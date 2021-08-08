Группу встречаем на вокзале у главного здания вокзала и на автобусе доставляем на турбазу (30 км. хорошей асфальтовой дороги).
Нас ждет чай с калитками.
Собираемся, обедаем и отъезжаем к началу маршрута в пос. Поросозеро (около 170 км).
У моста через реку Суна грузим вещи в байдарки и начинаем сплав.
Через 6,5 км – порог Пристанский, сразу за ним еще один – Валазменский.
Здесь ночевка.
Далее на реке до озера Пяльвозера – пара шивер и пор. Мельничный.
В конце озера хорошая стоянка.
Там или за одним из порогов располагаемся на ночевку
Сегодня нас ждут несколько довольно интересных порогов и перекатов.
За одним из них на высоком левом берегу – хорошая стоянка.
Но лучше дойти до Лнидозера.
На нем становимся на ночевку.
Дневка на оз.Линдозеро.
Покидаем Линдозеро, начинается река Суна.
Через 1 км первый порог – Хитоженкоски.
До правого притока реки Черанга еще 6-7 порогов.
Ночевку, как правило, делаем в устье реки Черанга.
Впереди еще участок реки Суна и дальше Гирвасское водохранилище.
Много хороших стоянок, рыбалка.
В зависимости от погоды часа 2-3 до конечной точки маршрута, где грузимся в транспорт и отъезжаем на базу.
А на базе ждет баня, обед и отъезд на вокзал в Петрозаводск.
На протяжении всего маршрута ночевки в туристических палатках.
Комплект одежды для сплава:
Сменный комплект одежды после сплава:
Комплект одежды для сна:
Дополнительно взять на сплав:
Сложность препятствий на маршруте соответствует 2-3 категории сложности, поэтому участникам похода необходимо иметь опыт походов или хорошую физическую и психологическую форму.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Раскладка №1
Раскладка №2
Раскладка №3
На воде планируется перекус: колбаса (паштет), конфеты, орехи арахис.
По просьбе туристов в меню могут быть сделаны какие-либо изменения. Лучше это сделать заранее, чтобы впопыхах не забыть чего-нибудь.
Принимаются также дельные советы по организации питания в походе
(рецепты походных блюд и пр).
При соблюдении элементарных правил ваш отдых будет совершенно безопасным.
Обязанности инструктора по обеспечению безопасности в походе
Обязанности туристов по обеспечению безопасности в походе
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».