Недельный сплав по реке Суна на байдарках

Поход проходит по самой длинной реке Карелии - реке Суна. Река течет

5
3 отзыва
Поход проходит по самой длинной реке Карелии – реке Суна. Река течет в низких заболоченных берегах, но хороших стоянок достаточно много.

Пороги даже для байдарок не представляют большой сложности, поэтому маршрут подходит для начинающих туристов.

Небольшие дневные переходы дают возможность в полной мере насладиться красотой природы, порыбачить, понять, что такое водный туризм.
Недельный сплав по реке Суна на байдарках
Недельный сплав по реке Суна на байдарках
Недельный сплав по реке Суна на байдарках
Недельный сплав по реке Суна на байдарках
Недельный сплав по реке Суна на байдарках
Недельный сплав по реке Суна на байдарках
Недельный сплав по реке Суна на байдарках
Недельный сплав по реке Суна на байдарках
Недельный сплав по реке Суна на байдарках
Ближайшие даты:
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даты

Программа тура по дням

1 день
Пос. Поросозеро – порог Валазменский

Группу встречаем на вокзале у главного здания вокзала и на автобусе доставляем на турбазу (30 км. хорошей асфальтовой дороги).

Нас ждет чай с калитками.

Собираемся, обедаем и отъезжаем к началу маршрута в пос. Поросозеро (около 170 км).

У моста через реку Суна грузим вещи в байдарки и начинаем сплав.

Через 6,5 км – порог Пристанский, сразу за ним еще один – Валазменский.

Здесь ночевка.

2 день
Озеро Пяльвозера – порог Мельничный

Далее на реке до озера Пяльвозера – пара шивер и пор. Мельничный.

В конце озера хорошая стоянка.

Там или за одним из порогов располагаемся на ночевку

3 день
Пороги и перекаты

Сегодня нас ждут несколько довольно интересных порогов и перекатов.

За одним из них на высоком левом берегу – хорошая стоянка.

Но лучше дойти до Лнидозера.

На нем становимся на ночевку.

4 день
Дневка

Дневка на оз.Линдозеро.

5 день
Начало сплава по реке Суна

Покидаем Линдозеро, начинается река Суна.

Через 1 км первый порог – Хитоженкоски.

До правого притока реки Черанга еще 6-7 порогов.

Ночевку, как правило, делаем в устье реки Черанга.

6 день
Гирвасское водохранилище

Впереди еще участок реки Суна и дальше Гирвасское водохранилище.

Много хороших стоянок, рыбалка.

7 день
Баня, отъезд

В зависимости от погоды часа 2-3 до конечной точки маршрута, где грузимся в транспорт и отъезжаем на базу.

А на базе ждет баня, обед и отъезд на вокзал в Петрозаводск.

Проживание

На протяжении всего маршрута ночевки в туристических палатках.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Плавсредство
  • Гермомешки
  • Спасжилеты
  • Каски
  • Прокат кострового снаряжения
  • Костровой тент
  • Работа гида-проводника
  • Трансфер
  • Продукты питания (еду готовят дежурные)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Петрозавдска и обратно
  • Прокат спального мешка, палатки и коврика
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Комплект одежды для сплава:

  • кеды/сандали (закрытые пальцы и фиксированная пятка) или неопреновые боты;
  • шорты;
  • термобельё;
  • водоотталкивающие штаны и куртка;
  • дождевик;
  • головной убор (кепка, бандана, панама);
  • солнцезащитные очки;
  • перчатки.

Сменный комплект одежды после сплава:

  • кроссовки/ботинки;
  • резиновые сапоги (по желанию);
  • носки;
  • нижнее бельё;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • свитер;
  • штаны плотные (джинсы);
  • куртка тёплая.

Комплект одежды для сна:

  • термобелье;
  • носки из натуральных материалов;
  • шерстяные носки;
  • штаны спортивные;
  • свитер;
  • шапка спортивная (по желанию);
  • нижнее белье.

Дополнительно взять на сплав:

  • туалетные и банные принадлежности;
  • купальник, плавки;
  • рыболовные снасти;
  • мазь или спрей от насекомых;
  • крем от солнца;
  • КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож;
  • предметы личной гигиены;
  • иголку, нитку;
  • спички и зажигалку в пакете;
  • запасные контактные линзы/очки;
  • фонарик (в августе);
  • фотоаппарат и батарейки к нему;
  • личное снаряжение (палатка, спальник, коврик). Если у вас своего снаряжения нет, у нас можно взять на прокат.
    Спальный мешок советуем брать личный, из-за соображений гигиены;
  • документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
  • личная аптечка (препараты, которые вы принимаете постоянно).
Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?

Сложность препятствий на маршруте соответствует 2-3 категории сложности, поэтому участникам похода необходимо иметь опыт походов или хорошую физическую и психологическую форму.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое примерное меню в походе?

