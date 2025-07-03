Летнее путешествие по Карелии

Проведите захватывающие выходные в Карелии! За 4 дня вы познакомитесь с Петрозаводском, покорите реку Шую на рафтах, насладитесь видами острова Кижи, Рускеальского горного парка, водопада Кивач и древнего вулкана Гирвас — знаковых мест Карелии.

В заезде с 25 июля поездка в Рускеальский горный парк выпадает на музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony».
Летнее путешествие по Карелии
Летнее путешествие по Карелии
Летнее путешествие по Карелии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд в Петрозаводск и сплав по реке Шуе

Прибытие в Петрозаводск, самостоятельная сдача вещей в камеру хранения гостиницы «Питер Инн».

09:45 встречас инструктором у гостиницы «Питер Инн».

Отправление на сплав по реке Шуя.

При себе необходимо иметь запасную одежду, обувь (обувь должна быть спортивного типа — кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа «шлепанцы», но с фиксированным задником). На случай дождя — накидку от дождя.

Выезд к началу сплава местечко Юманишки. Вещи можно будет оставить в автобусе.

На месте для вас будет проведен инструктаж и выдача снаряжения (спас. жилеты, весла).

Маршрут по реке Шуя — 8 км.

Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание.

Пикник у костра (уха, макароны по-флотски, овощная нарезка, вода, чай).

Возвращение в г. Петрозаводск ориентировочно к 16:00.

Самостоятельное размещение в гостинице.

Свободное время.

Приезд в Петрозаводск и сплав по реке ШуеПриезд в Петрозаводск и сплав по реке ШуеПриезд в Петрозаводск и сплав по реке ШуеПриезд в Петрозаводск и сплав по реке Шуе
2 день

Петрозаводск и остров Кижи

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Встреча с гидом в холле гостиницы «Питер Инн».

Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.

Вы окунетесь в дружескую атмосферу северного города, столицу Карелии — город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк!

Экскурсия на остров Кижи. Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).

Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России. Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!

Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Петрозаводск и остров КижиПетрозаводск и остров КижиПетрозаводск и остров КижиПетрозаводск и остров Кижи
3 день

Горный парк Рускеала: Мраморный каньон и Ахвенкоски

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км).

Экскурсия в Рускеальский горный парк «Мраморный каньон».

Парк создан в 2005 году на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

В заезде с 25 июля 2024 года поездка в Рускеальский горный парк выпадает на музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony».

Билеты на фестиваль приобретаются отдельно. Стоимость уточняется.

Остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.

В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов». На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».

Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.

В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте в кассе — 450 руб/чел).

Горный парк Рускеала: Мраморный каньон и АхвенкоскиГорный парк Рускеала: Мраморный каньон и АхвенкоскиГорный парк Рускеала: Мраморный каньон и АхвенкоскиГорный парк Рускеала: Мраморный каньон и Ахвенкоски
4 день

Марциальные воды, вулкан Гирвас и водопад Кивач

Завтрак «шведский стол»в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу.

Поездка на первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г. Осмотр церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников.

Экскурсия на вулкан Гирвас.

Еще одна достопримечательность республики Карелия, которую нельзя обойти вниманием — это древний вулкан Гирвас.

Если повезет посетить его в тот момент, когда открыты шлюзы плотины, можно своими глазами увидеть завораживающее зрелище — огромный водопад, намного больше Кивача.

До строительства ГЭС Гирвас и был водопадом. Бурный пенящийся поток, устремляющийся вниз с большой высоты, произведет неизгладимое впечатление на каждого, кому посчастливится увидеть это своими глазами.

Осмотр обнажившейся части кратера вулкана Гирвас. Ученые без сомнения уверены в том, что это самый древний из сохранившихся кратеров на земле. По одним источникам ему 2 млрд. лет, по другим — не менее 3 млрд лет…

Посещение водопада Кивач — одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Карельская берёза — дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева.

Возвращение в г. Петрозаводск на ж/д вокзал к 17:00.

Прощание с гидом. До новых встреч!

Рекомендуемые поезда:

  • в Москву поезд № 017А Петрозаводск — Москва в 21:57;
  • в Санкт-Петербург поезд № 805Ч («Ласточка») Петрозаводск — Санкт-Петербург в 18:00.
Марциальные воды, вулкан Гирвас и водопад КивачМарциальные воды, вулкан Гирвас и водопад КивачМарциальные воды, вулкан Гирвас и водопад КивачМарциальные воды, вулкан Гирвас и водопад Кивач

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Piter inn» 4*.

