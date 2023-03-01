Вас ждет насыщенный экскурсионный тур по главным достопримечательностям Карелии
Вы насладитесь красотами самых живописных мест Карелии – водопад Кивач, гора Сампо, Горный парк «Рускеала» и мраморный каньон.
Попробуете север на вкус: стейки из карельской форели, десерты из северных ягод, лохикейто, калитки, настойки и чаи из северных карельских трав. А еще проведете вечер у камина на дровах с живым огнем и глинтвейном под красивую живую музыку
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июн
Что вас ожидает 🤩
Программа тура по дням
Столица Карелии
Прибытие в Петрозаводск.
Завтрак в г. Петрозаводске.
Знакомство со столицей Карелии и его жемчужиной – набережной Онежского озера.
Экскурсионная программа в Изобразительный музей Карелии на интерактивную выставку «Калевала» по главному карельскому эпосу – философия карельской земли, мастер-класс.
Трансфер в Husky Moa, пос. Матросы.
Знакомство с Домом полярника, приветственный дегустационный стол.
Размещение.
Посещение порога Большой Толли – самого живописного в Южной Шуе и дерево желаний.
Обед.
Свободное время.
Ужин.
Творческий вечер у камина в Доме полярника + Десерт из Северных ягод.
Горный парк Рускеала
Завтрак полярника.
Посещение горного парка «Рускеала» – основой комплекса является объект культурного наследия, памятник истории – заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер на берегу реки Тохмайоки.
Карьер начали разрабатывать в 1765 году, в начале правления Екатерины II.
Мрамор Рускеалы использовался в сооружении значимых зданий Санкт-Петербурга и дворцовых пригородов.
Им облицован Исаакиевский собор, выложены полы Казанского собора, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна Мраморного дворца и фасад Михайловского замка.
Обед по маршруту.
Возвращение в Дом полярника и легкий перекус вечерний.
Ужин у камина.
В гостях у хаски
Завтрак
Экскурсия в питомник северных ездовых собак.
Прогулка с собакой.
Приготовление горячего обеда на костре по карельским рецептам – Лохикейто и травяного чая «с дымком», карельские настойки разной крепости (для 18+).
Катание на собачьих упряжках.
Баня на дровах.
Ужин – традиции северной кухни.
Просмотр художественного фильма про Арктику.
По Золотому кольцу Карелии
Завтрак.
Экскурсия на водопад Кивач, посещение первого в истории России оздоровительного курорта «Марциальные воды».
Вы увидите Гору 1000 зайцев и при хороших погодных условиях подниметесь на гору «Сампо» с обзорной площадкой – одно из самых легендарных мест Карелии, описанных в эпосах о Карелии.
Программа на целый день.
Обед в пути.
Заключительный ужин в ресторане.
Мы заглянем в Магазинчик карельской рыбы и сувенирные лавочки.
Трансфер к ж/д вокзалу.
Проживание
Тур предусматривает проживание в эко-комплексе HuskyMoa в Доме полярника.
Стоимость тура на 1 человека:
- взрослый участник – 49 500 руб.;
- дети 5+ до 12 лет включительно (в сопровождении родителей) – 28 800 руб.
Варианты проживания
Гостевой дом Дом Полярника
Гостевой дом Дом Полярникарассчитан на одновременное размещение 12 человек. В доме два трехместных и один двухместный номера, два санузла и душевая кабина. Обычно сюда заселяются гости, которые не готовят сами, а предпочитают питание с кухни. Здесь находится администрация туркомплекса и кают-компания – уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Все трансферы в рамках программы, в т. ч. от ж/д вокзала и аэропорта и обратно
- Катание на собачьих упряжках в сопровождении инструкторов
- Проживание 4 дня/3 ночи в эко-комплексе HuskyMoa в Доме полярника
- Творческий вечер с живой музыкой и кино-ужин у камина
- Питание горячее 3 раза в день (завтрак, обед, ужин) + чаепития
- Страховка на катание
- Баня
- Стоимость всех экскурсий по маршруту программы и сопровождение экскурсоводов, мастер-классы
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Личные траты
- Место начала и завершения?
- г. Петрозаводск
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Приехали мы поздно ночью, но нас встретили и привезли на место, где нас ждали, заботливо включив обогреватель, чтобы было теплее. К слову сказать, в номере было тепло и иной раз я открывала окно.
Для проживания мы выбрали замечательный и уютный гостевой дом Полярника.
И вот началось наше приключение. После замечательного завтрака, мы пошли на экскурсию в питомник. Александр, инструктор, долго, с любовью рассказывал о каждой собаке. Об их привычках, характере, где и когда они были в экспедициях, в каких документальных и художественных фильмах снимались. Особое внимание в питомнике уделяется к больным и старым собакам. Видно, что здесь их любят и окружают заботой.
Далее нам предстояла прогулка с выбранными собаками. Эта неспешная прогулка по сказочному, заснеженному лесу в сопровождении инструктора Игоря, задала тон нашему отдыху. Это на самом деле, настоящая сказка. Не забудьте взять с собой ленточку для дерева желаний, которое будет на вашем пути.
И вот оно, путешествие на собачьих упряжках. Пока я усиленно отнекивалась, говоря, что я и погонщик собачьей упряжки вещи не совместимые, Александр настойчиво рассказывал правила управления собаками. В какой-то момент он усадил внучку в сани, сам сел на мотособаку и поехал вперёд. Игорь снял "якорь" и пожелав нам хорошего отдыха, дал команду собакам к движению. Так, неожиданно для себя, методом погружения, я стала каюром. Как сказала провожая нас на экскурсию, администратор Людмила:"Вы вернётесь от нас другим человеком". Так оно и произошло. Управление собачьей упряжкой дело не сложное, быстро понимаешь все тонкости и уж точно могу сказать, я не замёрзла. Единственно о чём я думала:"Зачем я так тепло оделась?"
Нет, собачки, конечно вас вытянут, но уверяю, вам захочется им помочь, когда сани будут идти в гору. А это значит, спрыгнуть, бежать, толкать сани. Прекрасная физическая нагрузка. Путешествие довольно продолжительное. Тут, к слову сказать, организованно всё по честному. В тот момент, когда у меня была надежда, что вот тут, за поворотом, будет финиш, Александр сказал:"Сейчас мы развернёмся и поедем назад…"
Банька на дровах с веничком, была прекрасна после такого насыщенного дня.
Но, это ещё не конец. Ужин. Дегустация настоек. Камин. Душевные беседы с персоналом. Администратор Татьяна уделила нам очень много внимания. Помогла внучке выбрать сувениры в расположенной тут же лавке. Рассказала о жизни комплекса.
День второй. Катание на снегоходе.
Очень увлекательное путешествие с остановкой на пикник и обедом на костре.
К сожалению, у нас был ранний выезд, но внучка успела ещё раз прогуляться с понравившейся ей собачкой.
Сложно описать все эмоции. Уют, забота, доброжелательность, этим наполнен каждый уголок этого замечательного места. Внучка уезжала с неохотой и огромным желанием сюда вернуться и не один раз. Прекрасное место. Чудесная, насыщенная программа. Любящие своё дело люди.
15-16 февраля 2023 год