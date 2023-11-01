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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Петрозаводску. Остров Кижи
Встреча в Петрозаводске у входа на ж/д вокзал со стороны перрона по прибытии поезда № 018 Москва — Петрозаводск.
Завтрак в кафе города.
На обзорной экскурсии мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии — город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
11:00 Экскурсия на о. Кижи.
Поездка на «комете» (1 час 20 минут по Онежскому озеру).
Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.
Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!
Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.
17:00 Возвращение в Петрозаводск.
Самостоятельное пешее возвращение в гостиницу.
Время для отдыха.
Горный парк Рускеала
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
09:00 Выезд в горный парк Рускеала.
Сегодня мы приглашаем вас посетить Горный парк Рускеала. Экскурсия к местечку с эффектным названием производят неизгладимое впечатление.
Остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.
В переводе с финского языка «Окунёвый порог».
Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».
На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».
Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир».
Вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте — 450 руб. /чел.
14:00 Экскурсия в горный парк Рускеала — «Мраморный каньон».
Посещение Рускеальского горного парка.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии!
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
Обед самостоятельно за доп. плату в одном из кафе на территории парка.
17:30 Отправление в Петрозаводск.
21:00 Возвращение в Петрозаводск.
Курорт «Марциальные воды». Водопад Кивач. Вулкан Гирвас
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу:
Поездка на первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г.
Осмотр церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников.
Еще одна достопримечательность Республики Карелия, которую нельзя обойти вниманием — это древний вулкан Гирвас.
Осмотр обнажившейся частикратера вулкана Гирвас.
Ученые без сомнения уверены в том, что это самый древний из сохранившихся кратеров на земле.
По одним источникам ему 2 млрд. лет, по другим — не менее 3 млрд. лет.
Посещение водопада Кивач — одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Возвращение в Петрозаводск на ж/д вокзал к 17:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице 4*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Отель «Фрегат»
|Двухместное
|30 500
|Одноместное
|34 000
|Доп. место
|28 400
Варианты проживания
Отель «Карелия SPA»
Спа-отель «Карелия» 4* — отель европейского уровня, находится в центре Петрозаводска и расположен по адресу г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 2, в экологически чистой парковой зоне на берегу Онежского озера. Рядом находятся набережная, спортивные площадки, велодорожки.
Расчетный час для въезда (заселения) 15:00. Расчетный час для выезда 12:00.
Для проживания предлагается 138 уютных номеров с лоджиями, способных разместить 215 гостей.
В каждой комнате имеется телефон, спутниковое телевидение, мини-холодильник, фен, ванная комната, индивидуальный набор туалетных принадлежностей.
В номерах повышенной комфортности предусмотрены дополнительные удобства: мини-кухня, сауна, пол с подогревом в ванной.
В отеле, помимо туристического, гостиничного и конференц-обслуживания, представлены SPA-услуги. Также к услугам посетителей тренажерный зал, бассейн, два хаммама, комната отдыха, солярий, фитобар, косметолог, парикмахер.
Ресторан работает ежедневно с 11:00 до 23:00 Утром гостей ждет вкусный разнообразный завтрак по системе «шведский стол».
В стоимость проживания в спа-отеле «Карелия» 4* входит:
- завтрак «шведский стол» с 07:00 до 11:00;
- сауна, бассейн с 08:00 до 11:00 (каждый последний понедельник месяца бассейн закрыт на санитарный день);
- тренажерный зал с 07:00 до 22:00;
- бесплатная охраняемая парковка;
- бесплатный wi-fi.
Отель «Фрегат»
Отель «Фрегат» 4* — это современный отель бизнес-класса по адресу г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, 1А, в центре столицы Карелии, на живописном берегу Онежского озера. В шаговой доступности — все городские достопримечательности.
Отличительной особенностью отеля является его расположение: всего в двух минутах ходьбы находится причал, откуда можно отправиться на остров Кижи, где расположен известный всему миру государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник, являющийся Всемирным культурным и природным наследием «ЮНЕСКО».
