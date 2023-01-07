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Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
Отправьтесь на увлекательную прогулку на деревянной ладье Хийси вдоль Петрозаводска и насладитесь природой на острове Лой
Начало: На набережной Петрозаводска
Расписание: ежедневно в 09:00, 15:30, 18:00 и 20:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
2 900₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
Услышать любопытные факты и легенды, сделать яркие снимки и зарядиться энергией от природы Карелии
Начало: В районе гостиницы «Северная»
от 9 000₽ за всё до 18 чел.
Групповая
5 часов
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Воскресенье в 10:00
3 400₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Промысловая рыбалка на Онежском озере
Познакомиться с опытными карельскими рыболовами и добыть вкуснейшую рыбу в заливах Онеги
Начало: В районе ж/д вокзала
3 сен в 05:00
от 9 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
6 часов
Сплав по живописной реке Шуя (в группе)
Научиться грести, полюбоваться карельской природой и полакомиться горячим обедом в сосновом бору
Начало: На площади Гагарина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККисляк Инна Викторовна7 января 2023Сплав на катамаранах по реке Лоймола, 4 дняЗдравствуйте, с радостью побывали в этом волшебном путешествии. Гиды Анна и Серафима просто чудо, прекрасные профессионалы, Вика замечательный массовик затейник,
- ИИнна Гальченко10 декабря 2022Сплав на катамаранах по реке Лоймола, 4 дняКомпания Большая страна надёжный партнёр при выборе места отдыха!!!
- ИИнна21 сентября 2022Сплав на катамаранах по реке Лоймола, 4 дняОтличная забота, о клиентах
- ВВячеслав8 августа 2021Недельный сплав по реке Суна на байдаркахПрофессиональный инструктор, великолепные пейзажи, отличная организация тура. Если хотите отдохнуть от суеты - смело покупайте!
- ВВячеслав8 августа 2021Недельный сплав по реке Суна на байдаркахСамое главное - я не заметил организатора)) все очень четко последовательно
- ДДмитрий29 июля 2020Недельный сплав по реке Суна на байдаркахНашел тур через фирму "Большая страна". Мне предоставили полную информацию о туре, список снаряжения для сплава - и это оказалось
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Речные прогулки»
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