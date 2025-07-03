1 день

Приезд в Петрозаводск и сплав по реке Шуе

Прибытие в Петрозаводск, самостоятельная сдача вещей в камеру хранения гостиницы «Питер Инн».

09:45 встречас инструктором у гостиницы «Питер Инн».

Отправление на сплав по реке Шуя.

При себе необходимо иметь запасную одежду, обувь (обувь должна быть спортивного типа — кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа «шлепанцы», но с фиксированным задником). На случай дождя — накидку от дождя.

Выезд к началу сплава местечко Юманишки. Вещи можно будет оставить в автобусе.

На месте для вас будет проведен инструктаж и выдача снаряжения (спас. жилеты, весла).

Маршрут по реке Шуя — 8 км.

Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание.

Пикник у костра (уха, макароны по-флотски, овощная нарезка, вода, чай).

Возвращение в г. Петрозаводск ориентировочно к 16:00.

Самостоятельное размещение в гостинице.

Свободное время.