Размещение:Стоимость на 1 человека:
Двухместное, взрослые
32 600 руб.
Двухместное, школьник до 16 лет включительно30 600 руб.
Доп. место, взрослый28 100 руб.
Доп. место, школьники до 16 лет включительно26 100 руб.
Одноместное39 300 руб.

Варианты проживания

Отель «Piter inn» 4

3 ночи

Номерной фонд отеля включает 129 стандартных номеров, 23 номера улучшенной категории, 21 полулюкс, 4 люкса и 3 номера для гостей с ограниченными возможностями.

В оснащение стандартных номеров входят — удобная мебель, рабочий уголок и письменный стол, телефон, сейф, душевая кабина и фен. Во всех номерах предусмотрены телевизоры с плоским экраном, климат-контроль и беспроводной высокоскоростной доступ в интернет.

Отель «Piter inn» 4Отель «Piter inn» 4Отель «Piter inn» 4Отель «Piter inn» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, 1 пикник на сплаве)
  • Транспортные услуги по маршруту
  • Работа гида
  • Сплав на рафтах по реке Шуе
  • Обзорная экскурсия по городу Петрозаводску
  • Входные билеты на экскурсии
  • Экскурсия на остров Кижи
  • Экскурсия в Рускеальский горный парк - «Мраморный каньон»
  • Экскурсия к водопаду Кивач
  • Посещение музея природы заповедника «Кивач»
  • Посещение дендрария карельской березы на территории заповедника «Кивач»
  • Экскурсия «Курорт Марциальные воды»
  • Прогулка по парку Гирвас
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Питание, не включенное в программу (обеды, ужины)
  • Плата за вход на водопад Ахвенкоски (оплачивается самостоятельно на месте в кассе) - 450 руб. /чел
  • Плата за фото - и видеосъемку на туристических локациях (от 10 до 150 рублей)
  • Билет на музыкальный фестиваль для заезда с 25 июля
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документ, удостоверяющий личность, положенный в герметичную упаковку;
  • свидетельство о рождении детей для туристов, путешествующих с детьми;
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • для посещения храмов и монастырей:
    • платок и юбка ниже колена для женщин;
    • длинные брюки для мужчин;
  • удобная обувь;
  • личная аптечка;
  • для сплава:
    • запасная одежда;
    • запасная обувь;
    • герметичные пакеты для телефонов и документов;
  • тёплые вещи;
  • ветровка;
  • головные уборы;
  • питьевая вода в дорогу.
Включена ли страховка?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какую погоду стоит ожидать?

В летний период, особенно в начале июня, возможны перепады температур от +30 до +10. Поэтому позаботьтесь заранее о тёплых вещах, ветровках, головных уборах и удобной, привычной Вам, разношенной обуви, т. к. на ногах придётся проводить достаточно много времени.

Какие есть особенности тура?

Экскурсия, включающая в себя переезд по воде: Кижи — Онежское озеро, осуществляется при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом предупреждении экскурсия заменяется на равноценную.

При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора.

При отправлении на сплав при себе необходимо иметь запасную одежду, обувь. Рекомендуем убрать телефоны в герметичные пакеты. Обязательно оденьте спасательный жилет и хорошо зафиксируйте его на себе. Без спасательного жилета запрещено находится в рафте во время сплава. Не расстегивайте жилет во время сплава!

В туре есть большие переезды на автобусе до 300 км в одну сторону.

Острова Кижи и горный парк «Рускеала» располагаются на больших расстояниях друг от друга. Поэтому программы туров, в которые включено посещение этих объектов, содержат в себе длительные переезды + в некоторые дни ранние подъёмы. Компания делает всё возможное для того, чтобы переезды были максимально комфортными для вас: путевая информация, остановки в интересных местах по пути, санитарные остановки, показ художественных или документальных фильмов.

Также заранее, находясь во время маршрута в Петрозаводске, позаботьтесь о приобретении питьевой воды в дорогу и, при необходимости, перекуса. На трассах между городами и экскурсионными объектами не всегда есть магазины.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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