Раскладка №1

  • Завтрак:
    • каша рисовая на молоке (сгущ.) с изюмом;
    • кофе растворимый;
    • бутерброд с маслом или сыром.
  • Обед:
    • суп вермишелевый с тушенкой;
    • колбаса (сыр);
    • печенье (пряники,сушки);
    • чай.
  • Ужин:
    • салат;
    • каша гречневая с тушенкой;
    • сай (компот).

Раскладка №2

  • Завтрак:
    • каша пшенная со сгущенкой;
    • кофе растворимый;
    • бутерброд с маслом.
  • Обед:
    • суп гороховый;
    • колбаса (сыр);
    • печенье (сухари).
  • Ужин:
    • салат из огурцов;
    • картофель с тушенкой;
    • сухари (сушки);
    • чай (компот).

Раскладка №3

  • Завтрак:
    • каша рисовая со сгущенкой и изюмом;
    • кофе растворимый;
    • бутерброд с маслом.
  • Обед:
    • суп грибной (харчо);
    • колбаса (сыр);
    • печенье (сухари).
  • Ужин:
    • салат из капусты;
    • каша гречневая с тушенкой;
    • чай (компот).

На воде планируется перекус: колбаса (паштет), конфеты, орехи арахис.

По просьбе туристов в меню могут быть сделаны какие-либо изменения. Лучше это сделать заранее, чтобы впопыхах не забыть чего-нибудь.

Принимаются также дельные советы по организации питания в походе
(рецепты походных блюд и пр).

Как обеспечивается безопасность на маршруте?

При соблюдении элементарных правил ваш отдых будет совершенно безопасным.

Обязанности инструктора по обеспечению безопасности в походе

  • осмотреть и проверить на пригодность к эксплуатации все необходимое для похода снаряжение, заменить или отремонтировать непригодное;
  • организовать и провести занятия, инструктаж и тренировки экипажей до прохождения препятствий на маршруте;
  • проконтролировать умение каждого экипажа управлять плавсредством и возможность прохождения того или иного препятствия;
  • на переходах не допускать растягивания экипажей один от другого более чем на 50 метров, строго следить за соблюдением правил поведения на воде;
  • следить за метеообстановкой и при неблагоприятных условиях организовать поход таким образом, чтобы не было угрозы безопасности туристов;
  • оказать доврачебную помощь заболевшему или пострадавшему туристу, принять срочные меры к эвакуации с маршрута и доставке в лечебное учреждение, о чем немедленно поставить в известность руководство;
  • не допускать на стоянках купания без наблюдения и страховки с берега и лодки;
  • хорошо знать содержание памятки об оказании доврачебной помощи и уметь применить эти знания на практике;
  • на каждой стоянке показать на карте место стоянки и основные ориентиры для ориентирования в лесу. Объяснить, как действовать, если кто-то заблудится вблизи стоянки;
  • при возникновении чрезвычайной ситуации немедленно сообщить об этом на турбазу и действовать в соответствии с указаниями руководства.

Обязанности туристов по обеспечению безопасности в походе

  • во всем проявлять дисциплину и организованность;
  • беспрекословно выполнять все сигналы и указания инструктора;
  • не допускать во время движения растягивания экипажей более, чем на 50м., ждать отставших;
  • быть взаимно заботливыми и внимательными друг к другу;
  • оказывать взаимопомощь, обеспечивать страховку и самостраховку, не нарушать правила поведения на воде;
  • беречь весь инвентарь и снаряжение, уметь пользоваться спасательными средствами;
  • поддерживать стоянки в хорошем санитарном состоянии, беречь и охранять памятники, животный мир и окружающую нас природу;
  • не садиться в байдарку и не купаться в состоянии алкогольного опьянения;
  • не купаться и не рыбачить с лодки в одиночку или без наблюдения с берега;
  • садиться в байдарку только в спасжилете, застегнутом и подогнанном по фигуре.
Какая стоимость аренды снаряжения?
  • палатка – 600 руб/тур;
  • спальник – 200 руб/тур;
  • коврик – 100 руб/тур.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
8 авг 2021
Профессиональный инструктор, великолепные пейзажи, отличная организация тура.
Если хотите отдохнуть от суеты - смело покупайте!
В
8 авг 2021
Самое главное - я не заметил организатора)) все очень четко последовательно
Д
29 июля 2020
Нашел тур через фирму "Большая страна". Мне предоставили полную информацию о туре, список снаряжения для сплава - и это оказалось крайне полезно! Выражаю балгодарность турфирме, а также моим инструкторам - Марии и Ярославу (к сожалению, не знаю их фамилий). Очень рекомендую попробовать сплав по Карелии! Стоит отметить, что маршрут тура изменился по прибытию - изначально шел на Сяпсю-Шую, но из-за болезни инструктора маршрут изменили на Шую. Однако, я не пожалел, впечатление испорчено не было, так что я не считаю это недостатком - напротив, организатор смог справиться с ситуацией и мое путешествие не сорвалось!

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