* входит:

  • завтрак «шведский стол» с 07:00 до 11:00;
  • сауна, бассейн с 08:00 до 11:00 (каждый последний понедельник месяца бассейн закрыт на санитарный день);
  • тренажерный зал с 07:00 до 22:00;
  • бесплатная охраняемая парковка;
  • бесплатный wi-fi.
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Отель «Фрегат»

2 ночи

Отель «Фрегат» 4* — это современный отель бизнес-класса по адресу г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, 1А, в центре столицы Карелии, на живописном берегу Онежского озера. В шаговой доступности — все городские достопримечательности.

Отличительной особенностью отеля является его расположение: всего в двух минутах ходьбы находится причал, откуда можно отправиться на остров Кижи, где расположен известный всему миру государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник, являющийся Всемирным культурным и природным наследием «ЮНЕСКО».

Гости отеля оценят ресторан «Фрегат», где подают блюда из свежей рыбы, которая поставляется в ресторан прямо с трала корабля.

Расчетный час для въезда (заселения) 15:00. Расчетный час для выездадо12:00.

Отель «Фрегат» 4* в Петрозаводске предлагает светлые стандартные-номера для одного или двух гостей, номера бизнес, полулюкс и люкс.

В номерах отеля: широкая двуспальная кровать или 2 раздельных кровати, оборудованное рабочее место, современная ванная комната, мини-бар, сейф, телефон, спутниковое ТВ, станция для приготовления чая и кофе, приветственная бутылка минеральной воды по прибытии, тапочки, wi-fi.

К услугам гостей:

  • Завтрак «шведский стол» включен в стоимость проживания.
  • Ежедневная уборка номера.
  • Проведения праздничных банкетов.
  • Бесплатный трансфер от или до железнодорожного вокзала.
  • Закрытая парковка.
  • Услуги прачечной*.
  • Организация мероприятий*.
  • Спортивный зал.
  • Сувениры.
  • Ресторан, лобби-бар*.
  • Wi-Fi интернет на всей территории отеля.
  • Бесплатный ранний заезд с 07:00 или поздний выезд до 18:00 (при наличии возможности)*.
  • Современное оборудование для конференций.
Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице 4
  • Питание: 3 завтрака
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Экскурсия на Марциальные воды
  • Экскурсия на водопад Кивач
  • Экскурсия на вулкан Гирвас
  • Экскурсия на о. Кижи
  • Экскурсия в горный парк Рускеала
  • Работа гида
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Вход на водопад Ахвенкоски (оплачивается самостоятельно на месте) - 450 руб. /чел
  • Многие объекты посещения взимают плату за фото - и видеосъемку - от 10 до 150 руб
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документ, удостоверяющий личность, положенный в герметичную упаковку, для туристов, путешествующих с детьми обязательно – свидетельство о рождении детей;
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • погода в Карелии переменчива, захватите с собой непромокаемую куртку и теплый свитер;
  • для посещения монастырей и храмов женщинам будут необходимы платок и юбка ниже колена, а мужчинам – длинные брюки;
  • обувь для поездки должна быть удобной;
  • лекарства, которые Вы принимаете постоянно, и те, которые могут вам понадобиться;

Обращаем внимание: В связи с изменением в правилах предоставления гостиничных услуг с 1 января 2021 г., несовершеннолетние лица, не достигшие 14-летнего возраста, заселяющиеся в отель без родителей или официальных опекунов, должны иметь при себе нотариально заверенную доверенность на сопровождающего человека и свидетельство о рождении.

Входит ли дорога до Петрозаводска в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая будет погода в туре?

Карелия находится на северо-западе России.

Балтийское, Белое и Баренцево моря влияют на климат Карелии, принося влажность и свежие (порой штормовые) ветра.

Такое влияние объясняет раннее наступление осенней погоды.

Поэтому планируя тур в Карелию в сентябре, стоит взять теплую одежду.

Ведь начало карельской осени может быть прохладным.

Нестабильность карельской погоды не снижает поток туристов и в октябре.

За жарой в течение дня может следовать резкое похолодание, дожди и заморозки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
1 ноя 2023
Тур прошел отлично. То, с каким настроем идешь - таким он и будет. Так получилось, что 2 дня шел дождь, но это не испортило впечатление. Ярче заиграли краски осени и мрамор в парке был яркий и чистый 😃
Все ходили в ярких дождевиках
С нами был гид Анна. В первый день всех встретили на вокзале.
Всё было комфортно.
Завтраки в отеле хорошие.
Тур прошел отлично. То, с каким настроем идешь - таким он и будет. Так получилось, чтоТур прошел отлично. То, с каким настроем идешь - таким он и будет. Так получилось, чтоТур прошел отлично. То, с каким настроем идешь - таким он и будет. Так получилось, чтоТур прошел отлично. То, с каким настроем идешь - таким он и будет. Так получилось, чтоТур прошел отлично. То, с каким настроем идешь - таким он и будет. Так получилось, чтоТур прошел отлично. То, с каким настроем идешь - таким он и будет. Так получилось, чтоТур прошел отлично. То, с каким настроем идешь - таким он и будет. Так получилось, чтоТур прошел отлично. То, с каким настроем идешь - таким он и будет. Так получилось, чтоТур прошел отлично. То, с каким настроем идешь - таким он и будет. Так получилось, что
Р
11 окт 2022
Три незабываемых дня в Карелии. Мы давно мечтали посетить этот дивный озерный край. Карелия нас очаровала своими лампушками, бурными речками, бурлящими водопадами, северной морошкой, необычными чаями, различными вкусняшками. Каждый день начинался с солнышка после обеда был дождь а к вечеру снова становилось спокойно и солнечно.
Дивное деревянное кружево Кижского храма мы увидели и в золотой солнечной подсветке, и в серебряной от набежавших облаков, и даже в обрамлении радуги.
Гиды от туроператора "Золотое кольцо Карелии", с которыми мы посетили не только остров Кижи, но и Рускеальский каньон, и вулкан Гирвас, и водопад Кивач, патриоты родного края. Они настолько вдохновенно рассказывали нам об исторических событиях и достопримечательностях Карелии, что не влюбиться в этот край мы просто не могли.
Т
12 окт 2021
С 1 по 3 октября посетили Карелию по путевке 11121 туроператора "Большая Страна". Поездка от Москвы, поезд 18-без нареканий, обслуживание на "высоте". На вокзале встретила милая барышня, по имени Анна, которая оказалась прекрасным экскурсоводом и эрудированным гидом, сопровождавшим нашу группу все три дня и беспрестанно питавшей нас информацией о природе Карелии и её истории. Очень хорошо подобранны экскурсоводы на точках. Похоже, что колоритная дама, показавшая Мраморный каньон, имеет академическое образование. Поразила глубина знаний и желания, довести как можно больше информации о предмете. Об увиденном не рассказываем. Надо смотреть. Пейзажи захватывающие. Народ доброжелательный. Но надо ехать, минимум, на неделю или больше.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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