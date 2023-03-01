Летняя волшебная Карелия

Вас ждет насыщенный экскурсионный тур по главным достопримечательностям Карелии

4.7
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Вас ждет насыщенный экскурсионный тур по главным достопримечательностям Карелии.

Вы насладитесь красотами самых живописных мест Карелии – водопад Кивач, гора Сампо, Горный парк «Рускеала» и мраморный каньон.

Попробуете север на вкус: стейки из карельской форели, десерты из северных ягод, лохикейто, калитки, настойки и чаи из северных карельских трав. А еще проведете вечер у камина на дровах с живым огнем и глинтвейном под красивую живую музыку
Летняя волшебная Карелия
Летняя волшебная Карелия
Летняя волшебная Карелия
Летняя волшебная Карелия
Летняя волшебная Карелия
Летняя волшебная Карелия
Летняя волшебная Карелия
Летняя волшебная Карелия
Летняя волшебная Карелия
Летняя волшебная Карелия
Летняя волшебная Карелия
Ближайшие даты:
3
июн
10
июн
17
июн
24
июн

Что вас ожидает 🤩

Знакомство с карельской культурой
Знакомство с карельской культурой
Попробуете местную кухню, побываете на интерактивной выставке «Калевала» и на мастер-классе
Знакомство с арктическими ездовыми собаками
Знакомство с арктическими ездовыми собаками
Совершите мини-путешествие на собачьих упряжках и почувствуете себя каюром
Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
Отправитесь любоваться водопадом Кивач, курортом «Марциальные воды» и горой «Сампо»

Программа тура по дням

1 день

Столица Карелии

Прибытие в Петрозаводск.

Завтрак в г. Петрозаводске.

Знакомство со столицей Карелии и его жемчужиной – набережной Онежского озера.

Экскурсионная программа в Изобразительный музей Карелии на интерактивную выставку «Калевала» по главному карельскому эпосу – философия карельской земли, мастер-класс.

Трансфер в Husky Moa, пос. Матросы.

Знакомство с Домом полярника, приветственный дегустационный стол.

Размещение.

Посещение порога Большой Толли – самого живописного в Южной Шуе и дерево желаний.

Обед.

Свободное время.

Ужин.

Творческий вечер у камина в Доме полярника + Десерт из Северных ягод.

Столица КарелииСтолица КарелииСтолица Карелии
2 день

Горный парк Рускеала

Завтрак полярника.

Посещение горного парка «Рускеала» – основой комплекса является объект культурного наследия, памятник истории – заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер на берегу реки Тохмайоки.

Карьер начали разрабатывать в 1765 году, в начале правления Екатерины II.

Мрамор Рускеалы использовался в сооружении значимых зданий Санкт-Петербурга и дворцовых пригородов.

Им облицован Исаакиевский собор, выложены полы Казанского собора, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна Мраморного дворца и фасад Михайловского замка.

Обед по маршруту.

Возвращение в Дом полярника и легкий перекус вечерний.

Ужин у камина.

Горный парк РускеалаГорный парк РускеалаГорный парк Рускеала
3 день

В гостях у хаски

Завтрак

Экскурсия в питомник северных ездовых собак.

Прогулка с собакой.

Приготовление горячего обеда на костре по карельским рецептам – Лохикейто и травяного чая «с дымком», карельские настойки разной крепости (для 18+).

Катание на собачьих упряжках.

Баня на дровах.

Ужин – традиции северной кухни.

Просмотр художественного фильма про Арктику.

В гостях у хаскиВ гостях у хаскиВ гостях у хаскиВ гостях у хаски
4 день

По Золотому кольцу Карелии

Завтрак.

Экскурсия на водопад Кивач, посещение первого в истории России оздоровительного курорта «Марциальные воды».

Вы увидите Гору 1000 зайцев и при хороших погодных условиях подниметесь на гору «Сампо» с обзорной площадкой – одно из самых легендарных мест Карелии, описанных в эпосах о Карелии.

Программа на целый день.

Обед в пути.

Заключительный ужин в ресторане.

Мы заглянем в Магазинчик карельской рыбы и сувенирные лавочки.

Трансфер к ж/д вокзалу.

Проживание

Тур предусматривает проживание в эко-комплексе HuskyMoa в Доме полярника.

Стоимость тура на 1 человека:

  • взрослый участник – 49 500 руб.;
  • дети 5+ до 12 лет включительно (в сопровождении родителей) – 28 800 руб.

Варианты проживания

Гостевой дом Дом Полярника

3 ночи

Гостевой дом Дом Полярникарассчитан на одновременное размещение 12 человек. В доме два трехместных и один двухместный номера, два санузла и душевая кабина. Обычно сюда заселяются гости, которые не готовят сами, а предпочитают питание с кухни. Здесь находится администрация туркомплекса и кают-компания – уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.

Гостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом Полярника

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы в рамках программы, в т. ч. от ж/д вокзала и аэропорта и обратно
  • Катание на собачьих упряжках в сопровождении инструкторов
  • Проживание 4 дня/3 ночи в эко-комплексе HuskyMoa в Доме полярника
  • Творческий вечер с живой музыкой и кино-ужин у камина
  • Питание горячее 3 раза в день (завтрак, обед, ужин) + чаепития
  • Страховка на катание
  • Баня
  • Стоимость всех экскурсий по маршруту программы и сопровождение экскурсоводов, мастер-классы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Личные траты
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
Е
1 мар 2023
Это место просто сказочное. Шикарная природа, дружелюбные собачки, с которыми можно погулять. А почувствовать себя каюром, это просто незабываемой ощущение. Еда очень вкусная. Отдых в Карелии это настоящие счастье, особенно после шумного мегаполиса. Обязательно посетим это место и в следующий раз)
Это место просто сказочное. Шикарная природа, дружелюбные собачки, с которыми можно погулять. А почувствовать себя каюром,Это место просто сказочное. Шикарная природа, дружелюбные собачки, с которыми можно погулять. А почувствовать себя каюром,
С
20 фев 2023
Не знаю в какой момент в обсуждении отдыха на зимних каникулах, с 9 летней внучкой прозвучало слово "Карелия". Выбирая тур, мне показалось логичным выбрать для внучки активный отдых. Так выбор пал на эко - комплекс "Хаски Моа""Путешествие на снегоходах и собачьих упряжках". Но чем ближе подходило время тура, тем больше закрадывалось сомнение. Как меня угораздило согласиться на такое? Я же жуткая мерзляка, а тут Карелия с её морозами, да ещё развлечения что называется "ветер в лицо". И вообще, будут ли интересны собаки внучке, у которой дома живёт хаски?
Приехали мы поздно ночью, но нас встретили и привезли на место, где нас ждали, заботливо включив обогреватель, чтобы было теплее. К слову сказать, в номере было тепло и иной раз я открывала окно.
Для проживания мы выбрали замечательный и уютный гостевой дом Полярника.
И вот началось наше приключение. После замечательного завтрака, мы пошли на экскурсию в питомник. Александр, инструктор, долго, с любовью рассказывал о каждой собаке. Об их привычках, характере, где и когда они были в экспедициях, в каких документальных и художественных фильмах снимались. Особое внимание в питомнике уделяется к больным и старым собакам. Видно, что здесь их любят и окружают заботой.
Далее нам предстояла прогулка с выбранными собаками. Эта неспешная прогулка по сказочному, заснеженному лесу в сопровождении инструктора Игоря, задала тон нашему отдыху. Это на самом деле, настоящая сказка. Не забудьте взять с собой ленточку для дерева желаний, которое будет на вашем пути.
И вот оно, путешествие на собачьих упряжках. Пока я усиленно отнекивалась, говоря, что я и погонщик собачьей упряжки вещи не совместимые, Александр настойчиво рассказывал правила управления собаками. В какой-то момент он усадил внучку в сани, сам сел на мотособаку и поехал вперёд. Игорь снял "якорь" и пожелав нам хорошего отдыха, дал команду собакам к движению. Так, неожиданно для себя, методом погружения, я стала каюром. Как сказала провожая нас на экскурсию, администратор Людмила:"Вы вернётесь от нас другим человеком". Так оно и произошло. Управление собачьей упряжкой дело не сложное, быстро понимаешь все тонкости и уж точно могу сказать, я не замёрзла. Единственно о чём я думала:"Зачем я так тепло оделась?"
Нет, собачки, конечно вас вытянут, но уверяю, вам захочется им помочь, когда сани будут идти в гору. А это значит, спрыгнуть, бежать, толкать сани. Прекрасная физическая нагрузка. Путешествие довольно продолжительное. Тут, к слову сказать, организованно всё по честному. В тот момент, когда у меня была надежда, что вот тут, за поворотом, будет финиш, Александр сказал:"Сейчас мы развернёмся и поедем назад…"
Банька на дровах с веничком, была прекрасна после такого насыщенного дня.
Но, это ещё не конец. Ужин. Дегустация настоек. Камин. Душевные беседы с персоналом. Администратор Татьяна уделила нам очень много внимания. Помогла внучке выбрать сувениры в расположенной тут же лавке. Рассказала о жизни комплекса.
День второй. Катание на снегоходе.
Очень увлекательное путешествие с остановкой на пикник и обедом на костре.
К сожалению, у нас был ранний выезд, но внучка успела ещё раз прогуляться с понравившейся ей собачкой.
Сложно описать все эмоции. Уют, забота, доброжелательность, этим наполнен каждый уголок этого замечательного места. Внучка уезжала с неохотой и огромным желанием сюда вернуться и не один раз. Прекрасное место. Чудесная, насыщенная программа. Любящие своё дело люди.
15-16 февраля 2023 год
Е
1 мар 2023
Все было на высшем уровне. Из вокзала нас забрали и привезли в гостиницу. На месте мы решали об планах и не спеша проводили отдых. На последний наш день за нами тоже приехало такси, и все бы было хорошо, если бы не одно но. Нас привезли в музей и в ресторан, а что там говорить и как что там будет и куда идти мы не знали. Пришлось выяснять самим.

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