Через 6,5 км – порог Пристанский , сразу за ним еще один – Валазменский .

У моста через реку Суна грузим вещи в байдарки и начинаем сплав.

Собираемся, обедаем и отъезжаем к началу маршрута в пос. Поросозеро (около 170 км).

Нас ждет чай с калитками .

Группу встречаем на вокзале у главного здания вокзала и на автобусе доставляем на турбазу (30 км. хорошей асфальтовой дороги).

Там или за одним из порогов располагаемся на ночевку

Далее на реке до озера Пяльвозера – пара шивер и пор. Мельничный .

На нем становимся на ночевку.

Но лучше дойти до Лнидозера.

За одним из них на высоком левом берегу – хорошая стоянка .

Сегодня нас ждут несколько довольно интересных порогов и перекатов .

Ночевку, как правило, делаем в устье реки Черанга.

До правого притока реки Черанга еще 6-7 порогов.

Через 1 км первый порог – Хитоженкоски.

Впереди еще участок реки Суна и дальше Гирвасское водохранилище.

В зависимости от погоды часа 2-3 до конечной точки маршрута, где грузимся в транспорт и отъезжаем на базу.

А на базе ждет баня, обед и отъезд на вокзал в Петрозаводск.