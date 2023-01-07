Речные прогулки в Петрозаводске

Найдено 5 экскурсий в категории «Речные прогулки» в Петрозаводске, цены от 2 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
Мини-группа
2.5 часа
64 отзыва
В тренде
Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
Отправьтесь на увлекательную прогулку на деревянной ладье Хийси вдоль Петрозаводска и насладитесь природой на острове Лой
Начало: На набережной Петрозаводска
Расписание: ежедневно в 09:00, 15:30, 18:00 и 20:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
2 900 за человека
Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
Услышать любопытные факты и легенды, сделать яркие снимки и зарядиться энергией от природы Карелии
Начало: В районе гостиницы «Северная»
от 9 000 за всё до 18 чел.
Сплав по реке Шуя
Групповая
5 часов
Сплав по реке Шуя
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Воскресенье в 10:00
3 400 за человека
Промысловая рыбалка на Онежском озере
Индивидуальная
6 часов
Промысловая рыбалка на Онежском озере
Познакомиться с опытными карельскими рыболовами и добыть вкуснейшую рыбу в заливах Онеги
Начало: В районе ж/д вокзала
3 сен в 05:00
от 9 000 за всё до 6 чел.
Сплав по живописной реке Шуя (в группе)
Групповая
6 часов
Сплав по живописной реке Шуя (в группе)
Научиться грести, полюбоваться карельской природой и полакомиться горячим обедом в сосновом бору
Начало: На площади Гагарина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кисляк Инна Викторовна
    7 января 2023
    Сплав на катамаранах по реке Лоймола, 4 дня
    Здравствуйте, с радостью побывали в этом волшебном путешествии. Гиды Анна и Серафима просто чудо, прекрасные профессионалы, Вика замечательный массовик затейник,
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    Марина шеф повар сказочно готовила вместе со своей командой. Ребята весь персонал во главе с Любой, вежливые, добрые, отзывчивые, 🥰 помогают в любой ситуации. Конечно мы очень расстроились что ситуация с водителем не позволила нам покататься на хаски. И впервые за 3 года сломался поезд из за чего мы не побывали в парке Рускеала, но это только добавляет калорита приключениям.

  • И
    Инна Гальченко
    10 декабря 2022
    Сплав на катамаранах по реке Лоймола, 4 дня
    Компания Большая страна надёжный партнёр при выборе места отдыха!!!
  • И
    Инна
    21 сентября 2022
    Сплав на катамаранах по реке Лоймола, 4 дня
    Отличная забота, о клиентах
  • В
    Вячеслав
    8 августа 2021
    Недельный сплав по реке Суна на байдарках
    Профессиональный инструктор, великолепные пейзажи, отличная организация тура. Если хотите отдохнуть от суеты - смело покупайте!
  • В
    Вячеслав
    8 августа 2021
    Недельный сплав по реке Суна на байдарках
    Самое главное - я не заметил организатора)) все очень четко последовательно
  • Д
    Дмитрий
    29 июля 2020
    Недельный сплав по реке Суна на байдарках
    Нашел тур через фирму "Большая страна". Мне предоставили полную информацию о туре, список снаряжения для сплава - и это оказалось
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    крайне полезно! Выражаю балгодарность турфирме, а также моим инструкторам - Марии и Ярославу (к сожалению, не знаю их фамилий). Очень рекомендую попробовать сплав по Карелии! Стоит отметить, что маршрут тура изменился по прибытию - изначально шел на Сяпсю-Шую, но из-за болезни инструктора маршрут изменили на Шую. Однако, я не пожалел, впечатление испорчено не было, так что я не считаю это недостатком - напротив, организатор смог справиться с ситуацией и мое путешествие не сорвалось!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Речные прогулки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
  2. Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
  3. Сплав по реке Шуя
  4. Промысловая рыбалка на Онежском озере
  5. Сплав по живописной реке Шуя (в группе)
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
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