Гости отеля оценят ресторан «Фрегат», где подают блюда из свежей рыбы, которая поставляется в ресторан прямо с трала корабля.
Расчетный час для въезда (заселения) 15:00. Расчетный час для выездадо12:00.
Отель «Фрегат» 4* в Петрозаводске предлагает светлые стандартные-номера для одного или двух гостей, номера бизнес, полулюкс и люкс.
В номерах отеля: широкая двуспальная кровать или 2 раздельных кровати, оборудованное рабочее место, современная ванная комната, мини-бар, сейф, телефон, спутниковое ТВ, станция для приготовления чая и кофе, приветственная бутылка минеральной воды по прибытии, тапочки, wi-fi.
К услугам гостей:
- Завтрак «шведский стол» включен в стоимость проживания.
- Ежедневная уборка номера.
- Проведения праздничных банкетов.
- Бесплатный трансфер от или до железнодорожного вокзала.
- Закрытая парковка.
- Услуги прачечной*.
- Организация мероприятий*.
- Спортивный зал.
- Сувениры.
- Ресторан, лобби-бар*.
- Wi-Fi интернет на всей территории отеля.
- Бесплатный ранний заезд с 07:00 или поздний выезд до 18:00 (при наличии возможности)*.
- Современное оборудование для конференций.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице 4
- Питание: 3 завтрака
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Экскурсия на Марциальные воды
- Экскурсия на водопад Кивач
- Экскурсия на вулкан Гирвас
- Экскурсия на о. Кижи
- Экскурсия в горный парк Рускеала
- Работа гида
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Вход на водопад Ахвенкоски (оплачивается самостоятельно на месте) - 450 руб. /чел
- Многие объекты посещения взимают плату за фото - и видеосъемку - от 10 до 150 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документ, удостоверяющий личность, положенный в герметичную упаковку, для туристов, путешествующих с детьми обязательно – свидетельство о рождении детей;
- полис обязательного медицинского страхования;
- погода в Карелии переменчива, захватите с собой непромокаемую куртку и теплый свитер;
- для посещения монастырей и храмов женщинам будут необходимы платок и юбка ниже колена, а мужчинам – длинные брюки;
- обувь для поездки должна быть удобной;
- лекарства, которые Вы принимаете постоянно, и те, которые могут вам понадобиться;
Обращаем внимание: В связи с изменением в правилах предоставления гостиничных услуг с 1 января 2021 г., несовершеннолетние лица, не достигшие 14-летнего возраста, заселяющиеся в отель без родителей или официальных опекунов, должны иметь при себе нотариально заверенную доверенность на сопровождающего человека и свидетельство о рождении.
Входит ли дорога до Петрозаводска в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая будет погода в туре?
Карелия находится на северо-западе России.
Балтийское, Белое и Баренцево моря влияют на климат Карелии, принося влажность и свежие (порой штормовые) ветра.
Такое влияние объясняет раннее наступление осенней погоды.
Поэтому планируя тур в Карелию в сентябре, стоит взять теплую одежду.
Ведь начало карельской осени может быть прохладным.
Нестабильность карельской погоды не снижает поток туристов и в октябре.
За жарой в течение дня может следовать резкое похолодание, дожди и заморозки.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Все ходили в ярких дождевиках
С нами был гид Анна. В первый день всех встретили на вокзале.
Всё было комфортно.
Завтраки в отеле хорошие.
Дивное деревянное кружево Кижского храма мы увидели и в золотой солнечной подсветке, и в серебряной от набежавших облаков, и даже в обрамлении радуги.
Гиды от туроператора "Золотое кольцо Карелии", с которыми мы посетили не только остров Кижи, но и Рускеальский каньон, и вулкан Гирвас, и водопад Кивач, патриоты родного края. Они настолько вдохновенно рассказывали нам об исторических событиях и достопримечательностях Карелии, что не влюбиться в этот край мы просто не могли.