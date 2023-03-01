Не знаю в какой момент в обсуждении отдыха на зимних каникулах, с 9 летней внучкой прозвучало слово "Карелия". Выбирая тур, мне показалось логичным выбрать для внучки активный отдых. Так выбор пал на эко - комплекс "Хаски Моа""Путешествие на снегоходах и собачьих упряжках". Но чем ближе подходило время тура, тем больше закрадывалось сомнение. Как меня угораздило согласиться на такое? Я же жуткая мерзляка, а тут Карелия с её морозами, да ещё развлечения что называется "ветер в лицо". И вообще, будут ли интересны собаки внучке, у которой дома живёт хаски?

Приехали мы поздно ночью, но нас встретили и привезли на место, где нас ждали, заботливо включив обогреватель, чтобы было теплее. К слову сказать, в номере было тепло и иной раз я открывала окно.

Для проживания мы выбрали замечательный и уютный гостевой дом Полярника.

И вот началось наше приключение. После замечательного завтрака, мы пошли на экскурсию в питомник. Александр, инструктор, долго, с любовью рассказывал о каждой собаке. Об их привычках, характере, где и когда они были в экспедициях, в каких документальных и художественных фильмах снимались. Особое внимание в питомнике уделяется к больным и старым собакам. Видно, что здесь их любят и окружают заботой.

Далее нам предстояла прогулка с выбранными собаками. Эта неспешная прогулка по сказочному, заснеженному лесу в сопровождении инструктора Игоря, задала тон нашему отдыху. Это на самом деле, настоящая сказка. Не забудьте взять с собой ленточку для дерева желаний, которое будет на вашем пути.

И вот оно, путешествие на собачьих упряжках. Пока я усиленно отнекивалась, говоря, что я и погонщик собачьей упряжки вещи не совместимые, Александр настойчиво рассказывал правила управления собаками. В какой-то момент он усадил внучку в сани, сам сел на мотособаку и поехал вперёд. Игорь снял "якорь" и пожелав нам хорошего отдыха, дал команду собакам к движению. Так, неожиданно для себя, методом погружения, я стала каюром. Как сказала провожая нас на экскурсию, администратор Людмила:"Вы вернётесь от нас другим человеком". Так оно и произошло. Управление собачьей упряжкой дело не сложное, быстро понимаешь все тонкости и уж точно могу сказать, я не замёрзла. Единственно о чём я думала:"Зачем я так тепло оделась?"

Нет, собачки, конечно вас вытянут, но уверяю, вам захочется им помочь, когда сани будут идти в гору. А это значит, спрыгнуть, бежать, толкать сани. Прекрасная физическая нагрузка. Путешествие довольно продолжительное. Тут, к слову сказать, организованно всё по честному. В тот момент, когда у меня была надежда, что вот тут, за поворотом, будет финиш, Александр сказал:"Сейчас мы развернёмся и поедем назад…"

Банька на дровах с веничком, была прекрасна после такого насыщенного дня.

Но, это ещё не конец. Ужин. Дегустация настоек. Камин. Душевные беседы с персоналом. Администратор Татьяна уделила нам очень много внимания. Помогла внучке выбрать сувениры в расположенной тут же лавке. Рассказала о жизни комплекса.

День второй. Катание на снегоходе.

Очень увлекательное путешествие с остановкой на пикник и обедом на костре.

К сожалению, у нас был ранний выезд, но внучка успела ещё раз прогуляться с понравившейся ей собачкой.

Сложно описать все эмоции. Уют, забота, доброжелательность, этим наполнен каждый уголок этого замечательного места. Внучка уезжала с неохотой и огромным желанием сюда вернуться и не один раз. Прекрасное место. Чудесная, насыщенная программа. Любящие своё дело люди.

15-16 февраля 2023 год