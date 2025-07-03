В заезде с 25 июля поездка в Рускеальский горный парк выпадает на музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony».
Программа тура по дням
Приезд в Петрозаводск и сплав по реке Шуе
Прибытие в Петрозаводск, самостоятельная сдача вещей в камеру хранения гостиницы «Питер Инн».
09:45 встречас инструктором у гостиницы «Питер Инн».
Отправление на сплав по реке Шуя.
При себе необходимо иметь запасную одежду, обувь (обувь должна быть спортивного типа — кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа «шлепанцы», но с фиксированным задником). На случай дождя — накидку от дождя.
Выезд к началу сплава местечко Юманишки. Вещи можно будет оставить в автобусе.
На месте для вас будет проведен инструктаж и выдача снаряжения (спас. жилеты, весла).
Маршрут по реке Шуя — 8 км.
Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание.
Пикник у костра (уха, макароны по-флотски, овощная нарезка, вода, чай).
Возвращение в г. Петрозаводск ориентировочно к 16:00.
Самостоятельное размещение в гостинице.
Свободное время.
Петрозаводск и остров Кижи
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Встреча с гидом в холле гостиницы «Питер Инн».
Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.
Вы окунетесь в дружескую атмосферу северного города, столицу Карелии — город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк!
Экскурсия на остров Кижи. Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).
Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России. Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!
Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Горный парк Рускеала: Мраморный каньон и Ахвенкоски
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км).
Экскурсия в Рускеальский горный парк «Мраморный каньон».
Парк создан в 2005 году на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
В заезде с 25 июля 2024 года поездка в Рускеальский горный парк выпадает на музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony».
Билеты на фестиваль приобретаются отдельно. Стоимость уточняется.
Остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.
В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов». На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».
Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.
В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте в кассе — 450 руб/чел).
Марциальные воды, вулкан Гирвас и водопад Кивач
Завтрак «шведский стол»в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу.
Поездка на первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г. Осмотр церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников.
Экскурсия на вулкан Гирвас.
Еще одна достопримечательность республики Карелия, которую нельзя обойти вниманием — это древний вулкан Гирвас.
Если повезет посетить его в тот момент, когда открыты шлюзы плотины, можно своими глазами увидеть завораживающее зрелище — огромный водопад, намного больше Кивача.
До строительства ГЭС Гирвас и был водопадом. Бурный пенящийся поток, устремляющийся вниз с большой высоты, произведет неизгладимое впечатление на каждого, кому посчастливится увидеть это своими глазами.
Осмотр обнажившейся части кратера вулкана Гирвас. Ученые без сомнения уверены в том, что это самый древний из сохранившихся кратеров на земле. По одним источникам ему 2 млрд. лет, по другим — не менее 3 млрд лет…
Посещение водопада Кивач — одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Карельская берёза — дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева.
Возвращение в г. Петрозаводск на ж/д вокзал к 17:00.
Прощание с гидом. До новых встреч!
Рекомендуемые поезда:
- в Москву поезд № 017А Петрозаводск — Москва в 21:57;
- в Санкт-Петербург поезд № 805Ч («Ласточка») Петрозаводск — Санкт-Петербург в 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Piter inn» 4*.
|Размещение:
|Стоимость на 1 человека:
Двухместное, взрослые
|32 600 руб.
|Двухместное, школьник до 16 лет включительно
|30 600 руб.
|Доп. место, взрослый
|28 100 руб.
|Доп. место, школьники до 16 лет включительно
|26 100 руб.
|Одноместное
|39 300 руб.
Варианты проживания
Отель «Piter inn» 4
Номерной фонд отеля включает 129 стандартных номеров, 23 номера улучшенной категории, 21 полулюкс, 4 люкса и 3 номера для гостей с ограниченными возможностями.
В оснащение стандартных номеров входят — удобная мебель, рабочий уголок и письменный стол, телефон, сейф, душевая кабина и фен. Во всех номерах предусмотрены телевизоры с плоским экраном, климат-контроль и беспроводной высокоскоростной доступ в интернет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, 1 пикник на сплаве)
- Транспортные услуги по маршруту
- Работа гида
- Сплав на рафтах по реке Шуе
- Обзорная экскурсия по городу Петрозаводску
- Входные билеты на экскурсии
- Экскурсия на остров Кижи
- Экскурсия в Рускеальский горный парк - «Мраморный каньон»
- Экскурсия к водопаду Кивач
- Посещение музея природы заповедника «Кивач»
- Посещение дендрария карельской березы на территории заповедника «Кивач»
- Экскурсия «Курорт Марциальные воды»
- Прогулка по парку Гирвас
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
- Питание, не включенное в программу (обеды, ужины)
- Плата за вход на водопад Ахвенкоски (оплачивается самостоятельно на месте в кассе) - 450 руб. /чел
- Плата за фото - и видеосъемку на туристических локациях (от 10 до 150 рублей)
- Билет на музыкальный фестиваль для заезда с 25 июля
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документ, удостоверяющий личность, положенный в герметичную упаковку;
- свидетельство о рождении детей для туристов, путешествующих с детьми;
- полис обязательного медицинского страхования;
- для посещения храмов и монастырей:
- платок и юбка ниже колена для женщин;
- длинные брюки для мужчин;
- удобная обувь;
- личная аптечка;
- для сплава:
- запасная одежда;
- запасная обувь;
- герметичные пакеты для телефонов и документов;
- тёплые вещи;
- ветровка;
- головные уборы;
- питьевая вода в дорогу.
Включена ли страховка?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какую погоду стоит ожидать?
В летний период, особенно в начале июня, возможны перепады температур от +30 до +10. Поэтому позаботьтесь заранее о тёплых вещах, ветровках, головных уборах и удобной, привычной Вам, разношенной обуви, т. к. на ногах придётся проводить достаточно много времени.
Какие есть особенности тура?
Экскурсия, включающая в себя переезд по воде: Кижи — Онежское озеро, осуществляется при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом предупреждении экскурсия заменяется на равноценную.
При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора.
При отправлении на сплав при себе необходимо иметь запасную одежду, обувь. Рекомендуем убрать телефоны в герметичные пакеты. Обязательно оденьте спасательный жилет и хорошо зафиксируйте его на себе. Без спасательного жилета запрещено находится в рафте во время сплава. Не расстегивайте жилет во время сплава!
В туре есть большие переезды на автобусе до 300 км в одну сторону.
Острова Кижи и горный парк «Рускеала» располагаются на больших расстояниях друг от друга. Поэтому программы туров, в которые включено посещение этих объектов, содержат в себе длительные переезды + в некоторые дни ранние подъёмы. Компания делает всё возможное для того, чтобы переезды были максимально комфортными для вас: путевая информация, остановки в интересных местах по пути, санитарные остановки, показ художественных или документальных фильмов.
Также заранее, находясь во время маршрута в Петрозаводске, позаботьтесь о приобретении питьевой воды в дорогу и, при необходимости, перекуса. На трассах между городами и экскурсионными объектами не всегда есть магазины.